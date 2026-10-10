Умный кот. Разворачивал, съедал и мусор за собой убирал. И соседку попросил не говорить)))
19 фото и историй про общежитие, которые напомнят вкус молодости и свежих пельмешек
Жизнь в общежитии — это целый круговорот сюжетов, которые могут произойти только тут. Из кухни доносятся ароматы пельменей и вкусного чая, за стеной сосед устраивает концерты под гитару, а вахтерша от скуки проводит шахматные турниры с посетителями. Здесь молодые первокурсники готовятся освоить будущую профессию. Но помимо этого уносят с собой счастливые воспоминания о приятных подарках в виде новых друзей, а также шумных посиделках и судьбоносных встречах.
- Заметила странную вещь, живя в общаге: у меня стала пропадать еда. Как ни оставлю что-нибудь на тумбочке красиво завернутое — через пару часов его уже нет. Так целую неделю продолжалось. Я не выдержала и решила поговорить с соседкой по комнате. Та рассказала, что когда меня долго нет, она тайком приносит уличного кота в нашу комнату. Решила спасти его от лютых морозов у нас. Пока кот грелся, то и съедал мои запасы. Мы с соседкой договорились, что пока морозы не прекратятся, то мы вместе будем заботиться о нем. Когда я отвлекаю коменданта, соседка проходит с нашим пушистиком в комнату.
- У нас в общаге политеховской жило много иностранцев. Китайцы, индийцы, арабы и прочие. Жил даже чемпион, не помню какой африканской страны, по боксу — Антонио звали, как сейчас помню. Тот жареный арахис ел постоянно, во всех уличных киосках его скупал. Когда деньги кончались, одалживал по общаге и опять орешки покупал. А когда деньги из дома получал, то дофига орешков покупал и ими «долги» отдавал. Все знали, что если Антонио денег попросит, то орешками отдаст, и всем норм было!
- Заехала в общагу. Голодная как волк. Роюсь в поисках еды и замечаю пачку лапши. Поставила варить, возвращаюсь спустя время, а ее уже нет. Я злая ношусь по общаге. Прохожу мимо комендантши, она счастливая что-то наминает. Я не сдержалась и спросила. А она выдает: «Милая, мне стало жалко, что ты одной лапшой питаешься! Я там оставила на кухне лоточек с пюре, капусткой и котлеткой — они очень вкусные получились, попробуй обязательно!» Я была так растрогана — слов нет.
Типичная общажная романтика
- У нас в общаге жил один забавный парнишка, который ужинал пельменями. А самое главное, как он умел растянуть килограммовую пачку на целую неделю. Он разделил все на семь частей, а в день съедал по 6–7 штук. Сваренные пельмени щедро заливал соусом. Затем отрезал пару толстых ломтей хлеба (каждый в четверть буханки) и обмазывал их майонезом. Пока пельмени дымились в кастрюле, он съедал первый кусок хлеба, чтобы разогреть аппетит. А потом лопал уже все вместе. После своей трапезы валялся на кровати, хлопал себя по животу и радовался, как он пельменей наелся.
Счастье - вот оно - рядом, нажрись пельменей и радуйся...
Перекличка: кто после этой истории захотел пельменей? :)
- Моя подружка очень общительная и часто тусуется с друзьями. Как-то раз она решила пригласить некоторых к нам в общежитие. Я уже спала в кровати, устала после пар. Вдруг слышу шум, поднимаю голову сонная. Вид не из приятных: на лице тушь потекла, а еще вмятины от подушки. Поняв, что это не ко мне пришли, легла спать дальше. Как оказалось, тогда я встретила будущего мужа — главную любовь моей жизни. Когда он меня увидел тогда сонную, сразу втюрился и добивался потом в течение года.
Когда сосед по комнате уехал, пока ты был на парах
- Наша староста в общаге устроила интересный интерактив для тех, кто не разъехался домой на праздники. Она придумала чемпионат по поеданию мандаринов. Собрала всех, кто скучал в комнатах, и привела на кухню — около семи одиноких студентов с разных курсов. Сперва мы ели мандарины на скорость. А в конце конкурса она угостила нас вкусными салатами, которые прятала под покрывалом на столе. Староста уже три года так встречает Новый год в общаге сама и решила устроить праздник для тех, кто так же грустил, как и она. Мы тусовались где-то до восьми утра. Я нашла семь новых друзей, а Настя (так звали старосту) вручила каждому по мини-подарку в память о том празднике.
