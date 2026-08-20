15+ запоминающихся историй о наследстве, пропитанных ароматом старых бумаг и звуком голосов прошлого

Истории
20.08.2026
15+ запоминающихся историй о наследстве, пропитанных ароматом старых бумаг и звуком голосов прошлого

Некоторым в наследство достается квартира в центре, семейное серебро или какой-нибудь раритет, а другим — старенькая дача в деревне, пропитанная ароматом детства, бабушкины наручные часы и выцветший фотоальбом. На самом деле даже в самых простых вещах могут крыться тепло и память светлых моментов, любовь и забота близких, которая с нами даже спустя года. Главное, правильно распорядиться этим наследством.

  • Мне дача досталась по наследству. Она была в запущенном состоянии, поэтому родня от нее отказалась, а я взялся, потратил кучу времени и сил, навел красоту. Решили мы пригласить родителей. Мангал, банька, бассейн, машины под навесом, дети играют на лужайке, музыка — красота! Как потом выяснилось, мой папа мечтал о такой даче. Представлял и даже рисовал все один в один. Через неделю он привез те самые рисунки, а им лет так 25. И правда — будто не дача по этим рисункам сделана, а рисунки с дачи срисованы. Папа был в полном восторге. В итоге все лето жил на даче, ухаживал за огородом и наотрез отказывался возвращаться в город. Так я случайно осуществил папину мечту.
  • Несколько лет назад получил наследство от любимой бабули. Мы очень спешили, потому что надо было сделать ремонт. Быстро складывали вещи в капроновые мешки и увозили в гараж на потом. Пока раскладывал вещи, нашел пару заначек по 10к, всякую мелочь, что-то оставил на память. Недавно разгребал гараж, нашел те мешки. В одном из мешков увидел сумку — не понимаю, как я мог не заметить ее сразу! В сумке лежала куча монет. Бабуля всю жизнь трудилась на шахте и каждый год на протяжении 40 лет ездила в путешествия, включая Мексику, Индию, Китай, Европу.
  • На днях моя бабушка разбирала свой шкаф и нашла шелковую рубашку. Она уже думала, кому бы ее подарить, но вдруг заметила что-то пришитое к ней.
    А пришита оказалась записка от моей прабабушки: «Для Катеньки». То есть для меня! Прабабушка не с нами уже 20 лет, а рубашка только недавно нашлась. Вот такое наследство мне неожиданно досталось.
wekiu.lele
wekiu.lele
  • Я была бабушкиной любимицей. Она сразу сказала, что оставит мне свои солидные сбережения с единственным условием — я не должна буду рассказывать об этом всем остальным. В семье у нас все не просто, многие не ладят друг с другом. Мой дядя вообще перевернул ее квартиру вверх дном, пока искал эти деньги, но так ничего не нашел. Другие родственники рыскали на даче, даже огород умудрились перекопать в надежде найти там клад. А я уже года два на словах живу в съемной квартире, хотя на самом деле — в своей, и ни капельки не жалею.
  • Бабушка сказала, что оставит квартиру тому, кто будет лучше за ней ухаживать. Теперь ее дочери, мои тети, наперегонки бегают к ней, приносят продукты, убирают и подолгу сидят пьют с бабушкой чай, пытаясь узнать, кого же она выберет... Сегодня, как только за тетками закрылась дверь, бабушка тихонько сказала, что завещание уже составлено. Квартира достанется мне, потому что только я все это время ходила к ней и помогала, не думая ни о каком наследстве.
  • Дядя был небедным человеком. У него не было ни жены, ни детей, поэтому дележка дачи, двух машин и нескольких квартир проходила, мягко говоря, непросто. Я даже не хотел в этом участвовать. Дядя и так оставил большой след в моей жизни. Он был другом, примером, почти заменил мне отца. Мама тоже не стала ввязываться. Когда я пришел к ней в гости, мы вместе вспоминали дядю, сидя за столиком, который он когда-то давно подарил маме. Вдруг к нам пожаловал сосед. Зайдя в комнату, он аж выпучил глаза. После осмотра столика заявил, что это очень дорогая вещь! Стал искать в интернете его стоимость, нашел — вот это да, по-настоящему ценный столик! Сосед предложил маме, мол, давайте помогу продать. Она отказалась. И добавила: «Хах, вот только колбасу на нем я, наверное, больше резать не буду».
  • Свекровь вдруг вызвала меня на разговор. Было видно, что она переживает. Минут 15 свекровь ходила вокруг да около и наконец решилась. Сказала, что у них есть семейная ценность — деревянная люлька ручной работы, которую сделал еще прапрадед моего мужа. Мол, семья очень хотела бы, чтобы эта люлька перешла к нашему будущему сыночку. Я как раз в положении. Свекровь переживала по поводу того, что я современная девушка, и сочту такой подарок старьем и безвкусицей. А я счастлива получить такую прелесть.

