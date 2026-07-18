19 простых историй о людях, чья логика в обращении с деньгами непредсказуема, как тучка в солнечный июльский день

Простое решение вопросов, связанных с деньгами, может вызвать немало разногласий и ситуаций, напоминающих комедию. Если вы или ваши близкие когда-то пытались сэкономить или, наоборот, не считали деньги, пытаясь произвести приятное и яркое впечатление на окружающих людей, вы наверняка узнаете себя или своих знакомых в следующих историях.