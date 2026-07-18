19 простых историй о людях, чья логика в обращении с деньгами непредсказуема, как тучка в солнечный июльский день
Простое решение вопросов, связанных с деньгами, может вызвать немало разногласий и ситуаций, напоминающих комедию. Если вы или ваши близкие когда-то пытались сэкономить или, наоборот, не считали деньги, пытаясь произвести приятное и яркое впечатление на окружающих людей, вы наверняка узнаете себя или своих знакомых в следующих историях.
- Свадьбу праздновали скромно, с деньгами была напряженка. Пригласил самых близких людей. После загса поехали в кафе, которое принадлежало знакомому. В числе гостей были мой младший брат и лучший друг. Я точно знал, что у младшего денег нет, а у друга с ними напряг, а тут конверты надо дарить, а потом конкурсы, где тамадой была сестра жены. И вот народ вначале пихал в «ползунки» какие-то деньги, а потом началась вся эта ерунда с продажей первого куска торта. Народ уже веселый, торги пошли, и вижу, что друг мой прям сильно торгуется, ставка растет, а он уже наличку считает, вывернув карманы. Пытается доказать, что он мне ближе всех. В общем, отозвал брата младшего в сторонку, вручил ему всю наличку, что у меня была, и попросил этими деньгами перебить все ставки. В итоге мой друг расстроился немного, но я был рад, что его бюджет целее. Потому что звал я их с братом не чтобы отбить места в кафе, а для того, чтоб разделить свою радость.
- В моем офисе есть один парень, который каждый день приносит на работу один и тот же обед: вареное яйцо, порция риса и половинка авокадо. Он говорит, что это обходится ему примерно в $ 1,25 за раз. Он не пьет ничего, кроме воды, и не перекусывает ничем — только это, каждый день. Сначала я подумала, что этот мой коллега придерживается какой-то диеты или, может быть, испытывает финансовые трудности, но нет... он просто помешан на оптимизации своих расходов. Говорит, что подсчитал, что такой режим экономит ему более $ 2 500 в год по сравнению с тем временем, когда он питался вне дома. Коллега все готовит заранее, в больших количествах, раскладывает по одинаковым контейнерам и, кажется, совсем не чувствует себя обделенным. А когда мы заказываем пиццу или кто-то приносит пончики, он вежливо отказывается: «Мой обед уже готов». Я не думаю, что смогу это повторить, мне нужно разнообразие... но, блин, его дисциплинированность впечатляет.
- Собрались с подругой на море, зарабатываем примерно одинаково. Мы с мужем выбрали отель подороже, но с нормальными отзывами. А она со своим — подешевле, зато, мол, близко к морю. Прилетаем. У нас — кондиционер, чистое белье, завтрак «шведский стол». У них — вентилятор с рычащим звуком, таракан на тумбочке и «завтрак» из кофе и круассана. Она три дня спорила с администратором. На четвертый день у нее терпение лопнуло, и подруга с мужем переселились в наш отель. В итоге переплатили почти в два раза. Я сидела на лаунж-зоне после бассейна и сытного завтрака и смотрела, как они с ее мужем тащат чемоданы, и думала: экономия — это дорого. Иногда лучше переплатить, чем лишний раз трепать себе нервы.
«Неделю мы пахали сверхурочно и, наконец, все сделали. Менеджер, который зарабатывает в 2-3 раза больше нас, повел всех в ближайшее кафе, чтобы побаловать. И заказал на пятерых вот это»
- Как-то мой хороший знакомый сказал, что у него «нет денег», когда мы сидели в компании друзей. И пришел и попросил меня по-дружески купить ему напиток. Я думал, вот его крепко прижало, тем более, знает, что денег у меня впритык. Я купил ему напиток. А он купил квартиру. Вот тут я офигел. И тут-то выяснилось, что он под фразой «нет денег» имел в виду не их отсутствие, а «деньги есть, но не хочу их тратить».
