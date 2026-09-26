Хохлушка обманула препода и хвастается. Девять баллов из 10 или из ста?
14 экзаменов, после которых у студентов осталось больше историй, чем оценок в зачетке
Истории
26.09.2026
Иногда один неожиданный вопрос способен превратить обычный экзамен в настоящую комедию, а ответ студента — в уморительный эпизод, который запомнится надолго. Особенно, когда уверенности в себе больше, чем страниц, выученных накануне, а наглость и чувство юмора становятся последним шансом спасти ситуацию. В этой подборке случаи, в которых преподаватели явно получили больше впечатлений, чем планировали, а студенты продемонстрировали поистине творческий подход к сдаче.
- Мама рассказывала, как сдавала экзамен. Вытянула билет, она знала только 1 из 2 вопросов. Пошла отвечать, и говорит: «Можно начну со второго вопроса?» Профессор удивился немного, говорит, мол, не вижу разницы, но ладно. Мама сидит отвечает, тут заходит другой преподаватель и говорит, что профессора на кафедру вызывают. Тот вышел, говорит: «Вы тогда у нее примите, один вопрос она уже ответила». Препод садится, мама, не растерявшись, начинает тот же вопрос пересказывать. Аудитория валялась, у мамы «отлично».
threads__kz
- Сдавал экзамен по физике. Два вопроса оттарабанил — в это время препод читал книгу, лежавшую в ящике стола. Как только замолкал, он произносил: «Следующий вопрос», — временно отрываясь от чтения. И вот попался вопрос про энергию звезд. Единственное, что я помнил, это знаменитое уравнение, которое описывает эквивалентность массы и энергии. И сказал вслух: «Энергия звезд очень большая», — и тут же замолк. Это препода слегка удивило и он переспросил: «Что, серьезно?» «Конечно», — подтвердил я. Сдал. Видимо, ему не хотелось никому портить настроение.
krechkivskii.viktor
- Сдавала в универе историю. Мне попался вопрос про Александра III. Я про него ничего не знала, но про Александра II знала много. Поэтому я сдала так: «Александр III был сыном Александра II, который сделал...» (и пошла рассказывать, перечислять). Сдала на 5.
aleksa525
- Сдавала грамматику английского языка. Преподаватель, выслушав мой бодрый четкий ответ, сказала, что выше четверки мне не поставит, так как у меня много пропусков. И тогда я решила идти ва-банк: сказала, что готова ответить на вопросы любых билетов без подготовки. Преподаватель разрешила вытянуть еще 3 билета, и я рассказала все без запинки.
nadineocheer
- Защищаю диплом, комиссия внимательно слушает. Вдруг самый строгий преподаватель на кафедре меня останавливает: «Мария, вернитесь-ка назад на слайд». У меня аж коленки затряслись, что там такое? Возвращаюсь, вся комиссия дружно краснеет. Снимаю очки, чтобы разглядеть, а там вместо подложки обычного синего фона много маленьких пузатеньких котиков полупрозрачным контуром нарисованных. Мне на компе не видно было, а на проекторе другая цветопередача. Я извинилась, они посмеялись.
ADME
- У меня по философии твердая пять! А я ее вообще не знаю. Препод зашел в аудиторию и спросил: «Кто хочет трояк, поднимите руки». Я подняла. Одна из группы. Он спрашивает: «А почему вы хотите трояк?» «Потому что сколько бы я не билась — тайны философии моему мозгу недоступны. Видимо, это не мое». «Ну что ж, давайте зачетку». Отдает со словами: «Три, как обещал, плюс балл за смелость, плюс балл за честность. Идите, „отлично“». Вставая перед оставшимися: «Господа, аттракцион щедрости закончился, сдаем зачетки старосте. Идем за билетами». Это был самый офигенный экзамен в жизни.
- Сдавала экзамен по философии. Готовилась хорошо, рассчитывала минимум на четверку. Попался неудачный вопрос, по которому в лекциях информации было два абзаца, да и в целом в интернете ничего дельного, одна вода. Написала, сколько смогла, пошла отвечать. Препод поцокал языком, спросил, чем же я так была занята, что так плохо подготовилась. У меня в голове в тот момент промелькнули все варианты ответа, все истории из жизни, которые он рассказывал на лекциях. Вспомнила, что он в разводе с женой и у него две дочки, вспомнила, что он любит дачу. Ответила, что была у папы в деревне, помогала ему по хозяйству. Времени подготовиться было мало, и интернета там нет, готовилась только по лекциям. Бинго! Ушла с пятеркой. Вот почему полезно ходить на все пары и внимательно слушать преподавателя.
