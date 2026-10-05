На пол тоже ковёр и раньше клали. Напольный был палас, а настенный — ковёр. У нас они даже разную структуру узора имели и цветовую гамму. И даже чужой человек бы не спутал, что где должно быть. 😊
7 привычных вещей в доме, из-за которых родные никак не сойдутся во мнении
Тот самый ковер на стене, по узорам которого мы водили пальцем, дубовый сервант, сервиз «Мадонна», шифоньер, клеенка с яркими рисунками и многое другое. В нашем детстве эти вещи считались признаком достатка. За ними стояли в очередях, ездили по всей стране. А сегодня наши квартиры выглядят иначе: многие из нас гонятся за стильными и новомодными вещами, спорят о том, уместно ли предлагать гостям тапочки и нужно ли стелить ковер на пол. Но мода — штука цикличная. И то, что лет 10 или 20 назад считалось никому не нужным старьем, сегодня вполне может вписаться в наш интерьер.
Ковер — это бабушкин шик или модный атрибут в доме?
Помните тот самый «бабушкин ремонт», который был почти в каждой квартире? Раньше ковер был не просто настенным украшением, а своеобразным символом благополучия. Наши бабушки и дедушки чаще всего вешали их на стены. Кроме красоты, ковры обеспечивали тепло и улучшали звукоизоляцию. Ковры берегли, торжественно выбивали и даже завещали.
Многие считают, что сегодня развешивать ковры на стенах — неуместно. Другие говорят, что этот атрибут морально устарел и является не признаком достатка, а, наоборот, указывает на устаревшие взгляды и образ жизни.
А вот третьи замечают, что ковры возвращаются не как пережиток прошлого, а как вполне современная и стильная деталь для дома. Правда, на стену их все же не вешают, они перекочевали на пол. Если раньше ковер был неким способом утеплить или хоть как-то украсить скучную комнату, то сейчас вполне продуманный визуальный акцент.
- Работаю в сети магазинов стройматериалов. Мужчина в дорогом костюме выбирает ковер. На ковре пятидесятом выдает:
— Все не то. А мне нужен именно тот, понимаете?
— Не понимаю, хоть и пытаюсь.
Продолжаем перелистывать стопку, доходим до красного, аляпистого с дичайшим узором.
— Вот он!
— Точно? Как-то он с вами не вяжется.
— Как вам объяснить... Я вот его на стену повешу, кровать к нему подвину и буду перед сном пальцем по узору водить, как в детстве у бабушки.
Очень понимаю. Тоже бы искал родной узор, если уж для таких целей брать. 😊
- Еще ковры вешали на стену у кровати, кровати были без спинки и поэтому было очень неприятно касаться телом холодной стенки, да и стенка со временем затиралась, ковер спасал от этих неприятностей. © OlegIvanov22 / Pikabu
- В деревнях ковер вешали у кровати и дивана, просто потому что стены белили известью, вот чтобы ею не пачкать одежду и постельное белье, использовали ковры и коврики. Чисто прикладное использование. © Сибирский дед / Dzen
Ковер у нас появился в год, когда я в институт поступила. Потому что отец получил талон на ковер. До этого не было блата, чтобы его купить. Да и денег не особо было. До этого был небольшой гуцульский шерстяной коврик с национальным узором - родственники прислали
Балкон — место для хранения ненужных/редко используемых вещей или дополнительное пространство?
Я уже писал здесь как-то, что убей меня, не понимаю, нах из балкона устроивать свалку с помойкой одновременно 🤷♂️?!?
У большинства в квартире, да и у меня самого, балкон выполняет функцию кладовки. Чего мы там только не храним: велосипед, лыжи, банки с бабушкиными соленьями, старую мебель, коробку в коробках, банку из-под кофе с шурупами и всякую мелочь, которую ну очень жалко выбрасывать. И вся эта красота у нас копится годами, а балкон превращается в какой-то склад или подвал, куда лишний раз и не сунешься.
- Балкон обычного человека можно сфотографировать только из комнаты. Выйти на него нельзя. Нет там места. Там разобранный шкаф, сломанная стиралка, плафон, два кресла под тремя коврами, остатки кафеля, семь чемоданов с «еще неплохими вещами», чайный сервиз на восемь персон, резиновые сапоги 5 штук разных и где-то в глубине дедовы лыжи. © Pikabu
Ну, это уже синдром Плюшкина. У нас на застекленном балконе стоит столик и стул, чтобы летом там посидеть можно было, а хранятся только только искусственная ёлка и украшения к ней (чулана и антресолей нет), ну, крупы иногда. Всё! Не понимаю этих засранных до потолка балконов
- Давно обещал жене и вот решился на генеральную уборку балкона. Начал бодро так, собрал старые вещи, игрушки. И....стоп. Не могу вынести и выкинуть. Этого белого медведя подарили дочке на 3 годика, она в сад только с ним соглашалась ходить. А эти сломанные санки были первым нашим семейным паровозиком. Сижу, разглядываю вещи, игрушки. Ну не могу я их выкинуть, слишком много с ними связано. Заходит жена:
— Ну, что? Пусть еще полежат?
— Да, пусть еще полежат.
Очень понимаю. И мне не слишком важно, что многие назвали бы меня Плюшкиным.
Кстати, все забывают, что над Плюшкиным смеялись потому, что он был, вроде как, помещиком и для людей его круга такое поведение реально было странным. Но много ли среди нас тех, кого можно приравнять по статусу к помещику? Я думаю, что не очень. И сам я точно не из них. Так что нам можно. 😂
Тут ещё и вид подходящий. А когда за окном условная промзона или вовсе не условная зона, то как-то устраивать там чаепития не очень-то захочется.
А есть и те, кто прекращает использовать его как обычную кладовку и превращает балкон в уютное гнездышко. Для этих людей — это прекрасная возможность насладиться красивыми видами, не выходя из дома, подышать свежим воздухом и просто передохнуть от бытовой суеты.
Если вид того стоит, то да. А у мамы, например, вид на густые заросли кустов и соседний дом.
Балкон мы, конечно, облагородили, но желание пить там чай по утрам так и не появилось...
- Раньше балкон был кладовкой: банки, краски и т.д. Сейчас, вроде бы, нет необходимости все хранить на балконе. Потому у меня он просторный, с маленькой тумбочкой и то ее поставила для кошки. © Ирина Кудимова / ADME
- Я обожаю свой балкон. В рабочее время выхожу туда подышать. Ужинаем там каждый вечер, дети играются и все в таком духе. Это просто высший пилотаж — иметь возможность выйти на воздух на полчасика. А вот зимой мы там почти не появляемся. И все это дело превращается в склад для велосипедов и самокатов. © RedNalgene00 / Reddit
Сушилка для белья: «лиана» на балконе или раскладная?
Как часто вы пользуетесь сушилкой для белья? Согласитесь, что это очень полезная вещь в хозяйстве. Но как же раздражает, что она занимает очень много пространства. Да, есть множество разных вариантов. Многие предпочитают настенную сушилку (лиану), которая идеально вписывается в интерьер и занимает мало места. Есть и те, кто перешел на потолочные системы. Но и классическую раскладную сушилку для белья никто не отменял. У каждой есть свои плюсы и минусы, и выбираем мы тот или иной вариант исходя из наших потребностей и квадратуры.
У меня нет ни того, ни другого, все сушит машинка. Одна из лучших покупок для меня. Никакой беготни с мокрыми вещами, никаких висящих повсюду шмоток. Сразу достаешь все горячее, приятное на ощупь, только разложить остается.
А вот в азиатских мегаполисах используют совершенно другой подход. Там вещи развешивают на потолочной штанге, которую чаще всего крепят в углу у окна. Под вещами устанавливают осушитель воздуха и небольшой вентилятор, направленный вверх под углом 45 градусов.
Стоит ли предлагать гостям тапочки, или это противоречит этикету?
Как часто вы задумывались о том, стоит ли предлагать гостям тапочки? Нам кажется, что предложить гостю тапочки — хороший тон и расценивается как проявление заботы и уважения. Но именно такие мелочи и вызывают волну споров и недопонимания. Одни с удовольствием переобуваются у порога, другие всегда приносят с собой домашние тапочки. Но есть и те, кого передергивает от одной мысли надеть «дежурные» гостевые тапки. И их можно понять: мало кому хочется разгуливать по дому в тапках, которые до этого носили непонятные тебе люди.
И если в той же Японии или Германии надеть предложенные тапочки — это некий стандарт вежливости, то у нас этот вопрос всегда остается открытым.
"...мало кому хочется разгуливать по дому в тапках, которые до этого носили непонятные тебе люди". Согласен с данным утверждением. Людей нужно для начала понять, а потом уже можно и тапки после них носить. 😆
- Я лично из тех людей, кто не разрешает ходить по дому в уличной обуви. Я всегда прошу гостей и предлагаю им тапочки. Лично мне без разницы, в чем будут гости. Главное, чтобы не в уличной обуви. © Reddit
- Недавно к нам приходили гости. Мы дома всегда разуваемся, чтобы не тащить грязь с улицы. Попросили всех гостей разуться и предложили им новые тапочки. Одну девушку наша просьба прям дико оскорбила. Она наотрез отказалась, развернулась и ушла домой. © SazzyLewwy / Reddit
Посмотришь западные киношки - так у них там в уличной обуви с ногами на постель забираются, и нормально.
- Ждали гостей, мама приехала чуть пораньше. Спрашивает: «Ань, а тапки или шлепки где? Скоро же люди придут!» Я отвечаю: «Мам, у нас чистый и теплый пол, они не нужны». Мама поджимает губы, а под вечер отводит меня в сторонку и благодарит. Сказала, что пол у нас и правда теплый, гостям было комфортно, а ей очень понравилось ходить в носочках.
У нас наоборот, плиточный пол холодный даже летом, мне без тапок некомфортно.
Но гостей никогда не прошу разуваться - слякоти на улице нет, да и никто не бредет километры по проселочной дороге 😏
A пыль-песок, если что - пылесос соберет)
Нужно ли пользоваться сервизом и хрусталем, или все так же хранить их в серванте?
Мы всегда пользовались. Но по праздникам. Так и вещи используются, и праздники от просто тусовок и посиделок отличаются. 😊
Ну как там, уже можно доставать сервиз? Шкафы наших бабушек ломились от сервизов. Делалось это исключительно для имиджа. Лично мне все детство твердили, что ни в коем случае нельзя доставать эту посуду просто так. Нужен особый случай. У нас в доме «бабушкин» сервиз и другую посуду из серванта доставали всего 2 раза в год — на Новый год и день рождения бабушки. Потом это все тщательно мыли и убирали обратно. И даже сегодня эта посуда не используется, а лежит себе спокойно, и никто о ней даже не вспоминает.
Я выбросила весь хрусталь, сервизы и все, что стояло "для особого случая". Ну как выбросила...Поставила в коробках возле мусорника, забрали.
- На мою свадьбу бабушка жены подарила огромнейший сервиз, расписанный золотом. 20 лет уже стоит в серванте, ни разу не трогали, потому что золотую роспись можно испортить. Самая бесполезная вещь на свете. © sos33 / Pikabu
- У нас двоюродная бабушка работала на фарфоровом заводе. Только лет 10 назад я начала иногда докупать тарелки. Но таки да: парочка неприкосновенных сервизов: чайный и кофейный у меня в стенке тоже есть. Не пользуюсь, потому что кружки для меня больно мелкие. © Gargouille / Pikabu
О да, кофейные сервизы - это боль. Они красивые, ажурные, прям хочется ими любоваться. Но кофе пьётся из поллитровок... Ну или хотя бы из стандартных на 350 мл
Это вы зря! У нас тоже дома два немецких сервиза: столовый и чайный (включая кофейные чашечки). На праздники стол всегда сервируем этими сервизами - создаётся торжественная атмосфера. Позолота, конечно , со временем истирается - но за 30 лет как-то не стёрлась до сих пор. А пить кофе из микроскопических чашечек - отдельное удовольствие. Именно так: оттопырив мизинчик и держа чашечку над блюдцем!
Но у многих эти сокровища не просто «украшают» современные квартиры. Люди не пытаются их сберечь для лучших времен, оставить на память детям. А используют по прямому предназначению. Тем более что некоторые экземпляры — редкостный ширпотреб и никакой «ценности» не несут.
А можно и использовать бережно. И самим попользоваться, и дальше передать. 😊
- Когда переехали в частный дом, я решил, что будем жить по-новому. Взял тарелки, салатницы из сервиза, поставил на стол. Вы бы видели лицо маман, она и представить не могла, что из этой посуды можно есть. © Dormidontij / Pikabu
Ну и куда же без шифоньера и стенки — громил, занимающих огромный кусок площади квартиры?
