За фразу "зря продукты переводит" Артем может остаться не только без пирогов, а и вообще без обедов)
Или сам встанет к плите, или пойдет есть концентрированное умами 🫤
18 историй о женской солидарности, от которых на душе становится уютно, как в маминых объятьях
Мир держится на женской солидарности и доброте. Если бы не милые поступки случайных женщин, теплое заступничество подружек, забота мам и сестер, в нашей повседневной жизни было бы куда меньше света и счастья. Именно женская поддержка — начиная от радующих душу комплиментов до смелых и решительных действий — помогает нам выстоять даже в трудные минуты.
- Сидели с тремя подружками и вместе с мужьями у нас дома. Угостила всех пирогом. И тут муж одной из подруг вдруг говорит: «Давно не ел такой вкусный пирог. Моя Вика лишь зря продукты переводит». А Вика прямо побледнела на месте. Все замолчали, думаем, как бы разрядить обстановку. И тут моя другая подруга, которая за словом в карман не лезет, при всех как выпалит: «Артем, может, если будешь зарабатывать, как муж Анжелики, она тоже начнет тебе такие пироги готовить». Тишина. Артем замолчал, покраснел, а Вика сидела и просто сияла от такого неожиданного заступничества.
За фразу "зря продукты переводит" Артем может остаться не только без пирогов, а и вообще без обедов)
- Сижу в аэропорту, пью кофе и пытаюсь съесть круассан. А кусок в горло не лезет, так как мы поссорились с 15-летней дочерью, поговорили на повышенных тонах. Я уехала в командировку и не успела ни обнять, ни спокойно обсудить все. И тут позвонила мама. Она сказала: «Ты хорошая мама. Успокойся. Она повзрослеет и поймет тебя». И тут я расплакалась. За соседним столиком сидела незнакомая женщина. Она посмотрела на меня и очень деликатно спросила: «Может, составите мне компанию? Давайте я вас угощу». А потом добавила: «Однажды я сама сидела на лавочке расстроенная. И тогда ко мне подошла незнакомая девушка и помогла мне. В тот день я поняла: только женщина может по-настоящему понять другую женщину». Мы болтали около получаса. Девушку зовут Аклима. Потом объявили посадку. Улетала я с ощущением, что мир держится на таких маленьких проявлениях человечности.
А с дочерью помирились. Она сегодня приготовила вафли и сказала, что не знает, почему так себя вела. Обняла и сказала, что любит.
- Только что смотрела тик-ток про девушку, которая наносит на себя спреи с блестками перед свиданиями. Ей 33 года и мужчины, с которыми она встречается, как правило, того возраста, когда многие уже женаты.
Сижу и думаю: да это же гениально!
Я правильно поняла смысл "гениальности": девушка не уверена, насколько мужчины, с которыми она пойдет на свидание , откровенны с ней о своем семейном положении.
Поэтому блёстки от спрея, как маркеры, с головой выдают их, коgда те приходят домой якобы с очень важного совещания. Настолько важного, что аж "светятся" во всех мыслимых и не..... местах.
Да?
Вместо зеркала в туалете ресторана красуется эта надпись
«Ты прекрасна».
- Было это года 3 назад. Моя сестра позвонила мне, чтобы поздравить с днем рождения. А я училась в другом городе. Мы разговорились, и она спросила, поздравили ли меня друзья. Я ответила, что нет, только она и родители. Она немного помолчала, а потом мы резко закончили разговор. И почти сразу же мне начали слать сообщения незнакомые девушки. Все они поздравляли меня и написали мне кучу милых слов. Оказывается, это были подруги моей младшей сестры: она написала всем, что у меня день рождения, многие из них меня знали и тоже захотели поздравить. Это было так мило и сразу создало мне праздничное настроение.
- Помню, в молодости ехала на автобусе в туфлях на каблуках. Так хотелось сесть, ноги сильно устали. Встала возле парня, а он место не уступает. Тогда я присела рядом с ним на корточки, держась за сидение. А он отвернулся к окну и продолжал сидеть. Сзади него сидела пожилая женщина. Она увидела, как я сижу на корточках, и встала, предложила мне сесть. И тут же сказала парню уступить ей место. Тому пришлось встать. А я села на место женщины и поблагодарила ее.
Устают ноги на каблуках,смени обувь на удобную. Мужчина что не может устать? Может быть он вагоны разгружал чтобы семью прокормить,и у него тоже нет сил стоять.
- Мама меня готовить не учила. Я как-то и не переживала особо, пока не переехала в другой город, не влюбилась, не вышла замуж. А потом как накрыло: вот любимый придет с работы, а я что? Яичницу? Пельмени? И вот угадайте, кто меня научил готовить? Свекровь, причем без всяких колкостей. Сначала вместе варили борщ, потом готовили пирожки, потом и до тортов дошли. Она не сравнивала, просто показывала и говорила: «Попробуй так, если хочешь». Я до сих пор поражаюсь, как мне с ней повезло. Теперь у нас с мужем дома всегда вкусно, а я вспоминаю те дни и думаю, спасибо тебе, свекровь. Ты не просто научила меня готовить, ты сделала это с любовью.
