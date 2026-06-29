17 трогательных примеров родительской смекалки, по которым можно снимать ситком
Что может быть приятнее, чем наблюдать за тем, как твой ребенок подрастает, развивается и начинает изучать окружающий его мир. Мамы и папы терпеливо отвечают на все вопросы своего крохи и учат его важным вещам. А порой родителям приходится включать хитрость и смекалку, чтобы малыш перестал капризничать и послушно сделал все, что нужно.
- Я вам сейчас расскажу о своей гениальной родительской смекалке, которая помогала укладывать ребенка. Каждый раз, когда мой сын отказывался ложиться в кровать, я разрешала ему не спать вообще. Но было одно условие, после которого он вырубался за 3 минуты. Я сказала ему, что он должен спокойно лежать с закрытыми глазами в кровати и тогда он может не спать хоть до утра. Он был очень рад этому.
- У меня 3 сына, и у них ограничен планшет часом в день. Перед сном я устраивала им конкурс: кто первый заснет, у того дополнительные призовые 15 минут для игры на планшете. Дети вихрем неслись в кровать, плюхались и старательно делали вид что уже заснули первыми. Утром я говорила, что они заснули одновременно и 15 призовых минут получают все участвовавшие. Так я справлялась с укладыванием детей пару лет.
- Мне было года 3-4, меня растила бабушка, и я был очень непослушным и вредным. Летом она мне наливала в детское ведерко обычной воды, давала кисточку и отправляла «красить» кирпичную стену с южной стороны. Вода высыхала буквально на глазах, и я мог часами «красить» ряд за рядом и мне не надоедало. Бабушка за это время успевала переделать кучу домашних дел, потом приходила, хвалила и уговаривала меня отдать ведро и кисточку, я соглашался только в обмен на мороженку или молочный коктейль.
- Мама говорила, что гигантский магазин «Детский мир» — это музей игрушек и кукол. И туда ходят только смотреть, и лишь иногда (оооочень редко!) можно покупать экспонаты: обычно маленькие и недорогие. Очень долго я в это верила и обожала ходить на экскурсии. Почему меня не смущали кассы на выходе — это отличный вопрос.
- Средний сын лет до 6 всем рассказывал что шоколад не вкусный и он его не любит. Просто я вовремя подсунула ему горький, в котором процентов 90% какао. Все испортил старший брат, дав ему попробовать молочный.
- Сын частенько мне говорит, что я невкусно готовлю, и ест кое-как. В очередной раз я наготовила еды и провернула хитрость, после которой он теперь уплетает мою стряпню за обе щеки. Я на голубом глазу сказала сыночку, что купила все это у повара, который им в садике обеды готовил (там сын сметал все до последней крошки). В результате на обед было: «Ой, как вкусно! Вот это я понимаю! А купишь еще что-то вкусное у нашего повара?» Куплю, сынок!
Договорилась с воспитателями, что сын может брать одну машинку из сада, когда уходит вечером домой. Каждый раз, когда утром он мне заявляет: «Мама, я не хочу в садик!», я ему говорю: «Но ведь у нас машинка из садика, надо вернуть, мы обещали». Метод не дал за год ни одного сбоя.
Пока дети были маленькие и с честными глазами рассказывали, что почистили зубки, я просила принести щеточку зубную. Когда они приносили, я делала вид, что спрашиваю у щеточки, действительно ли зубки были почищены, а потом якобы слушала ее ответ. На самом деле, конечно, просто проверяла влажная щетка или нет.
Есть у меня друг. Каждый раз, когда его жена куда-то уходила, а он присматривал за детьми, то он устраивал им настоящий кинопоказ. С билетами и попкорном. Перед началом просмотра, всем рассказывал правила поведения в кино, выключал свет, как положено, а сам ложился спать. Организовывал он это так реалистично, что однажды его дочь начала переживать, что потеряла билет. Он сказал, мол, ничего страшного, а она такая: «Как же я теперь в туалет схожу? Без билета обратно не пустят»...
- Когда моему сыну было 4 года он очень захотел хомяка. У нас очень активная кошка и я понимала, что хомяку будет непросто. Я сказала, что закажу на маркетплейсе. Наш хомяк ехал 3 года. Сын иногда вспоминал про него, мы проверяли поступил ли хомячок в пункт выдачи или нет, и если нет, то ждали дальше. Спустя 3 года, сынок пришел и сказал, что понял, что я его обманула. Посмеялись вместе. Сказал, что сейчас хочет собаку, но в инернете заказывать не будем, а поедем и купим.
- Когда гуляем по городу и видим игрушки, которые продаются в сувенирных лавках, то я напоминаю, что это сувениры и игрушки для туристов, а мы жители города. Муж придумал эту шутку, работает безотказно несколько лет. Правда в прошлом году были в Италии и сын напомнил, что тут-то мы туристы. Так, что, товарищи, давайте, покупайте все!
- Папа, когда отводил меня в садик, говорил: «Зайчик будет подглядывать за тобой в окошко и следить, как ты себя вела и спала ли». А после сада забирал с подарочком и со словами: «Встретил зайчика по дороге, он передал подарочек за хорошее поведение». При этом, я никогда не была проблемным ребенком, но ради зайчика и его подарков будто бы еще больше старалась во всем. Рассказала как-то эту историю мужу, теперь иногда он приносит вкусняшки со словами: «Встретил зайчика, он просил передать».
- Заметила что дети едят мало овощей. Устроила конкурс: режется обычный салат, туда добавляется «секретный ингредиент», и надо на вкус угадать, что это. Дети, которые салат вообще не ели, мели его за обе щеки. Самое смешное было, когда я предложила каждому из детей самому выбрать «секретный ингредиент», который мы сегодня добавим в салат. Все выбрали клубнику. Мы ее мелко нарезали, добавили в салат, сидим едим. Дети лопают салат, но никто не может угадать «секретный ингредиент», а я чуть не лопнула, пытаясь скрыть смех.
А вот еще несколько подборок о родительских буднях, в которых всегда найдется место любви и смеху: