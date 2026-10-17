12 человек, которые в нужный момент поймали удачу за хвост
Истории
17.10.2026
Иногда удача сваливается на нас, как снег на голову. Она прячется в случайной находке, неожиданной встрече или горячей кастрюле борща. Именно такие моменты надолго остаются в нашей памяти, ведь они напоминают, что мир полон доброты, а счастливые совпадения случаются чаще, чем кажется.
- У моей любимой тетушки Анны была мечта — потрогать слона, узнать, правда ли, что слоновья кожа покрыта щетиной. Тетушка любила животных, в молодости закончила курсы ветеринарных фельдшеров. Однажды, когда она приехала в гости, к нам в город приехал передвижной зоопарк. Там была старенькая слониха, списанная из цирка. Ухаживал за ней пожилой мужчина, который ранее работал в том же цирке. Я, набравшись смелости, попросила у него разрешения для тетушки потрогать слониху. Надо было видеть восторг в глазах моей родственницы, когда слониха по команде подошла, протянула хобот и позволила себя погладить, угостилась яблоком и поклонилась!
Елена Максутова / Dzen
- Целый день думала, что бы приготовить, но вселенная сделала одолжение: раздался звонок в дверь, а за ней стояла соседка с кастрюлей еще горячего борща. Вручила, пожелала приятного аппетита и попросила потом вернуть кастрюлю. Меня это не удивило — не впервые. Как-то она несколько часов стояла у плиты, старалась, а муж крутился рядом, не дождался, вышел и съел шаурму на улице. Ужинать он, понятное дело, не захотел, а она так разозлилась, что отдала приготовленное нам.
- Редчайшая сенсация на водоеме: этот птичинг в Бресте пробил потолок по эмоциям! Собрали в лесу всю классику: крошечный желтоголовый королек, хохлатые синицы, московка, поползни, шустрые белки. А на воде нас ждала главная удача — мы увидели морскую чернеть в компании хохлатых чернетей. Эту северную утку можно встретить у нас только на пролете! Для нашего региона это дикая редкость: с 2021 года я встречаю ее всего 3 раз. Настоящий подарок.
alegaliaksevich
alegaliaksevich
- Мы с мужем купили квартиру в старом двухэтажном доме. Над нами все смеялись, мол, мы купили рухлядь, дом скоро снесут, а нас выселят на окраину города. Но в доме сделали капитальный ремонт, плюс у нас сменилось несколько соседей, появились активные обеспеченные люди. Скинулись на шлагбаум, двор отремонтировали своими силами. А у нашей квартиры, оказывается, и вовсе был отдельный вход! Просто замурованный. Оформили все как надо, и теперь у нас практически свой дом, свой палисадник, поставили лавку у входа. Три комнаты, большая кладовая, свое крыльцо! Всегда есть место для парковки, вокруг зелень и благодать! И все, кто смеялся, приезжают и завидуют теперь.
- Недавно я летела в самолете. Ирландские авиалинии. Стюардессы принесли еду и там были очень вкусные булки в наборе. С маслом. Вот она на картинке внизу слева. Я притоптала свою быстро с кофе. И как-то душа требовала еще таких булок. Я огляделась. Смотрю через проход сидит какая-то парочка, поели, но булки не тронули. Я говорю, мол, а дайте булок, если не жалко. И они отдали. И я закрыла булкогештальт. Прочь лишнее стеснение.
inodiuss
inodiuss
- Два года назад я случайно отправила не тому человеку сообщение с признанием в любви. Мы пообщались, потом решили прогуляться, слово за слово — и вот мы уже друзья. В итоге год спустя начали встречаться. На прошлой неделе мы поженились, и я до сих пор не призналась, что изначально сообщение предназначалось совсем не ему.
- Я приманила мужика на колхозный интерьер. Дело в том, что ремонт у меня в квартире хотя и свежий, но трендовый минимализм мне упорно не дается. От бабушки остались вышивки, от мамы хрустальные вазы, картины, статуэтки, шкатулки и куча других вещей. От папы коллекция фарфоровых слонов, часы и кресло. Плюс постоянно добавляются то новые сувениры от подруг, то кем-то подаренная посуда.
