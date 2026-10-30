9 покупок для зимы, о которых я пожалела

Я — настоящий мерзляк, поэтому такое одеяло казалось мне мечтой. И как-то раз сестра презентовала мне его на день рождения. Но разочарование наступило быстро: укрываясь, я чувствовала внутри проводки, а ночью то просыпалась от жары, то, выключив одеяло, снова начинала мерзнуть. В общем, подружиться с подарком у меня не получилось.

Уже потом я узнала, что бывают модели с регулировкой температуры и таймером. Если когда-нибудь решу дать такому одеялу второй шанс, буду внимательнее смотреть на эти функции, качество материалов, гарантию и инструкцию производителя.

А пока я вернулась к привычному способу: теплая пижама, обычное одеяло и плед сверху. Если ноги мерзнут, то надеваю пушистые носки. Никакой техники, зато мне так гораздо комфортнее.