17 питомцев-старичков, для которых годы — не помеха маленьким радостям и большой любви
Когда питомец живет рядом с вами много лет, вы постепенно начинаете понимать друг друга почти без слов. Собака радуется, когда хозяин пришел домой, кот виртуозно умеет выпрашивать вкусные кусочки. А вы уже по одному взгляду понимаете, что нужно для счастья вашему пушистику — пойти на прогулку или просто поваляться в уютном кресле и почесать ушко. И конечно, с годами любовь к этому пушистику становится только крепче.
Хозяйка говорит, что котик Мармоша с годами стал любителем поворчать и обсудить все, что ему предлагают
«За это время он не потерял активности и желания кряхтеть на нас. Всегда отвечает своим завораживающим голосом. Это его обычный ласковый тембр, скрипучий, как старая калитка», — улыбается хозяйка. Сейчас коту 15 или 16 лет — владелица не знает точную дату его рождения, она приютила оставшегося на улице Мармошу, когда тому было три или три с половиной года.
Мужчина рассказал, что его любимому питомцу, крольчихе Глории, скоро исполнится 9 лет
В детстве они вдвоем с сестрой выпросили у родителей хоть какого-то питомца. Собак и кошек им не разрешали, поэтому выбор пал на кролика. Глория оказалась с характером, но зато здоровье у нее было отменное. Автор поста удивляется: «Я никогда не мог подумать, что кролики такие умные существа. Они по-своему умеют любить и благодарить».
- Моей кошке Соньке шестнадцать лет, и с дивана ее даже вкусняшкой не сгонишь. А тут муж стал все чаще задерживаться на работе, и я уже успела себе напридумывать лишнего. И вот как-то вечером Сонька вдруг вскочила и давай тереться о его рабочую сумку. Тычется носом и никак не отходит — я не выдержала, заглянула, а там припрятан пакетик. Развернула, а внутри те самые духи, о которых я мечтала весь год. Я аж прыгала от счастья! Потом уже выяснилось, что муж все эти вечера подрабатывал, чтобы накопить мне на подарок к годовщине.
Корги Стивену 16 с половиной лет. И он на радость своим хозяевам по-прежнему полон задора
- Однажды жила у меня волнистый попугайчик Ксюша. Птичка была с характером. А еще она любила суп и ругалась, если кто-то что-то ел, а она сидела в своей клетке и не могла попробовать содержимое тарелок. В десять лет она снесла яйцо. Дожила, кстати, до 12 лет. Помню, в ветеринарке на нас смотрели круглыми глазами, потому что Ксюша оказалась счастливой долгожительницей среди волнистых попугайчиков.
Мужчина переехал в другой дом восемь лет назад и сразу же обратил внимание на кота, который вальяжно валялся у подъезда
Вскоре выяснилось, что кота зовут Рыжик и у него есть хозяйка. Этот кот реально стал символом дома. Его котенком привезли в одну из квартир в новостройке, а когда хозяева переехали, они отдали Рыжика кому-то из соседей. Те через какое-то время тоже куда-то уехали, оставив Рыжика консьержам, где он прожил пару лет, пока его не взяла к себе нынешняя хозяйка. У нее он живет уже 15 лет, а всего Рыжику 23 года. Зимой он живет дома, а в теплую погоду выходит погулять.
А это Чуи. По словам ее хозяина, ей 29 лет
- Мой 15-летний чихуахуа Чарли — милейший пес. Но соседка тетя Галя вечно ворчала: «Что он у меня под дверью вынюхивает?» А сегодня наконец-то все выяснилось. Да так, что я полдня хохотала. Чарли снова рванул к ее коврику, случайно сдвинул его лапой, а оттуда показался небольшой ключик. Я позвонила в дверь, отдала ключ соседке, а она чуть от счастья не запрыгала. Это она год назад ключ для своей племянницы оставляла под ковриком. Племяшка не приехала, а тетя Галя в итоге забыла, куда ключ сунула. Теперь на радостях вкусняшки для Чарлика таскает.
Знакомьтесь, это 72-летний попугай, который достался новым хозяевам от прабабушки
Это синелобый амазон, который относится к виду долгоживущих попугаев. Новые владельцы отмечают, что, честно говоря, не знают его точного возраста. Единственное, что известно — он действительно старше бабушки своей хозяйки.
Скольких он пережил и еще переживет? Этот попугай каждый раз сам заводит себе новую семью.
Эту кошку зовут Делайла, и ей исполняется 17 лет
- Мне 23, собаке 17. Мне его подарили, когда я была в первом классе. Ходит уже плохо, с пятого на первый этаж и наоборот таскаем на руках. И вот на днях я с ним гуляла, и тут идут родители, а за ними увязалась собака. Чистая, красивая, с ошейником. Мы ее сфоткали, разместили в группах для потеряшек. Несколько дней ответа нет. Старый пес ревнует, стал чаще вставать, ластиться, но собрата не обижал. В который раз убеждаюсь, что собаки — умные животные. Если через пару дней хозяин не найдется, себе нового песика оставим.
Старенький Бернард переезжает из приюта к любящим хозяевам
Берни примерно 10 лет, он был найден на улице и какое-то время жил в приюте. Его новый хозяин радостно говорит: «Он просто потрясающий и отлично обученный. Я никогда не думал, что справлюсь с уходом за пожилой собакой, но все сомнения отпали, стоило только увидеть Берни».
Двадцатилетняя Алиса понятия не имеет, куда делись спагетти с кухонного стола
Ее хозяйка, конечно, в это не особо верит. Но она любит свою питомицу и не обращает особого внимания на ее проделки. Женщина говорит: «До 21 года Алисе осталось всего 2 месяца, и она настоящая прелесть».
После потери своего питомца мужчина забрал домой пожилую таксу
Как-то в соцсетях он увидел объявление о продаже собаки. Мужчина связался с хозяйкой и вскоре стал владельцем 14-летнего Купера. У песика остался всего один зуб, но зато в остальном он полностью в порядке, поэтому его наверняка ждет еще много счастливых лет с любимым хозяином.
- Я работала тренером на конюшне, у нас была большая старая собака — помесь сенбернара и алабая. И вот как-то конюх опоздал, попросил меня закрыть помещение. Темно, конюшня в парке, идти мимо кустов. А ключи от конюшни для сохранности всегда в будку к собаке клали. Я все закрыла, положила ключи, посмотрела на собаку и попросила: «Ты, может, проводишь меня до дороги?» Она вздохнула, вылезла из будки и пошла в сторону остановки. Проводила до светлой дороги и ушла обратно спать.
Девушка взяла двухлетнего хомячка из приюта для мелких животных. Там ей сказали, что у этой питомицы непростой характер
Но дома бабушка-хомяк оказалась самым милым зверьком на свете. Новые хозяева поняли, что ей нравится сидеть на ручках. Все прояснилось, когда сотрудница приюта прислала фотографию аквариума, в котором зверушка прожила всю свою жизнь. Он был очень тесным. Зато теперь у хомячихи есть уютный двухэтажный домик, и она счастлива.
Коту по имени Султан исполнилось 17 лет
В квартире он, по словам владельцев, — мамина радость. У Султана даже есть специальная лесенка, чтобы ему было удобно забираться на кресло. А на даче он спокойно запрыгивает в теплицу через окно.
А вот еще 20+ трогательных историй о первых питомцах, которые стали частью семьи.