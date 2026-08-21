18 светлых историй о вахтерах и консьержах, которые дарят уют всему дому

Есть в наших многоквартирных домах особенные люди — консьержи. На их доброте незаметно держится душевное тепло всего подъезда. Они могут полить цветы, пока мы в отпуске, или встретить нагрянувшую без предупреждения бабушку. Да что там скромничать, консьержи знают в лицо каждого соседа. Эти люди дарят маленькие радости каждому, кто приходит к ним, а наши будни будто бы пропитываются счастьем от общения с такими людьми. В ответ от нас они получают самое искреннее — благодарность.