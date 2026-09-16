17 теплых историй о еде, вкус и аромат которой в одно мгновение возвращают в детство
Один знакомый аромат или вкус часто может всколыхнуть в памяти целую историю из счастливого детства. Стоит почувствовать запах яблочного пирога, теплого хлеба или жареных пирожков, как вспоминаются выходные на даче, семейные праздники и прочие маленькие радости. А еще пожалуй, у каждого из нас есть любимые блюда, которые умели готовить только мама и бабушка. Например, жареная картошка по особому рецепту или помидоры с сахаром.
- Недавно вспомнилось, как в детстве лепили пельмени. Просыпаешься с утра и понимаешь, что бабушка уже ни свет ни заря сходила на рынок и уже делает фарш. Без меня?! Вылетаешь из постели, чтобы кое-как умыться, и бегом на кухню. А там бабушка уже и сырников нажарить успела, сложила в кастрюльку, укутала одеялом к моему пробуждению. Тут и сырников хочется, и мясорубку покрутить. Ба, погоди, не крути, я сейчас позавтракаю и буду тебе помогать!
Пока лепим, я пристально слежу за соотношением фарша и теста, теста обязательно должно быть чуть больше, потому что из остатков бабушка жарит сладкие ушки. Это треугольнички, посыпанные сахаром, вроде бы совсем простенькая еда, но такая вкусная.
И вот рассказываю я все это своему приятелю, а он такой: «Кто нам мешает поесть пельменей прямо сейчас?» И мы решаем лепить пельмени. Крутим фарш. Кот Карась принимает позу той глубоководной рыбы, которая лежит на дне с открытым ртом, авось что-то туда заплывет. Как выяснилось, это не самая худшая стратегия, потому что оба мы постоянно что-то роняли, и у кота был праздник живота.
- Сделала я как-то котлеты с пюрешкой. А муж скривился: «Это не то. Хочу пюре из детства. Как у мамы». Я кинулась за рецептом к свекрови. А она молчит, не выдает секрет. Как-то раз зашла я к ней домой, а она пюре готовила. Я как глянула, так расхохоталась. Она шустро спрятала за спину большую упаковку с растворимой картошкой. Свекровь просто в готовое блюдо побольше сливочного масла добавляла, вот насыщенный вкус и появлялся.
- У нас в детстве продавали очень вкусные жареные пирожки с повидлом за пять копеек. Их надо было начинать есть с той стороны, где немного видно повидло, иначе оно выползало с другого края и было не очень вкусно жевать только тесто от пирожка.
А однажды у нас в булочную привезли три канистры разливной сгущенки. Народу выстроилось до поворота — прямо как за бананами. Мне повезло, я вызвала маму с работы, чтобы она заплатила, и мы купили почти двухлитровую банку. Мама как раз успела доехать за полтора часа, когда моя очередь подошла. Ели потом сгущенку всей семьей, но растягивали удовольствие — все-таки дорого это было.
Помните, как мама говорила: «Подожди, не ешь. Пусть сначала пропитается»?
- Муж уехал в командировку и пишет: «Тут в столовой шикарные котлеты. Как из детства. У тебя такие никогда не получались!» А я, между прочим, в ресторане работаю. Прошу скинуть фото этого чуда кулинарии. Получила снимок и полчаса хохотала. У него в тарелке гордо лежали не котлеты, а ежики. Те самые, с рисом. Долго потом мужу объясняла, в чем разница.
Ещё один... Ну, здесь жена хоть хохотала, а не "кинулась" в столовую. Или другой город помешал, раз далековато)) 🤔🤭
- Я в детстве на лето ездил к бабушке на Алтай и помню привычное для них блюдо. Это огромная чашка, почти таз, со свежими резаными помидорами со своего огорода, засыпанная сахарным песком, и свежайший хлеб. До сих пор помню как макали хлеб в сахарные остатки в этом тазике. Живу на Урале, когда это рассказываю, мне никто не верит. И сам никогда позже это не повторял. Может, помидоры не те.
Воспоминание разблокировано. У меня бабушка гречку с сахаром замешивала. Вот была обычная гречка с мясом или котлетами. А была сахарная - как утренняя каша или просто когда сладкого хотелось.Больше нигде такое за 40+ лет встретить не довелось
Раньше студенты могли накрыть праздничный стол из одного сырка и трех сосисок. И все были довольны
Там майонез ещё есть!
А так я анекдот вспомнил:
Студент в столовой: «Две сосиски, пожалуйста».
В очереди кто-то замечает: «О, шикуешь!»
Студент, довольный реакцией окружающих: «И шестнадцать вилок».
- В детстве я каждое лето проводила в деревне у бабушки с дедушкой. Там бабушка специально варила мне пшенную кашу. Как же это было вкусно — плотные зернышки пшена, чуть слипшиеся, особой консистенции, залитые молоком! Больше ни у кого повторить такую кашу не получалось.
