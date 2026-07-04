Ненавижу такое.
Это как анекдот про стюарда в самолете, который весь полет ублажал полный салон раввинов...
19 добрых и юморных историй о работе, после которых даже понедельник кажется светлее
Работа — значительная часть нашей жизни. И в ней есть место не только общим задачам и дедлайнам, но и маленьким радостям: коллегам, которые умеют помочь и поддержать, шефу с чувством юмора, добрым розыгрышам в коллективе и поводам для улыбки. В душевных историях из нашей статьи много юмора, иронии и простых человеческих поступков, которые согревают даже посреди обычного рабочего дня и остаются в памяти надолго. Именно из таких деталей и складывается атмосфера, ради которой хочется возвращаться в офис.
- Привела в фирму крупного клиента, размечталась про премию. А шеф вручил банку: «100 причин, почему мы тебя любим». Велел читать при всех. Достаю записки: «Ты лучшая», «Без тебя никуда». Коллеги хихикают, я закипаю. Развернула последнюю и застыла — там было: «Комплименты — это хорошо. А премия — еще лучше!» Шеф потом признался, что весь отдел специально придумал эту банку: мол, после такого розыгрыша радость от хорошей новости запоминается вдвойне. Люблю вас, коллеги. Хоть вы и те еще приколисты.
Ненавижу такое.
- Наша кадровичка выложила у себя в сторис фотку своего мужа с пойманным на рыбалке лещом. Наш директор это увидел, возмутился и пишет ей: «Быстро уберите свою селедку! Вы что, не понимаете, что в приличной компании работаете?» И тогда все сотрудники начали специально выкладывать всякую ерунду в сторис, недели две это продолжалось.
А потом кто-то выложил в сторис фото с рыбой из супермаркета с подписью "крупный улов"
«Я работаю с детьми. Устала. Зато вчера 5-месячный Клим смеялся у меня на руках и бодался головой, а 3-месячная Женя показывала пятку»
Этой девушке нужен очень срочно большой и веселый отпуск, с глупостями и "не помню, что вчера было" - явно же устала и такие темные круги под глазами.
- Начальник залетает в офис, ставит на стол таз с черешней, кидает: «Девочки, разберитесь!» — и убегает. Мы поделили ее на всех по кулечкам, помыли, сидим, кушаем и балдеем. Через два часа он возвращается: «А где черешня?» Мы такие: мол, спасибо, все разобрали. Тут он выпучивает глаза и говорит, что черешня была нужна ему на встречу с клиентами. Он думал, мы ее просто помоем.
- Мои дети захотели посмотреть, где я работаю. В конце дня муж привез их ко мне в офис. Там уже почти никого не было, мы тихонько зашли. Босс увидел нас, вышел из кабинета, познакомился с дочками и мужем и пригласил их приезжать еще. Тронул мое сердечко.
- У нашей сотрудницы был день рождения. Я собирала коллег, чтобы ее всем коллективом поздравить. Иду и вижу на столе букет шикарных роз. Подумала, что по традиции директор купила букет, чтобы поздравить сотрудника. Я без задних мыслей прихватила этот букет, когда шли поздравлять. Букет вручен, мы уже расходимся, и тут ко мне подходит коллега и спрашивает, почему я подарила ее букет имениннице. Хотелось провалиться.
- Обедаю в столовке бизнес-центра, параллельно делаю табличку экселевскую. Я в них не очень силен. Короче, сижу, никого не трогаю. Подходит ко мне парень лет 25-ти и говорит: «Если вы продолжите таким способом делать таблицу, то у вас уйдет 10 лет. Я могу сделать ее за 5 минут». Показал, научил. Я настоял на оплате его обеда. Он взял только суп. Я говорю: «Давай, не парься, поешь от души». А он говорит, мол, нервничает, на собеседование пришел, аппетита нет. Угадайте, к кому пришел?
«Я ассистент ветеринарного врача. Здоровья всем домашним питомцам!»
- Меня забыли уволить. Однажды нашу маленькую компанию выкупила организация побольше. Провели реструктуризацию, и отдел, в котором я работала, сократили. Я в это время была в длительном отпуске, и так и осталась в штате. Когда я вышла на работу, долго пыталась понять, что мне делать, но каждый руководитель, к которому я обращалась с этим вопросом, перекладывал ответственность на другого, пока круг не замкнулся. Я работала удаленно, ежедневно подключалась к корпоративным сервисам, но мне не приходило ничего, кроме расчетных листов и требований заполнить график отпусков. Я просто числилась в штате и получала зарплату. Только этим летом меня уволили по сокращению, еще и два оклада выплатили.
У моей коллеги была собака. Она постоянно водила ее на прогулку, к ветеринару, на груминг, на фотосессию, в спа-салон, и все это в рабочее время! При этом она недоумевала, почему это считается неприемлемым, и до сих пор считает, что ее уволили необоснованно.
- У меня есть начальница, которая отлично разбирается в цифрах и планировании, но у нее плохо получается выстраивать межличностные отношения. Однажды я публично указал ей на неумение общаться с людьми. После этого она вызвала меня к себе. Я думал, что уволит. Но она сказала: «Думаю, ты прав. Что я могу сделать, чтобы это исправить?» Я был в шоке. Сейчас она явно пытается улучшить свои навыки, и время от времени просит у меня совета.
Публично указывать человеку такое, да ещё и начальству перед подчиненными - яркий признак того, что автор тоже с людьми коммуницировать не умеет.
