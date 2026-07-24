20+ жизненных зарисовок из Китая, которые удивляют не меньше, чем его небоскребы и храмы

Китай у многих ассоциируется с древними храмами Ханчжоу, футуристическими небоскребами Шанхая и шумными ночными рынками Пекина. Но не меньше об этой стране рассказывают и повседневные привычки местных жителей — то, как в Китае расплачиваются в магазинах, проводят свободное время или относятся к старшим. Именно такие простые бытовые детали помогают понять местную культуру гораздо лучше любого путеводителя. Мы собрали жизненные истории людей, которые путешествовали, проживали или работали в Китае и обратили внимание на обыденные для местных вещи, удивляющие не меньше, чем знаменитые достопримечательности.

QR-коды здесь нужны буквально для всего

В Китае QR-коды повсюду. Во многих кофейнях нельзя просто подойти к кассе и заказать напиток — сначала нужно отсканировать QR-код и оформить заказ через приложение.

Причем для оплаты покупок, проезда в метро и автобусах используются разные QR-коды. Ими пользуются даже уличные торговцы. © Latter_Associate8866 / Reddit , © buvi_sre / Reddit

Будешь слишком учтивым — рискуешь остаться на платформе

В метро и на вокзалах здесь не принято церемониться. Если не идти вместе с потоком и не отстаивать свое место, без стеснения работая локтями, окружающие спокойно пройдут вперед, а вы можете вовсе не успеть зайти в вагон. На горьком опыте я довольно быстро сообразил, что привычка вежливо пропускать других здесь скорее помешает, чем поможет. Стоило на секунду замешкаться — и перед тобой уже пролезло несколько человек, а двери закрываются. © TwelveButtonsJim / Reddit

В некоторых автобусах Гуанчжоу можно прямо в салоне купить бутылку воды, зонтик на случай дождя, или салфетки, если понадобились

После обеда многие сотрудники устраивают тихий час прямо в офисе

В Китае существует свято чтимая каждым «белым воротничком» традиция под названием «уцзяо». Так здесь называют получасовой послеобеденный сон. Особенно он распространен на юге и юго-востоке страны. Каждый день после обеда я возвращалась из столовой и видела одну и ту же картину: коллеги мирно посапывали прямо за рабочими столами. Кто-то уткнулся лицом в руки, кто-то пристроился на забавной подушке с мультяшным рисунком. Больше всего меня забавляли, что для таких офисных подушек и прочих аксессуаров для сна здесь существует целая индустрия — их продают буквально на каждом шагу. ADME

На этом переходе светофор в виде панды

Очередь здесь — понятие довольно условное

Меня довольно долго раздражала привычка китайцев периодически влезать без очереди. Особенно часто я замечал это за пожилыми людьми. Они просто невозмутимо вставали в самое начало очереди, словно так и должно быть, а окружающие никак на это не реагировали. © Ratamacool / Reddit

Если решите придержать кому-либо дверь, рискуете в ней застрять

В первые пару недель проживания в Китае я по привычке придержал дверь для человека, который шел следом. И очень быстро понял свою ошибку. Вместо того чтобы перехватить дверь, люди спокойно проходили мимо один за другим. В какой-то момент начинаешь чувствовать себя швейцаром, потому что людской поток все не заканчивается, а отпустить дверь вроде уже неудобно. © Own-Craft-181 / Reddit

Штрихкод на этикетке этой китайской газировки нарисован так, будто палочки подцепляют его, как лапшу

Во время торжеств и праздников гостям лучше садиться поближе к двери

Добродушные китайцы нередко могут пригласить вас на семейное празднование. Такие застолья точно стоит посетить — они обычно весьма шумные и оживленные. Но стоит помнить, что то, где вы решите присесть, имеет для китайцев большое значение — ведь чем дальше стул находится от двери, тем более почетным он считается. Поэтому гостю из вежливости лучше выбрать место поближе к выходу. © Entire-Sign-6108 / Reddit

Овощи и фрукты на рынках зачастую нарезают или очищают прямо там же, за прилавком

Забежала на рынок в Пекине купить пару клубней батата — запечь на ужин. Продавец молча взял их, достал тесак и начал с дикой скоростью шинковать овощи в соломку! Я стою в шоке — ужин испорчен. А тот еще что-то кричит напарнику, указывая на меня одним пальцем и размахивая второй рукой. Рядом стоявшая тетушка на ломаном английском объяснила, что это, мол, повсеместная услуга: «Сервис, сервис!» А напарнику он велел принести для меня чистый пакет со льдом, чтобы почищенная картошка дожила до дома. ADME

В салонах красоты мужчины — обычные клиенты

В первый раз я даже решила, что случайно зашла не туда. Почти все кресла в салоне были заняты парнями: кому-то делали укладку, кому-то — питательную маску, а кому-то — маникюр. Потом стала замечать, что магазины мужской косметики и парфюмерии здесь встречаются чуть ли не на каждом шагу. Похоже, уход за собой здесь давно перестал считаться исключительно женским занятием. ADME

В Китае до сих пор можно увидеть строительные леса, полностью сделанные из бамбука

Здесь редко закупаются продуктами сразу на неделю

Как-то раз после работы я зашел в супермаркет и набрал полную тележку продуктов — почти как дома, на несколько дней вперед. На кассе женщина передо мной купила всего один помидор, пару огурцов и маленький пучок зелени. Следом мужчина расплатился за два банана и бутылку молока. Через пару дней я понял, что это не совпадение. Многие китайцы заходят в магазин почти каждый день и покупают ровно столько, сколько понадобится сегодня. ADME Котёнок по имени Кусь только что Я тоже люблю закупаться только "на сегодня", максимум "на завтра". Пакет с продуктами легче домой нести, и, к тому же, я понятия не имею, чего мне послезавтра хочется Ответить

«Вышел купить арбуз»

Чтобы охладиться в летний зной вам, вероятнее всего, предложат... кипяток

Помню, как пару недель жил в китайской семье в Чэнду, причём в самый разгар лета. Кто хоть раз бывал там в это время года, знает: жара просто невыносимая. После целого дня на солнцепёке я возвращался домой, мечтая о чём-нибудь холодном. Но стоило переступить порог, как мне тут же бережно вручали... чашку кипятка. С их стороны это был искренний жест заботы о моем здоровье, поэтому сознаться, что в тот момент мне меньше всего на свете хотелось пить горячую воду, я им так и не смог. © Patri_L / Reddit

Улун — это не единый сорт чая

Раньше я думал, что улун — это какой-то конкретный чай. Оказалось, что это целая категория, к которой относятся, например, Да Хун Пао и Те Гуань Инь. И чтобы попробовать хороший чай, вовсе не обязательно ехать в туда, где его выращивают — в крупных городах полно специализированных чайных, где вам с удовольствием дадут его продегустировать. © ProudProgress8085 / Reddit

Еду из некоторых ресторанов доставляют вот в таких глиняных мисках. И да, поев, вы спокойно можете оставить их себе

Слова «спасибо» и «пожалуйста» в Китае звучат нечасто

Я привык всегда благодарить водителей такси, официантов, нянечку, с которой оставляю своего малыша, ну и вообще всех, кто оказывает мне какую-либо услугу. Но довольно быстро заметил, что слова «спасибо» и «пожалуйста» в повседневном общении китайцев звучат намного реже, чем нам привычно. Впрочем, это не считается невежливостью — просто так здесь не принято. © Own-Craft-181 / Reddit

Благодарить за чай можно... постукиванием пальцев

Отработала в Китае полгода и перед отъездом позвала босса и коллег в гости на прощанье. Вроде неплохо сидели, но когда я разливала чай, они как давай стучать со всей дури пальцами по столу! Ну, думаю, скандал будет, что-то не по правилам сделала. А они увидели мое лицо и расхохотались! Рассказали мне потом про этот жест — в Китае есть обычай, когда гостю наливают чай, стук костяшками пальцев по столу заменяет традиционный земной поклон в знак благодарности. ADME

Специальная плитка для незрячих всегда заставит обойти канализационный люк. Всё потому, что наступить на них здесь считается очень плохой приметой

В некоторых общественных туалетах мыло — вовсе не обязательный атрибут

Меня до сих пор удивляет, что во многих общественных туалетах попросту нет мыла. Проживаю в Китае уже давно, и поэтому привык носить с собой свое собственное, но большинство китайцев, кажется, совершенно не заморачиваются по этому поводу. А я вырос в культуре, где выйти из туалета, не вымыв руки с мылом, просто немыслимо. © spazattack01 / Reddit

Неожиданный сюрприз может поджидать вас и в ванной

Оказавшись в китайском доме и зайдя в ванную помыть руки, будьте готовы к тому, что там не окажется полотенец. Точнее, они, скорее всего, будут — но мокрые. Все дело в том, что китайцы предпочитают в течении дня легко освежаться мокрыми полотенцами, а полностью умываются чуть реже, чем нам привычно. ADME