18 историй от путешественников, у которых в чемоданах впечатлений больше, чем вещей
Каждое путешествие — это не просто отметка на карте, а жизнь в режиме полной непредсказуемости, когда в окно может заглянуть жираф, а веселая тусовка закончиться колечком на пальце. Наша живая и светлая подборка соткана из откровений тех, кто с помощью доброго любопытства, искреннего умения посмеяться над собой и душевного тепла превратил банальный отпуск в улетный сериал. Эти зарисовки показывают, что в поездках всегда есть место новым впечатлениям, ярким эмоциям и радостным событиям.
- Улетела одна в Стамбул. Сижу вечером на набережной, пью чай. Подсаживается жаркий турецкий красавчик, смотрит на меня глазами кота из Шрека и говорит: «Ты сладкая, как мед, а я пчеловод!» Я уже почти растаяла, как вдруг он достает телефон, переводит фразу на мой родной язык и показывает экран: «Мой дядя держит лавку ковров. Если ты не придешь просто посмотреть на них прямо сегодня, он меня уволит». Сорян, парниша, ковер не нужен. А ведь я почти тебе поверила...
- В Кабардинке втроем с подругами катались на катамаране в виде огромного лебедя, уплыли далеко от берега. Думали, мол, что такого, мы сильные, вернемся без проблем. Красота в открытом море! Разворачиваемся к берегу, крутим педали, крутим — ноль движения. Уже сил нет и от кручения, и от безудержного смеха. Приехал за нами спасатель на лодке, привез к берегу на буксире. Весь пляж нам хлопал почему-то. И ржали над нами.
- Отдыхали с мужем в Италии. Приехали в Рим, заселились в гостиницу. Просыпаюсь утром, открываю ставни и смотрю в окно, а на другой стороне улицы женщина с мужчиной разворачивают палатку с фруктами. Видно, что женщина недовольна — ходит и ворчит себе под нос. Вдруг раздается крик на пол-улицы: «Вася, блин, я же тебе сказала убрать виноград в тень!» Так сразу спокойно стало. Теперь я знала, у кого будем спрашивать дорогу до Колизея.
«Моя подруга путешествует по Африке. Она прислала мне это фото с подписью: „Смотри, кто присоединился к нам на завтраке!“»
- Брат зятя — высокий, голубоглазый, достаточно симпатичный парень — поехал в Китай со своей девушкой. Местные девчонки ему прохода не давали, просили сфоткаться с ними. Его девушка сначала нервничала, а потом поняла, в чем дело, и даже смеялась: «Идешь по улице как будто со знаменитостью, а вокруг поклонницы. Пофоткались, взяла „звезду“ под руку, и пошли дальше».
- Я много путешествовала по работе. Однажды была в Азербайджане. Местная коллега забрала меня из отеля, и мы отправились пешком в «старый город» на ужин. И вот идем по извилистым улочкам, поворачиваем за угол, а там как будто другая реальность: валит дым, люди бегут куда-то, кричат. Я схватила коллегу и резко потащила за угол обратно — она аж туфлю потеряла и очень удивилась моей реакции! А оказалось, мы попали на съемки какого-то местного телешоу. Присмотревшись, я увидела камеры, персонал и кейтеринг. И выдохнула. Меня на эту тему еще много месяцев потом на работе подкалывали.
Недалеко от нашего дома снимали "17 мгновений весны", эпизод, где Плейшнер выбросился из окна.
Раньше в старой Риге много фильмов снимали.
«Побывала в парке дикой природы в Австралии. Отличное место! Кенгуру отжал у меня пакет с едой и отказался его отдавать»
Были на пляже Pebley Beach в Австралии, знаменитом, что там бродят свободно кенгуру
Действительно, нас окружила
стая, кто-то то уже начал рыться в моей сумке, висящей на плече
Передо мной встал здоровый самец, ростом выше меня
Стало как то страшновато, я и две девочки десятилетние со мной...
Но мы ушли потихоньку
- На Кипре стоим с подругой в ларьке. Продавщица, молодая девушка, после покупки говорит моей подруге: «Спасибо. Кстати, вы красивая как лошадь (you are beautiful as a horse)!» Мы обалдели, конечно. А потом оказалось, что у греков такой комплимент.