«Бабушка оставила в наследство. Сказала беречь и никуда не девать, очень нужная вещь в хозяйстве. А я не могу понять, зачем это нужно?»

dm.rodionov_
  • Это вилочка для оливок и других мелких закусок. Обычно в наборе с ней бывает тарелка или блюдце.
ADME
  • Отец моего друга ушел из семьи и жил у своей матери в 4-комнатной квартире в центре. Друг с 12 лет стал старшим мужчиной в семье, смотрел за младшими сестрами-тройняшками, они были гораздо младше. Жили они в однокомнатной квартирке, по сути, друг почти 10 лет жил на утепленной лоджии. Год назад дом перешел тетке, она начала ремонт. Пару месяцев назад она вручила ключи и документы от квартиры матери друга: «Это компенсация от нашей семьи за все эти 10 лет».

«Наследство от деда»

  • Бабуля оставила мне ветхий домик в деревне. Приехала, а там уже тетки хозяйничают, мол, бабуля им обещала шубы и украшения. Уволокли все самое ценное и уехали восвояси. Я выдохнула, заварила чай, залезла в банку из-под печенья за сахаром, и ахнула: там на дне лежит коробочка с ее часами и записка: «Викуль, я помню, как тебе эти часы нравились в детстве, носи их и не забывай меня». Я разрыдалась прямо там, с коробкой в руках, под звук свистящего чайника. Бабуля прекрасно знала своих родственников, всех любила, но иллюзий не питала. Она понимала, что в старом доме на кухню за чаем и сахаром полезу только я. На самом деле я думала продавать дом, но теперь раздумываю над тем, чтобы вложиться в ремонт.
ADME
  • У бабушки был большой дом с огромным участком. Когда бабушка стала совсем старенькой, никто из многочисленных детей не отвернулся. Моя тетя жила ближе всех, поэтому забрала ее к себе, ухаживала и заботилась. Остальные были на подхвате, отправляли деньги и в отпусках приезжали помогать. Когда бабушки не стало, ее дети решили, что единогласно уступят бабушкин дом тете, которая ухаживала за ней эти два года. И так и сделали. Хотя тетя отказывалась.

«Накопления моих родителей. Они хранили их всю жизнь. Только по праздникам доставали»

  • Бабушка оставила мне старое пианино. Мои братья и сестры смеялись, что это такая себе «благодарность», и нечего было к ней ходить и помогать. А когда я переехала, чтобы учиться и работать в Австралии, все удивились, мол, на какие деньги? Кто ж знал, что это старинное пианино фирмы Бехштейн, которое стоит баснословных денег!
  • У меня есть знакомый, который живет с семьей в аренде, ездит на стареньком опеле — все как у многих. И тут ему от бабушки достается хорошая двушка. Как-то он звонит мне: «Выходи, кофе попьем». Смотрю, а он приехал на новом Land Cruiser Prado, аж светится. Спрашиваю, откуда у него такая роскошь. А он выдает: «Квартиру продал, вот, купил аппарат». И до сих пор живет на съемной квартире.

«Этот невероятный набор шахмат мне достался от папы»

  • На выпускной моему прадедушке родители купили туфли. Он носил их всю жизнь. Потом их носил мой дедушка, затем мой отец, мой старший брат, средний брат и вот они достались мне. Порвались на второй день. Мой отец сказал, что я просто не умею носить вещи.
  • Мама заранее сказала, что мне достанутся ее книги, а сестре — украшения. Я даже не расстроилась: читать обожала с детства. Спустя время решила разобрать коробки. И вот среди книг наткнулась на тяжелый сверток в плотной бумаге, развернула и ахнула — там лежал целый архив с фотографиями и письмами от бабушки к дедушке времени их юности. Это чтение оказалось интереснее любого романа, они обменивались стихами и рисунками и очень подробно описывали друг другу каждый день разлуки. Не читала ничего более трогательного. Отсканирую непременно каждую страничку, чтобы это сокровище смогли перечитывать мои внуки.
ADME

«Наследство от бабули, пролежали с 1950 года. Комплект постельного белья из чистого хлопка»

  • В студенчестве у меня был роман с моряком. Потом он уехал, и мы больше не виделись. Я давно забыла, номер потеряла, переехала. И вдруг мне сообщили, что он мне что-то завещал. Я с трудом поверила. Спустя месяц выдали на руки коробочку, а там маленькая розовая жемчужина на кожаном шнурке и записка: «Помнишь, я обещал, что привезу тебе самую красивую жемчужину?» Она оказалась не только красивой, но и безумно дорогой. Но я так и не смогла ее продать.
ADME
  • Знакомый рассказывал: «Лет 20 лет назад мне достался в наследство дом от внучатого племянника. Его ближайшая родня отказалась. В доме ни электричества, ни канализации, ни магазинов — пустырь. Стены хлипкие, окон и дверей толком нет. Начал искать, кому продать. Меня сразу предупредили, что участок стоит копейки. Даже за них покупатель не нашелся. Как-то со мной связался сосед. Предложил обмен: 15 кг сала за участок. Я согласился. Продал сало на базаре и получил немало. Недавно решил почитать об этом участке. Там какой-то богатей построил коттеджный поселок. Сейчас там есть и вода, и свет. А мой участок теперь невероятно востребован и стоит целое состояние».

Наследство — это весточка из прошлого, напоминание о том, что нас любили и о нас думали даже тогда, когда мы об этом не подозревали. И пока мы бережем эти вещи, храним истории и позволяем себе иногда мысленно возвращаться в детство, пропитанное ароматом бабушкиных блинчиков и простыми радостями, эта любовь продолжает согревать нас.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее