16 добрых историй о деревенских жителях, у которых заборы пониже, а душа — пошире
Истории
18.06.2026
Жизнь за городом течет по своим особенным правилам. Иногда, чтобы почувствовать этот неповторимый сельский колорит, достаточно дружно выйти наперевес с новым триммером против бурьяна, начать встречаться с местным мачо или начать красить ворота. Наша новая подборка объединила простые рассказы читателей, в которых маленькие радости, соседская взаимовыручка и атмосфера теплых вечеров согревают душу. Эти добрые и невероятно светлые зарисовки из глубинки доказывают: пока рядом есть люди с широкой душой, в наших сердцах всегда будут жить любовь и надежда.
- Переехали жить в деревню. И почти все лето по вечерам, когда мы с мужем возвращались домой, у нас было замечательное настроение. А все дело в «поднимателе настроения» — мальчишке лет 3 — 5, который, завидев машину, собирает ребят, они выстраиваются вдоль дороги и машут водителю. Сам он крепыш, эдакий некрасовский «мужичок с ноготок», видно, что молчун, но уже чувствуется, что серьезный парень. Видим его — и настроение сразу же поднимается, и улыбка до ушей.
- Есть у меня знакомый, Петя, — простой деревенский парень с широченной душой. Добряк, но габариты богатырские. Как-то ночью на шашлыках вызвался он принести дров. Притащил бревно здоровенное, кинул в костер, а оно не горит! Присмотрелись, а это кусок железобетонной балки длиной в два метра! «Не заметил в темноте», — смущенно оправдывался наш добряк. Эту «деревяшку» весом под сотню килограммов мы втроем из костра еле вытащили. А этот деревенский богатырь принес ее играючи, чуть ли не подмышкой, да еще и с извиняющейся улыбкой! После этого случая мы Петю стараемся лишний раз не злить, хотя душа у него действительно добрейшая.
«У моей бабушки до сих пор дома красота»
- В 17 лет приехала к бабушке на лето, и появился у меня деревенский ухажер. Он носил мне охапки полевых цветов, катал на раме велика на закате. И вот позвал на самое важное, по его словам, свидание. Я вырядилась в платье и каблуки, прихожу, а он ждет меня у трактора и радостно заявляет: «Маринка, прыгай в прицеп! Отец сказал до вечера бочку навоза на поле вывезти. Прокачу с ветерком, а потом на речку трактор мыть поедем!» Так в мою жизнь ворвался суровый сельский люкс. Ну, что я могу сказать... Это свидание было незабываемым.
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- А мы всей деревней спасаем кота. Началось с того, что в конце мая я поехала сдавать машину в сервис и увидела на обочине в грязи пакет, а в нем — здоровенного котищу. Шотландского. Я проехала мимо, а потом думаю: «Нет, тут что-то не так». Сдала назад, вышла, а кот мне навстречу из пакета выпрыгнул, мурлычет, об ноги обтирается. Крупный, но худой. Посадила кота в машину, отвезла домой. Оказалось, он не может сам сходить в туалет по-маленькому, надо лечить. Я бросила объявление в чат — мало ли, вдруг сбежал? — никто не отозвался, но все дружно выразили желание помочь коту. Народ скинулся и оплатил лекарства и анализы, возили нас в ветеринарку, раз я пока без машины. Кот был в запущенном состоянии, а сейчас уверенно идет на поправку. Он набрал вес — с 2 до 3,5 кг за неделю, распушился, разгладился, стал активным, живет у нас. У кота замечательный характер! Он добродушный, дружелюбный, ласковый, не приставучий, по ночам спит. Назвали Кузей. Кузя у нас теперь — сын деревни.
- Приехали со школьной подругой в деревню к ее деду. Жара, бежим с речки голодные. Дедушка сидит на завалинке, улыбается: «Девчата, там у меня в сенях свежий бамбук стоит, угощайтесь». Мы в ступоре: откуда в Рязани бамбук? Забегаем в сени, обыскали все — никакого бамбука. Выходим, говорим, мол, не нашли, а дед кряхтит, идет с нами, открывает бак со льдом, достает оттуда три огромных хрустящих стебля молодого ревеня, очищает и протягивает нам: «Ну, вот же он, бамбук наш деревенский, в сахарок макайте!» Мы так наелись, что язык от кислинки свело. В деревне свои деликатесы.
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- Была у нас в деревне соседка, тетя Оля, очень неприветливая. Работала она в совхозных садах бухгалтером. И когда летом объявляли самосбор, и все ехали с ведрами собирать ягоды (смородину, малину, клубнику), она там взвешивала собранное и брала оплату.
