14 экзаменов, после которых у студентов осталось больше историй, чем оценок в зачетке

Иногда один неожиданный вопрос способен превратить обычный экзамен в настоящую комедию, а ответ студента — в уморительный эпизод, который запомнится надолго. Особенно, когда уверенности в себе больше, чем страниц, выученных накануне, а наглость и чувство юмора становятся последним шансом спасти ситуацию. В этой подборке случаи, в которых преподаватели явно получили больше впечатлений, чем планировали, а студенты продемонстрировали поистине творческий подход к сдаче.