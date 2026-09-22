18 историй о женской солидарности, от которых на душе становится уютно, как в маминых объятьях

Я правильно поняла смысл "гениальности": девушка не уверена, насколько мужчины, с которыми она пойдет на свидание , откровенны с ней о своем семейном положении.

Поэтому блёстки от спрея, как маркеры, с головой выдают их, коgда те приходят домой якобы с очень важного совещания. Настолько важного, что аж "светятся" во всех мыслимых и не..... местах.

Да?