- Бабушка с дедом живут вдвоем. Оба пенсионеры, деньги стараются экономить. Приходя в гости, стараюсь хотя бы раз в месяц положить им немного денег в книжку или в ящик под вещи. Бабушка думает, что это деда заначка, и радуется, что нашла. Дед, естественно, ни о чем не знает. В результате все довольны. Недавно узнала, что моя мама делает точно так же, только кладет им деньги в ящик для белья.
- Брат взял кредит, чтобы впечатлить девушку, которая ему давно нравится. Водил по ресторанам, покупал подарки, на море свозил, а когда деньги кончились, она перестала выходить на связь. Она ему ничего не обещала, они даже не встречались, просто принимала ухаживания. Но вишенка на торте — он теперь просит помочь ему с кредитом, сам еле тянет, мать плачет. На здоровье, я бы дала денег без проблем, но закрывать такой глупый кредит не буду, пусть сам жизни учится. Мне и смешно от этой ситуации, и грустно.
«Мои кошки, судя по всему, под впечатлением от моей задолженности по кредиткам»
- На бывшей работе начальник любил проводить опросы, что купить в офис для удобства сотрудников. Пару раз попросили кофемашину, нам объяснили, что слишком дорого, да и кофе вреден, да и вообще это баловство. Ну ладно, мы не халявщики, скинулись на кофемашину и стали каждый месяц вскладчину закупать кофе и сливки. Кто, как вы думаете, ни разу не скинулся, но три-четыре раза в день выходил к нам за чашечкой капуччино?
- Друзья купили квартиру в ипотеку, долго собирали первоначалку, даже ремонт еще не закончили. Захотели поделиться радостью с нами, своими друзьями. Место выбрали дорогое, мы вшестером их отговаривали, но они сказали очень уж хотят там посидеть, вспомнить, как это — жить на полную. Мы все согласились и пошли. Новоселы настаивали, что платить будут они. Все в меню смотрели, думали, что взять, чтобы дешево и вкусно, так как цены высокие. Стали брать кто хлеб, кто гарнир с гарниром, тут доходит очередь до последней пары, а они там как зажгли: черная икра, краб, салаты, пиццы, морское ассорти. Я вот сижу думаю, мы же все еще в чате обсуждали, что ситуация у друзей не ахти финансовая, давайте поскромней, правда, пара эта ничего не отвечала, но разве это нормально?
«Решила сэкономить и сделать чипсы сама. Вышло намного вкуснее и дешевле»
- Решила с сегодняшнего дня привести себя в здоровую форму. На работу и с работы тащилась пешком, ноги устали жуть! Зато таким образом сэкономила на транспорте 100 рублей! На обратном пути возле дома не удержалась, и на сэкономленные деньги купила шоколадку...
- Бабушка всегда была страшно экономной, но сейчас ее мозг выдает совсем странные решения. Недавно она поехала сдавать анализы в клинику, где акция для пенсионеров — скидка 60 %. Вместо восьми тысяч в ближайшей отдаст около трех тысяч в той. Вот только та находится в городе, билет до которого стоил бабушке девять тысяч.
«Обычно жена ходит по магазинам, но я решил чуть сэкономить. Как думаете, она заметит подмену?»
«Натуральный. Органический. Без сахара».
- Сестра родила ребенка, но бросать работу и терять заработок ей не хотелось. Она замужем, муж работает, но на одну зарплату мужа прожить тяжело, тем более, на них висит ипотека. А мама-пенсионерка еще работает в детском центре и получает зарплату в 17 тысяч. Так сестра договорилась с мамой, что та оставляет свою работу и помогает ей с ребенком, а сестра платит ей 17 тысяч. Мама согласилась. Иногда еще сидит с внуком во «внеурочное время» за дополнительную плату, а супруги идут куда-нибудь отдохнуть. И все семейство это в целом устраивает, но окружение считает, что это прям очень неправильно платить родной бабушке. А кто-то, наоборот, считает, что дочь ей недоплачивает, так как услуги няни стоят дороже. И обсуждают их семью вовсю.