- В универе на 1 курсе я не подготовилась к экзамену по лингвистике и выучила только первый билет. И вот, захожу на экзамен, передо мной бумажки с вопросами, перевернутые чистой стороной вверх. Преподавательница говорит: «Тяните билет», — и улыбается так понимающе, по-доброму. Я громко, на всю аудиторию, говорю: «Пожалуйста, пусть это будет первый билет!» Тяну, смотрю и от нервов ничего не вижу в нем. Преподавательница спрашивает: «Какой билет?» Я говорю, что не знаю. Она говорит: «Прочитайте первый вопрос». Я его читаю и поверить не могу — это единственное, что я знаю из лингвистики! Мне достался первый билет! Ответила я его на «отлично», а преподавательница улыбалась, глядя на трясущуюся меня, до конца экзамена.
valerianka0.0
- Учила анатомию. 250 вопросов к экзамену. Вечером перед экзаменом залпом выучила 60 билетов. А проснувшись, в первый и последний раз в жизни я не смогла вспомнить ничего, что учила в тот вечер. Вообще. Вытаскиваю билет. Один вопрос просто мимо. У экзаменатора звонит телефон. Он начинает разговаривать. Я параллельного с ним начинаю нести абсолютно несвязную чушь со словами из вопроса, который не знаю. Преподаватель кладет трубку и я ему: «Ну, это был третий вопрос, переходим к четвертому». 9 баллов.
katrin_chereshko
Ответить
- Сдавала экзамен по бухучету в универе. Я честно учила, как могла. Но одну задачу не знала, как решать. И, несмотря на первую парту, решила подглядеть в тетрадь. Сижу, читаю украдкой. И тут такой смачный стук зачетки по парте. «Свободна». Внезапно я, вечно стесняющаяся и покорная, отвечаю: «Ничего подобного. Я все знаю». Препод: «Ну давай, отвечай». Я ответила ровно половину. Он послушал, ухмыльнулся, пишет в зачетке что-то и говорит: «За наглость». Думала, что 3. Молча вышла. «Хорошо».
- Первый курс второй семестр, я начала работать в августе, то есть перед первым курсом, очень серьезная работа в офисе где меня взяли за знания языков, и я неплохо работала и зарабатывала, но я очень хотела закончить именно этот факультет, всю жизнь мечтала! И я конечно же пропускала все пары, приходила только на зачеты, заранее все зазубрив. Многие преподаватели меня не принимали и в тот день из 3 зачетов, не приняли 2, и я была очень расстроена. Шла на 3 зачет, уже понимая, что возможно меня снова пошлют. Я еще и опоздала. Забегаю в кабинет, все только начали, но уже разобрали билеты, и на столе оставалось 2 билета. Преподаватель смотрит на меня и говорит: «Ну, что стоишь? Бери билет». Я беру билет, а он белый, пустой. Я в недоумении смотрю на преподавателя, а он мне улыбается и говорит: «Поздравляю! У вас выпал счастливый билет. Я ставлю вам 100». Я стояла в шоке, все мне начали говорить «поздравляю», у одного даже вырвалось «не верю что ей так повезло», а я просто стою, вытираю слезы и тяну свою зачетку. Я Эдуарда Петровича на всю жизнь запомнила!
sofia_pana
- Кандидатский минимум по философии. На работе скрывала, что учусь в аспирантуре. Лишние полчаса отпроситься — стресс. Отпросилась на 2 часа. Время поджимало, экзамен начинался невовремя еще. Иду первая с полным нулем в голове. «Если вы ответите, кто сказал это изречение, сразу 5». В буквальном смысле от балды кричу: «Сократ!» «Я слово свою держу. Идите, 5!» Пулей летела на работу.
- Зимняя сессия, сдавал экзамен по экономике. Предмет непрофильный, но препод — лютый тип: не пускал в аудиторию опоздавших, придирался к мелочам и, по отзывам старшаков, валил всех, несмотря на заслуги и работу на парах. На консультации он заявил: «Тот, кто прямо сейчас возьмет билет и ответит без подготовки — получит повышенную оценку на экзамене». Из группы я один рискнул — мне объективно не светило выше тройки, терять нечего. Двадцать минут потел перед ним на глазах у всей группы, крутился как уж на сковородке, полагаясь только на примерные представления о предмете и здравый смысл. В конце концов он взял у меня зачетку со словами: «Знаний у вас, конечно, даже не на три, но дерзости и логики не занимать». Я даже не взглянул на оценку, побежал в общагу отмечать — сессия закрыта. Представьте мое лицо, когда в чат группы скинули ведомость: треть группы вообще не сдали, у большинства — тройки, а оценка «отлично» лишь у меня!
- Как-то раз я понадеялась на автомат (ну там были все железобетонные признаки), но препод поставила при прочих равных автомат только парням, а я и еще одна девушка тянули билет. Я не учила ничего. Тяну билет с осознанием, что все, капут. И мне попались два вопроса: один был супер интересный и я запомнила его с лекции, второй я делала вчера, помогая одногруппникам готовить билеты и шпоры. Ответила на «отлично», но с тех пор всегда была готова к экзамену.
alex.rookwood
Похоже, некоторые экзаменаторы проверяют не столько знания, сколько способность сохранять спокойствие и находить выход из самых неожиданных ситуаций. Вот еще 16 историй об отличниках и двоечниках, которые поняли, что счастье не всегда зависит от школьных отметок.
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