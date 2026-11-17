Действительно, так стыдно, что дед написал такую важную романтическую дату, что можно только "признаваться", а не рассказать с любовью и нежностью 🤦♀️
Простых эмоций Адме не приемлет - только крайности. Свекрови - шмыгают в другие комнаты, продавщицы - как заорут, рассказчики - только столбенеют и теряют челюсти... И в конце все женятся и ждут внуков... 🤦♀️
15 историй про уборку, после которых хочется взять тряпку и навести порядок
Какой бы прекрасной была жизнь без бесконечной уборки, если бы посуда после мытья самостоятельно расставлялась в шкаф, носки после стирки находили потерянную пару, а окна круглый год сияли чистотой. Я только что поделилась сокровенными мечтами, а теперь предлагаю почитать истории об уборке. Верю, что после них навести дома лоск захочется даже заядлым прокрастинаторам.
- Приехала к бабушке в деревню помочь по хозяйству. Мою окна, вдруг вижу — в углу на стекле какие-то цифры красной краской намалеваны. Зову бабулю, а она очки надела и вопит: «Не стирай!» И тут признается, что это наш дед краской написал дату, когда бабушка согласилась стать его женой. Дом этот еще бабушкиного отца был, он туда свататься приходил. Все эти годы бабуля краску не смывала.
Действительно, так стыдно, что дед написал такую важную романтическую дату, что можно только "признаваться", а не рассказать с любовью и нежностью 🤦♀️
Так себе занятие — собирать этот наполнитель! Кто сталкивался, поймет...
- У родителей начался отпуск, была запланирована генеральная уборка с отодвиганием всех шкафов в квартире. Утром мы позавтракали, решили начать с кухни. Мама и папа подняли кухонную тумбу со столешницей и переставили в сторону. И тут они увидели на полу запечатанную пачку банкнот. Мама начала вспоминать, откуда бы этой пачке взяться. Единственное логичное объяснение, которое она нашла, было такое: ей выплатили зарплату с премией или с отпускными, а может, там были и командировочные.
Получив деньги, она положила их под стол и забыла. Это была настоящая находка, и мама объявила:
— Да сдалась эта генеральная уборка, поехали на море!
Стол стремительно возвратили на место. Из кладовки изъяли чемодан с сумкой и быстренько забили вещами. И мы поехали на поезде к морю.
- Хочу просто зафиксировать этот момент для истории. Муж сегодня «помог с уборкой». Пропылесосил середину комнаты. Не углы, не под диваном, не пространство рядом с телевизором — прям вот середину, где и так чисто. Потом пришел ко мне на кухню и говорит с таким видом: «Ну вот, убрался». Я спросила — а под диваном? Он отвечает, мол, там темно, я не вижу. Темно. Он не видит. У нас пылесос с фонариком, я специально такой брала. Восемь лет замужем. Восемь.
Когда-то говорили в духе "Воспитывай дитя с пелёнок, а жену — с первых дней замужества". Вот, не справилась с "воспитанием" мужа - получи еще одного спиногрыза
Уборка — лучший подарок маме
- Я работаю уборщицей. Недавно нас с напарницей вызвала к себе новая клиентка. Приехали, стандартная трешка. Нужно было перемыть окна, балкон, полы, сантехнику, кухонные шкафы и холодильник. Заказчица дает нам ключи и говорит: «Только вы слишком хорошо не убирайтесь». Мы недоуменно переглянулись, а она пояснила: «Скажу мужу, что сама тут трудилась целый день. А я это дело не люблю, и если будет чересчур чисто, то он не поверит».
- Как-то раз муж пришел с работы и с порога меня спрашивает:
— А знаешь, почему у нас в квартире всегда чисто?
— И почему же?
И он, радостный, мне заявляет:
— А потому, что у нас в квартире вся мебель и пол белые!
То есть у нас чисто не потому, что у меня целый шкаф моющих средств и я регулярно убираюсь, а потому, что у нас белая мебель и светлый пол. Оказалось, что много лет я могла бы просто лежать и пить какао, но нет же, тратила время впустую. С тех пор я предложила ему носить только белую одежду. Теперь одежду мы тоже можем не стирать. Да и посуда у нас тоже белая, не моем вообще. Счастливые мы люди.
Вы мойте полы, а я пока тут полежу
- Бабушке за 80, она попросила помочь с уборкой. У меня работа, приехать не могу. Заказала ей клининг — делаю так не в первый раз, все нормально. Утро. Сижу на работе, никого не трогаю. Звонок из клининговой службы: «Мы убираться не будем». Я думаю, что случилось?! Оказалось, бабушка решила, что ей неудобно перед людьми. И сама все убрала лучше клининга. А потом напекла пирогов, блинов и угостила девочек. Денег они, конечно, не взяли. Сказали, очень душевно посидели с моей бабушкой.