С тех пор прошло почти 20 лет, и вот вчера я приготовила то самое деревенское пшено! Оказывается, надо крупу было не варить, а запаривать и томить на медленном огне. Вообще-то, это делается на печи, но я призвала на помощь современные технологии. Сначала поставила мультиварку на подогрев, а потом на неполный цикл «каша». С этим вкусом я будто вернулась на 20 лет назад, когда все близкие рядом. Вот такое маленькое счастье.
Нравятся разные каши, на завтрак периодически готовлю. Пшённая - как раз одна из любимых) Только подолгу не томила, но мне всё равно вкусно. Её вообще сложно испортить, очень неприхотливая в готовке.
- Когда я была первоклассницей, мы встречались с моей подружкой Олей и шли на уроки, позевывая в утренних сумерках. Утренние десять минут до звонка казались целой вечностью. Зато обратно мы бежали вприпрыжку. Впереди был целый беспечный день, только портфели надо забросить домой. На пути из школы был ларек хлебозавода, и родители часто поручали купить домой хлеба. Ничего не было прекрасней, чем зимой в мороз купить там буханку ржаного и по пути объедать хрустящие румяные корки. А от них пар идет. Доносили домой одну мякушку. Сегодня я сама ржаной хлеб испекла и съела у него всю корочку.
- Я в детстве молочный суп с вермишелью обожала. Знаете как нам готовили его в детском саду? Вермишель обжаривали с сахаром, она становилась карамельного цвета, потом варили ее в молоке, и получался вкус как крем-брюле. И вермишель была румяная. Вообще у нас повар была золотая женщина — кормила детей пловом, мантами, пирожками разными. Я обожала еду в саду.
Напитки из детского сада до сих пор помню - горячее молоко с пленкой сверху и компот из сухофруктов - до сих пор терпеть не могу😆
- Было это давным-давно, как убеждает меня паспорт, а по мне — так прошлым летом. Моя бабушка готовила рисовую кашу с огромным количеством помидоров — красных и пахучих, сладких и крупистых на изломе. Что-то еще закидывалось в кастрюльку (я в силу своего тогдашнего малого возраста не помню) и сверху выкладывалась разрезанная на дольки картошка. Бабушка называла это блюдо «шуле», а я до сих пор помню этот вкуснейший запах варева, смешанный с теплым ароматом астраханского деревенского лета.
В детстве мама автора этого снимка часто варила суп из сайры. Недавно он сам попробовал приготовить это недорогое и сытное блюдо
«Мне кажется, что невозможно повторить что-то со вкусом детства. Матери и бабушки даже картошку жарят по-особому. У меня всегда получается не то, поэтому иногда я прошу маму приготовить жареную картошку, булочки, вафли на древней вафельнице и много других простых, но потрясающих блюд», — говорит мужчина.
А ведь "секрет" может быть буквально в какой-то мелочи. У меня жена готовит очень вкусный борщ - у меня так не получается. И только недавно понял в чем дело - я на зажарку овощи обжариваю более сильно и по очереди - сначала лук, потом свекла с морковью, потом остальное. Она кидает всё сразу и тушит недолго. Сделал так - получилось очень близко, но всё равно немного не так.
- Вспомнилось, как мама приносила с работы из заводского буфета творожную массу с шоколадным кусочками. Стоило это все копейки, можно было взять килограмм или два. Самое вкусное из детства! Сравнимо только с кусковым кондитерским шоколадом или с крошками от вафельных стаканчиков пополам с малиновым вареньем.
- Я в шестом классе на домоводстве научилась готовить пирожное «картошка», и кормила этими пироженками свою семью из пяти взрослых больше двух недель. Его же можно было делать из любого печенья, даже самого дешевенького, а какао дед-моряк приносил из судовой лавки. После двух недель мои взрослые наотрез оказались мне покупать печенье, ибо я упорно готовила «картошку» с периодичностью раз в день.
Пожалуй, многие из нас в детстве делили вкусную шоколадку на части, чтобы каждому из домочадцев достался свой кусочек
Мне было около двух лет. Вот примерно такой недоеденный кусочек Сникерса выбросила в ведро. Ситуацию не помню абсолютно, слишком маленькая была. Зато мне это красочно припоминают 20 лет "когда к слову придётся". А Snickers - хороший батончик, да))
- С детства я не любила варенье. У нас оно всегда стояло на столе, с ним делали бутерброды, булочки, добавляли в каши. Вкусно вроде, а я не любила. А недавно бабушка передала из дома баночку малиново-смородинового варенья, которую я приняла из расчета, что потом скормлю друзьям. Сварила на ужин овсянку, а орехи закончились. Вспомнила про то варенье, решила добавить для вкуса. И вот он — вкус детства, которого так давно не хватало. Из моей тарелки пахнет домом, улыбкой бабушки и теплыми мозолистыми руками дедушки. С возрастом начинаешь ценить такое.
