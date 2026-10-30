Помню программу "знак качества" днём по бывшему (наверное) СТС ходила, после "О.С.П - студии" и так рекламировали обогреватели в виде ковра или одеяла. Скорее, конечно, собачьего коврика 60*100. Маме предлагала купить.
9 покупок для зимы, о которых я пожалела
Каждую зиму я обещаю себе больше не покупать вещи только потому, что они выглядят уютно или обещают спасти от холода. И каждую зиму снова попадаюсь: то закажу очередную грелку, то решу, что без хитрого зимнего гаджета мне никак не обойтись. В итоге одни покупки действительно приживаются, а другие после пары попыток отправляются на далекую полку. Как раз о последних сегодня и расскажу.
Одеяло с функцией подогрева
Я — настоящий мерзляк, поэтому такое одеяло казалось мне мечтой. И как-то раз сестра презентовала мне его на день рождения. Но разочарование наступило быстро: укрываясь, я чувствовала внутри проводки, а ночью то просыпалась от жары, то, выключив одеяло, снова начинала мерзнуть. В общем, подружиться с подарком у меня не получилось.
Уже потом я узнала, что бывают модели с регулировкой температуры и таймером. Если когда-нибудь решу дать такому одеялу второй шанс, буду внимательнее смотреть на эти функции, качество материалов, гарантию и инструкцию производителя.
А пока я вернулась к привычному способу: теплая пижама, обычное одеяло и плед сверху. Если ноги мерзнут, то надеваю пушистые носки. Никакой техники, зато мне так гораздо комфортнее.
Шуба из натурального меха
Я люблю шубы - они и тёплые, так как живу на Крайнем Севере, и красивые, и придают какой-то статус, так как я хотя и приближаюсь к 60, но и в душе я всё та же озорная девчонка, какой была всегда, а в шубе уже не подурачишься 😁
Муж на рождение сына подарил норковую шубу. Ну, я и надела ее на прогулку с коляской, а куда еще? Иду, и тут дождик. А шубу жалко! Разорвала пакет из супермаркета и накинула на плечи. Вдруг с визгом тормозит иномарка, а из нее высовывается девушка. Протягивает мне зонтик и кричит весело: «Девушка, возьмите, подарок от души! Я тоже шубы люблю!» Я оторопела, кричу: «Пусть вам ваше добро вернется, спасибо огромное!»
До сих пор эту историю помню. Но шубу сейчас я почти не ношу. Она тяжелее моей привычной зимней куртки, в магазин в ней не пойдешь, как-то слишком пафосно, с ребенком на площадке тоже не погуляешь. Да и уход за ней требует много внимания. Я на стороне современных пуховиков: легкие, теплые, отлично поддаются чистке, да и складываются легко — и для поездок, и для хранения. Некоторые модели можно дома стирать. Спасибо мужу, конечно, но шубу, кажется, придется продать.
Перчатки с зарядкой
Как-то увидела в сети такие перчатки и сразу заказала: зимой руки у меня быстро замерзают. Внутри на липучках крепятся небольшие нагревательные элементы, от которых идут провода к пауэрбанку. Сначала идея показалась мне отличной, но на прогулке вся эта конструкция быстро начала раздражать: пауэрбанк нужно куда-то прятать, а провода постоянно чувствуются под одеждой.
К тому же тепло распределялось неравномерно: сильнее всего нагревались места рядом с самими элементами. В итоге перчатки с подогревом отправились в шкаф, а я вернулась к своим обычным зимним перчаткам.
Сушилки для обуви
После прогулки я обычно сушу обувь, особенно если на улице слякоть. Тут я нашла свой способ не сразу. Вначале купила электрические вкладыши в обувь, которые нагреваются внутри ботинка. Да, для слегка влажной обуви они подходят, но если ботинки сильно промокли, то сушить приходится несколько часов. Мне это не понравилось, поэтому купила вариант получше: сушилка, где обувь надевается на специальные держатели, из которых дует воздух. Немного шумно, но обувь сохнет гораздо быстрее.
