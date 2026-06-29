17 трогательных примеров родительской смекалки, по которым можно снимать ситком

Есть у меня друг. Каждый раз, когда его жена куда-то уходила, а он присматривал за детьми, то он устраивал им настоящий кинопоказ. С билетами и попкорном. Перед началом просмотра, всем рассказывал правила поведения в кино, выключал свет, как положено, а сам ложился спать. Организовывал он это так реалистично, что однажды его дочь начала переживать, что потеряла билет. Он сказал, мол, ничего страшного, а она такая: «Как же я теперь в туалет схожу? Без билета обратно не пустят»...