Мне было лет 10, мама меня отправила с пятилитровым ведерком на самосбор. Приехали на поля, дали нам время для сбора ягод. Я набрала неполное ведерко, люди с полными ведрами надо мной посмеивались. Тетя Оля все взвесила, оплату собрала. У нее самой тоже полведра всего — некогда ей было собирать. Стоим, ждем автобус. Она мне сует в руки две банки и говорит грубо так, мол, иди-ка, пока ждем, собери мне ягод. Я пошла послушно, собрала, отдала ей. А когда приехали, тетя Оля обе банки мне в ведро высыпала и буркнула, мол, беги домой. И ушла. У меня все перевернулось в голове, в душе. Она не стала другой. Все такая же хмурая, грубая, неприветливая. Не здоровается в ответ часто. Старая уже. А я смотрю на нее и понимаю, что она добрая.
Лето в деревне проходит быстро: между посадкой, поливом, окучиванием, сбором урожая и закрутками на зиму
- Приехал в село, решил ворота покрасить, а перед покраской старую краску убрать. Надел защитные очки, болгарку с щеткой и чищу ворота. Проходит соседка и такая:
— Что, приехали к родителям?
— Да.
— Ворота решили покрасить?
— Да.
— Ну, Бог в помощь!
Через пять минут подошел другой с тем же диалогом. И так человек десять за два часа. Городской житель скажет, мол, надоели отвлекать! Я же остался в душе селюком, и так тепло мне стало от того, что соседям, прохожим не все равно на меня.
- Дача есть у меня. Этот год — «многояблочный». Яблок просто завались! Ветви яблонь склоняются до земли. У соседей такая же история. Глядя на соседские яблоки, вспомнил детство, когда мы с пацанами считали, что соседское всегда вкуснее.
Пришел вчера к соседке — она на 5 лет меня старше, у нас отличные дружеские отношения, и говорю:
— Татыч, я не могу просто, прямо хочется твои яблоки стащить, аж руки чешутся!
— Так и я на твои смотрю! Все жду, когда вы уедете с дачи.
Да, старые мы стали... Я ей 2 мешка своих отдал, она мне — 2 мешка своих. Посмеялись.
Деревенская щедрость
- А у меня была соседка в деревне — тетя Галя. Работала она в сельпо, а я по вечерам помогала ей загонять в хлев коров. Мне приятно было помочь, потому что она была очень милая и добрая женщина. Но всегда на следующий день, когда я приходила в сельпо за хлебом, получала от нее стаканчик мороженого. Это одно из самых теплых воспоминаний моего детства!
- Мы с бабушкой и дедушкой приехали в деревню под Тамбовом погостить лет 30 назад. И я увидел деревенскую свадьбу. сначала из соседней деревни приехала под песни целая делегация на мотоциклах, машинах, лошадях — за невестой, а потом молодые и все, кто был, рванули в деревню жениха. Какое это было шествие! Хвост каравана вился докуда хватало глаз. Каждый встреченный по дороге тут же грузился в караван. Не шучу — каждый!
И вот приехали. На свежевыкошенной поляне за деревней, где одуряющий аромат, пенье птиц и легкий ветерок, стояли длинные столы с белыми скатертями, а не них — нехитрые дары деревенской жизни: огурцы, помидоры, сало, картошка, компоты, яблоки, груши. И грянула свадьба! Поздравления были яркие и искренние, и даже самые древние бабушки что-то в кулечках вручали молодоженам. И даже мы — нечаянная пацанва, вытащили из карманов все, что у нас было, и подарили. А потом были песни и танцы под магнитофон и под баян. Ни разу больше в жизни не видел я такой честной, яркой, счастливой свадьбы!
«Вот как меня встречает соседский пес, когда приезжаю в деревню»
- В 2005 году мы с мужем переехали в село — чтобы восстановить силы супруга после аварии. Все деньги, что были, вложили в дом. Думали, что я с легкостью найду работу, но ошиблись: работы не было. Денежный запас иссяк. Я собрала обручальные кольца и цепочку, чтобы сдать в ломбард, и поехала в город. Вырученных денег хватило бы на месяц. Но, заскочив в рейсовый автобус до дома, я поняла, что потеряла деньги. Заплакала. Стала просить остановить автобус — дескать, пойду пешком — нечем платить, потеряла все. Женщина на переднем сиденье тут же оплатила мой проезд. Автобус ехал через деревни, люди выходили, и каждый протягивал мне деньги. Я отказывалась, не брала, но люди совали купюры и выходили. Сумма, которую мне дали эти незнакомые люди, была даже больше той, что я потеряла. Через месяц я нашла работу. Пятнадцать лет прошло, а я помню этот случай и стараюсь не проходить мимо тех, кому нужна помощь.
