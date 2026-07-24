16 отпускников, у которых во «все включено» входили и теплое море, и сладкий арбуз, и яркие впечатления

Вспоминается отель на горячих источниках в Ноборибецу (это Хоккайдо), а там какой-то невероятный шведский стол с морепродуктами, а главное - с крабами. Я как раз постеснялась сначала брать много - подумала, что вот скажут, что из-за таких как я... А потом увидела, сколько этих крабов набирают сами японцы - нет, вообще не стесняются, и как крабов подносят и подносят.

В общем, не стала я больше стесняться.