«Мы живем с родителями мужа. И свекровь выделила мне одно место в шкафу на кухне, где вот уже третий год прячет мне разные вкусняшки. Когда я не заглядываю туда больше двух дней, там может накопиться прилично так всего»
- На днях ехала в автобусе. Водитель — женщина. Так вот, возле нее постоянно стоял какой-то персонаж мужского пола и давал «умные» советы, как ей надо вести автобус. При том, что она ехала строго по правилам. Но тот кадр никак не унимался.
Выходя, я сказала ей:
— Вы очень мягко водите. Спасибо за поездку!
Столько добрых слов я услышала в ответ!
- У моего мужа есть друг, и его жена была беременна. Жили мы в одном доме, в разных подъездах. Наши мужья были на работе, она позвонила мне в 8 вечера и сказала, что у нее роды начались. Я вылетела мигом. Довезла ее, проводила. Предложила остаться на случай, если ей нужна будет поддержка. Она отказалась, так я около 2-х часов сидела в машине на случай, если она передумает.
- Еду из супермаркета. Стою на долгом светофоре. В соседней машине за рулем плачет девушка. Прошу опустить стекло. Опускает. Спрашиваю, что случилось. А она: «С парнем расстались». Беру из пакета киндер, который везла дочке, выхожу из машины, вручаю ей яйцо и говорю: «Видишь это яйцо? Так вот запомни. Никакой Шалтай-Болтай недостоин твоих слез». Заулыбалась. Вышла и обняла меня.
Если ты читаешь это, надеюсь, у тебя все хорошо!
Сияй, милая!
«Моя лучшая подруга разбежалась с парнем. Я решила поддержать ее этим чизкейком»
- Я обычно не ношу обручальное кольцо, а муж не берет с собой деньги. Бюджет у нас общий. Сегодня это привело к смешной ситуации: я пыталась оплатить наш счет в ресторане, а официантка решила, что я девушка на свидании. И тут смотрю, она упорно не замечает мою карточку и подсовывает терминал мужу. Когда я расплатилась, она сказала: «Приходите к нам еще!» Но в глазах читалось: «...только не с этим скрягой!»
- Так сложилось, что с бывшей женой моего нынешнего парня нормальные отношения. И я иногда сама забираю ребенка на выходные, пока парень на работе. Ну и все вместе в магазин заходим, чтобы покупки сделать. А ребенок у нее общительный, постоянно со всеми разговоры ведет. И вот стоим на кассе сегодня. Продавщица малому: «Ой, какая у тебя прическа красивая!» А малой: «Это мама меня постригла. Вот она», — показывает на нее. А потом продолжает: «А это девушка моего папы...» Повисла пауза. Вы бы видели, каким взглядом окинула меня продавщица! Ощутила всю мощь женской солидарности.
- Сейчас у меня непростая жизненная ситуация. И вот сегодня мне написала подруга, что я могу жить у нее бесплатно, чтобы мне стало легче и ей тоже не было одиноко. А потом я зашла в соцсети, поделилась своими переживаниями, и куча девушек предложили мне услуги по типу бровок. А у меня как раз скоро день рождения и из-за своих трудностей я пока не могу порадовать себя уходовыми процедурами, а очень хочется. Это что-то волшебное. Я просто млею от доброты женщин.
- Муж улетел в командировку, я осталась одна с 5-месячным малышом. Устала очень. Что сделали мои подруги? Пришли ко мне вечером просто поболтать, отвлечь меня и составить компанию. Но потом одна приготовила ужин, накрыла на стол, вторая взяла на себя малыша, уложила его спать. Отправили меня в душ со спокойной душой. Вроде мало, но в то же время так много.
«Женщину поймет только женщина. Сегодня я наконец услышала то, в чем нуждалась последние 3 месяца. Столько усталости, столько эмоций я держала в себе... И так важно было просто услышать слова поддержки»
- Сейчас еду в метро и подходит женщина и говорит: «Вы такая красивая, не могла не подойти и не сказать». Я не привыкла к таким комплиментам, но ощутила себя так, словно внутри цветок расцвел.
- Помню, гуляли мы с мужем осенью по парку. У нас тогда часто были разногласия, но мы старались проводить время вместе все равно. И вот гуляем, под ногами шуршат кленовые листья, и тут идет навстречу красотка в красном пальто. И тут муж как-то резко разворачивается и предлагает сходить взять нам по кофе. Я подумала: странно, но особого значения не придала. Быстро отошел, не оборачиваясь. Сажусь на лавочку, жду его и тут меня кто-то резко дергает за рукав. Оборачиваюсь, а там эта незнакомка смотрит на меня и говорит: «Простите, девушка, но вы, кажется, даже не догадываетесь с кем живете. Он мне вчера писал, что он одинок». Протягивает мне телефон, а на нем фото моего мужа. У меня аж сердце екнуло. А потом присмотрелась: а у мужчины-то на фото тату на шее, а у моего нет. Да и волосы все черные, а у мужа легкая проседь уже появилась. А так да, очень похож. Ну и неграмотные фразы в переписке поставили все на место: мой муж прямо терпеть не может, когда кто-то пишет неграмотно. Объяснила девушке, что она ошиблась, но поблагодарила за неравнодушие. Когда муж вернулся с горячим кофе, во мне прямо что-то изменилось. Я поняла, как люблю мужа и стала меньше внимания обращать на раздражающие мелочи в быту. И со временем наши отношения снова наладились.
Не одной женской добротой богат мир. И следующие теплые истории тому подтверждение.