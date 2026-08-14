20+ светлых фото и историй о творчестве, которое делает людей счастливыми и скрашивает будни

«Помимо того, что я кошатница на всю голову, я еще и рукодельница. В 2012 году мне пришла в голову гениальная творческая идея — свалять лежанку для котов. Увидела их в интернете и влюбилась. Взяла с собой коллегу со старой работы и поехали к знакомой валять. Несколько часов мы валяли эту бандуру. Я тогда была еще молодая, полна сил и энергии, но даже я выдохлась в ноль. И знаете, что мои кошки сделали с этой лежанкой в первый же день? Расплющили и спали сверху».