15 теплых историй об учителях, которые знают, когда пошутить, а когда — поддержать
Кто из нас хоть раз не скучал по теплым беззаботным школьным денькам. По штукам одноклассников, а еще по строгим, но добрым учителям. Ведь именно педагоги заложили в нас знания и жизненную мудрость. А если учитель еще и с хорошим чувством юмора, это вообще праздник. В этой подборке — яркие моменты и маленькие радости из школьной и студенческой жизни, приправленные ноткой ностальгии.
В бонусе история о том, как стедентка успешно сдала философию очень строгому преподавателю старой закалки.
- У моей подруги Иры на филфаке была легендарная завкафедрой по фамилии Холод. У нее все по струнке ходили. Каблуки были запрещены. Так подруга приходила в вуз в туфлях, снимала их и ходила босиком. Было тепло. Об этом донесли Холод. Грозная Холод вызвала Иру на ковер и внезапно протянула ей тапочки. Сказала, мол, нечего ноги студить, носи тапочки. Ира про себя посмеялась и правда стала в домашних тапках по вузу ходить.
- Экзамен по патологической анатомии всегда принимал завкафедрой. Пришли мы на экзамен (это еще в эру до мобильных было), а экзаменатора нет. Ждали часа 2 с лишним, не меньше. Успели все билеты прогнать, доготовились, так сказать. И тут влетает завкафедрой с удочками и сапогах по пояс. Оказалось, он забыл про экзамен и, когда позвонили с кафедры, его зять на машине погнал к месту рыбалки.
- У нас был препод, который монотонно читал лекцию, а в середине фразы вставлял «не спа-а-а-ать!» А еще у нас сокурсник пошел подрабатывать ночным сторожем. Ну иногда и приходил на пары прямо с работы. Садился сзади и усердно боролся со сном, но чаще всего проигрывал. И вот кто-то из пацанов решил нашего препода спародировать, когда товарищ заснул, но вышло это неожиданно громко. В аудитории повисла тишина... Препод через всю аудиторию дошел до заднего ряда, посмотрел на спящего, махнул рукой со словами «ему можно» и продолжил лекцию, на полтона тише. Товарищ, кстати, почти сразу проснулся — уровень шума оказался непривычно тихим.
«Мне было 13 и я ходила в школу с кошачьими ушками»
- Был у нас прикольный препод. Дисциплина называлась «Техника бурения». Подошло время сдачи экзамена. Сидим, думаем, как сдавать будем. Он чуть опоздал и говорит: «Всем девушкам 5 поставлю, а мальчикам, извините, надо хотя бы несколько 4 поставить». Мы даже спорить не стали, отвечаем, ставьте, кому хотите.
- Работал преподом. Статистика, экзамен. Заходит студентка: «Ставьте неуд, и я пошла». Я в непонятках, спрашиваю, что случилось-то. А она, задыхаясь, выдает: «Вы бы знали, как начался у меня день. Забыла зачетку — вернулась. Понимаю, что опаздываю, поймала такси, не доехали, сломался. Бегу, споткнулась, упала, сломала каблук. А перед кабинетом уронила зачетку. Все говорит, что не сдам. Можно, приду на экзамен с другой группой?» Поставил «отлично» автоматом, чтобы не верила в дурные приметы.
- Первый курс, первый семестр, вышка. Парень за сборную универа по футболу выступал. Сразу после экзамена куда-то со спортивной сумкой ехать. Зашел. Математик: «Ну, спортсмен, это хорошо». Женька билет вытянул, математик: «Так и быть, поставлю 4. А какой номер билета?» Женька: «Тринадцатый». Математик: «Ну, за 13 еще балл. Давай зачетку». Все офигели, больше всех сам Женька.
«2008-й год. Будучи фанатом „Матрицы“, в школу я ходил в таком прикиде»
- Из 4-х дней, отведенных на подготовку к экзамену, 2 посвятили дням рождения. Приятель-студенты хапнули свои двойки. Иду я. На листке написал названия вопросов. Для приличия посидел 10 минут.
— Кто готов?
Иду, чего кота тянуть за хвост. Понятно, что предмет я не знаю. Преподаватель замечает на моем запястье татуировку «13».
— Что это означает? — спрашивает у меня.
— Не везет по жизни...
Ставит «удовлетворительно». Отдавая мне зачетку, сказал:
— Неправда. Иногда везет.
- Училась на филфаке, когда мобильников и в помине не было. Была влюблена в однокурсника и тайно носила его фотку в учебнике. И вот на лекции она случайно вываливается на пол. А преподша стояла в двух шагах! Подходит, поднимает... Я сижу уже красная как рак. И тут она с ухмылкой выдает на всю аудиторию: «Какой симпатичный у тебя брат, Наталья». Господи, как же я ей была благодарна за женскую солидарность! Спасла меня от позора перед всем курсом. Прошло уже 40 лет, а я до сих пор нашу Элеонору Клементьевну с теплотой вспоминаю.
- 9-й класс, лицей, утро. Встретились на остановке с одноклассницей, идем в школу и обсуждаем английский. Я говорю: «Вот Эльзочка нам гору всего задала!» И тут нас обгоняет она — наша англичанка Эльза Рафаковна. Она нас стопудово слышала, но даже ухом не повела. Я думала, ну все, будет мне за такое неуважение. Но она никак не показала своего недовольства.
И да, выражения на английском, которые она нас заставляла учить наизусть, я помню до сих пор. Она была хорошим преподавателем.
