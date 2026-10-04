Мне кажется, что, если бы просто сфотографировали кольца, красиво разложив, смотрелось бы лучше, чем всё это дорого-бохато одновременно нанизанное на пальцы
15 семейных реликвий, которые хранят тепло нескольких поколений
Семейные реликвии и вещи, которые мы передаем из поколения в поколение, могут быть самыми разными. Это тайники с письмами столетней давности, редкие украшения и даже комнатные растения — авторы этих фото получили на память не просто вещи, а семейные тайны. Кстати, в конце статьи вас ждет бонус — история про то, как даже среди хлама можно найти что-то весьма ценное.
Эти прекрасные украшения передаются в семье автора из поколения в поколение, начиная с прабабушки
Такие украшения часто передаются в индийских семьях из поколения в поколение и являются обязательной частью свадебного наряда невесты.
Найденная семейная реликвия 1908 года — футляр с камеей и историей внутри
- Перевод надписи: «Первая владелица — Маргарет О’Брайен Дэвис. Муж, Томас Джефферсон Дэвис, подарил ей эту вещь в знак примирения! Потом украшение перешло ее дочери — Вирджинии Маргарет Дэвис Макги, а теперь передается ее дочери Лорианн».
Автор получила в наследство этот кукольный дом. Вы только взгляните на количество деталей и интерьер!
- Этому дому более 40 лет. Его сделали отец, дедушка и прадедушка для моей прабабушки. Папа, будучи ребенком, сделал черепицу и несколько предметов мебели. Если я не ошибаюсь, большую часть обоев и занавесок сделала моя прабабушка, а двери и окна сделал мой прадед! Изначально всю мебель для домика делали вручную мужчины нашей семьи.
Это кольцо передавалось из поколения в поколение около 100 лет
- Это кольцо у меня уже более 20 лет, с тех пор как я выпустилась из колледжа (его мне подарила бабушка, а ей родители подарили его, когда она окончила среднюю школу, это было примерно в конце 1930-х годов). Камень сильно поврежден, но я все равно периодически его ношу. В конце концов я передам его своему ребенку. Недавно я наконец подумала: «А может, мне стоит подумать о замене этого камня?» — и отнесла его к ювелиру. Он сказал, что камень огранен вручную, и сейчас камни такой формы и размера уже не ограняют. И это голубой топаз, а не аквамарин, как я думала.
Эту прелесть девушка нашла, разбирая второй этаж на даче. Это не просто старый патефон, а теплые семейные воспоминания
- Вы бы видели лицо моей бабули. Она рассказала, что это была покупка за первую премию на работе. Он работает!
- Шикарно! Только тонарм так никогда не ставьте. Игла должна быть справа и играть по шерсти пластинки. Против шерсти пластинка вспахивается, как земля плугом, и вы потеряете и патефон, и пластинку! И рекомендация: перед тем как хранить, дайте пружине раскрутиться до конца. Она так проживет дольше.
Девушке досталась в наследство целая гора украшений, и среди них эти великолепные кольца
- Ух ты, как это ценно! Прекрасная коллекция, которую можно передавать из поколения в поколение.
Автор получил в наследство старинную шкатулку, которую его прадед сделал сам. У нее двойное дно, но вот в чем загвоздка — никто из родных не помнил, как его открыть
Что лижит в тайничке, никто не помнит, но ходит семейная легенда, что там должно быть нечто ценное 😁
После того как автор попросил совета у людей в интернете, секретный отдел удалось открыть. Поучаствовал даже дантист, который сделал рентгеновский снимок шкатулки. Это помогло понять, какой там запирающий механизм. А внутри оказалось настоящее семейное сокровище! Помимо непонятной фотографии и вырезки из газеты многолетней давности, там был конверт с надписью «3 самых дорогих письма папе».
- Эти письма меня совершенно потрясли. Первое было от его матери — этому письму уже более ста лет. Второе — от его старшей дочери в день ее свадьбы. А третье тронуло меня сильнее всего. Это было письмо от моей бабушки к нему, наполненное самыми прекрасными словами о том, как сильно она любила его и свою маму. Этот маленький отсек оказался наполненным такой любовью!
Эта деревянная статуэтка с гербом японской семьи Токугава досталась автору в наследство от бабушки, а ей от отца
- Мой прапрадед был богатым коллекционером и жил в Шанхае в XIX веке. Скорее всего, эту вещь он купил где-то в середине или во второй половине 1800-х. Впрочем, создана она могла быть когда угодно, учитывая, что дед увлекался исключительно антиквариатом. В его коллекции была куча японских, европейских и китайских мечей, римские знамена и, кажется, четыре оригинала японских доспехов, не считая огромной кучи азиатского искусства. В начале XX века он вернулся в Англию и привез часть коллекции с собой. Почти все из этого за прошедшие годы распродали. Так что эта фигурка — одна из редких вещей, которые нам удалось сохранить.
