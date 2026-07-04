19 добрых и юморных историй о работе, после которых даже понедельник кажется светлее

Работа — значительная часть нашей жизни. И в ней есть место не только общим задачам и дедлайнам, но и маленьким радостям: коллегам, которые умеют помочь и поддержать, шефу с чувством юмора, добрым розыгрышам в коллективе и поводам для улыбки. В душевных историях из нашей статьи много юмора, иронии и простых человеческих поступков, которые согревают даже посреди обычного рабочего дня и остаются в памяти надолго. Именно из таких деталей и складывается атмосфера, ради которой хочется возвращаться в офис.