20 ярких историй о совпадениях, которые надолго отпечатались в памяти людей
Бывает, вспомнишь ни с того ни с сего однокашника своего, и бац — он выходит из-за угла. Или ищешь редкую вещь, а она сама идет к тебе в руки. Как будто Вселенная подмигивает нам и, мягко говоря, удивляет до глубины души. Тут яркие истории от людей, чьи встречи с совпадениями оставляют приятное послевкусие.
- В моей жизни такого много, но клиент поделился даже для меня уникальным случаем. Захотелось ему одиночества, и он поехал в тайгу пожить. Жил там 2 месяца, и в какой-то момент ему захотелось борща. С утра о нем думал, а во второй половине дня выходит на стандартную прогулку и тут чувствует запах костра. Подходит, а там туристы варят борщ из пакетов.
- Родственница поехала на экскурсию, купила там цветок для матери. Тяжелый и объемный. Не знаю, почему, видимо, какое-то эксклюзивное растение. Стоит на пешеходном переходе и думает, как этот здоровый горшок повезет (мать с братом живут вообще в другом городе). В этот момент рядом тормозит машина, а там — брат с невесткой. Совершенно случайно в этом городе, проездом. Забрали у нее горшок и поехали дальше.
- Как-то пришла в банк карточку оформлять. Там женщина все по порядку спрашивает: ФИО, адрес, дату рождения. Я спокойно называю, а она аж в лице поменялась. Говорит: «А вы в каком городе родились?» Ну, называю, не понимая ажиотажа. А она руками всплеснула и говорит: «У моего сына день рождения в тот же день и в тот же год! Я вашу маму помню!» Я очень обрадовалась, вот ведь совпадение! Больше 30 лет прошло, а эта женщина и меня, и мою маму до сих пор помнит!
Моя знакомая очень хотела себе купить крутой коктейль, но денег не было. Он довольно дорогой. А Мы ехали в офис Кораллового клуба чтобы получить мой заказ и подарки ее дочки от бабушки тоже с товаром , она там крутой мастер. Она не знала что там бабушка накидала. Тут приезжаем, она получает два пакета с добавками и витаминками и в одном из них лежит так желаемый коктейль! А до этого бабушка никогда не делала такого подарка. Как же моя знакомая обрадовалась!
«Дворник стриг газон и нашел мой кошелек, который пропал аж 43 года назад»
- Пошли в поход на два дня вчетвером. Одна туристка не успела купить еду. Маршрутка ждать не станет, потому решили, что отдадим ей еду второго дня, а вечером закупимся в единственном магазине небольшой деревушки на берегу Байкала, в которой планировали ночевку в палатке. И вот проходим 33 километра вдоль берега Байкала, где даже связи нет, заходим в деревню, а магазин закрыт на ремонт. Сидим, грустно доедаем остатки и думаем, как завтра 22 километра топать, что оставить на НЗ. Одни разговоры о том, мол, вот бы сейчас салата с помидорами, огурцами да майонезом навернуть. А сидим на большой зеленой лужайке за забором (от деревенских коров спрятались, а то любят палатки на рогах носить). Вдруг вдоль забора идет веселая компания, и ребята кричат нам: «Девчонки, а вы не хотите салата поесть? А то у нас целый тазик остался, мы с ним по деревне ходим!» Перевалили в свои котелки, довольные были как слоны.
Это ж сколько та неуспевашка ест, что в одно лицо съела "еду второго дня"?
- В нашем ЖК есть чат «Барахолка» — продают/отдают вещи, обувь и всякую всячину. Я забронировала стул для кемпинга (отдавали за мороженое). Купила пару упаковок, пришла за ним, а он оказался с дефектом (на фото не видно было, и в объявлении сосед про это не упомянул). Мне такой стул был не нужен, но и мороженое уже было отдано детям соседа. Он предлагал мне деньги — отказалась. Одновременно я хотела купить очень классную курточку, но ее забронировали раньше меня. И вот иду я и без стула, и без мороженого, но вдруг мне пишет хозяйка курточки, что эта вещь не подошла человеку. А она решила мне ее просто так подарить. Как после этого не верить в бумеранг добра?
- Мои прабабушка и прадедушка носили одну фамилию и выросли в одной деревне. Все думали, что это просто совпадение, ведь «там почти вся деревня была Рассохиных». Но жизнь оказалась интереснее предположений: выяснилось, что у них был общий предок в 1647 году. Ветви разошлись и через 200 лет соединились снова. Прадедушка приходился прабабушке семиюродным братом. Вот такой красивый факт семейной истории.
Ого, интересно, а как люди все это выяснили про 1647 год - тут явно нужны подробности)
«Эти трое случайных мужчин на моей фотографии выглядят как один и тот же человек»
- У нас на старой работе как-то перед Новым годом устроили Тайного Санту. Лимит — 10 баксов. Мне выпала девчонка, которую я толком и не знала. В общем, иду я по городу, прохожу мимо витрин и вижу в букинистическом старое издание «Оливера Твиста». Прям екнуло что-то внутри. Зашла, проверила цену на первой странице — ровно $ 10. Идеально. А когда мы открывали подарки, я увидела, что вокруг той самой девчонки собралась толпа. И все ищут ее Санту. Ну, я и призналась, что это я. Она подбегает, ревет и обнимает меня. Оказывается, эта книга была ее любимой, а потом она пропала вместе с другими вещами. А я каким-то чудом купила точь-в-точь то же издание. Из-за того что книга была подержанной, она даже потерта была в тех же местах. Вышло так, будто я взяла эту книжку с ее полки и вернула спустя 10 лет.
- Мне было 15, я только вернулась из пионерлагеря. Мне нравился там один вожатый, но он на меня внимания не обращал. И вот я еду в обычном автобусе в свой спальный район, смотрю в окно и думаю о том, чтобы еще разок его увидеть и успокоиться. И тут остановка. На ней стоит этот вожатый со своей, видимо, девушкой. У меня круглые от удивления глаза. И тут он заметил меня в окне, заулыбался, сказал что-то девушке, они вместе помахали мне с приветливой улыбкой.
- Пригласили на свадьбу, пошла себе искать платье. Бродила по ТЦ часа четыре, ничего не приглянулось. Расстроилась, но решила еще раз посмотреть. И тут вижу то самое платье! В восторге примерила — все супер, еще и последнее. Иду на кассу, а там выясняется, что на бирке написано: «Анжела». А фишка в том, что я сама — Анжела! Вот ведь совпадение!
«Нашел монетку в один евро в своем донере»
- Сегодня со мной произошла максимально странная история. Что это было: сбой в матрице или невероятное совпадение? В очереди со мной сидел мужчина, а на бумажке у него написана моя фамилия. Я сначала не поверила и решила спросить, фамилия у нас нераспространенная. И мы разговорились. Со мной был муж, и оказалось, что он вырос в той же деревне, что и супруг, и отец у него родом ровно из того же поселка, откуда отец мужа. Мы видели его впервые в жизни, и он не родственник, по крайней мере, никто его не знает, и он не знает родственников мужа. А еще у нас оказались родственники в другом городе и в том же районе, но все имена абсолютно разные. Мы так и не поняли, как это возможно? В одно время, в одном месте, очень странно.
- Я сейчас еду из Астаны в Караганду на автобусе на свадьбу. По дороге выяснилось, что трое из четырех пассажиров, включая меня, едут на ту же свадьбу. Четвертый пассажир спит в наушниках. Так что не исключено, что он тоже из нашей команды. И да, мы все — дальние родственники. И мы друг с другом незнакомы. Вот это совпадение!
«Она будто сбежала из музея»
- Я на первом курсе педфака в зимнюю сессию не готовилась к экзамену по английской грамматике вообще. Сижу утром в день экзамена, обложилась методичками, пытаюсь хоть что-то выборочно похватать. А фоном у меня включен MTV. Вдруг начинается реклама, и оттуда громкий голос: «Твое счастливое число 22». Реклама какого-то шоу в 22:00 или 22 числа. Выучила только билет № 22, вытащила именно его, сдала на пятерку!
В наше время что-то учат только отстойные ботаны, а настоящие челы надеются на удачу или отцовский кошелёк.
- У меня все больше ощущение, что мы живем в какой-то кривой версии матрицы. Недавно иду по улице и вдруг ни с того ни с сего вспоминаю знакомого, которого не видел уже несколько лет. Даже в ленте не попадается. Просто вспомнил смешной момент из спортзала, подумал: интересно, как он, чем живет. И практически через минуту я реально встречаю его на улице. Ладно, совпадение, бывает. Но дальше — настоящий мини-шок. Мы перекинулись парой фраз, и он почти сразу такой: «Помнишь, тогда в зале..» Притом что у нас было много общих историй, и эта — далеко не самая яркая. Вот после таких моментов уже сложно не думать про параллельные вселенные.
Не, ну недаром же есть поговорка. Вспомни про дурака, он и появится. Просто причина и следствие местами поменять надо. Мы потому их и вспоминаем, что каким то боком их обнаруживаем. На каком то уровне восприятия хз чем. А потом уже сталкиваемся лбами и удивляемся ). Никакой мистики и даже совпадения, ибо слишком часто для совпадения, что даже в устной речи фраза закрепилась.
- Мне как-то раз приснилось, что мы с сотрудницей выходим с работы из музея и идем в библиотеку. По дороге я зачем-то залезаю на газон и увязаю в грязи. Кое-как выбираюсь, но без обуви, и прошу сотрудницу: «Добегите, пожалуйста, до музея, принесите мне что-нибудь на ноги». Ну, приснилось и приснилось, особого значения не придала. А наутро эта сотрудница входит в музей, и первые ее слова: «Я вот тут вам ботиночки принесла померить». Вот так у нас сон с реальностью синхронизировался.
«Наконец-то похвастаюсь одной из моих самых ценных вещей. Я называю этот камень „буханкой Аладдина“»
Какая замечательная находка.
Я бы продала этот "хлебушек" за большие деньги в стоматологический кабинет 😄 для первоначальной проверки зубов....
- Муж, когда был маленьким (5-6 лет), завел не очень подходящего с точки зрения свекрови товарища по играм. Мальчишка частенько подстрекал его на разные авантюры. Лето, дали путевку в санаторий надолго. Свекровь была очень рада, что сын немножко «оторвется» от своего бедового товарища. Первый день на море, гуляют по какому-то парку. Муж, размахивая палкой, забегает в овраг и выбегает оттуда с этим своим другом. Им тоже дали путевку в этот санаторий. На те же даты.
Я раньше ездила в плацкарте, но потом решила проявить уважение в своему внутреннему интроверту и купила билеты в купе. Соседями оказались шумные люди, от которых я пыталась спастить. Вот их разговор: обычно плацкартном ездим, первый раз решили в купе ехать. 😱
В будничной суматохе нам часто кажется, что жизнь идет по расписанию и в ней нет места волшебству. Но когда посреди глухой тайги вдруг пахнет домашним борщом, а на перекрестке незнакомого города перед вами тормозит машина с родными людьми, сразу становится ясно: у Вселенной потрясающее чувство юмора. За каждым поворотом может ожидать маленькое чудо, готовое превратить обычный день в незабываемую историю.
Мы любим такие истории:
Комментарии
Я как-то ходил изучать немецкий язык на бесплатные курсы. И раз в неделю у нас был просмотр немецких фильмов на немецком языке. В тот день мы смотрели "Гуд бай, Ленин". Прихожу домой - он по телевизору идет на русском)