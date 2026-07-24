16 отпускников, у которых во «все включено» входили и теплое море, и сладкий арбуз, и яркие впечатления
Отпуск в отеле — это не только пляж, бассейн, шведский стол и экскурсии. На курортах Турции, Греции и других теплых стран туристов ждут неожиданные знакомства, маленькие радости и жизненные ситуации, благодаря которым семейный отдых запоминается на долгие годы. В этой подборке — теплые и светлые истории об отпускниках, гостиничных номерах, персонале отелей и ярких впечатлениях, из которых потом складываются самые счастливые воспоминания об этом путешествии.
- Поехали на море с 3-летней дочкой. Пришли на завтрак, нас вовсю обхаживает официант — усатый импозантный турок. Строит рожицы дочке, восклицает: «Красавица!» И добавляет: «Я вру!» Переспросила, а он опять: «Я вру». Я уже закипаю, как вдруг мимо проходит менеджер и с улыбкой поясняет: «Девушка, он говорит «яврум» — это по-турецки значит «ребеночек», «деточка моя». Вот тебе и на, чуть культурный шок не словила. Общались потом с этим официантом весь отдых, заодно выучили новые слова.
- В отеле на ресепшене почему-то не получалось намагнитить карточку для нашего номера, и нам дали «карту горничной», которая открывала двери во все номера отеля! Помню, иду по коридору, а там какой-то парень пожаловался мне, что забыл карточку внутри номера. И я такой раз — и жестом открыл ему дверь номера! Его взгляд был бесценен.
- Приехали с 6-летним сыном в пятизвездочный отель в Турции. За ужином он подзывает официанта: «А можно мне окрошку?» Тот быстро ищет что-то в телефоне, радостно кивает: «А, соук чорба!» — и уходит. Через 10 минут возвращается с подносом, и нас разбирает хохот: там лежат огурцы, картошка, яйца, зелень, редиска, курица и... целая миска оливок. Рядом стоит стакан айрана. «Квас нету, шеф сделал окрошка по-турецки», — важно объявил официант. Сын все смешал, попробовал и выдал: «Вкусно. Но бабушка оливки не кладет».
Столько сразу вопросов...
А родители не могли объяснить ребенку, что еду надо заказывать по меню?
«Турецкий завтрак! И совсем недорого. А еще к нему приносят огромный двухэтажный чайник со свечой, чтобы не остывал»
- Я переводчик, английский знаю в идеале, но в отпуске говорю, что занимаюсь промышленной вентиляцией. Иначе новые знакомые начинают таскать меня с собой на ресепшен разбираться: то им детскую кроватку не принесли, то тесный номер отказываются менять. В этот раз легенда продержалась ровно сутки. Стучит ко мне соседка и говорит: «Вы же по вентиляции? Посмотрите, пожалуйста, у нас кондиционер гудит так, что кровать дрожит». Пришлось признаться, что я в технике ничего не понимаю. Зато на ресепшене все объяснила, и в номер прислали мастера. Муж потом смеялся: «Надо было говорить, что ты учетчик пингвинов. Их хотя бы в отелях нет».
Удивляюсь людям, которые в отпуске заводят знакомства. Их на работе общение не достало?
- Родители купили три путевки на море — для себя и для меня. Но незадолго до поездки я вышла замуж, и они решили отказаться от отдыха и отдали путевки нам. Мы с мужем рассчитывали поехать вдвоем, но свекровь заявила: «Ой, а третья путевка пропадет же!» И поехала с нами. Причем прихватила еще и 2-летнего племянника. И мы вчетвером жили в одном номере.
Сказать «нет». Словами через рот. Если у самой свекрови мозгов не хватает, надо помогать болезной.
- Приехали семьей в турецкий «олл инклюзив» впервые. На ужине муж набрал гору креветок, а сзади женщина громко говорит: «Вот из-за таких потом ничего не остается!» Муж поворачивается к ней и говорит: «Это на семерых. Просто мы не хотим толпой здесь толкаться». Тетя не нашлась, что ответить, но из-за соседнего столика потом на нас поглядывала — пересчитывала, видимо. А мы — это я, муж, трое детей, свекровь и мама моя.
Вспоминается отель на горячих источниках в Ноборибецу (это Хоккайдо), а там какой-то невероятный шведский стол с морепродуктами, а главное - с крабами. Я как раз постеснялась сначала брать много - подумала, что вот скажут, что из-за таких как я... А потом увидела, сколько этих крабов набирают сами японцы - нет, вообще не стесняются, и как крабов подносят и подносят.
В общем, не стала я больше стесняться.
«За такой вид с балкона мы доплатили при покупке путевки. Оно того стоило! Кошку выдали бесплатно»
- Приехали на море на машине, и в первый же вечер в гостинице познакомились с семьей. Весь отдых хорошо общались, почти все время проводили вместе, дружно и весело. Настала пора разъезжаться. Они уехали утром, нам ехать на следующий день. Вечером звонит этот товарищ, мол, машина сломалась, везут их на эвакуаторе в сервис. Попросил денег на ремонт авто. У нас оставалось немного, но я ему отправил. Решил, что даже если не вернет деньги, то и не жалко. На следующий день снова звонит — ремонт затягивается, надо еще денег на еду и проживание. Я ему снова перевел. Но прошло две недели, и долг он мне вернул! А на следующий год мы вместе с ними поехали в то же место отдыхать. И этот товарищ мне сказал: «Ты мне помог в беде, я помогу тебе в отдыхе!» И кормил меня весь отпуск за свой счет.
- Недавно были в Турции. Спим, время — полвторого ночи. Вдруг стук в номер. Я лежу, молчу. Телефонный звонок. Я уже не знаю, что и думать. Беру трубку, а мне там говорят, мол, мы тут посмотрели, а у вас кондиционер не работает. Я говорю: «Ну что ж, заходите тогда». Пришли и все быстро отремонтировали.
- Ездили с друзьями на авто по Польше. Не рассчитали время, пришлось срочно искать, где переночевать. Свернули в первый попавшийся переулок с указателем «Noclegi» в какой-то деревне. Огромный дом, 11 вечера, стучим, открывает заспанный поляк. «Ночлеги, да, есть». Цена смешная, евро 20 или меньше. Берем ключи, номера без изысков, но чистые. Утром идем рассчитываться, поляк говорит: «А завтрак?» Цена, оказывается, с завтраком. Поляк приносит огромную сковородку, на которой десяток яиц и куски домашней колбасы, плюс помидоры и огурцы, не порезанные, а как будто порубленные топором. Несколько ломтей домашнего серого хлеба и крынка домашнего молока. Три человека этот завтрак ели-ели и не доели.
«Были в Черногории, красиво там, хоть и жарко — 45 в тени!»
- У бассейна аниматор каждый день пытался вытащить моего мужа на конкурсы, а тот отбивался: «Я отдыхать приехал, а не скакать». На третий день аниматор подходит снова, муж тяжело вздыхает, снимает шлепанцы и выходит на бортик бассейна. Через минуту все отдыхающие уже смотрят только на него. Муж-то работает фитнес-тренером. В общем, забирает он у аниматора микрофон и начинает командовать: «Спинки выпрямили! Не халтурим!» Через 5 минут аниматор и сам уже делал приседания.
- Работаем на заводе. Коллега поехал в отпуск на море. Просыпается в отеле утром, выходит на балкон, потягивается. И тут кто-то ему с соседнего балкона: «Здравствуй, Игорь!» Он оборачивается и видит своего начальника. «Здравствуйте, Зигмунд Борисович!» Отдохнул так отдохнул.
- Мы с мужем все по горам да по лесам ездили. А потом однажды я уговорила его съездить в Турцию. С момента покупки путевки до приезда в отель он ныл: «Все ради тебя... Если бы не ты, могли бы с палаткой отдыхать...» и т.д. В первый же вечер он, сидя в кресле на балконе номера, заявил: «Знаешь, а хорошо тут! Мы теперь так каждый год будем ездить!»
«Вот такой сотрудник был в отеле. Чем-то я ему приглянулась, так что он тусил со мной в номере. Правда, пришлось ночью его впускать и выпускать»
В маленьком отельчике в Дувре у хозяев была спаниэлька. За первым же завтраком она поняла, кто тут слабое звено, и каждый вечер скреблась в мою дверь - у меня был отдельный выход в сад. Хозяевам приходилось после её забирать на ночь - собачке понравилось тусить со мной в большом кресле, хотя у меня даже вкусняшек для неё не было.
- Первый раз приехала на Тенерифе. Забронировала стандартный номер в «пятерке», специально просила этаж повыше. А мне предложили номер на 2-м этаже. С неохотой согласилась сходить посмотреть. А там! Двухкомнатный люкс с двумя гардеробными, ванной с окном и огромной террасой! Бежала на ресепшен, роняя тапки. И все это без доплаты!
- Лет 10 назад отдыхали мы с родителями в Турции. Поужинали, папа спросил, какое мороженое мне взять. Я ответила: «Фисташковое. Это которое зеленое». Папа как-то неоднозначно кивнул. Приносит шоколадное. Я на него смотрю вопросительно, а он такой: «Ну, не вижу я зеленый цвет». Так в 16 лет я, благодаря зеленому мороженому, впервые узнала, что отец — дальтоник.
А сказать словами через рот? Я в Афинах посылала племянника за мороженым. Он немецкий учил. Приходит, говорит - Попросил мороженое по-немецки, мне дали и сказали спасибо по-русски. Наших людей везде узнают по акценту.
- Первый раз поехала за границу в 2011-м, вдвоем с подругой. Сама заработала на отпуск. Это был самый дешевый отель в Паттайе, выглядел соответственно. Никогда после я не была так счастлива в поездках, никогда больше так много не смеялась и не радовалась. Все было впервые и в новинку: свобода без родителей и бойфренда, я взрослая и молодая, ни одной проблемы или заботы! Ни на одном пятизвездочном курорте теперь я не бываю так же счастлива. Такою брюзгой стала... А мне бы просто туда, в тот день, где мне 24, и счастье за бесплатно!
«Я первый раз, в 38 лет, был за границей на море. Первое, что увидел в аэропорту — трактор, перевозивший багаж. Очень понравился!»
- Хочется просто поделиться. За свои 28 лет я нигде не бывал, кроме своего города и пары соседних. И вот наконец я смогу осуществить свою мечту. Я еду на море! В Турцию! Всегда хотел, но как-то всегда находил отговорки, чтобы не ехать. То загранпаспорта нет, то отпуск не вовремя. Решил для себя, что сейчас или никогда. Сегодня взял билеты. В субботу и воскресенье дорабатываю смены и отдыхать! Я счастлив!
А за счет Родины не получилось? Я лично отдохнул в Казахстане и Узбекистане, друзья от Камчатки до Германии.
А вот и еще несколько статей с запахом лета, моря и горячего песка: