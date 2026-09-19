9 простых бытовых вещей, которые часто делают неправильно, а зря
Каждый день в быту мы совершаем обычные действия — моем посуду, складываем постиранные носки в комод, покупаем продукты и обновки. Но что, если кое-что из этого мы делаем не совсем правильно? Например, джинсы лучше держать подальше от утюга, а свежие яйца — складывать острым кончиком вниз. И так простые бытовые привычки, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, будут помогать нам создавать уют в доме и экономить наше время.
Как же продлить срок годности яиц?
Неужели такое возможно — сохранить куриные яйца свежими подольше? Оказалось, это действительно так. Для этого их нужно выкладывать в лоток острыми кончиками вниз — всего-то. А еще держать яйца луше не на двери холодильника, как мы привыкли, а на нижней полке. Кстати, еще у этого полезного продукта есть неприятная способность — впитывать запахи своих соседей по холодильнику. Так что не спешите выбрасывать магазинную упаковку — лучше оставить яйца в ней.
Свернуть носки в клубочек — лучший способ не потерять один из них?
Носки — загадочная вещь гардероба: того и гляди, сбегут куда-нибудь или вместе, или поодиночке. И самым верным способом сохранить любимую пару, на первый взгляд, кажется свернуть оба носка в клубок. Вот только такой вариант хранения портит наши носочки: они теряют форму, растягиваются и рвутся. Лучше всего рассортировать их по типу ткани и сложить плашмя друг на друга.
Нанести средство для мытья посуды прямо на губку — не самый лучший способ?
Именно! Во-первых, так его легко перелить — и вот вы уже тот самый грустный житель деревни Виллабаджо, который все моет и моет посуду, потому что большое количество средства и смывать нужно дольше. Но выдавить маленькую капельку не всегда получается. А вот если взять емкость, налить в нее воду, развести в ней немного моющей жидкости и макать туда губку — вуаля — отличный способ сэкономить время и деньги.
Стоит ли надевать нижнее белье под леггинсы?
Как оказалось, под спортивную одежду нижнее белье лучше не надевать. Да, на первый взгляд это решение кажется сомнительным, но во время тренировок человек сильно потеет, лишний слой одежды только добавит дискомфорт. Самое главное, сразу после занятий спортом отправить свой костюм в стирку.
Как же правильно снимать мерки для покупки бюстгальтера?
Зашел недавно разговор с подругами о покупке нижнего белья. И одна рассказала историю: «Вот вы как свой размер узнали? Я пошла в магазин и попросила показать лифчики 80В. Продавщица окинула меня взглядом: „У вас C или D“. Ух, как мы спорили! Дошло до того, что я показывала с сантиметром, как снимаю мерки. Даже женщина рядом за меня вступилась. А продавщица хихикнула: „Девочки, запомните уже, что нельзя снимать мерки на вдохе. Зачем вы так надуваетесь? Вы неправильные цифры получаете. Спокойно выдохните и тогда измеряйте“. Кое-как меня убедила, я перемерила все и офигела — у меня и обхват под бюстом не 80, и чашка не В. Продавщица предложила бюстгальтер большего размера. Как же мне теперь комфортно! Я годами покупала слишком маленькое белье».
Конечно, сразу никто не поверил. Но уже на следующей встрече мы все похвастались, что способ работает. И если вы тоже не сразу верите советам продавцов в магазине, то в интернете есть исследования на эту тему — при вдохе мы действительно получаем некорректные результаты, поэтому лучше опустить руки вниз, выдохнуть и наконец-то узнать свой размер.
Нужно ли утюжить джинсы?
Идеальные джинсы без складок, конечно, выглядят красиво. Но под воздействия высоких температур ткань на них выцветает и растягивается. Так что тут каждый сам выбирает — мятые штаны, которые прослужат дольше, или выутюженные до безупречности джинсы, но с меньшим сроком ношения.
Как же правильно разломать спагетти, если они не помещаются в вашу кастрюлю?
Моей подруге довелось несколько лет подряд гостить у одной итальянской семьи. И, кроме языка, она выучила там простую истину — никогда не ломать спагетти! Но что же делать, если выбора нет? Ведь при этом макароны просто растрескиваются и летят куда угодно, но только не в кастрюлю. Попробуйте сильно скрутить спагетти и только потом ломать — чувствуете разницу?
Где лучше хранить острый соус?
Многие любители острых соусов по привычке ставят их в холодильник рядом с кефиром и молоком. Вот только при таком хранении пикантные заправки теряют свой вкус. Так же ведет себя и соевый соус: большинство его вариаций спокойно хранятся в обычном кухонном шкафу до года. Главное — ознакомиться с инструкцией на этикетке.
Есть ли способ быстро вставить нитку в иголку?
Пожалуй, квест «продень нитку в ушко иголки» знаком каждому нашему читателю. Обычно все смачивают нитку в надежде, что так она окажется сговорчивее. Но не тут-то было. Выяснилось, что самый надежный способ — обернуть нитку вокруг иголки, сделав небольшую петлю, и крепко зажать кончики между пальцами. Петля снимается с иглы и легко продевается в ушко.
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