- Бабуле 82 года, но она все еще работает, хотя мы давно уговариваем ее все бросить и переехать к родителям. Живет она экономно, но дарит нам дорогие подарки: родителям шкаф за 150 тысяч, мне на 19 лет машину за 400. А недавно мы узнали, что у нее лежит больше миллиона на всякий случай. Но при всем при этом сама она в магазине покупает буквально только хлеб с маслом и при любом случае жалуется на судьбу.
- Есть у меня знакомая бабуля. Она покупает укроп на другом конце города на 10 рублей дешевле. А едет туда на автобусе за 30 рублей в одну сторону.
Какой-то квартирант пытается сэкономить на счетах за электричество
- Младшая сестра в разводе, но при этом с бывшим общалась хорошо. Но как-то она попросила его купить булочку в школу для их дочки. Ушел, купил. Отдает и руку тянет со словами: «40 рублей давай». У сестры аж челюсть отвисла от шока. А он не унимается: «Переведи мне, я же потратился...» Скинула ему на карту. И он искренне не понимает, почему после этого дочка и бывшая жена общаются с ним только по необходимости.
- Общались со знакомой. Она:
— Я не могу больше жить с тетей — попробуй на такую ораву борща наварить, да еще и эти ее загоны по поводу воды...
— Какие?
— Да у нее счетчик, все время воду надо экономить. Набрала сегодня в ванну воды — сама в ней искупалась, потом в ней же постирала, потом пол ей же помыла, а потом...
— И вот он — борщ, да?
«Вот какой подарок вручила мне моя бережливая тетя»
- Мое хобби — это наполнять корзины онлайн-магазина в 2 часа ночи, любоваться итоговой суммой, а затем спокойно закрывать вкладку и ложиться спать с каким-то странным чувством удовлетворения. Это как шопинг, только бесплатно! Ощущение предвкушения покупки незаслуженно недооценено: никакого хлама, никакого чувства вины, и ваш банковский счет остается в том же состоянии, что и раньше.
О, да. А когда скучно, можно сидеть перебирать отложенные товары и что-то удалять ))
- Был у меня как-то мужчина, который до этого жил с родителями, а тут стали вместе подолгу проводить время в моей квартире. Обоим за 30 уже. Все было хорошо, пока не поняла, что денег мне стало катастрофически не хватать. Посидела, подумала, посчитала. В месяц стало уходить 20-30 тысяч больше, в основном на еду. А так как мужчина не маленький, хомячит соответственно. Он сам работает в аэропорту, домой таскал касалетки, которые ну не всегда возможно было есть. Да и принес раза 2-3. Решилась поговорить с ним. Объясняю так, мол и так, содержать я бугая не нанималась. Будь добр, приноси продукты, либо давай денег на то, что поесть сегодня на ужин хочешь. А в ответ услышала, что нам больше не по пути, потому что нельзя так с людьми обращаться. Не ожидал он от меня такого.
Какая дама меркантильная! Да такого мужчину каждый день с хлебом-солью да с большим стейком встречать надо, а по выходным с бутылкой элитного коньяка.
- Знакомый каждый месяц привозил матери деньги. Зарабатывал неплохо, а мать — пенсионерка. И так случилось, что знакомый попал в неприятную ситуацию и деньги понадобились ему самому. И тут, вуаля, мать достает из-под матраса конвертик, тут, говорит, все твои деньги, ни копейки не потратила, на всякий случай откладывала. Знакомый проблему свою решил, а матери теперь возит не деньги, а вещи и продукты.
- Получила в наследство от бабушки дачу. Ветхая, с печкой, без удобств. Родня смеялась: «Ну, хоть шашлыки пожаришь». А я продала ее в первые же дни, и на все деньги купила старый фургон. Все крутили пальцем у виска: так деньги растрынькать. А я переделала его под кофейню, поставила на пляже. Теперь летом я торгую кофе и выпечкой, а те, кто надо мной посмеивался, стоят теперь в очереди, чтобы одолжить у меня деньги.
А у вас есть родственники или знакомые, которые удивляли вас своим отношением к деньгам? Расскажите о них. А заодно посмотрите статью о том, к чему приводит желание сэкономить.