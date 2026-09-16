17 теплых историй о еде, вкус и аромат которой в одно мгновение возвращают в детство

В детстве обожала любую рыбу, меня так тянуло съесть что-нибудь рыбное и если на столе было такое блюдо - это чуть ли не праздник. Проблема в том, что все взрослые хоть и ели, но без такого ажиотажа, а ради меня специально никто не заморачивался с готовкой. Помню, как на мой ДР пообещали приготовить, но когда он настал, вместо этого купили покупной еды из кулинарии, а меня обругали "за капризы", в общем, взрослые просто устроили "свой праздник". Обидно было, конечно. Зато став постарше, оторвалась на этой рыбе)) Каких только блюд не готовила. Теперь уже без ажиотажа, но нравится до сих пор.