«Мне посчастливилось получить кулон, который мой дедушка купил в Австралии в 60-х годах. Я бы хотела узнать об этом опале, но главная ценность для меня — сентиментальная»
- Да, австралийский опал в вашем кулоне мягче драгоценных камней вроде сапфира или алмаза, но при этом ни солнце, ни мыло, ни масло ему не страшны. Главное — если носите его в лютый мороз, прячьте под рубашку и куртку! Заправляйте ближе к телу, чтобы он грелся от вашей кожи.
Сложно поверить, но этому сейфу, который передавался как семейная ценность, 153 года. Автор решил отреставрировать его, и получилось это на высшем уровне!
- Наконец-то проект реставрации 150-летнего сейфа завершен! Вот он во всей красе, со всей своей золотой фольгой (да, это настоящее 23-каратное золото).
«Мое семейное наследие возрастом 135 лет. Все еще цветет»
Я конечно люблю декабристы, но читать про него третий раз в разных вариациях - перебор
Автор пишет, что этот цветок пережил перелеты из Орегона в Канзас, затем из Канзаса на Аляску, а потом и обратно в Орегон — и одну проблемную кошку. Без всего этого он, возможно, был бы еще крупнее.
«Семейная ценность, от которой я без ума!»
- Это кольцо принадлежало моей прабабушке, а потом перешло к моей маме. Я была им очарована с самого детства, и мама предложила мне надеть его впервые на свадьбу моей сестры в прошлые выходные! Мне сказали, что камни — это канареечный алмаз, мелкие алмазы и рубины.
«Эти часы были в нашей семье много лет. Сейчас они уже не работают, но все еще выглядят великолепно»
- Это был свадебный подарок моего прадеда моей прабабушке в 1922 году. Часы очень тяжелые. Похоже, что они сделаны в основном из камня, за исключением фигурок женщины и птицы. Они сделаны из какого-то металла. Думаю, стрелки и голова женщины сделаны из «французской слоновой кости». Я заказал для часов стеклянный футляр, чтобы защитить их. Они механические, но, к сожалению, со временем ключ был утерян.
«Неожиданное наследство от дедушки лежит в подвале дома моих родителей»
- Мой отец попросил меня помочь ему убрать подвал перед моим переездом через всю страну и разрешил брать все, что мне понадобится. Он всю жизнь занимался ремеслами. Там же, незаметно для меня, хранится коллекция инструментов моего деда, которая до сих пор лежала без дела. Я невероятно благодарен деду за такой подарок!
«Моя бабушка привезла этот браслет из Турции в далеком 1990 году»
Видимо, турчанка пыталась объяснить, что необязательно надевать золото на пляж
- В этом году я решила надеть его в отпуске в Анталии. А на пляже ко мне вдруг подошла турчанка, округлила глаза и начала что-то эмоционально объяснять. Спросила, за сколько я его купила (в 1990 году бабуля заплатила примерно $56–57). Оказывается, сейчас его можно продать в 10 раз дороже! На рынке стоимость этого золота теперь $635! Вот такая неожиданная инвестиция.
Бонус: История о том, как кум собачьи миски в люстру за 450 евро превратил
История началась в 2018 году, когда мы с супругом купили старенький дом. Прежние хозяева оставили все как есть: мебель, вещи, даже запасы еды. На придомовой территории когда-то жили собаки, и в их будках мы нашли две странные половинки чего-то большого и пластикового. Подумали, что это тазики, но что-то в них было странное: пластик качественный, формы изящные. Рука не поднялась выбросить, поэтому мы их помыли и отправили в гараж — авось пригодятся.
Однажды, листая интернет в поисках мебели, я наткнулась на объявление о продаже винтажной люстры Meblo. И тут меня осенило: эти «тазики» — точь-в-точь как части плафона этой люстры!
А у нее очень интересная история. Каждый из нас мог видеть ее в кадрах фильмов «Служебный роман» или «Москва слезам не верит». Восстановить эту красоту взялся наш кум — мастер на все руки. Нашел недостающий провод, распечатал детали и, вуаля!
Теперь это не просто светильник, а настоящий арт-объект с историей, гордость нашей семьи. Висит в гостиной и напоминает о том, что даже из мусора можно сделать что-то прекрасное (если в семье имеется талантливый человек с руками). А еще о том, что хорошо забытое старое иногда оказывается лучше нового.
Настоящие сокровища не измеряются каратами или стоимостью в антикварной лавке. Главная их ценность — возможность на миг прикоснуться к истории своей семьи и почувствовать незримую связь с теми, кто был до нас.
Мы ищем сокровища и их обладателей: