17 трогательных примеров родительской смекалки, по которым можно снимать ситком

Истории
29.06.2026
17 трогательных примеров родительской смекалки, по которым можно снимать ситком

Что может быть приятнее, чем наблюдать за тем, как твой ребенок подрастает, развивается и начинает изучать окружающий его мир. Мамы и папы терпеливо отвечают на все вопросы своего крохи и учат его важным вещам. А порой родителям приходится включать хитрость и смекалку, чтобы малыш перестал капризничать и послушно сделал все, что нужно.

  • Я вам сейчас расскажу о своей гениальной родительской смекалке, которая помогала укладывать ребенка. Каждый раз, когда мой сын отказывался ложиться в кровать, я разрешала ему не спать вообще. Но было одно условие, после которого он вырубался за 3 минуты. Я сказала ему, что он должен спокойно лежать с закрытыми глазами в кровати и тогда он может не спать хоть до утра. Он был очень рад этому.
anastasy.mar
  • У меня 3 сына, и у них ограничен планшет часом в день. Перед сном я устраивала им конкурс: кто первый заснет, у того дополнительные призовые 15 минут для игры на планшете. Дети вихрем неслись в кровать, плюхались и старательно делали вид что уже заснули первыми. Утром я говорила, что они заснули одновременно и 15 призовых минут получают все участвовавшие. Так я справлялась с укладыванием детей пару лет.
anastasia.clearmind
  • Мне было года 3-4, меня растила бабушка, и я был очень непослушным и вредным. Летом она мне наливала в детское ведерко обычной воды, давала кисточку и отправляла «красить» кирпичную стену с южной стороны. Вода высыхала буквально на глазах, и я мог часами «красить» ряд за рядом и мне не надоедало. Бабушка за это время успевала переделать кучу домашних дел, потом приходила, хвалила и уговаривала меня отдать ведро и кисточку, я соглашался только в обмен на мороженку или молочный коктейль.
alexey.ahremenko
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  • Мама говорила, что гигантский магазин «Детский мир» — это музей игрушек и кукол. И туда ходят только смотреть, и лишь иногда (оооочень редко!) можно покупать экспонаты: обычно маленькие и недорогие. Очень долго я в это верила и обожала ходить на экскурсии. Почему меня не смущали кассы на выходе — это отличный вопрос.
sasha.morrigan
  • Средний сын лет до 6 всем рассказывал что шоколад не вкусный и он его не любит. Просто я вовремя подсунула ему горький, в котором процентов 90% какао. Все испортил старший брат, дав ему попробовать молочный.
lobureva
  • Сын частенько мне говорит, что я невкусно готовлю, и ест кое-как. В очередной раз я наготовила еды и провернула хитрость, после которой он теперь уплетает мою стряпню за обе щеки. Я на голубом глазу сказала сыночку, что купила все это у повара, который им в садике обеды готовил (там сын сметал все до последней крошки). В результате на обед было: «Ой, как вкусно! Вот это я понимаю! А купишь еще что-то вкусное у нашего повара?» Куплю, сынок!
lanagras

Договорилась с воспитателями, что сын может брать одну машинку из сада, когда уходит вечером домой. Каждый раз, когда утром он мне заявляет: «Мама, я не хочу в садик!», я ему говорю: «Но ведь у нас машинка из садика, надо вернуть, мы обещали». Метод не дал за год ни одного сбоя.

olgastrategy
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Пока дети были маленькие и с честными глазами рассказывали, что почистили зубки, я просила принести щеточку зубную. Когда они приносили, я делала вид, что спрашиваю у щеточки, действительно ли зубки были почищены, а потом якобы слушала ее ответ. На самом деле, конечно, просто проверяла влажная щетка или нет.

juliatopaz.td

Есть у меня друг. Каждый раз, когда его жена куда-то уходила, а он присматривал за детьми, то он устраивал им настоящий кинопоказ. С билетами и попкорном. Перед началом просмотра, всем рассказывал правила поведения в кино, выключал свет, как положено, а сам ложился спать. Организовывал он это так реалистично, что однажды его дочь начала переживать, что потеряла билет. Он сказал, мол, ничего страшного, а она такая: «Как же я теперь в туалет схожу? Без билета обратно не пустят»...

zhanulita
A.
только что

Т.е. включал детям телек, а сам заваливался спать? Ну да, ну да, оригинально

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  • Когда моему сыну было 4 года он очень захотел хомяка. У нас очень активная кошка и я понимала, что хомяку будет непросто. Я сказала, что закажу на маркетплейсе. Наш хомяк ехал 3 года. Сын иногда вспоминал про него, мы проверяли поступил ли хомячок в пункт выдачи или нет, и если нет, то ждали дальше. Спустя 3 года, сынок пришел и сказал, что понял, что я его обманула. Посмеялись вместе. Сказал, что сейчас хочет собаку, но в инернете заказывать не будем, а поедем и купим.
olia.lia1212
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  • Когда гуляем по городу и видим игрушки, которые продаются в сувенирных лавках, то я напоминаю, что это сувениры и игрушки для туристов, а мы жители города. Муж придумал эту шутку, работает безотказно несколько лет. Правда в прошлом году были в Италии и сын напомнил, что тут-то мы туристы. Так, что, товарищи, давайте, покупайте все!
khristeseva
  • Папа, когда отводил меня в садик, говорил: «Зайчик будет подглядывать за тобой в окошко и следить, как ты себя вела и спала ли». А после сада забирал с подарочком и со словами: «Встретил зайчика по дороге, он передал подарочек за хорошее поведение». При этом, я никогда не была проблемным ребенком, но ради зайчика и его подарков будто бы еще больше старалась во всем. Рассказала как-то эту историю мужу, теперь иногда он приносит вкусняшки со словами: «Встретил зайчика, он просил передать».
ul.krtv
  • Заметила что дети едят мало овощей. Устроила конкурс: режется обычный салат, туда добавляется «секретный ингредиент», и надо на вкус угадать, что это. Дети, которые салат вообще не ели, мели его за обе щеки. Самое смешное было, когда я предложила каждому из детей самому выбрать «секретный ингредиент», который мы сегодня добавим в салат. Все выбрали клубнику. Мы ее мелко нарезали, добавили в салат, сидим едим. Дети лопают салат, но никто не может угадать «секретный ингредиент», а я чуть не лопнула, пытаясь скрыть смех.
anastasia.clearmind
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