16 душевных историй о торжестве справедливости, после которых на сердце становится спокойно, как летним вечером в саду

Со мной была похожая история. Одна знакомая отдолжила деньги, а возвращать отказалась, типо "я мать-одиночка, поэтому долги не возвращаю, верну, когда разбогатею" . Потом неожиданно находит меня и возвращает долг, но не потому, что разбогатела, просто ее ребенок заболел онкологией и она решила, что ее Бог наказал за подлые дела. Стала раздавать долги и просить прощения у тех, кого обидела. Ну я забрала долг, хоть сумма и обесценилась немного, все равно справедливосто восторжествовала.