15 теплых историй об учителях, которые знают, когда пошутить, а когда — поддержать

Кто из нас хоть раз не скучал по теплым беззаботным школьным денькам. По штукам одноклассников, а еще по строгим, но добрым учителям. Ведь именно педагоги заложили в нас знания и жизненную мудрость. А если учитель еще и с хорошим чувством юмора, это вообще праздник. В этой подборке — яркие моменты и маленькие радости из школьной и студенческой жизни, приправленные ноткой ностальгии.