9 простых бытовых вещей, которые часто делают неправильно, а зря

Зашел недавно разговор с подругами о покупке нижнего белья. И одна рассказала историю: «Вот вы как свой размер узнали? Я пошла в магазин и попросила показать лифчики 80В. Продавщица окинула меня взглядом: „У вас C или D“. Ух, как мы спорили! Дошло до того, что я показывала с сантиметром, как снимаю мерки. Даже женщина рядом за меня вступилась. А продавщица хихикнула: „Девочки, запомните уже, что нельзя снимать мерки на вдохе. Зачем вы так надуваетесь? Вы неправильные цифры получаете. Спокойно выдохните и тогда измеряйте“. Кое-как меня убедила, я перемерила все и офигела — у меня и обхват под бюстом не 80, и чашка не В. Продавщица предложила бюстгальтер большего размера. Как же мне теперь комфортно! Я годами покупала слишком маленькое белье».

Конечно, сразу никто не поверил. Но уже на следующей встрече мы все похвастались, что способ работает. И если вы тоже не сразу верите советам продавцов в магазине, то в интернете есть исследования на эту тему — при вдохе мы действительно получаем некорректные результаты, поэтому лучше опустить руки вниз, выдохнуть и наконец-то узнать свой размер.