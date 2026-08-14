20+ светлых фото и историй о творчестве, которое делает людей счастливыми и скрашивает будни
Теплый сезон медленно близится к концу — а значит, настает лучшее время для уютных творческих вечеров. Тихое время, проведенное за рукоделием, — лучший способ заземлиться, поднять себе настроение, сотворить уютные подарки, ощутить радость от создания чего-то прекрасного и прочувствовать связь сквозь годы с мамами и бабушками.
Мини-котики — питомцы для кукол размером как Барби. Коты подвижные, морды и лапы из полимерной глины, тела из искусственного меха, глаза стеклянные
Подушки из бабушкиных вышивок
Вот теперь знаю куда девать бабушкины и мамины вышивки. Автор, спасибо большое за идею!💐💐💐💐
«Недавно диван оказался сильнее моих планов на пробежку. А потом я еще вспомнила, что давно пора бабушкино творчество превратить в подушки — сколько можно вышивкам на полке собирать пыль. Села шить, и вот что получилось. Бабушка у меня была большая мастерица и рукодельница. Шила красивые платья мне, когда я была ребенком, вязала и вышивала. И большое хозяйство в деревне было на ней».
Мастерица поделилась, что никак не может перестать вязать кардиганы в виде крыльев бабочки — связала уже 4 штуки разного цвета
Стимпанковая рыба
«Идея зрела давно, смотрел на всяких рыб, но хотелось сотворить своего чудилу-удилу, и чтоб он двигался. Этой зимой звезды сошлись. Тело рыбы и нижнюю челюсть решил делать из фанеры. Фанеру красил черной акриловой краской, детали механизма печатал из пластика и красил бронзовым акрилом. Рыба светится и шевелится».
Обычно эта мастерица творит из полимерной глины изящные цветы, но в этот раз из ее рук вышла очень реалистичная спаржа, которую так и хочется куснуть за бочок
Кофта для пожилого котика, у которого не растет шерсть
Хозяйке по рукам надавать, чтоб кота не стригла. Тогда может и кофта не нужна бы была и кот был бы немного счастливее
Вязаный цветок протеи
«Королевская протея — символ силы, красоты и уникальности. Я давно мечтала связать этот цветок, и наконец-то он готов. В нем 41 деталь, каждая из которых связана отдельно, а затем собрана вручную в один цветок. Мне нравится создавать вещи, которые не завянут через несколько дней, а будут радовать долгие годы».
Был старенький конструктор, подаренный 20 лет назад племяннику. Захотелось творчески продлить жизнь этому дому
«Высота всего домика 42 см, размер одной комнаты — 9,5×12 см. Материалы использовала самые простые. Мебель, люстры, камин, духи, гладильная доска, шторы делала сама (картон, акриловые краски, филигрань, шпажки деревянные и пластиковые, пуговицы, основы под кабошон, ткань, мини LED лампы, бусины, крючки для елочных игрушек, проволока).
Для облицовки дома снаружи использовала щепу для копчения, потом замазывала и красила. Тарелки, вазы, утюжок, часы настенные, зеркала, чемоданы, цветы в горшках — покупала. Картины, обои, полы, потолки — распечатка».
Портретная фигурка — кошечка Добби. Только гляньте на эту мордаху! 7 см в холке, полностью подвижна, морда и лапы из полимерной глины, глазки стеклянные, мех искусственный, внутри проволочный каркас.
Авторская портретная кукла Анжелика — 3 месяца труда
Два вязаных панно с цветами наоборот. Выглядят родственно, но совершенно по-разному!
Результат творческого семейного союза
«У нас творческая семья: я керамистка, а мой муж музыкант. Недавно он начал учиться вязать крючком и даже выпустил песню „Хочешь, я свяжу тебе шарф?“ Она настолько засела у меня в голове, что, пока я расписывала новые тарелочки, появился вот такой персонаж — зайчиха-рукодельница! Композиция тоже отсылает к мужу и его бабушке, чье старенькое кресло стояло у винтажного торшера, где она постоянно что-то шила».
