Жизненная история о том, как я научилась собирать крутой гардероб в секонд-хенде и на барахолках

Раньше я думала, что лучше покупать новую одежду. Она и прослужит дольше, и сидеть будет лучше, плюс шанс взять что-то с браком или пятном значительно ниже. А вот подружка Света, наоборот, только на секондах закупалась. Причём умудрялась там находить не только одежду, но аксессуары и даже постельное бельё.

Как-то спросила Свету, почему ей эти магазины так нравятся. А подруга в ответ показала мне целый пакет с футболками, джинсами, блузками. Причём одежда-то хорошая! И говорит: «Купила всё это за две тысячи!» Мамочки, да я обычно больше за одну футболку отдаю. Решила, что барахолкам стоит дать шанс.