Ледоступы
Знаете такую погоду — когда чуть подтает, а потом приморозит? В такие дни я попробовала ледоступы: на скользком тротуаре я в них чувствую себя увереннее. Но перед входом в магазин или транспорт мне приходилось снимать их, потому что металлические шипы царапали пол. Но больше всего мне не понравилось, что дешевые модели иногда растягиваются, смещаются на обуви или слетают.
Совсем отказываться от ледоступов я бы не стала. Если бы покупала их снова, выбрала бы модель, которая плотно фиксируется на ботинке и легко снимается.
Неверно подобранное термобелье
Когда я в первый раз покупала термобелье, то просто ощупала ткань — казалось, что нужно выбирать потолще, и тогда будет тепло. В результате в помещении или в транспорте мне было жарко, и я потела, а потом выходила на улицу во влажной одежде и мерзла. В общем, пришлось уяснить, что термобелье выбирают по активности: если хочешь кататься на лыжах, бегать и прыгать, нужно брать комплект потоньше, который хорошо отводит влагу и быстро сохнет, а если планируется долго стоять, сидеть или идти медленным шагом (рыбалка, зимние шашлыки, прогулки с коляской), то можно взять вариант потеплее: например, из мериноса или микс шерсти и синтетики.
Портативная многоразовая грелка
Как-то мне подарили парочку таких грелок в варежки: нажимаешь на металлическую пластинку внутри, жидкость кристаллизуется, и грелка становится горячей. Но хватает ее примерно на полчаса. Грелки, конечно, многоразовые, но для того, чтобы вернуть их в жидкое состояние, их приходится нагревать в воде. Ну и чем это лучше теплых бабушкиных варежек? Не поняла, в общем.
Пледы и подушки и декор с новогодней тематикой
Ниче... Для моей ёлки к НГ третья коробка затевается это вместе с ёлкой считать)))))
Насмотрелась я в интернете красивых тематических интерьеров, и решила, что теперь у меня будет сезонный декор — летом один, осенью другой, зимой третий. Одно время я просто не могла устоять перед всеми этими пушистыми пледами, под которыми так уютно пить какао. Но после праздников морок проходил, и однажды я подумала: стоит ли один месяц «гламура» 11 месяцев битком набитых шкафов, где этот сезонный декор потом хранится?
Теперь для украшения квартиры я выбираю что-то небольшое — букет осенних листьев или еловых веток вызывает те же ощущения, но потом не занимает полезное пространство целый год.
Вечернее платье на новогодний корпоратив
И я, и я такая же. В этом году не удержалась купила атласное платья на встречу НГ хвойного зелёного цвета. Хотя корпоративы похоже в жизни скоро исчезнут навсегда и для НГ когда оно ещё пригодится....
А теперь — о моей самой сверкающей, дорогой, яркой и праздничной ошибке! Однажды я купила платье специально для новогоднего корпоратива. Хороша ли я была в нем? О да! Висит ли оно уже 4 года в шкафу, раздражая высовывающимися то и дело шифоновыми рукавами с пайетками? Тоже да! Носить его особо некуда: для кафе оно слишком нарядное, а на следующий корпоратив не наденешь — меня уже все в нем видели.
Больше таких покупок я не совершала: выбираю что-то более универсальное, а недавно у нас в городе появился классный прокат платьев, брала там наряды пару раз. Очень удобно!
Комментарии
Нарядное новогоднее впечатление обычному платью с лихвой добавляют мишура и "дождик".
Из вышеперечисленного согласна только с шубой. Я тоже не поняла шубы, такая непрактичная вещь..
Сезонный декор, если для "гламура", вроде сфотать и выложить в соцсети-это одно, а если душу радует-совсем другое. По-моему, осенне-зимние месяцы нуждаются в украшении и прятных мелочах. Пусть потом их и нужно хранить..
"а на следующий корпоратив не наденешь — меня уже все в нем видели"
Какая-то крайне непонятная логика. Ну видели и видели. Это же корпоратив, а не Met Gala.
Что-то из серии паники, что кто-то пришел в таком же наряде.