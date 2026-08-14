20+ светлых фото и историй о творчестве, которое делает людей счастливыми и скрашивает будни

Народное творчество
14.08.2026
20+ светлых фото и историй о творчестве, которое делает людей счастливыми и скрашивает будни

Теплый сезон медленно близится к концу — а значит, настает лучшее время для уютных творческих вечеров. Тихое время, проведенное за рукоделием, — лучший способ заземлиться, поднять себе настроение, сотворить уютные подарки, ощутить радость от создания чего-то прекрасного и прочувствовать связь сквозь годы с мамами и бабушками.

Мини-котики — питомцы для кукол размером как Барби. Коты подвижные, морды и лапы из полимерной глины, тела из искусственного меха, глаза стеклянные

© Lekran / Pikabu

Подушки из бабушкиных вышивок

ann_smi
Ольга Мамедова
только что

Вот теперь знаю куда девать бабушкины и мамины вышивки. Автор, спасибо большое за идею!💐💐💐💐

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«Недавно диван оказался сильнее моих планов на пробежку. А потом я еще вспомнила, что давно пора бабушкино творчество превратить в подушки — сколько можно вышивкам на полке собирать пыль. Села шить, и вот что получилось. Бабушка у меня была большая мастерица и рукодельница. Шила красивые платья мне, когда я была ребенком, вязала и вышивала. И большое хозяйство в деревне было на ней».

Мастерица поделилась, что никак не может перестать вязать кардиганы в виде крыльев бабочки — связала уже 4 штуки разного цвета

© justagirl116 / Reddit

Стимпанковая рыба

«Идея зрела давно, смотрел на всяких рыб, но хотелось сотворить своего чудилу-удилу, и чтоб он двигался. Этой зимой звезды сошлись. Тело рыбы и нижнюю челюсть решил делать из фанеры. Фанеру красил черной акриловой краской, детали механизма печатал из пластика и красил бронзовым акрилом. Рыба светится и шевелится».

Обычно эта мастерица творит из полимерной глины изящные цветы, но в этот раз из ее рук вышла очень реалистичная спаржа, которую так и хочется куснуть за бочок

© Ditska / Pikabu

Кофта для пожилого котика, у которого не растет шерсть

© Katerina.Dm / Pikabu
Prichuda
только что

Хозяйке по рукам надавать, чтоб кота не стригла. Тогда может и кофта не нужна бы была и кот был бы немного счастливее

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Вязаный цветок протеи

karplyakova

«Королевская протея — символ силы, красоты и уникальности. Я давно мечтала связать этот цветок, и наконец-то он готов. В нем 41 деталь, каждая из которых связана отдельно, а затем собрана вручную в один цветок. Мне нравится создавать вещи, которые не завянут через несколько дней, а будут радовать долгие годы».

karplyakova

Был старенький конструктор, подаренный 20 лет назад племяннику. Захотелось творчески продлить жизнь этому дому

«Высота всего домика 42 см, размер одной комнаты — 9,5×12 см. Материалы использовала самые простые. Мебель, люстры, камин, духи, гладильная доска, шторы делала сама (картон, акриловые краски, филигрань, шпажки деревянные и пластиковые, пуговицы, основы под кабошон, ткань, мини LED лампы, бусины, крючки для елочных игрушек, проволока).
Для облицовки дома снаружи использовала щепу для копчения, потом замазывала и красила. Тарелки, вазы, утюжок, часы настенные, зеркала, чемоданы, цветы в горшках — покупала. Картины, обои, полы, потолки — распечатка».

Портретная фигурка — кошечка Добби. Только гляньте на эту мордаху! 7 см в холке, полностью подвижна, морда и лапы из полимерной глины, глазки стеклянные, мех искусственный, внутри проволочный каркас.

© Lekran / Pikabu

Авторская портретная кукла Анжелика — 3 месяца труда

Два вязаных панно с цветами наоборот. Выглядят родственно, но совершенно по-разному!

Результат творческого семейного союза

nadia_ceramics

«У нас творческая семья: я керамистка, а мой муж музыкант. Недавно он начал учиться вязать крючком и даже выпустил песню „Хочешь, я свяжу тебе шарф?“ Она настолько засела у меня в голове, что, пока я расписывала новые тарелочки, появился вот такой персонаж — зайчиха-рукодельница! Композиция тоже отсылает к мужу и его бабушке, чье старенькое кресло стояло у винтажного торшера, где она постоянно что-то шила».

