12 человек, которые в нужный момент поймали удачу за хвост

Иногда удача сваливается на нас, как снег на голову. Она прячется в случайной находке, неожиданной встрече или горячей кастрюле борща. Именно такие моменты надолго остаются в нашей памяти, ведь они напоминают, что мир полон доброты, а счастливые совпадения случаются чаще, чем кажется.