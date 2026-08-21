17 семейных сокровищ, пропитанных теплом и радостью нескольких поколений

Практически в каждом доме есть свои семейные сокровища — памятные вещи, ценность которых невозможно измерить деньгами, ведь они передаются из поколения в поколение. Стул, который дедушка сделал своими руками, бабушкина шкатулка с украшениями и даже столовые приборы — все эти реликвии пропитаны теплом и хранят в себе частичку любви и заботы.

1. Девушка приехала в отпуск и надела бабулино кольцо. Турок на ресепшн аж подскочил, когда его увидел, и спросил, не турецкое ли это золото

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Оказалось, что его отец работал ювелиром. Девушка знала только лишь то, что кольцо ей на сершеннолетие подарила бабушка, оставила в наследство, так сказать. Уже дома она посмотрела на коробочку, в которой когда-то лежало кольцо, и там дейтсвительно что-то было написано по-турецки.

2. Этот стул сначала хотели отнести на мусорку, но потом решили спасти и отдали на реставрацию

Его владелец рассказал, что стул был сделан в 1953 году его дедушкой, и им пользовались многие члены его семьи: тетя, мама, двоюродная сестра, брат, он сам и его сын. Вот как он стал выглядеть после реставрации.

Как же классно получилось! © Slav965 / Pikabu

3. Автор этого фото написала, что ее вилкам скоро исполнится 100 лет. Изначально их было 6, но ее бабушка поделила их с братом пополам

Уже нет дома, прадеда, бабушек, папы, но эти вилки для нее являются символом, тем что их всех связывает. Когда она была маленькая, то ей не разрешали ими пользоваться, так как они были слишком острыми. Такой вилкой одно удовольствие соскребать жареную картошечку с чугунной сковородки.

4. Когда-то этой девушке ее бабушка подарила шкатулку с украшениями. И там лежала рассыпавшаяся нить коралловых бус

vita.pristromova

Старомодные — такие уже не носят. Ей было жалко просто бросить бусы в дальний ящик, так что она отнесла их дизайнеру. И ей сделали из них стильный двухрядный чокер и браслет. Теперь она почти не снимает этот комплект летом и говорит, что от него исходит такое тепло, будто это оберег от бабушки.

5. Мама автора фото много вышивала крестиком и гладью. И в детстве девушки ее игрушки жили в окружении маминых картин и салфеток

Они же служили скатертями и коврами в уютном кукольном мирке. Так как семья часто переезжала, все это богатство растерялось. Но осталось несколько картин. К примеру, этот полевой букет. Мама вышивала его примерно в 47-48 году, то есть ему больше 70 лет. Этот букет напоминает девушке о маме и возвращает в детство.

6. Присмотритесь к кольцу посередине. Оно из желтого золота, массивное, необычное и досталось любительнице украшений из серебра и белого золота в наследство от бабушки

Она пишет, что кольцо не совсем в ее вкусе, но она потихоньку привыкает смешивать металлы и носить его рядом с помолвочным и обручальным кольцами. Она подумывала переделать его, но не смогла. Оно слишком дорого ей как память.

7. Этой шлюмбергере, которая является настоящим семейным сокровищем, уже более 135 лет, и она до сих пор цветет

У меня есть черенки от растения, которому сейчас тоже было бы около 135 лет. Я их получила 40 лет назад от мачехи моей подруги. Мы пошли к ней домой, когда учились на первом курсе. Я никогда раньше не видела такого огромного рождественского кактуса. Он стоял у нее на чем-то вроде мини-поддона на колесиках, чтобы летом можно было выкатывать его на улицу. © Marzsaetel / Reddit

8. Иногда людям достаются в наследство весьма оригинальные вещи. Например, мельничный жернов. Женщина, которой он достался от отца, сейчас переезжает за 640 км в новый дом и не знает, что же делать с таким семейным сокровищем

Я бы поискал самый дешевый способ перевезти его и забрать с собой. Да, если разобраться, это всего лишь камень, но в нем столько истории, и было бы здорово иметь его у себя. Надеюсь, у вас получиться что-нибудь придумать! © Lobsterflob / Reddit

9. Автор этой фотографии получил в наследство дом и решил разместить на видном месте семейное сокровище — памятную тарелку, которую его семья изготовила в 1897 году в честь 50-летия правления королевы Виктории

Но фотография его родителей упала со стены, задела тарелку, и она немного побилась.

Советую найти хорошего мастера по кинцуги для реставрации тарелки. В Японии это своего вида искусство, цель которого в том, чтобы искусно подчеркнуть дефекты, гармонично вписав их в общий облик предмета, а не спрятать их. © dekuweku / Reddit

10. Девушка пишет, что это кольцо принадлежало ее прабабушке, а потом перешло к ее маме

Она была очарована им с самого детства. Мама разрешила надеть его на свадьбу сестры. Его было очень приятно носить, но в ближайшее время она не станет его обладательницей.

Это потрясающее украшение, скорее всего, сапфир, так что носите его с уверенностью. Бриллианты канареечного цвета такие огненные! Есть ли клеймо производителя? Мне так любопытно, кто же дизайнер этого кольца. © ExpensiveUnicorn / Reddit

11. Дядя этой девушки отвез ее на свадьбу на семейном автомобиле, которому больше 100 лет. Это оригинальный форд 1914 года выпуска, и он до сих пор на ходу, представляете!

У моей бабушки до сих пор есть Model A, и она все еще на ходу. Для машины такого возраста она работает невероятно тихо даже по современным меркам. По звуку очень напоминает швейную машинку. Механика у этих автомобилей была настолько простой, что в те времена практически любой человек мог сам разобраться в ремонте. Насколько я знаю, новая такая машина стоила около $200. © throw_away_TX / Reddit

12. Владелица этих браслетов рассказала, что они передаются из поколения в поколение, начиная от прабабушки. Она надела их на свою свадьбу

Вау! Они не только великолепны, но и хранят в себе любовь и семейную историю. Такие красивые и особенные! © Wise-Pin1756 / Reddit

Классно! Как же здорово иметь такие сокровища в своей семье! Поздравляю со свадьбой и желаю счастья. © bejeweled_bucatini / Reddit

13. Этой серебряной ложкой мужчина пользуется уже лет 40. Она досталась ему от бабушки, а той — от прабабушки и так далее

Этому семейному сокровищу уже более 100 лет. Когда-то она уже ломалась посередине, и пришлось ее ремонтировать. Для этого пришлось отдать серебряное кольцо с аметистом, которое автор нашел просто на улице.

А мне когда-то сахарницу подарили на день рождения. Придешь с работы, нальешь себе чашку чая, потянешься к сахарнице и на душе становится тепло. Спасибо тебе, бабушка Евдокия, я храню твой подарок! © Unknown author / Pikabu

14. Это так называемое «материнское» кольцо: в него вставлены камни, соответствующие месяцу рождения детей

Автор фото унаследовала его от своей бабушки. А той его подарили его в 1965 году, на ее первый День матери. Пока кольцу реставрация не нужна. Оно так и будет передаваться из поколения в поколение.

Обычно мне такие кольца не нравятся, но ваше просто великолепное! © RRTAmy / Reddit

15. Этот потрясающий браслет целиком состоит из 14-каратного золота и является семейной реликвией с 30-50 годов

Его нынешняя владелица не носит его, потому что он очень дорогой, и она боится его потерять. Сейчас она раздумывает над тем, уж не продать ли его, но никак не может решиться. Надеемся, она все же оставит его себе, ведь эта вещь хранит память о ее семье.

Какое великолепное украшение! Я вот продавала кольца своей прабабушки, так как не знала, что они принадлежали ей. Конечно же, я очень и очень об этом жалею. Поэтому мой вам совет — оставьте его себе! © Good-Swim8120 / Reddit

16. Мужчина упомянул, что увлекся часами, и его папа подарил ему семейное сокровище — дедушкины часы

Я бы предположил, что это модель 30-х или 40-х годов. В те времена Rolex довольно вольно обращался с циферблатами и стрелками, поэтому в их моделях наблюдается больше исторического разнообразия, чем в современных. © metroidpwner / Reddit

17. Мужчина рассказал о своего рода семейном сокровище— казалось бы, обычной ложке и вилке

Именно этой вилкой он ел в 7 лет свое любимое блюдо у бабушки. Она ему очень понравилась, и каждый раз, как он приезжал к бабушке, просил именно ее. Она напоминает ему о бабушкиной любви и заботе. Ну, а ложка навевает еще более ранние воспоминания, когда они обедали всей семьей, и он, будучи пятилетним ребенком, мечтал, что вырастет и будет есть именно ей.