«Нарядилась на очень торжественную церемонию вручения дипломов об окончании старшей школы. Да, я носила шапку с Пикачу все время»
- Я как-то маме помог экзамен сдать. Зимняя сессия, меня маленького, до года, не с кем оставить. Взяла мама меня с собой в универ на экзамен. Ничего не учила. Пошла сдавать, меня подруге оставила, ну и, естественно, я разорался. Профессор спросил: «Твой орет?» Мать ответила: «Мой». И профессор такой: «Тебе 1, ему два, вместе тройка — устроит?» Так и закрыли вместе сессию.
- Училась в коллежде. Физику никогда не понимала, но сидела за партой с девчонкой, которая физику щелкала как семечки. Мы с ней сразу подружились, и она всегда мне помогала решать задачки. Поэтому наша учительница думала, что я шарю. Пришла на экзамен, вытянула билет и поняла, что в голове ноль. Пошла отвечать первая, с чистым листом и призналась, что физику не понимаю, ну не мое. Учительница поставила 8 за честность и старания. Красный диплом.
- Всегда мечтала рассказать эту историю, мой самый любимый зачет в жизни! Первый курс, второй семестр. Я начала работать в августе, очень серьезная работа в офисе. И я, конечно же, пропускала все пары, приходила только на зачеты. Многие преподаватели меня не принимали, и в тот день из 3-х зачетов не приняли 2. Расстроенная, иду на 3-й зачет. Думала, и тут меня ждет от ворот поворот. Я еще и опоздала. Забегаю в кабинет, все только начали, но на столе оставалось 2 билета. Преподаватель смотрит на меня и говорит: «Ну, что стоишь? Бери билет». Я беру билет, а он белый, пустой. Я в недоумении смотрю на преподавателя, а он мне улыбается: «Поздравляю! У вас выпал счастливый билет. Я ставлю вам 100». Я стояла в шоке, все мне начали говорить: «Поздравляю», у одного даже вырвалось: «Не верю что ей так повезло». А я просто стою, вытираю слезы и тяну свою зачетку. Я Эдуарда Петровича на всю жизнь запомнила!
«Я носил эти штаны каждый день в 11-м классе. Увы, с тех пор прибавил несколько см в талии, пришлось их отдать другу»
- Короче, мы с пацанами на физике с футбол играли, пока учителя не было. Ну, сначала все нормально, весело, а потом разбили окно. Все встали, как вкопанные, и начали думать, что сказать, чтобы не попасться. Один говорит: «Давайте скажем, что камень кто-то с улицы кинул». Другой такой: «А давайте скажем, что цветок с подоконника упал!» Все такие: «Не, не, это вообще не прокатит!» Я говорю: «А что, если скажем, что ворона в окно влетела?» Все начали смеяться, и тут сзади голос учителя: «О, про ворону прикольно придумали!»
- Три месяца ходил с мыслью: «Еще успею, потом сдам». В итоге за день до дедлайна осознал, что или сдаю, или прощаюсь с универом. Сел учить. Через час понял, что ничего не понимаю. Через два — что уже поздно что-то понимать. В пять утра мозг выдал полный отказ. К преподу шел и трясся. Стою, потею, нервно листаю свою работу. Начал отвечать. Такую ересь наговорил, что «два» не за что ставить. В какой-то момент он перебил: «Вижу, ночь была тяжелая. Вижу что, что-то делал. Давай зачет, иди спи». Спорить с ним не стал.
- Как-то наша учительница Вера Михайловна говорит: «Дети, мне внучка загадала загадку. Я не отгадала. Кто догадается — тому „5“». Надо выбрать лишнее: самолет, слон, сорока и крокодил. Весь класс кричит: «Самолет, он не живой!» И только я прищурилась и выдала: «Лишняя сорока, потому что все остальные умеют плавать — бывают же гидросамолеты. А сорока плавать не умеет!» Учительница посмеялась. Ответ ее внучки был — «крокодил», потому что на букву «К». Но и мой ответ она приняла, слово сдержала и поставила «5». Вообще, замечательный она учитель была, развивала в детях самостоятельность и поощряла думать.
По-моему, есть три варианта: 1. крокодил, потому что на букву "к", а все остальные на "с"; 2. сорока, потому что единственное слово без буквы "л"; 3. самолёт, как единственный неживой предмет, а остальные животные.
Бонус
- 2010 год, экзамен по философии. Философ — это динозавр лет 80. Он — ночной кошмар всех студентов. Итак, настало время экзамена. Из 50-ти человек сдало 8. И я сдала, но как! Помню, пошла я 3-я с конца, достала билет. Вопросы я знала, не идеально, но расписала 1,5 листа А4. Рассказываю, жестикулирую, горжусь собой, что так хорошо отвечаю. Минут 15 я трепалась, по итогу он мне говорит: «А чего ты так плохо подготовилась?» И тут я понимаю, что мне крышка. Что делать? Я в слезы, говорю времени не было подготовиться лучше. Подъезды мою, денег в семье мало. В общем слезу пустила, двое оставшихся однокурсников, слышу, уже хрюкают от смеха. По итогу получила самую высокую оценку — 6! Следующий чел понял схему, у него мама доярка, папа тракторист. Сдал на 4! Последнему не повезло, идеи кончились. Такие были времена, в что делать.
Помню, задали нам рефераты по философии. Многие тогда скпчали из инэта и распечатали. Один парень даже титульный лист не переделал, там значилось женское имя)) а я от руки писала и сама. Так преподша всем 5 поставила, а мне 4. Типа: если бы старалась, то напечатала реферат на компе!