Ммм… впервые слышу про такой комплимент в кипрском греческом.. (впрочем, не великий знаток кипрского диалекта). Точно как лошадь? Точно на Кипре было дело?
- В последний день нашего отпуска в Египте у нас закончилась мелочь в долларах, и мы утром оставили нашему «горничному» горсть мелочи в турецких лирах. И наш затейник вместо крокодилов и лебедей подвесил нам при входе обезьяну из полотенец и рулончиков туалетной бумаги! Мы настолько не ожидали такого перфоманса, что аж дар речи потеряли.
От такого перфоманса можно получить "инфаркт микарда - вот такой рубец" (с)
- Заблудились с подружками в центре Парижа, ищем метро. Прохожие не понимают наш плохой английский. Встретили компанию парней. Когда поняли, что слова не катят, начали объяснять пантомимой — «Крокодил» отдыхал! Ржали дико, но в итоге друг друга поняли, объяснились и нашли станцию.
В тот же день, кстати, забрели в какую-то оптику на Елисейских полях, любовались очками и о чем-то разговаривали вслух. Вдруг слышим сзади: «Девочки, вам помочь?» Продавец оказалась бывшей соотечественницей. Она так рада была услышать родную речь!
- Несколько лет назад ездила в Европу, с нами в группе была женщина из Нижнего Новгорода. Вела она себя очень показушно, прямо сорила деньгами и потела в разных меховых куртках, хотя вокруг уже клумбы цвели. К остальному составу группы она относилась высокомерно, регулярно срывала график опозданиями, а экскурсии шутками, после которых даже статуи краснели.
В Амстердаме на фабрике бриллиантов она решила купить себе подвеску. Долго гоняла консультанта, а потом так презрительно заметила «Все не то!» и протянула консультанту свои сережки:
— Мне надо, чтобы идеально подходило к этим серьгам!
А консультант глянул на серьги и говорит ей с улыбкой:
— К вашим серьгам идеально подойдет хрустальный графин.
Не улыбнуться было невозможно.
«Мы с женой отправились на байдарках в Мраморные пещеры в Чили. Нам очень понравилось!»
- Отдыхали в Лазаревском. Отошла я от нашего места буквально на пару минут за чурчхелой, оставив мужа спать на огромном надувном матрасе. Возвращаюсь и застываю: рядом с моим благоверным уютно устроилась пышная красотка в леопардовом купальнике. Я впала в ступор, а дама лениво повернулась ко мне и заговорщически прошептала: «Слышишь, не кипишуй! Дай полежать 5 минут, а то на этих деревянных топчанах жестко, а у вас тут прямо люкс!» Ну, я чурчхелу в сумку с водой сунула и пошла купаться. С такой охраной мужу ничего не грозит.
- Еду в лифте в Эмиратах. Вдруг заваливается их местная футбольная команда, и парни начинают пытаться со мной общаться. Спрашивают: «Как дела? Мадам одна отдыхает? Приходи смотреть на нашу игру!» А я по-английски как собака: все понимаю, а сказать почти ничего не могу, а тут еще такие красавчики меня смущают. Смотрю на них и такая вслух: «Эх, надо было учить язык!» Один парень как заржет и на моем родном говорит мне: «Как я вас понимаю!»
«Увидеть Ладожскую нерпу — большое везение. А нам посчастливилось даже подойти к ней поближе. Конечно, мы не шумели и ее не трогали»
- В 2000 году ездила я впервые в жизни в Турцию и вообще на море. Однажды ночью проснулась от того, что что-то щекочет мне руку. Спросонья показалось, что это бабочка, смахнула и сплю дальше. А через несколько дней захожу в номер и вижу на шторе огромного таракана. Наверное, в отеле никогда больше не слышали такого вопля! Я побежала на ресепшен, жестами им показала, мол, пойдемте со мной, там такое! Пришел мальчик, спокойно взял этого таракана рукой и унес. И тут я поняла, что ночью на мне сидела не бабочка...
Иногда заползают. Ночью на лицо такая красота плюхается, кошмар. Одно удивляет – как в темноте спросонья рука умудряется аккуратно эту жуть пальцами обхватить, не раздавив, и выбросить.
- Отдыхала с 5-летней правнучкой на пляже. Решили полакомиться мороженым, а там в ларьке 31 вкус на выбор. Стоим в очереди, женщина перед нами замешкалась из-за количества вариантов, и тут моя деловая малышка выдает: «Решайте уже поскорее, пока я не состарилась!»
«Были на Кудыкиной горе. Она находится, кстати, в Липецкой области. Кульминация»
- Прилетели с мамой на юг, а папа с братом должны были через пару дней к нам присоединиться. В аэропорту к нам пристали желающие сдать свое жилье с обещанием бесплатно на такси отвезти до места. Ну, мы поехали с одной женщиной, которая так расхваливала свое жилье, обещая 10 минут до моря, что мы купились. Приехали, положили вещи, пошли на море. Идем, идем, а моря все нет! В итоге шли почти 1,5 часа. На обратном пути присмотрели симпатичный домик, где сдавались комнаты, и договорились с хозяевами, что поселимся у них. Когда вернулись домой, хозяйка на нашу претензию сделала большие глаза и сказала: «Ну так 10 минут на машине же!»
- Отдыхали на Кипре с подругой, купались в бассейне, решили попрыгать с рук друг друга. Прыгаю, понимаю, что сережки нет. А она простая, серебро, но мама подарила, поэтому важна. Когда потеряла — не знаю. Начинаю искать в бассейне, но сильно не надеюсь — там много стоков. Ко мне подходит англичанин и спрашивает, мол, что потеряли. Я рассказываю, в чем проблема, он дает маску сыну и очки другим детям, и все вместе начинают искать. В итоге эти волшебные люди нашли мне сережку, хотя я с ней уже почти попрощалась!
«Мы были на Корсике и случайно попали на гонки на самодельных автомобилях»
- Я родом из небольшого городка с населением в 500 человек. В 1972 году я путешествовала автостопом по Германии со своим парнем и разговорилась с мужчиной, который подвозил нас на своем «Мерседесе». Он спросил, откуда я, и мы не могли поверить: его жена была из моего родного города! Более того, она оказалась подругой моей старшей сестры. Так что мы остановились у них на пару дней и отлично провели время.
- Потеряла любимую кофту в отпуске на море. Через 1,5 года мы приехали на полудикий пляж в Греции, где часто бывали. И вдруг муж такой: «Там на камнях лежит кофточка, прямо как твоя!» Смотрю — и точно! Я ее взяла, надела, сунула руку в карман — а там даже моя пачка жвачки осталась. Привезла домой, постирала кофту и до сих пор ношу.
И за полтора года на пляже кофточка не выцвела, не истрепалась и в ней не завелась какая-нибудь местная фауна? 🤔
Не верю! (с)
«Мы с мужем проехали из Нижнего до Алтая и обратно. Останавливались в красивых местах и устраивали пикник, было здорово!»
- Однажды отдыхала на Кипре, познакомилась с умопомрачительно красивым парнем. Мы провели вместе ночь и больше никогда не виделись. Несколько лет спустя я переехала в западную Европу. Выхожу из дома — и кого я вижу? Того самого парня! Он, оказывается, тоже переехал учиться сюда! Уже третий год женаты, растим дочь.
А если вы любите добрые и позитивные истории, полные теплоты и юмора, то вот вам статья о том, что из цветочного магазина можно унести не только букетик, но и массу впечатлений.
Комментарии
В Индии навигатор завел меня по самому лучшему, на его взгляд, пути – вместо скоростной трассы в поля, на деревенские просёлочные дороги. Я ехал в мотоэкипировке, с багажом, встречая удивлённые взгляды идущих с сельхоз работ крестьян с мотыгами и деревенских ребят, катающих девчонок на папиных мотоциклах. Внешне ничего общего с моими родными местами, но в голову упорно лезли "названия" населенных пунктов, совхозы "Синий Пахарь", "40 лет BJP", "Заветы Моди". И ещё лозунги: "Слава героям Махабхараты!", "Завершим пятилетку в следующей жизни!" и так далее...
У кого-то из ребят, сидевших между мандиром и магазином, возможно даже на телефоне играл "Сектор Газа", но я не уверен 🙂