14 работников сферы услуг, чьи будни пропитаны иронией словно коржи — кленовым сиропом

Работа в кафе или ресторане — это ежедневная мозаика, которая складывается из интересных встреч и гостей всех мастей. На такой работе, пропитанной запахами свежесваренного кофе и вкуснейших блюд, разворачиваются захватывающие сценарии, а за каждым подносом с чашечкой латте скрывается настоящий уют и искреннее человеческое тепло. Здесь можно почитать жизненные истории от официантов и бариста, чей день наполнен тонкой иронией, простыми радостями и неожиданными решениями. Меню принести?