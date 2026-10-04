15 семейных реликвий, которые хранят тепло нескольких поколений

Семейные реликвии и вещи, которые мы передаем из поколения в поколение, могут быть самыми разными. Это тайники с письмами столетней давности, редкие украшения и даже комнатные растения — авторы этих фото получили на память не просто вещи, а семейные тайны. Кстати, в конце статьи вас ждет бонус — история про то, как даже среди хлама можно найти что-то весьма ценное.

Эти прекрасные украшения передаются в семье автора из поколения в поколение, начиная с прабабушки

Такие украшения часто передаются в индийских семьях из поколения в поколение и являются обязательной частью свадебного наряда невесты.

Найденная семейная реликвия 1908 года — футляр с камеей и историей внутри

Перевод надписи: «Первая владелица — Маргарет О’Брайен Дэвис. Муж, Томас Джефферсон Дэвис, подарил ей эту вещь в знак примирения! Потом украшение перешло ее дочери — Вирджинии Маргарет Дэвис Макги, а теперь передается ее дочери Лорианн».

Автор получила в наследство этот кукольный дом. Вы только взгляните на количество деталей и интерьер!

Этому дому более 40 лет. Его сделали отец, дедушка и прадедушка для моей прабабушки. Папа, будучи ребенком, сделал черепицу и несколько предметов мебели. Если я не ошибаюсь, большую часть обоев и занавесок сделала моя прабабушка, а двери и окна сделал мой прадед! Изначально всю мебель для домика делали вручную мужчины нашей семьи. © trashgang15 / Reddit

Это кольцо передавалось из поколения в поколение около 100 лет

Это кольцо у меня уже более 20 лет, с тех пор как я выпустилась из колледжа (его мне подарила бабушка, а ей родители подарили его, когда она окончила среднюю школу, это было примерно в конце 1930-х годов). Камень сильно поврежден, но я все равно периодически его ношу. В конце концов я передам его своему ребенку. Недавно я наконец подумала: «А может, мне стоит подумать о замене этого камня?» — и отнесла его к ювелиру. Он сказал, что камень огранен вручную, и сейчас камни такой формы и размера уже не ограняют. И это голубой топаз, а не аквамарин, как я думала. © WordyHedgehog / Reddit

Эту прелесть девушка нашла, разбирая второй этаж на даче. Это не просто старый патефон, а теплые семейные воспоминания

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Вы бы видели лицо моей бабули. Она рассказала, что это была покупка за первую премию на работе. Он работает! soulnotforsale.c

Шикарно! Только тонарм так никогда не ставьте. Игла должна быть справа и играть по шерсти пластинки. Против шерсти пластинка вспахивается, как земля плугом, и вы потеряете и патефон, и пластинку! И рекомендация: перед тем как хранить, дайте пружине раскрутиться до конца. Она так проживет дольше. toniorail

Девушке досталась в наследство целая гора украшений, и среди них эти великолепные кольца

Ух ты, как это ценно! Прекрасная коллекция, которую можно передавать из поколения в поколение. © Agnes_Maksymi / Reddit

Автор получил в наследство старинную шкатулку, которую его прадед сделал сам. У нее двойное дно, но вот в чем загвоздка — никто из родных не помнил, как его открыть

После того как автор попросил совета у людей в интернете, секретный отдел удалось открыть. Поучаствовал даже дантист, который сделал рентгеновский снимок шкатулки. Это помогло понять, какой там запирающий механизм. А внутри оказалось настоящее семейное сокровище! Помимо непонятной фотографии и вырезки из газеты многолетней давности, там был конверт с надписью «3 самых дорогих письма папе». © amous-Assumption-43 / Reddit

Эти письма меня совершенно потрясли. Первое было от его матери — этому письму уже более ста лет. Второе — от его старшей дочери в день ее свадьбы. А третье тронуло меня сильнее всего. Это было письмо от моей бабушки к нему, наполненное самыми прекрасными словами о том, как сильно она любила его и свою маму. Этот маленький отсек оказался наполненным такой любовью! © Famous-Assumption-43 / Reddit

Эта деревянная статуэтка с гербом японской семьи Токугава досталась автору в наследство от бабушки, а ей от отца

Мой прапрадед был богатым коллекционером и жил в Шанхае в XIX веке. Скорее всего, эту вещь он купил где-то в середине или во второй половине 1800-х. Впрочем, создана она могла быть когда угодно, учитывая, что дед увлекался исключительно антиквариатом. В его коллекции была куча японских, европейских и китайских мечей, римские знамена и, кажется, четыре оригинала японских доспехов, не считая огромной кучи азиатского искусства. В начале XX века он вернулся в Англию и привез часть коллекции с собой. Почти все из этого за прошедшие годы распродали. Так что эта фигурка — одна из редких вещей, которые нам удалось сохранить. © Halfmoon_Cay / Reddit

«Мне посчастливилось получить кулон, который мой дедушка купил в Австралии в 60-х годах. Я бы хотела узнать об этом опале, но главная ценность для меня — сентиментальная»

Да, австралийский опал в вашем кулоне мягче драгоценных камней вроде сапфира или алмаза, но при этом ни солнце, ни мыло, ни масло ему не страшны. Главное — если носите его в лютый мороз, прячьте под рубашку и куртку! Заправляйте ближе к телу, чтобы он грелся от вашей кожи. © jaxinslacks / Reddit

Сложно поверить, но этому сейфу, который передавался как семейная ценность, 153 года. Автор решил отреставрировать его, и получилось это на высшем уровне!

Наконец-то проект реставрации 150-летнего сейфа завершен! Вот он во всей красе, со всей своей золотой фольгой (да, это настоящее 23-каратное золото). © WarrenCluck / Reddit

«Мое семейное наследие возрастом 135 лет. Все еще цветет»

Автор пишет, что этот цветок пережил перелеты из Орегона в Канзас, затем из Канзаса на Аляску, а потом и обратно в Орегон — и одну проблемную кошку. Без всего этого он, возможно, был бы еще крупнее.

«Семейная ценность, от которой я без ума!»

Это кольцо принадлежало моей прабабушке, а потом перешло к моей маме. Я была им очарована с самого детства, и мама предложила мне надеть его впервые на свадьбу моей сестры в прошлые выходные! Мне сказали, что камни — это канареечный алмаз, мелкие алмазы и рубины. © hacelepues / Reddit

«Эти часы были в нашей семье много лет. Сейчас они уже не работают, но все еще выглядят великолепно»

Это был свадебный подарок моего прадеда моей прабабушке в 1922 году. Часы очень тяжелые. Похоже, что они сделаны в основном из камня, за исключением фигурок женщины и птицы. Они сделаны из какого-то металла. Думаю, стрелки и голова женщины сделаны из «французской слоновой кости». Я заказал для часов стеклянный футляр, чтобы защитить их. Они механические, но, к сожалению, со временем ключ был утерян. © PatchouliHedge / Reddit

«Неожиданное наследство от дедушки лежит в подвале дома моих родителей»

Мой отец попросил меня помочь ему убрать подвал перед моим переездом через всю страну и разрешил брать все, что мне понадобится. Он всю жизнь занимался ремеслами. Там же, незаметно для меня, хранится коллекция инструментов моего деда, которая до сих пор лежала без дела. Я невероятно благодарен деду за такой подарок! © kingsized_reeses / Reddit

«Моя бабушка привезла этот браслет из Турции в далеком 1990 году»

ADME Rose1 только что Видимо, турчанка пыталась объяснить, что необязательно надевать золото на пляж Ответить

В этом году я решила надеть его в отпуске в Анталии. А на пляже ко мне вдруг подошла турчанка, округлила глаза и начала что-то эмоционально объяснять. Спросила, за сколько я его купила (в 1990 году бабуля заплатила примерно $56–57). Оказывается, сейчас его можно продать в 10 раз дороже! На рынке стоимость этого золота теперь $635! Вот такая неожиданная инвестиция. ADME Руконожка Ай-Ай только что Было бы с чего округлять глаза 🥺 Ответить

Бонус: История о том, как кум собачьи миски в люстру за 450 евро превратил

История началась в 2018 году, когда мы с супругом купили старенький дом. Прежние хозяева оставили все как есть: мебель, вещи, даже запасы еды. На придомовой территории когда-то жили собаки, и в их будках мы нашли две странные половинки чего-то большого и пластикового. Подумали, что это тазики, но что-то в них было странное: пластик качественный, формы изящные. Рука не поднялась выбросить, поэтому мы их помыли и отправили в гараж — авось пригодятся. © PolyXena / Pikabu

Однажды, листая интернет в поисках мебели, я наткнулась на объявление о продаже винтажной люстры Meblo. И тут меня осенило: эти «тазики» — точь-в-точь как части плафона этой люстры!

А у нее очень интересная история. Каждый из нас мог видеть ее в кадрах фильмов «Служебный роман» или «Москва слезам не верит». Восстановить эту красоту взялся наш кум — мастер на все руки. Нашел недостающий провод, распечатал детали и, вуаля! © PolyXena / Pikabu

Теперь это не просто светильник, а настоящий арт-объект с историей, гордость нашей семьи. Висит в гостиной и напоминает о том, что даже из мусора можно сделать что-то прекрасное (если в семье имеется талантливый человек с руками). А еще о том, что хорошо забытое старое иногда оказывается лучше нового. © PolyXena / Pikabu