- В 18 лет я работал на складе, упаковывал товары и отправлял их покупателям. Однажды нам с коллегой стало скучно, мы нашли кирпич на улице, обернули его пузырчатой пленкой, положили в коробку, написали на нем имя и домашний адрес директора и отправили ему. Через несколько дней приходит директор и рассказывает, что кто-то прислал ему кирпич, и он не понимает, что это значит. В общем, в то лето мы отправили ему около 60 кирпичей и один шлакоблок, а он все терялся в догадках. Ну и глупости мы вытворяли.
На месте директора можно было устроить стройку, стройматериалы почти бесплатные
«Я — морской биолог. Сардельки внизу — это северные морские львы»
- Устроилась на новую работу и решила приходить в офис раньше всех, чтобы показать себя. Но каждый раз начальник уже был там. Начала приезжать в 7 утра. Прихожу — он там. Не выдержала и спросила, во сколько он приходит на работу. Он устало посмотрел на меня и сказал, что директор требует, чтобы все менеджеры приходили на работу до прихода первого сотрудника и уходили только после ухода последнего. Получается, я заставляла его вставать ни свет ни заря, и приходит на работу на полтора часа раньше. В общем, с ранними приходами я завязала.
Работала в отделе кадров. Однажды две коллеги пришли в одинаковых блузках. Они так расстроились, что начальнику пришлось отпустить их домой, чтобы они переоделись.
- Однажды решила пошутить и приклеила глазки-бусинки на стол коллеги. Все от души посмеялись, а через пару недель я обнаружила глазки-бусинки на всех своих вещах. Это превратилось в игру: кто сможет наклеить глазки самым креативным образом. Это было уморительно... Соседний отдел узнал о наших забавах и начал делать то же самое. Через месяц глазки повсюду — на питьевых фонтанчиках, часах, торговых автоматах, мусорных баках, в туалетах. Уборщицы начали жаловаться, что не справляются с этим бардаком, а посетители с недоумением смотрели на это зрелище. Начальство на собраниях требовало удалить глазки, на проходило несколько месяцев, и кто-нибудь наклеивал их снова. Мой босс знал, кто все это начал, и каждый раз смотрел на меня очень сурово.
- Бывший шеф провел опрос среди сотрудников на тему «любите ли вы стихи». Я не люблю, о чем сразу и сказала, на что коллеги поцокали языками, мол, как так можно. А потом он собрал этих «литературоведов» в кабинете и читал им стихи до четырех утра, а у них не хватило смелости попрощаться и уйти домой.
«Я — токарь по дереву»
- На моей прошлой работе директор перед корпоративом на полном серьезе требовал от секретаря расчета состава салатов. Она должна была рассчитать, например, салат оливье: какие ингредиенты входят в салат, в каком количестве на 100 г салата, и сколько граммов салата способен съесть среднестатистический инженер. Потом надо было это умножить на число инженеров и выдать ему цифры, сколько каких ингредиентов салата потребуется для корпоратива. И так по каждому салату, горячему и т.д.
- Надеюсь, мои коллеги с прошлой работы этого не прочитают. Когда увольнялся начальник, в последний день мне стало очень грустно из-за этого, я сидела рядом с ним и начала плакать. И вместо того, чтобы достать салфетки из сумки, достала прокладку.
- Работала начальником снабжения на заводе. Гендиректор дал задание: перемерить длину 3 кг гвоздей, закупленных для склада, и представить сравнительную таблицу, чтобы убедиться, что гвозди соответствуют ГОСТу. Пришлось лично сходить на склад с линейкой.
А что написано в документах? Ну и есть выборочная проверка. Я надеюсь, аффтар про такое знает, а не мерил все гвозди.
- Сижу в офисе, работаю и вдруг чувствую запах. Пытаюсь не замечать, но он все усиливается. Спрашиваю спокойно: «Кто-то разогревал рыбу в микроволновке?» И тут одна коллега заявляет: «Ну да, это я! И не надо меня стыдить за мою еду, а то я ведь могу и в отдел кадров пожаловаться!» При этом у нас есть внизу большая столовая, куда она без проблем могла бы спуститься, но нет, она выбрала тесную кухню на нашем этаже. В целом она приятная коллега, но этот поступок меня просто поразил.
А что ты скажешь в отделе кадров? Что людям неприятен запах твое еды? И всех за это уволить? Я б первая пошла жаловаться на вонь. Тем более столовая есть
«Работаю курьером, есть постоянные клиенты. Вот что сегодня получил от одной семьи. Сразу настроение хорошее на весь день!»
- Наша новая сотрудница сломала на работе ноготь (работа за компом) и заставила фирму не только заплатить за новый маникюр, но еще и моральную компенсацию вытребовала. А потом уволилась. Теперь мы с коллегами шутим, что она на работу только за этим и устроилась.
А как она выиграла? Ноготь то ее и сломала она его, нарушив все правила безопасности 😁
... или это была юрист и она так работала на свое резюме?
Отчеты и планерки забываются, а добрые шутки, неожиданные поступки и хорошие люди запоминаются надолго. Пусть рядом с вами будут коллеги, которые умеют не только упорно работать, но и делать обычные трудовые будни чуточку ярче.
Комментарии
Насчёт одинаковых кофточек и испорченного настроения -верю! В 90-е, когда одежду возили челночницы, пришли как-то наша начальница и ее заместительница в абсолютно одинаковых, летних розовых костюмах.Купили у одной челночницы, не зная друг о друге. Сначала натянуто посмеялись, но когда одна клиентка с восторгом заявила:- Ой, вам что, униформу ввели? Какая красивая! - тетки разозлились. И больше в этих костюмах я их не видела.