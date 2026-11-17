Какой бы прекрасной была жизнь без бесконечной уборки, если бы посуда после мытья самостоятельно расставлялась в шкаф, носки после стирки находили потерянную пару, а окна круглый год сияли чистотой. Я только что поделилась сокровенными мечтами, а теперь предлагаю почитать истории об уборке. Верю, что после них навести дома лоск захочется даже заядлым прокрастинаторам.