Вышивка «Вид на озеро Люцерн». 170 цветов, размер вышивки — 84,6 см x 60,5 см. Специально пришлось купить станок с метровой рамой. И вот через пять лет я ее наконец закончила
Керамический номер на дом по детскому рисунку
«Сделали первый керамический номер на дом. Приятель захотел себе номер дома из керамики, да еще и по своему эскизу (дочка нарисовала). Различные небольшие плитки (10×10 см) мы делаем часто. Тут и керамические магнитики по детским рисункам, и просто небольшие памятные магнитики. Но здесь было непросто. Плитки должны были быть максимально возможного для нас размера, а печка у нас небольшая. В процессе первого обжига лопнула одна из плиток. Выяснили, что порвал ее оставшийся пузырек воздуха. Такое бывает. Переделали. В целом на работу ушло три недели».
Хижина Хагрида из бумаги, деревяшек и клея
Не просто вышивка, а настоящая репродукция
«Эта вышивка — моя гордость! Вышивала полтора года, практически не отрываясь. Над схемой сначала неделю мой муж в фотошопе корпел. Потом я месяц чистила прогон. Ян Брейгель Младший. Люди! Ну порадуйте меня, пожалуйста! Ведь вам тоже нравится?»
Одна из любимых работ рукодельницы. И неудивительно — персонаж просто очаровательный и очень сказочный!
Порция грибочков, ибо осень близко, а она подталкивает всячески «уютить» пространство вокруг, чтобы пережить период с сентября по апрель. Материалы: фольга, вата, нитки, ПВА, крахмал, акрил, лак акриловый.
Идеальное место, чтобы выгулять футболку — первый опыт в жаккардовом вязании
Баба-Яга в ожидании яхонтового
Наследство бабушки-рукодельницы
Вот да, качество тех мулине - ух. У нас тоже бабушкины салфетки с вышивками, которым лет 40-50
«Сегодня я смотрела на творчество моей бабушки. И меня удивило одно: цвета не выгорели. Они не изменились. Вышивка выглядит так, будто ее сделали вчера. Этим работам более 40 лет. Они не хранились в шкафу. Они жили. Стирались. Лежали на комодах, на столах, на кроватях. Были в обиходе каждый день. И при этом сохранились идеально».
У кошек свой взгляд на подарки от хозяев
«Помимо того, что я кошатница на всю голову, я еще и рукодельница. В 2012 году мне пришла в голову гениальная творческая идея — свалять лежанку для котов. Увидела их в интернете и влюбилась. Взяла с собой коллегу со старой работы и поехали к знакомой валять. Несколько часов мы валяли эту бандуру. Я тогда была еще молодая, полна сил и энергии, но даже я выдохлась в ноль. И знаете, что мои кошки сделали с этой лежанкой в первый же день? Расплющили и спали сверху».
Неожиданная находка
- После переезда в старый дом нашла сундучок с неоконченной салфеткой. Решила довышивать, но под конец нитки закончились. Стала рыться в сундучке. Наткнулась на пожелтевший листок. Развернула его и аж глаза протерла: там была нарисована схема тайника в стене чердака с пометкой «для той, кто закончит начатое». В тайнике за кирпичом оказалась жестяная коробка — а в ней лежали фамильные украшения и старая фотография женщины с пяльцами в руках.
Душевный подарок от соседки
«У нас есть бабуля-соседка. Добрейшей души человек, рукодельница. Я к ней время от времени прихожу на кофе. Однажды она сказала, что хочет, чтобы у меня осталось что-нибудь в память о ней. И подарила вот такую красоту. Сколько теплоты, времени и сил она вложила в свои работы! Мы долго рассматривали ее коллекцию, и это лишь малая часть того, что она вышила».
«Но и это не все. Осенью она попросила подумать, какую салфетку она могла бы вышить именно для меня. Я взяла паузу на обдумывание. В итоге поделилась с ней своей задумкой и объяснила, почему именно такой рисунок особенно подошел. Время шло, мы согласовали картинку, — и вот один из выполненных фрагментов. Какая же красотища получается!»
Папа-выдумщик
- Варили с мамой малиновое варенье на зиму. Я увлеклась макраме и решила сплести для каждой баночки красивые чехлы-сеточки, чтобы раздарить родственникам. Наплела штук двадцать. Вечером захожу на кухню и замираю — там наш папа взял и приспособил мои сеточки, чтобы сушить в них лук и чеснок под потолком! Сказал, что это самое лучшее и удобное изобретение для дачи. Пришлось плести еще партию для варенья.
А вот и еще одна яркая подборка рукодельного творчества: 20+ душевных фото, на которых мастера сравнили свои первые и последние творческие работы