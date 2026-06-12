Со мной была похожая история. Одна знакомая отдолжила деньги, а возвращать отказалась, типо "я мать-одиночка, поэтому долги не возвращаю, верну, когда разбогатею" . Потом неожиданно находит меня и возвращает долг, но не потому, что разбогатела, просто ее ребенок заболел онкологией и она решила, что ее Бог наказал за подлые дела. Стала раздавать долги и просить прощения у тех, кого обидела. Ну я забрала долг, хоть сумма и обесценилась немного, все равно справедливосто восторжествовала.
16 душевных историй о торжестве справедливости, после которых на сердце становится спокойно, как летним вечером в саду
Истории
12.06.2026
Есть вещи, на которые можно смотреть бесконечно: на огонь, на воду и на то, как жизнь сама расставляет все по своим местам. В суете дней мы порой не замечаем, как мироздание тихо восстанавливает равновесие — иногда с поистине невероятным чувством юмора. Перед вами коллекция случаев, когда карма сработала настолько филигранно, что это вызывает невольную улыбку.
- Пришло уведомление о переводе 10 тысяч. Я испугалась, что кто-то ошибся цифрой при отправке. Готова была вернуть все до копейки. Но когда узнала, кто именно отправил мне эту сумму, просто обомлела. Это была та самая работодательница, которая ровно год назад не заплатила мне! Я тогда устраивалась к ней дизайнером: наладила процессы, написала шаблоны, достала бесплатное ПО. А когда ее сотрудники все усвоили, меня просто проигнорировали. И вот спустя год эта дама по ошибке переводит мне мои же заработанные деньги и просит их вернуть.
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- Подростком работал в супермаркете, в мои обязанности входило забирать с парковки брошенные покупателями тележки. Однажды я увидел женщину, которая даже не потрудилась довезти свою тележку до ближайшего загона. Отойдя от машины всего на несколько шагов, она просто толкнула ее в сторону. И в этот момент подул ветер. Я до слез смеялся, наблюдая, как тележка развернулась и въехала прямехонько в бок ее авто.
- Решила принять ванну. Следом за мной в ванную пробрался кот. Устроился на краю, уронил несколько баночек с моими пенками-шампуньками, сам не удержался и свалился в пенную воду. Я выловила его, хохоча, — уж больно потешно он выглядел, — и выдворила из ванной. А он зыркнул на меня: мол, смеешься? Ну ничего, вселенная еще восстановит справедливость для котички. Так оно и вышло: захожу в комнату после ванны, а эта шерстяная попа сохнет на раскрытом ноутбуке.
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- Шесть часов неспешные грузчики с моей помощью грузили наше барахло, а детишки в это время развлекались с бабушкой и дедушкой у сестры. В конце погрузки, когда конец уже был виден, передал нужную для оплаты сумму жене и поехал за детьми и родителями. Приезжаем, жена «радует», мол, заплатила больше, чем рассчитывали. Оказывается, за подъем «особо тяжелых» предметов надо платить в два раза больше. И то, что я тащил их наравне с грyзчиками, ни на что не влияет. Ну, бывает. Загрузившись всем скопом в маленький лифт, поднимаемся наверх. На входе в квартиру папа протягивает мне купюру, которую, по его мнению, я потерял в лифте... Между дверями квартиры, оригинальной и «бронированной» лежит еще одна купюра... А у меня купюр такого номинала не было, все жене отдал для расплаты с грузчиками. Что тут еще сказать — справедливость существует.
Очевидно ,не для всех- какая тут справедливост для человека, потерявшего деньги.
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- Помню, прошлой зимой ехал по трассе, обгонял снегоуборочный комбайн. Тот, который поднимает такую огромную волну снега и кидает далеко на обочину. Комбайн шел на приличной скорости, я аж удивился. Еду дальше, обгоняю дальнобоя, тот еле плетется на подъем, у того окно нараспашку, зимнее солнышко, ляпота. Поравнялся, кричу, мол, окно закрой. Он ухмыльнулся и проигнорил. Я опять ору: «Окно закрой!!!» Он мне рожу скорчил, я пожал плечами, поехал дальше. Через несколько километров припарковался на минутку на обочине. Подъезжает это чудо, тормозит фуру, весь мокрый, кабина завалена тающим сугробом. Вылетает с претензией, мол, зачем я накаркал.
- Одноклассница с мужем купили убитую квартиру в ипотеку. Денег ноль, просили владельцев оставить старую мебель. Те согласились, но, съезжая, вывезли все, вплоть до дверных ручек и лампочек! Делать нечего. Начали снимать старый ковролин, а под ним нашли увесистый пакетик с золотыми украшениями. Продали, хватило на косметический ремонт кухни и простенькую мебель.
- Однажды, когда я гостил у знакомых в одном курортном местечке, мы зашли на заправку купить напитки. И тут какие-то пожилые туристы влезли перед нами без очереди. При этом они громко ворчали буквально на все: все слишком дорого, на пляже слишком много людей, слишком жарко и так далее. Кассиру они тоже нагрубили. Наконец, они вышли, а следом вышли и мы — и тут увидели, как чайка подлетела и выхватила хот-дог прямо из руки мужчины. Его жена от неожиданности вскрикнула и тут же уронила свой. Конечно, это не такое уж грандиозное событие, но наблюдать за этим было до того смешно, что я помню этот случай даже пять лет спустя.
- Когда уходила от мужа, решила забрать кухонный набор — мамин подарок. Так мой бывший начал высыпать соль и перец из солонки и перечницы. Типа набор твой, а специи — нет. Карма настигла его мгновенно: в открытое окно подул ветер и так вышло, что весь перец попал на него и ни крошки на меня. Как он чихал и ругался!