Вот это бабушка! Сразу горбатая бабуля из мультика вспомнилась, где конь умный, а царь красивый
- Я заказала мытье окон. Приходит от фирмы мужчина, стоит в коридоре и не проходит. Я говорю: «Проходите, вот окна». Он все равно стоит. Потом говорит: «Собаку-то уберите». Оказалось, на пуфике сидела моя игрушечная собака, очень похожая на живую. Мужик не поверил, пока я не взяла ее в руки и не поднесла к нему. Он дотронулся до нее слегка и отдернул руку. Окна мыл долго и тщательно и все на собаку смотрел.
Шел второй час уборки...
- Служба клининга приходит ко мне раз в месяц. Все остальное время я стараюсь сама поддерживать порядок и чистоту в квартире. Но даже после этого эта женщина недавно мне выдала:
— Анна, у вас, конечно, чисто, особо убирать нечего. Но почему у вас по всей квартире разбросаны волосы? Вы что, не можете расчесываться в одном месте и не ходить по дому с распущенными волосами?
Теперь я ищу нового человека.
Это, типа, вас так её вопрос смутил? Если бы она хорошо убирала, я бы даже значения не придала... Убирает хорошо? В вещах не копается? Не подворовывает? - Ну и всё. Да, не могу причёсываться в одном месте.
Проехали.
- Вчера были на генеральной уборке у молодого парня. Он написал, что на следующей неделе женится и попросил убрать квартиру полностью: помыть окна, люстры, шторы, шкафы, холодильник, духовку, вытяжку, убрать всю пыль и вымыть полы. А потом сказал: «Хочу, чтобы жена зашла уже в чистую квартиру». Мы убирались в квартире 8 часов. Когда клиент приехал на проверку, он быстро посмотрел на результат и поблагодарил. Вывод из этой истории: забота о любимом человеке проявляется не в громких словах, а в таких простых поступках.
- Сняли квартиру. Я начала заполнять антресоли, а там разный хлам и семейные фото начала 2000-х годов. Перед нами выехала семья, но эти фотографии были не их. Я разместила фото на сайте города, нашлись те, кто был на фото. Они лет 15 назад здесь проживали, были очень благодарны. Это я к тому, что не всем нужны антресоли. Не все ими пользуются, и к чистоте квартиры они отношения не имеют.
- В кладовке лежит мешок с моими игрушками. Когда дети маленькие были, часть игрушек достали и дали им. Мягкие уже не очень выглядят. И вот вижу, лежит мой мишка облезлый, глаз я ему сам ручкой когда-то нарисовал. Я его нашел, когда мне было лет 6. Родители хотели выбросить, но я не дал. Я с ним спал, играл. И вот я снова извлек его из мешка. Понимаю, что дети с ним играть не будут, но выбросить его выше моих сил. Положил в мешок и в кладовку. Это мой мишка. Заслужил отдых в мешке, но не на свалке.
у меня сейчас лежит где-то точно такой мишка!!! мордочка только почище и одного глазика нет.
- Этот совет мне дала бывшая свекровь:
— Если ты давно не делала уборку, а тут знакомые позвонили и сказали, что через час приедут, то не паникуй. Генеральную уборку ты, конечно, сделать не успеешь, но за час сможешь помыть везде пол. И посуду тоже. Если пол у тебя чистый, то у тебя уже не бардак, а просто неубрано. А если посуда чистая, то вообще молодец.
Все! У свекрови дома все ходили только в тапочках. Наверное, чтобы не был заметен мусор на полу. У меня же дома все ходят только босиком.
- Ну как не любить этот мир? Вчера делал уборку, собрал два полных пакета мусора и вдруг задумался: «А как я их отвезу на байке?» И как только я донес пакеты до байка, остановилась женщина, забрала эти пакеты и уехала. Стою счастливый: как быстро мир среагировал и помог решить мне эту проблему. Чистый восторг.
Ниччччего не понимаю (с).
Какое дело тетке до пакетов в чужих руках? Или что-то осталось недосказанным? Тетка украла пакеты?
А в вашем детстве такое было?
- Муж часто повторяет, что он один в семье умеет нормально пылесосить, по всем уголкам пройдется пылесосом и после него — идеальная чистота. Завели мы недавно морскую свинку. И вот в очередной раз муж пропылесосил комнату, я выпустила свинку побегать. Через пару минут смотрю, а свинка вылезла из какого-то угла, а у нее усы в комьях пыли. Позвала мужа, показала. Муж теперь сердится на свинку. Говорит: «Cдала меня».
- Хотела приготовить блинчики, в итоге начала готовить и уронила банку с мукой на пол. Мука, конечно же, рассыпалась. Я, недолго думая, решила пропылесосить все это дело. Но это был еще не конец истории. Я не сразу вспомнила о том, что у меня пылесос с водным фильтром. Теперь у меня вместо воды тесто.
Мука вообще коварная субстанция. В трубах застревает до цементной консистенции, фильтры забивает на раз, в присутствии воды превращается в мерзкий наощупь клейстер, любую тряпку превращает в картонку.
В общем, все убирать только всухую либо чем-то навыброс.
Ну, либо доводить до теста и выбрасывать куском 🤷🏻♀️
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