- В нашей общаге на каждом этаже живут студенты разных вузов. На третьем, к примеру, обитают студенты-медики — самые веселые и занятые. Я видела одного: с палкой в руке, на плечах одеяло, на голове самодельная корона. Эти ребята одновременно переписывают лекции под мультики. А самое поразительное: сегодня в общем душе они зубрили латынь.
Общага Воронежского медицинского университета. Эх... Сколько лет прошло!
- Вахтерша в нашей женской общаге придумала одно развлечение для приходящих парней. Кто ее обыграет из них в шахматы, того она пропустит. К ней часто собиралась очередь из 2–4 человек, чтобы сразиться. Но за все 2 года моей жизни в общежитии только один парень ее одолел. Он так сильно радовался, мол, ура-а-а, финальный босс пройден! Благодарил Надежду Ивановну (так звали вахтершу), и счастливый, успешно проходил дальше.
Общежитие. 2-й курс. Середина октября. Котикам тоже хочется погреться!
- Живу давно в общаге и почти всех студентов там знаю. Так вот, слева от меня за стенкой живет один классный парень-заводила. Он каждые выходные собирает тусовку в общаге, проводит конкурсы и интересные вечера. Все вроде хорошо, но кроме одного момента: этот парница обожает играть на гитаре. Правда, играет он неважно. Да еще и поет писклявым голосом...
- У моего соседа по комнате в общаге была одна фишка. Когда он ссорился с девушкой, не справлялся с учебой или был без настроения, то лепил пельмени. Доставал из морозилки готовый фарш, брал пакет муки из шкафа и под грустную музыку принимался за дело. Мог больше двух часов просидеть за столом. За раз успевал сделать около 400 штук. Когда они замораживались, он раскладывал их по пакетам и делился со мной и с соседями по этажу. До сих пор его вспоминаю, славный парень!
Рисунок в одной из комнат общежития
- В нашей студенческой общаге всю зиму не было отопления. Все грелись как могли. Кто-то закутывался в пледы или шубы, кто-то заливался чаем. А я придумал другой способ: сдавать в аренду обогреватель. Моя бабуля прислала мне с фабрики конвекторов аж три штуки. За час пользования таким обогревателем я просил одну тарелку вкусной еды. Теперь у меня нет отбоя от девушек. Все хотят со мной встречаться, чтобы поесть и согреться.
Ужас. Всю зиму в общежитии не было отопления!? Так вообще бывает? Беспредел и произвол
- Я студентка 4 курса, живу в общаге и никого почти тут не знаю. Однажды ко мне зашла девушка, которая жила этажом выше, и спросила, может ли она помыть мою посуду. Помню ее жалостный взгляд. А у меня в раковине как раз было очень много посуды, так что я не смогла ей отказать. Спустя некоторое время она была у меня чуть ли не каждый день. Мы болтали обо всем, а она мыла мою посуду и вообще не представляла себя без этого дела. Вскоре она съехала, вышла замуж и уехала в другой город. Мне ее очень не хватает!
Вместо того чтобы готовиться к сессии, я лежу, укутавшись в одеяло, смотрю Губку Боба, ем печенюги и пью вкусный чаек
- У нас в общежитии был люк на крышу, плотно закрытый на цепь с замком. Мы хотели попасть туда и посмотреть, что там — и в один день у нас вышло! Когда мы поднялись на крышу, то поняли, что здесь кто-то жил. Там стоял старый диван и сломанный кофейный столик. Но как это подняли на крышу — до сих пор загадка. Через люк засунули или подняли на веревке с земли? Как бы там ни было, но отсюда были видны обалденные закаты. Мы иногда поднимались сюда, чтобы посмотреть на них. Правда, так и не встретили загадочного обитателя нашей крыши.
Романтика студенческого общежития не покидает нас до сих пор, как бы давно мы оттуда ни съехали. В этих стенах происходило всякое: что-то нелепое, что-то забавное, и, вспоминая об этом, мы вновь становимся теми молодыми первокурсниками, которые готовились к парам, устраивали вечеринки на кухне и заводили новые знакомства
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