Три года назад познакомилась с мужчиной. Мой ровесник, разведен. Сказал: прожили в браке меньше года, не сошлись характерами. Мы стали общаться, ходить на свидания, затем друг к другу в гости. Естественно, в квартире добавились еще и его вещи: кружки, полотенца, смешные тапки, какой-то красивый (на его взгляд) камень, найденный на рыбалке. В этом году сыграли свадьбу. Только после нее он рассказал, что когда они поженились с первой женой, то сняли квартиру, где сделали ремонт по ее вкусу и купили мебель, которую она хотела.
И внезапно, оказалось, что он не имеет права в этой квартире ничего менять и перемещать. Я раньше думала, что шутки про то, что мужу позволено выбрать только шторку для ванной, — это реально шутки, ведь это и его жилье тоже! Но нет. Последней каплей стало то, что коллеги подарили ему на день рождения смешную кружку с каким-то их компанейским приколом, а уже на следующий день он эту кружку не нашел: жена выкинула. Ведь кружка никак не подходила к красивой светло-бежевой кухне.
«В тот момент окончательно понял, что с ее точки зрения я не живой человек со своими желаниями, а часть интерьера, — сказал он. — И подал на развод». Меня муженек заверил, что влюбился в мои глаза и характер, но вот жениться решил, только когда попал в квартиру и понял, что в ней уж точно его не заставят сидеть на неудобном, но крутом стуле и вытираться только белыми полотенцами. Вот уж не думала, что отсутствие модного вкуса в итоге поможет наладить мою личную жизнь!
- Стало мне скучно. Денег нет, работу такому школьнику как я никто не доверяет. Решил пойти поиграть на гитаре и попеть в переходе. Провел там уже час, почти ничего не заработал. И вот сижу, наигрываю и напеваю песню. На втором куплете ко мне подходит какой-то мужик, кидает мне в стакан тысячу рублей и говорит: «Вот тебе косарь, только помолчи, пожалуйста.» У меня были смешанные чувства.
«Это просто удача, когда ты подходишь к подъезду, а там стоит сотрудник DHL, который еще не успел закинуть в почтовый ящик уведомление, что посылку не смогли доставить. И тебе ее передают прямо в руки»
vualyyya
- Я давно хотела перейти с одного оператора связи, который меня уже прям допек, на другого. Только подумала об этом, случайно встречаю на улице курьера в брендовой футболке. Обратилась к нему и он моментально выдает мне 3 новых симки и переносит все мои три номера. Оказалось, там еще какие-то баллы были и месяц получился оплачен. Какая взаимно приятная вышла встреча. Он же на ровном месте денег заработал. А мне не пришлось изучать, что там, да как, куда бежать, зачем звонить и прочие проблемы этого рода.
- Вот даже не знаю, как это описать словами. Все же мечтают найти кошелек? Да не просто кошелек, а еще с деньгами. Прошлой осенью жена нашла кошелек, а там 25 тысяч. Отдала полиции, потом звонил потерявший, принес торт и 2000 подарком. Всем хорошо, совесть чиста. Вчера сам нашел кошелек, а там — 70 тысяч! А кругом ни камер, ничего идентификационного. По карточке нашли владельца, позвонил, встретились, вернул все содержимое. Тоже дал 2000.
- За мной ухаживал один бизнесмен при деньгах. Я его положением не злоупотребляла. Как-то сидим в кафе, и он спрашивает: «Солнце, ты чего приуныла? Чем тебя порадовать?» И тут я не растерялась и выдала: «У меня машина сломалась, на месяц в ремонте, еще и в копеечку влетит». Думала, пошлет меня куда подальше после такого, но нет, он спокойно разузнал, что с машиной, и оплатил ремонт, а весь месяц, пока ласточка была на ремонте, оплачивал такси.
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А вот еще подборка историй о справедливости, от которых на душе распускаются хризантемы.
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