- Однажды сосед по деревне купил себе триммер. Раз в неделю, по выходным, он выносил этот триммер на улицу и подстригал траву перед домом. Теперь у него был аккуратный газон, а мы, все остальные, как босяки заросли бурьяном. Через месяц у всех был такой же триммер, и все подстригали траву перед домом.
Потом он вкопал вдоль дороги старые покрышки, чтобы какая-нибудь машина не попортила его прекрасный газон. Очень скоро вся деревня была в этих покрышках. Вчера сосед покрасил свои покрышки. Когда же ты остановишься, деятель?!
- Мы купили дом в деревне. Нам оставили все: декор, мебель, всю технику — пилы, газонокосилки, измельчитель веток, мойку высокого давления. Мы буквально могли взять тапочки (а, нет, тапочки нам тоже оставили) и заехать жить в этот же день. Эти прекрасные люди, бывшие хозяева дома, сэкономили нам сотни тысяч рублей! Кстати, однажды они вернулись и привезли то, что случайно забрали — зарядки от тонометра и шуруповерта. И извинялись еще за это!
tired.dasha
«Побывала в гостях у старшей маминой сестры в деревне и телепортировалась в детство»
- Я уже несколько лет живу в деревне. Люди тут другие. В большом городе всем на тебя все равно, а тут соседи суют свои носы во все чужие дела. Ну, это классика. Кстати, своей деревне, на соседней улице, я нашла новую любовь. Оказывается, мужчина моей мечты жил совсем рядом, мы даже были знакомы и общались. Причем о том, что у нас с ним отношения, я узнала тоже от соседей еще до того, как там вообще хоть что-то началось. Все те же соседи увидели, что он стал иногда заезжать ко мне в гости, и поползли сплетни. Мы тогда посмеялись, потому что даже не думали ни о чем таком. Зато когда уже моя машина стала ночевать под его окнами, мы стали едва ли не главной новостью в деревне. Потом, к счастью, все поутихло, появились новые сплетни, и жизнь пошла своим чередом.
- В деревне есть странная штука: из-за того, что людей мало и все друг друга знают, каждый может зайти в чужой дом. Без стука. Я вот сейчас приехал к деду собирать картошку, лежу на диване, отдыхаю после работы, и тут открывается входная дверь и заходит какая-то пожилая женщина. Виснет неловкая пауза...
Она спрашивает:
— Лежишь?
Я отвечаю:
— Лежу...
— А, ну лежи, отдыхай, я пойду.
Она спокойно закрывает дверь и выходит из дома. Лежу и ржу. Деревня просто супер!
«Так наша мама провожает нас, когда мы уезжаем из деревни»
- Мне было 15 лет, после первого курса техникума поехали мы с подружкой в гости к ее тетке в глубинку. Молодежи там почти нет, только на лето приезжают. Клуб — деревянный сруб, где есть только лавки, и молодежь играла там во всякие игры. Помню только «ремушок» (да, так и произносили: не ремешок, а ремушок). Парень и девушка садятся на концы скамейки спиной друг другу, а ведущий бьет ремнем по скамейке между ними. Они должны повернуться: если в одну сторону, то игра продолжается, а если в разные — должны выйти из клуба вдвоем хоть на 5 минут. Подруга меня уговорила сыграть, а в пару мне посадили парня здоровенного 20-летнего. И когда я должна была с ним выйти, я испугалась, а парень сказал, что и сам не пойдет, раз я его боюсь, обиделся на меня.
В наказание за нарушение правил игры послали меня с другим пареньком в сад за яблоками. Пришли мы. В хозяйском доме свет горит. Парень, Генка, говорит: «Стой тут и внимательно смотри, если что — свисти». Он ушел, а я стою, дрожу и думаю, как свистеть буду — вдруг не смогу? Пока Генка с полной рубахой яблок не вернулся, я вся извелась. Пошли обратно. Все яблокам обрадовались, разобрали, едят. Тот здоровый парень спрашивает Генку, где рвал, в чьем саду. А Генка с улыбкой говорит: «Да я в своем саду нарвал, пока трусиха меня сторожила!»
А если вы любите добрые и забавные истории, то вот вам наша статья о путешественниках, у которых в чемоданах впечатлений больше, чем вещей.
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