Вышивка «Вид на озеро Люцерн». 170 цветов, размер вышивки — 84,6 см x 60,5 см. Специально пришлось купить станок с метровой рамой. И вот через пять лет я ее наконец закончила

Керамический номер на дом по детскому рисунку

«Сделали первый керамический номер на дом. Приятель захотел себе номер дома из керамики, да еще и по своему эскизу (дочка нарисовала). Различные небольшие плитки (10×10 см) мы делаем часто. Тут и керамические магнитики по детским рисункам, и просто небольшие памятные магнитики. Но здесь было непросто. Плитки должны были быть максимально возможного для нас размера, а печка у нас небольшая. В процессе первого обжига лопнула одна из плиток. Выяснили, что порвал ее оставшийся пузырек воздуха. Такое бывает. Переделали. В целом на работу ушло три недели».

Хижина Хагрида из бумаги, деревяшек и клея⁠

Не просто вышивка, а настоящая репродукция

tutschinski

«Эта вышивка — моя гордость! Вышивала полтора года, практически не отрываясь. Над схемой сначала неделю мой муж в фотошопе корпел. Потом я месяц чистила прогон. Ян Брейгель Младший. Люди! Ну порадуйте меня, пожалуйста! Ведь вам тоже нравится?»

Одна из любимых работ рукодельницы. И неудивительно — персонаж просто очаровательный и очень сказочный!

© KatiaNekatia / Pikabu

Порция грибочков, ибо осень близко, а она подталкивает всячески «уютить» пространство вокруг, чтобы пережить период с сентября по апрель. Материалы: фольга, вата, нитки, ПВА, крахмал, акрил, лак акриловый.

Идеальное место, чтобы выгулять футболку — первый опыт в жаккардовом вязании

Баба-Яга в ожидании яхонтового

Наследство бабушки-рукодельницы

points.de.beaute
Solita
только что

Вот да, качество тех мулине - ух. У нас тоже бабушкины салфетки с вышивками, которым лет 40-50

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«Сегодня я смотрела на творчество моей бабушки. И меня удивило одно: цвета не выгорели. Они не изменились. Вышивка выглядит так, будто ее сделали вчера. Этим работам более 40 лет. Они не хранились в шкафу. Они жили. Стирались. Лежали на комодах, на столах, на кроватях. Были в обиходе каждый день. И при этом сохранились идеально».

У кошек свой взгляд на подарки от хозяев

klara_balashov

«Помимо того, что я кошатница на всю голову, я еще и рукодельница. В 2012 году мне пришла в голову гениальная творческая идея — свалять лежанку для котов. Увидела их в интернете и влюбилась. Взяла с собой коллегу со старой работы и поехали к знакомой валять. Несколько часов мы валяли эту бандуру. Я тогда была еще молодая, полна сил и энергии, но даже я выдохлась в ноль. И знаете, что мои кошки сделали с этой лежанкой в первый же день? Расплющили и спали сверху».

Неожиданная находка

  • После переезда в старый дом нашла сундучок с неоконченной салфеткой. Решила довышивать, но под конец нитки закончились. Стала рыться в сундучке. Наткнулась на пожелтевший листок. Развернула его и аж глаза протерла: там была нарисована схема тайника в стене чердака с пометкой «для той, кто закончит начатое». В тайнике за кирпичом оказалась жестяная коробка — а в ней лежали фамильные украшения и старая фотография женщины с пяльцами в руках.
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Душевный подарок от соседки

limuntjana

«У нас есть бабуля-соседка. Добрейшей души человек, рукодельница. Я к ней время от времени прихожу на кофе. Однажды она сказала, что хочет, чтобы у меня осталось что-нибудь в память о ней. И подарила вот такую красоту. Сколько теплоты, времени и сил она вложила в свои работы! Мы долго рассматривали ее коллекцию, и это лишь малая часть того, что она вышила».

limuntjana

«Но и это не все. Осенью она попросила подумать, какую салфетку она могла бы вышить именно для меня. Я взяла паузу на обдумывание. В итоге поделилась с ней своей задумкой и объяснила, почему именно такой рисунок особенно подошел. Время шло, мы согласовали картинку, — и вот один из выполненных фрагментов. Какая же красотища получается!»

Папа-выдумщик

  • Варили с мамой малиновое варенье на зиму. Я увлеклась макраме и решила сплести для каждой баночки красивые чехлы-сеточки, чтобы раздарить родственникам. Наплела штук двадцать. Вечером захожу на кухню и замираю — там наш папа взял и приспособил мои сеточки, чтобы сушить в них лук и чеснок под потолком! Сказал, что это самое лучшее и удобное изобретение для дачи. Пришлось плести еще партию для варенья.
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