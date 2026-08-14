17 питомцев-старичков, для которых годы — не помеха маленьким радостям и большой любви

Вскоре выяснилось, что кота зовут Рыжик и у него есть хозяйка. Этот кот реально стал символом дома. Его котенком привезли в одну из квартир в новостройке, а когда хозяева переехали, они отдали Рыжика кому-то из соседей. Те через какое-то время тоже куда-то уехали, оставив Рыжика консьержам, где он прожил пару лет, пока его не взяла к себе нынешняя хозяйка. У нее он живет уже 15 лет, а всего Рыжику 23 года. Зимой он живет дома, а в теплую погоду выходит погулять.