- Когда я была маленькая, у нас в семье были «ленивые дни», когда мама не хотела готовить. Тогда папа отваривал нам на обед курицу, а в оставшемся от нее бульоне в кастрюле запаривал лапшу «Роллтон». Для меня это и есть тот неповторимый вкус детства!
У нас были другие курицы...
Как-то соседка говорит дочери: Катя, сходи в магазин и купи две курицы. Другая соседка ей в шутку сказала что-то про "хорошо живете))" (хотя мы с ними примерно одинаково жили). А первая соседка смеется - да за кубиками я ее послала)).
Кажется, раньше даже шоколад из «Киндер-сюпризов» был другим на вкус. Да и игрушки были интереснее, правда же? Кое у кого до сих пор остались коллекции тех времен
- Однажды моей маме кто-то дал огромный пакет зефира. Он нормально так зашел — мы ели его как конфеты. Еще помню «беляши-обманки». Для них берется обычное дрожжевое тесто и смешивается с обжаренным луком, потом формируются лепешки и выпекаются в кипящем масле. Вкусно было, будто настоящий беляш ешь.
Читал историю что где-то на юге России готовили так заменитель мяса из орехов местных - их там было в достаточном количестве.
- В детстве я обожала минтай. А бабушка почему-то считала минтай слишком простой рыбой и редко подавала его к общему столу. Зато, когда она его варила, я тайком таскала эти сочные кусочки прямо из кастрюли, пока никто не видит. Недавно бабушка приехала ко мне в гости и снова приготовила минтай. Тот самый простой и родной вкус из детства!
В детстве обожала любую рыбу, меня так тянуло съесть что-нибудь рыбное и если на столе было такое блюдо - это чуть ли не праздник. Проблема в том, что все взрослые хоть и ели, но без такого ажиотажа, а ради меня специально никто не заморачивался с готовкой. Помню, как на мой ДР пообещали приготовить, но когда он настал, вместо этого купили покупной еды из кулинарии, а меня обругали "за капризы", в общем, взрослые просто устроили "свой праздник". Обидно было, конечно. Зато став постарше, оторвалась на этой рыбе)) Каких только блюд не готовила. Теперь уже без ажиотажа, но нравится до сих пор.
Если постараться, то даже сейчас можно отыскать выпечку со вкусом из детства. Некоторые кафе до сих пор работают по проверенным временем рецептам
«Тут точно можно сказать: „Тот самый вкус!“ Рецепт и технология производства пончиков не менялись с 1953 года», — утверждает автор этого фото.
- У меня ностальгию вызывают монпансье. Не столько по вкусу, хотя это тоже, сколько по обстоятельствам, при которых я это запомнила. Ничего особенно, просто я разглядывала картинки в своих любимых детских книжках и уплетала эти леденцы. Вот прямо отпечатался этот образ из детства в памяти. И позже казалось, что таких вкусных леденцов мне больше не попадалось. Сгущенка с хлебом тоже детские воспоминания вызывает. Как-то сидели с одной девочкой на крыльце в деревне, я ела белый батон со сгущенкой. Делиться не хотела, а она все выпрашивала. Я ей и сказала: «Иди попроси у бабушки», — подразумевая, что она к своей бабушке пойдет. А она к моей пошла. Получается, все равно делиться пришлось.
- Мы кроме киселя обожали какао в брикетах. Однажды возвращались из школьного лагеря, зашли в магазин, а там в кондитерский кроме этих брикетов завезли растворимый кофе. Толпа народу. Но нам же надо! Простояли долго, мама потом расспрашивала, где я была. А что я скажу? Что за какао-брикетами стояла? В общем, я бормотала что-то не очень убедительное. Но меня грела мысль, что какао на завтра я все-таки затарилась.
В детстве в магазине продавали небольшие брусочки какао с сахаром. Очень вкусные были. Потом их нигде не встречала.
А ещё были дешевенькие сухие бананы в маленьких пачках. После школы заходили в магазин, покупали и то, и это.
Бананы страшно липли к зубам, но было очень вкусно.
Какао я больше не встречала, а вот бананы как - то раз купила.. Жуть. Такое только в детстве кажется вкусным =)
Вот такие вафли из детства мужчина недавно нашел в местном магазине. Расчувствовался и купил сразу 4 штуки
Видел такие в Ленте, но неоправданно дорого, я считаю. В районе 100 рублей за штуку.
«Вкус как в детстве, наклейки присутствуют. Смартфон положил рядом, чтобы не заподозрили, что я взял старую картинку из интернета», — улыбается автор фото.
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