20+ счастливчиков, которые нашли в деревне много поводов для маленьких радостей

Настоящий душевный отдых не купишь в турагентстве — он складывается из мимолетных мгновений, когда можно ходить босиком по траве, собирать вишню горстями и слушать лесную тишину. Иногда обычный наглый енот на чердаке бани или вовремя созревший кабачок-гигант вызывают больше искренних улыбок, чем все курорты мира. Каждая такая история в нашей статье — это простые и добрые зарисовки о загородной жизни, которые дарят надежду на то, что счастье прячется в самых обычных вещах.

Есть ягоды прямо с куста — что может быть лучше?

ADME

«Дамы и господа, мои курочки снесли первое яйцо!»

Когда летний вечер перестал быть томным

Коллега рассказывала: «Отдыхали мы в воскресенье на даче: шашлыки, баня, прекрасная погода. Хозяйка вечером пошла из бани, обернулась на шорох, а там два глаза-фары размером с блюдце и морда мохнатая раза в четыре шире, чем у кошки, и все это выглядывает из-под крыши и облизывается! Позвала нас всех, мы пригляделись, а это енот! Позвонили спасателям. Те сказали, что еноты в Сибири не водятся, до свидания. Пришлось хозяину дачи ловить зверя самому.

Тем временем мы сообразили, что мохнатый гость — чей-то питомец. Раскидали сообщения в поселковые чаты, и — о, чудо! — нашлась хозяйка, которая за енотом, в конце концов, приехала. Она-то и рассказала, что Утипусенька подался в бега неделю назад. Получается, он неделю тусовался в дикой природе (благо, у нас в Сибири сейчас жара), пришел на дачи, поселился на чердаке бани. А тут баню затопили, стало жарко, вот он и высунул голову — свежим воздухом подышать. На фото ниже — Утипусенька». © MadBug / Pikabu

«С утра немилосердно жарило, как всегда бывает перед грозой, а к обеду наползли тучи, потянуло прохладой. А я сижу в своем доме и мне так вкусно, аж сам себе завидую!»

В этом году вишневые деревья щедро одарили урожаем. Часть пойдет на продажу, а часть — для домашнего сока

Когда деревня — это любовь на всю жизнь

Я сама выросла в деревне, наслаждалась каждой минуткой там, меня все устраивало. Поступила в универ в городе, где меня все раздражало: злые люди, вечная спешка, некрасивые здания, никакой зелени, мало природы, воздух тяжелый. Закончила университет, стала фрилансером и вернулась назад в деревню. Подключила себе хороший интернет, работаю дома и кайфую от жизни здесь: каждый друг друга знает, все люди приятные, добрые, помогают во всем, угощают, можешь прогуляться к лесу, сходить на озеро, все продукты свои, свежие и полезные. Никакого лишнего шума, злостных завистливых взглядов и суеты — только спокойствие, пение птиц и свежий воздух. Это настоящая жизнь! © Карамель / VK

Вырастила кабачок, который заставит даже бабушку на лавочке воскликнуть от удивления!

Когда ​​приводил в порядок старый сад и нашел себе друга!

Сибирь. В конце июля посадила картошку в ящики для цветов, чтоб не пустовали. Больше к ним не прикасалась. Вот что выросло через 1,5 месяца!

Старые дома хранят свои секреты

Решили навести порядок на чердаке старого бабушкиного дома в деревне. Среди кучи хлама нашли деревянный ящичек — в таких раньше посылки отправляли. Муж аккуратно его вскрыл, и мы аж ахнули: внутри лежала целая гора детских секретиков — моих и моей сестры: старые фантики, стеклышки, записки и две запечатанные пачки настоящего индийского чая из тех времен. Мы заварили его прямо в самоваре и сидели до полуночи, обсуждая с мужем, как были когда-то счастливы без всяких гаджетов. Сестре отправила фотки — она написала, что аж прослезилась. Душевный отдых получился! ADME

Когда в погребе царит идеальный порядок — и глаз радуется!

Жить в деревне — это видеть и ощущать красоту вокруг каждый день. То необыкновенный закат, то птичка поет на дереве, то вот бабочка на цветке. Природа прекрасна!

ADME

«На даче, где мы теперь живем постоянно, наконец-то сбылась моя маленькая мечта — окно у мойки. Я в восторге!»

Когда ты дома — все в радость

Купили дом в деревне. Обустраиваемся. В пешей доступности бескрайнее поле для просмотра закатов. Город в 10 минутах на машине, но в самой деревне забываешь, что существуют города, работы, тревоги. Есть только пение птиц, стрекотание насекомых и звуки газонокосилок, которые в городе раздражают, а в деревне почему-то нет... kryshtalyonok

Клубника уродилась. Может, и кривенькая, зато своя и самая вкусная!

Привезли городского кота в деревню. Этот хищник что-то слышал о маскировке, но это не точно. Мнит себя великим охотником, балдеет в зарослях чеснока"

ADME

«Вот какая добрая и сердечная картошка уродилась у нас на даче!»

В деревне летом полно разных вкусностей

Родители купили дом в деревне, приехали туда в первый раз. Я такая фифа городская, девятилетняя, тусила в нашем саду, задрав нос. А тут местные детишки пришли и говорят, мол, новая девочка, пойдем с нами играть. А я такая носом кручу. А они мне: «А мы знаем поле, где горох выращивают!» И тут я носом перестала крутить. Целое поле нежных стручков горошка, до самого горизонта! Это было незабываемо... Мне кажется, я оттуда ползла на четвереньках. lettipaa

В этом году все цветет так, что выглядит как нарисованная картинка

«Выращиваю различные сорта помидоров, огурцов, фасоли, гороха, свеклы и картофеля. Излишки консервирую. Это мой маленький уголок счастья!»

В каждой деревне свое кино

Купили с мужем дом в деревне. Думала, что будет скучно, но соседский чат превращает мою жизнь в сериал. Сначала живо обсуждали соседей, которые выпускают на самовыгул борзую, потом дама на «Жигулях» не поделила дорогу с мамочкой с коляской (та не сильно быстро уступила машине проезжую часть, и понеслось). Потом кто-то поднял вопрос о коте, который активно метит чужие вещи, но никто из чата не признался, чей это хвостатый любимец. В общем, кто говорит, что в деревне скучно, тот здесь не жил. Тут можно снимать вторую часть «Отчаянных домохозяек»! Думаю, в будущем всплывет еще много интересного. lizka_kod