Пожалуй, в каждом доме найдется полный всяких «сокровищ» большой шкаф. Называли мы его по-разному: кто шифоньером, кто просто платяным шкафом. А у некоторых была большущая стенка. Там мы хранили все добро, которое всегда должно быть под рукой. Громоздкий, массивный, занимающий чуть ли не всю комнату, шкаф считался обязательным атрибутом любой квартиры и был вопросом престижа.
- У знакомого было что-то похожее. Комната, в ней эта стенка и два кресла. В детстве, помню, лазили по ящикам, это было очень интересно! В недрах стенки можно было найти, по-моему, все. Старый фотоувеличитель, фотоаппараты, портативный телевизор, штук 40 комплектов постельного белья, штук 10 сервизов, лыжи, токарный станок, значки и медали и многое другое. © WhiteAlabay / Pikabu
А с другой стороны, я полтора годв жила в квартире, где в качестве зоны хранения было 2 шкафа-купе, в коридоре и у дочки в комнате. И вот в этом всём надо было разместить вещи 4 человек. Четырёх, Карл, и это с учетом того, что в нашей спальне не было шкафа вооооообще, т.е. нательное бельё хранилось в икеевских коробках под кроватью (ну не у дочки же в шкафу хранить? Да и там места не так много...). Зато модно-стильно-молодёжно...
хотя у меня такого нет, но вот как на левой картинке - это для меня. Никаких открытых полок, никакой пыли. И цвет нормальный, а то белая мебель у меня связана только с больницей
Сегодня большинство владельцев стараются избавиться от стенок или шифоньеров, мол, слишком много места занимают, не вписываются в интерьер, собирают много пыли и т.д. А вот другие, напротив, реставрируют их, перекрашивают и вписывают в дизайн квартиры.
- У меня родители сняли двери со стенки, закрыли это все новыми дверьми на рельсах, и получился отличный современный шкаф-купе. © Pcinnabon/ Pikabu
- У меня тоже до сих пор мебельная стенка никуда не делась. Она в гардеробной прекрасно выполняет функцию мест хранения, для чего, собственно, и предназначена. © Nitush / Pikabu
- В свое время это было красиво, с их помощью можно было однушку превратить в двушку. И как элемент утепления холодной стены помимо ковра. Ну и это было монументально и много места для хранения всякого. © KoosPro / Pikabu
Клеенка или скатерть, без которой не обходилось ни одно застолье. Нужный или бесполезный предмет в доме?
Долгие годы обеденный стол было принято накрывать клеенкой или скатертью. Это был некий символ теплых семейных посиделок за столом. А еще — отличная возможность защитить покрытие от царапин и всяких пятен. Сколько помню родительский дом — на столе всегда была клеенка, бабушка очень любила, особенно с красными пионами. А в комоде у нее обязательно лежали целые стопки разных клеенок про запас. Сейчас мы используем скатерть только на Новый год. Да и в целом скатерть, а тем более клеенку, можно увидеть все реже. Многие отдают предпочтение минимализму, выбирая красивый стол напоказ.
Сейчас есть полихлорвиниловые покрытия на стол, толщиной 1-1.5-2 мм, можно выбрать именно под размер стола. Дороговато, но красиво и практично, и с любыми узорами и вообще без, любых цветов.
- Мне клеенки никак не нравятся, для меня это устарело. Сейчас скатерти с пропитками, и стереть что-то легко и быстро, и стирки с глажкой переносят хорошо. © Tatakaart / Pikabu
- А у меня есть. Мне больше нравится с клеенкой, стол уютней выглядит, домашней.
- Мы только скатерти стелим на обеденный стол, их у меня много и шелковые, и хлопковые, и кружевные, и вышитые... И праздничные, и обычные... Каждую неделю меняю. Моя бабушка всегда говорила: «скатерть на столе — признак достатка в доме». На клеенке кушать уже не то.
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Комментарии
Прав был Воланд - квартирный вопрос!
Все-таки я за то, чтобы каждое поколение по возможности жило по-своему, но отдельно)
Бабушки с их клеенками и сервизами, мамы со стенками и коврами, мы сами с компами, серверами и звукотехникой, и наши дети с цветочными джунглями в богемных студиях.
Никто никого не ест 🙂😸😎