19 фото и историй про общежитие, которые напомнят вкус молодости и свежих пельмешек

Романтика студенческого общежития не покидает нас до сих пор, как бы давно мы оттуда ни съехали. В этих стенах происходило всякое: что-то нелепое, что-то забавное, и, вспоминая об этом, мы вновь становимся теми молодыми первокурсниками, которые готовились к парам, устраивали вечеринки на кухне и заводили новые знакомства

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