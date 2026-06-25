20 ярких историй о совпадениях, которые надолго отпечатались в памяти людей

Моя знакомая очень хотела себе купить крутой коктейль, но денег не было. Он довольно дорогой. А Мы ехали в офис Кораллового клуба чтобы получить мой заказ и подарки ее дочки от бабушки тоже с товаром , она там крутой мастер. Она не знала что там бабушка накидала. Тут приезжаем, она получает два пакета с добавками и витаминками и в одном из них лежит так желаемый коктейль! А до этого бабушка никогда не делала такого подарка. Как же моя знакомая обрадовалась!