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- Коллега умыкнула шоколадку с рабочего стола. Я вообще-то на эту шоколадку очень рассчитывала, поэтому возмутилась, сказала, что карма ей всё вернёт. Через месяц коллега принесла шоколадку, коробку печенья и попросила отозвать эту мою карму, а то у нее проект провалился, телефон сломался, собака ноут погрызла, и ногти она уже три раза переделывала, ломаются. Некислая ответочка за шоколадку!
- Меня вызвали в школу из-за того, что сын надерзил учительнице. Все было примерно так: сыну очень не нравится его класс, и он попросил классную руководительницу перевести его в другой. На что учительница язвительно заметила: «В какой?! Пресмыкающихся?!» — и засмеялась. Сын в долгу не остался и парировал: «Татьяна Михайловна, эта шутка такая же старая и бородатая, как вы!» — развернулся и пошел спокойно домой. Соглашусь с сыном, шутка, как и сама учительница, очень старая.
- Строили с мужем дом за городом, в участок я всю душу вложила. А муж вдруг заявил: нам не по пути, съезжай, дом буду продавать. Уехала впопыхах, а через месяц соседка, хихикая, сказала: покупатели от дома шарахаются. Все из-за того, что я оставила там незакрытый пакет с сидератами — весной купила смесь для почвы: овес, вику, немного подсолнечника и еще какие-то семена. Хотела засеять пустые места, но в день переезда мне было уже не до того. Пакет то ли ветром опрокинуло, то ли мыши прогрызли, но семена разнесло по половине двора. Сначала туда слетелись птицы. Клевали семена, сидели на заборе, на крыльце, на садовых стульях, на машине бывшего — и щедро оставляли следы своего восторга. А дальше часть семян еще и проросла где попало. В итоге вместо участка как с картинки получился птичий клуб с зеленой щетиной по всему двору. Соседка говорит, бывший уже и мыл, и чистил, и косил, но покупатели все равно приезжают, смотрят на это безобразие и быстро сматываются.
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- Мой муж — такой ребенок иногда! У нас есть кот, которого мы невероятно любим, но у мужа глупая привычка — он постоянно сует коту палец в рот, когда тот зевает. Ругала его за это, пыталась отучить, объясняла, что нельзя так с животным поступать, но муж, словно дите малое, не понимает этого. И вот сидим мы вечером на диване, рядом кот вылизывается, мы смотрим телевизор. Муж так смачно зевает, прямо широко очень рот открывает, а кот берет и прямо лапу ему в рот сует! Муж в шоке, я ржу, а кот убегает. Вот тебе и карма во всей красе! Больше муж зевающего кота не трогает.
- Косметолог говорила, что у меня очень хорошее состояние кожи, и ничего радикального не нужно, лишь уходовые процедуры. Их и назначили на 2 месяца вперед. Но специалист ушла в другую фирму, и новая, когда я пришла на процедуру, так раскритиковала меня, пытаясь навязать еще процедуры, что я не выдержала и сказала: «Все отменяем! По вашим словам, я так безнадежна, что не имеет смысла тратить деньги». Ее уволили, а я, признаюсь, позлорадствовала.
annavvolff
Всем нужно зарабатывать, и многие специально навязывают дополнительные ненужные услуги.
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- Была свидетелем мгновенной кармы. Это давно было, когда молоко еще продавали в стеклянных бутылках. Стояла в очереди, очередь огромная, и старики стоят, и женщины с детьми на руках. И какой-то ушлый мужик влез без очереди, оттер старушку и влез. Набрал молока, кефира, творога. Все возмущаются, а ему хоть бы что. И вот не успел он отойти от прилавка, как у него рвется пакет, и все падает на пол, и вдребезги, а сам мужик весь в кефире. Высшая справедливость.
- Живу на 3 этаже. Неделю назад прихожу с работы — а у меня с потолка льет как из душа. Побежал к соседу сверху — не открыл. Телефон тоже игнорит. Вызвал аварийку, написал заявку в УК, все как положено. Сосед объявился только через день. Такой весь деловой, в костюме. Типа ничего не знаю, ничего доказать не сможешь. Я ему показываю фотки потопа, а он ржет и сваливает. Нашел его жену в соцсетях — у нас район маленький, все друг друга знают. Скинул ей переписку с мужем по поводу потопа. Она в ответ пишет: «Что? Какая сдача квартиры? Он сказал, что там ремонт делает!» Короче, через день сосед прибежал извиняться и бабки предлагать. А еще через неделю узнал, что они разводятся — оказывается, он уже год жене врал про квартиру и деньги с аренды в заначку складывал.
- Прихожу, значит, к парню домой, мандраж дикий, сегодня знакомство с родителями, я в платье, волосы накрутила, духами облилась. Он дверь открывает, улыбается, мол, мам, пап, вот Аня. И тут из кухни выходит она. Моя бывшая училка по биологии. Та самая, которая в девятом классе мне на весь кабинет орала: «Как можно быть такой глупой девочкой, на вас же поведется только какой-то тормоз». Она такая спокойно: «Аня? Очень приятно. Валик, так мы знакомы». И вот я сижу за ее столом, жую оливье и боюсь чихнуть не так. Весь вечер она вежливая, улыбается, и тут я не выдержала: «Видите, Тамара Степановна, все-таки повелся кто-то, а вы говорили, только полный тормоз».
А если вы все еще считаете, что справедливость и карма — это какие-то выдумки, то загляните и в эти подборки:
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