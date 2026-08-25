Сейчас скажу крамольную мысль) Так-то новую футболку за 1 тыс можно купить, при этом не в секонде))
Жизненная история о том, как я научилась собирать крутой гардероб в секонд-хенде и на барахолках
Я всегда удивлялась, как люди умудряются подбирать приличные наряды на барахолках и секондах. Как-то неуютно мне в них было: свет тусклый, от одежды исходит своеобразный аромат. То ли дело обычные магазины: там светло, уютно, можно купить уже подобранный комплект. Но за последние годы я научилась отыскивать на барахолках подлинные сокровища, и поход в эти магазины здорово поднимает мне настроение. Расскажу, как я до этого дошла.
Раньше я думала, что лучше покупать новую одежду. Она и прослужит дольше, и сидеть будет лучше, плюс шанс взять что-то с браком или пятном значительно ниже. А вот подружка Света, наоборот, только на секондах закупалась. Причём умудрялась там находить не только одежду, но аксессуары и даже постельное бельё.
Как-то спросила Свету, почему ей эти магазины так нравятся. А подруга в ответ показала мне целый пакет с футболками, джинсами, блузками. Причём одежда-то хорошая! И говорит: «Купила всё это за две тысячи!» Мамочки, да я обычно больше за одну футболку отдаю. Решила, что барахолкам стоит дать шанс.
Благо у нас рядом с домом небольшой секонд открылся. Забежала туда с утра, хожу, одежду перебираю, а путного ничего найти не могу. То размер не мой, то модель не нравится. И главное, почти всё: футболки, джемпера, джинсы — украшено стразами. Магазин вроде маленький, но одежда так плотно висела, что я чуть в рядах не заблудилась.
Но не уходить же с пустыми руками. Купила красное платье, вроде симпатичное. Уже дома примерила, а оно сидит странно, и на подоле пятно. Ладно, повесила в шкаф, может, для чего-то пригодится. Решила, что надо другие барахолки изучить, может, я просто в неудачный магазин зашла?
Потратить время, деньги, и получить непригодную к носке вещь с пятном)) максимально характеризует такой шопинг)
Нашла несколько больших барахолок и секондов в нашем районе и устроила по ним забег в воскресенье. Заглянула в первый, а там так темно, что я даже цвет вещи понять не могу. Не с фонариком же ходить. Пошла в следующий. И вот здесь мне понравилось. Вещи не вразнобой висят, даже по цветам распределены. Светло, пахнет приятно. Набрала я груду одежды и пошла примерять.
Всё вроде сидело неплохо и смотрелось мило, но совершенно друг с другом не сочеталось. К тому же я вспомнила, что за юбкой пришла, а в экстазе нахватала совершенно другую одежду. Вернула наряды на место и пошла юбку искать. Выбрала подходящий вариант и уже к ней нашла пару футболок, рубашек и свитеров. Посмотрела на ценники — на всё должно хватить.
Принесла вещи на кассу, отдаю продавщице, а она мне другую сумму говорит. Как так? Может, девушка ошиблась. Попросила её перепроверить. А она спокойно улыбается и отвечает: «У нас сегодня акция, 15% скидка на все товары». Это я удачно зашла!
А милая барышня мне ещё визитку вручила и посоветовала в соцсетях следить, когда у них новые завозы будут и похожие акции. И понеслось. За пару месяцев я нашла несколько понравившихся мне секондов и комиссионку, где можно было найти винтажные вещи. Но выяснилось, что покупка одежды в таких магазинах — целое искусство. Забежать сюда на пять минут за приглянувшимся платьем не получится.
Я обычно трачу на поход по барахолкам минимум пару часов. Сам процесс напоминает промывание руды в поисках крупинок золота. Надо перебрать кучу одежды, внимательно изучить все наряды, а потом ещё и примерить их. Поэтому всегда перед шопингом чётко продумываю, что именно буду искать: свитер, джинсы или куртку.
Иначе в магазине можно до ночи просидеть и набрать кучу ненужных вещей. Поначалу я внимательно состав ткани на этикетке читала, а потом научилась на ощупь определять. Так быстрее выходит. Стараюсь брать одежду только из натуральных материалов: из хлопка, льна, шёлка и кашемира. Правда, у меня появилась другая проблема.
Копеечные цены на одежду настолько вскружили мне голову, что я начала скупать всё подряд. Муж уже начал ворчать: «Зачем тебе столько? Мы что, магазин открываем?» Многие штучки я действительно надевала только раз, а потом забывала про них. Но как устоять, если видишь брендовую вещь за смешные деньги? Другие родственники тоже были не в восторге от моего нового увлечения.
Купила свёкру в подарок роскошный кашемировый шарф Burberry. Свекровь, как узнала, что он с барахолки, сразу нос сморщила: «Фу, ношеный! Вадик, не надевай!» А потом начала нам выговаривать, что мы на подарках родным экономим. Свёкор это всё слушал, а потом просто повязал шарф и заявил: «Ну и правильно, что не тратятся, покупают хорошие вещи за разумные деньги!»
Какую одежду носить - выбор каждого, безусловно. Но дарить б/у - дурной тон, на мой взгляд.
Мама, когда услышала, что я только на барахолках одежду покупаю, тоже не в восторге была. Говорит: «Лучше одну вещь купить, но хорошую, чем гору барахла за копейки» Я только улыбнулась. А мамуля совсем по-другому заговорила, когда я ей роскошную кожаную сумку в секонде нашла.
Ту одежду, которую я носила редко, стала просто подружкам передавать. Думала, что-то в интернете продавать, но у меня к этому вообще таланта нет. Вместо этого отыскала в нашем городе пару мест, где проводили вечеринки по обмену вещами, и регулярно носила одежду туда. Домашние только вздыхали: «Зачем покупать, чтобы потом раздавать бесплатно?» А для меня поход по барахолкам — увлекательная охота. Никогда не знаешь, что там найдёшь.
Нашли с подругой Светой на барахолке классное пальто, но стоит 3 тысячи. Решила поторговаться. Говорю: «Возьму за полцены!» Подружка вдруг бледнеет, суёт продавцу деньги, и тащит меня с пальто из магазина. Что за дела? А Света молча мне на лейбл указывает. Мама дорогая, это Max Mara!
Видимо, продавец как-то эту бирку пропустил. Если бы заметил, точно бы другую цену поставил. А начни я торговаться и изъяны выискивать, он бы лейбл разглядел и вообще отказался бы пальто продавать. После этого всегда внимательно изучаю одежду. Попадались мне и другие покупки с сюрпризами.
Например, на секондах можно найти совершенно новые вещи от известных брендов. Коллекцию не успевают вовремя распродать, и одежда сразу попадает на барахолку. Так в моем шкафу поселилась пара неношеных платьев от Tommy Hilfiger. Я знаю пару магазинчиков, где появляются новые вещи, и обычно сразу спрашиваю у продавцов, где такая одежда висит.
А еще один раз я нашла на барахолке кожаную сумку: объёмная, удобная, и состояние хорошее. А цена смешная. Дома начала её изучать и заметила маленькую дырочку в подкладке. Зашиваю, а иголка в ткань не втыкается. Что за чудеса? Чуть распорола подкладку и вытащила оттуда маленький золотой медальон в форме подковки. Теперь надеваю его на счастье.
Барахолки — это не только про одежду. Тут можно купить мебель, посуду и кучу других мелочей. Как-то увидела, как бабуля щербатый чайник из сервиза «Золотая осень» продаёт. У нас в детстве был такой — на все праздники его доставали. Пожалела бабушку и купила. Принесла домой, помыла, заварила чай.
Наливаю в кружку, а чай не льётся! Решила носик спицей прочистить и, о чудо, вытащила золотую цепочку. На следующий день отнесла её бабуле, та очень радовалась. Оказывается, это был подарок мужа, и она решила, что давно его потеряла. В другой раз купила старые пластинки у дяденьки — он мне сразу сказал, что они поцарапанные и битые. Ну и ладно, расписала их красками — теперь они стены украшают.
Конечно, случаются у меня и неудачные покупки. Пару раз схватила брендовую одежду и только дома углядела, что она вся в пятнах. Ещё отыскала шикарный шёлковый шарф, в котором потом дырка обнаружилась. Но так как вещи стоят недорого, такие промахи не вызывают особого расстройства. Ведь и на новой одежде можно найти кривую строчку или сломанную молнию.
Зато походы в секонды и на барахолки порой превращаются в приключение. И мне нравится покупать вещи, у которых есть история. Всегда любопытно: кто эту одежду носил? Может, с ней были связаны какие-то светлые воспоминания или важные моменты? Как вещи в секонд попали? То, что некоторым людям кажется минусом, для меня, наоборот, плюс.
А вот несколько теплых подборок историй об украшениях и семейных реликвиях:
Комментарии
Мне кажется, тут как с коммуналками.
Кому-то вещи из секонда - это история + приключение, а потом все равно на отдачу или в помойку.
А те, кто в юности (как я) вынужденно одевался из комиссионок, наелся чужим ношеным барахлом по самые брови.
Не надо мне условной максмары с чужого плеча, щербатых бабулиных чайников и сумок с подковами за подкладкой.
Нижайший поклон тем, кто придумал заказы онлайн на хороших платформах с подробной размерной сеткой 😊
Статья интересная, но я лишний раз убедилась, что секонды это не для меня. Я вообще не люблю шопинг, и даже дома, когда надо перелопатить шкафы на следующий сезон, я ужасно устаю и физически, и особенно морально. Перемерить кучу одежды, это пипец как утомительно и раздражительно для меня. Каждая шмотка как будто вытягивает из меня мои нервы, кровь и силу.
Спасибо, Мария за статью. Желаю Вам удачи в поисках сокровищ. Как говорится "кто ищет, тот всегда найдёт".
Какой то безумный шоппинг ради шоппинга.
Мария, приезжайте к нам в Спб на Удельный рынок. Там продают всё, вплоть до отбитых ручек от чашек и использованных гвоздей ))