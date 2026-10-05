7 привычных вещей в доме, из-за которых родные никак не сойдутся во мнении

Помните тот самый «бабушкин ремонт», который был почти в каждой квартире? Раньше ковер был не просто настенным украшением, а своеобразным символом благополучия. Наши бабушки и дедушки чаще всего вешали их на стены. Кроме красоты, ковры обеспечивали тепло и улучшали звукоизоляцию. Ковры берегли, торжественно выбивали и даже завещали.



Многие считают, что сегодня развешивать ковры на стенах — неуместно. Другие говорят, что этот атрибут морально устарел и является не признаком достатка, а, наоборот, указывает на устаревшие взгляды и образ жизни.



А вот третьи замечают, что ковры возвращаются не как пережиток прошлого, а как вполне современная и стильная деталь для дома. Правда, на стену их все же не вешают, они перекочевали на пол. Если раньше ковер был неким способом утеплить или хоть как-то украсить скучную комнату, то сейчас вполне продуманный визуальный акцент.

