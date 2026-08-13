14 работников сферы услуг, чьи будни пропитаны иронией словно коржи — кленовым сиропом
Работа в кафе или ресторане — это ежедневная мозаика, которая складывается из интересных встреч и гостей всех мастей. На такой работе, пропитанной запахами свежесваренного кофе и вкуснейших блюд, разворачиваются захватывающие сценарии, а за каждым подносом с чашечкой латте скрывается настоящий уют и искреннее человеческое тепло. Здесь можно почитать жизненные истории от официантов и бариста, чей день наполнен тонкой иронией, простыми радостями и неожиданными решениями. Меню принести?
- Работала в немецком гипере. Ждали высокого гостя. Накануне купила белую рубашку с надписью на воротнике. Прочитать и понять смысл времени не было. И вот утро! Стоим на входе, светимся, как новогодние елки, смотрим, как наш гость выходит из машины. Встречаем, кланяемся в пояс. Он улыбается, его взгляд задерживается на мне, говорит, мол, у меня оригинальная рубашка. Ну и я улыбаюсь и говорю в ответ: «Спешиал фор ю!» Гость меняется в лице, и тут до меня доходит, что дело, видимо, в рубашке. Освободившись, бегу в туалет, снимаю ее, читаю надпись: «You ruin my day». По-русски примерно «Ты испортил мой день». Занавес.
- Работала официантом. Пришел мужчина-постоянник, много чаевых оставлял. Всегда заказывал одно и то же, с телохранителем всегда. Запара была, я к нему подошла и с улыбкой говорю: «Вам как обычно? Боржоми и большой смузи?» Мужик смотрит на меня и говорит: «А у вас официант сам решает, кто что кушать будет?» Оглядываю зал — телохранителя нет. Короче, это был просто мужик, похожий на нашего постоянника.
Боржоми и смузи- что из этого еда?🤦♀️ Клиент кушать пришёл и таким широким выбором, видимо, был ошарашен.
- Работал в одном ресторане, к шеф-повару приходит парочка: поваренок и его мама. Говорит мама, в основном: какой ее дитятко хороший повар, как он здорово закончил колледж. Классика. Шеф все-таки решил его взять на стажировку, говорит: «Ладно, попробуем. Выходи завтра (поваренку), поставим тебя помощником в «холодный цех». Мама в ужасе: «Нет-нет-нет! Пожалуйста! Ему нельзя в холодный цех! Можно для начала хотя бы в теплый?!» А холодный цех — это место на ресторанной кухне, где делают салаты и холодные закуски.
На одно из предприятий пришёл сынок с дядей, председателем райисполкома, устраиваться на работу. сынок закончил только высшее образование, нигде не работал, опыта ноль, но искали место потеплее и было заявлено хотя бы каким-нибудь начальником, вакансии свободных не было, поэтому директор встаёт со стула, может сразу директором?
Люди посетовали на то, что блюдо пересолено, и в качестве компенсации им принесли, как сказал официант, «немного фруктов». Внимание: немного фруктов
Слишком обильные извинения за "пересолено".
Уходить придется с сетками и ананасом под мышкой.
- Работаю бариста. От имени всех работников общепита, люди, начинающие заказ с «Здравствуйте», в процессе употребляющие «Пожалуйста», а после получения заказа выходящие со словами «Спасибо, хорошего дня», знайте — вы солнышки!
- Подхожу к гардеробу. Гардеробщика нет. Напротив сидит дед и говорит: «Видимо, самообслуживание». Думаю: «Ну ок». Повесил куртку, взял номерок. Через 15 минут возвращаюсь. Смотрю — этот дед за стойкой стоит гардеробной. Он, оказывается, гардеробщик.
- Пока работала в кафе, благодаря беседе двух женщин за соседним столиком узнала:
1) в тирамису вместо сырых яиц можно положить 33% сливки
2) как добираться из Хабаровска в Калифорнию
3) что 2 часа на осмотр выставки Шишкина не хватает, а на Кончаловского и подавно.
Это видимо работники, которые в кафе с чашечкой кофе и ноутбуком сидят
- Как-то работала официанткой и была у нас управляющая, которая очень ругала, если мы что-то пробивали в неправильной граммовке. Чтобы проучить/научить нас — заставляла это купить (да, такое тоже бывает). Вот я пробиваю гостю 1 кг маринованных огурцов, хотя нужно было 100 граммов. Управляющая удаляет их из счета гостя и оставляет на меня, время было под закрытие. Цена ±1000 рублей выходила, думаю: «Ну все! Кому нужны эти огурцы!» Но уже смирилась, что придется купить. И вот заходит пара: мужчина и девушка. Естественно, в заказе нет ничего, к чему можно предложить эти огурцы. Поэтому я у мужчины и девушки просто решила поинтересоваться: «Любите ли вы огурцы?» Ответ был утвердительным. Принесла им пакет с огурцами, говорю, мол, это от меня. Приняли, кстати, с благодарностью, оказывается, им они очень понравились. Позже оставили мне чай, который покрыл оплату этих огурцов, мелочь, а приятно.
В кассоаой системе ресторана заведены порционные единицы и готовые блюда.
Официант, предлагающий клиенту в подарок мешок огурцов- просто смешно.
Так и мешок картошки следом подтянуть можно, и капусты квашеной кадушку.🤷🏻♀️
Девушка пришла в кафе, и ей принесли камень. Но это не просто камень. Это салфетница
- У меня была кофейня. В кофейне работал бариста. Бариста опоздал на утреннюю смену. Варить кофе пришлось мне. Я варить умел, но делал это плохо. Точнее, эспрессо я делал хорошо, а вспенивать молоко и делать эти узорчики не умел совсем. Думаю, хоть бы никто не зашел. Через минуту заходит девушка, которая каждое утро по дороге на работу берет у нас латте. А латте — это где много молока. Которое нужно пенить. Пенить которое я не умею. Мило болтаю с девушкой, наливая молоко в питчер. Подношу питчер к форсунке. Молоко разлетается по одежде, потому что я неглубоко опустил форсунку. Говорю, мол, момент. Вообще не подаю вида, что что-то не так. Я просто весь в молоке, наливаю новую порцию в питчер и снова подношу к форсунке. Вроде норм пенится. Заливаю молоко в эспрессо, рисую сердечко. Получается не очень. Накрываю стаканчик крышкой, чтобы скрыть свой позорный рисунок. Отдаю стаканчик. Девушка расплачивается, желаю ей всего хорошего. Девушка выходя, делает глоток. Возвращается. Говорит, что оно почти холодное. Прохожу этот ад по новой. Вспенил молоко, убедился, что нагрелось, наливаю молоко в стаканчик. Отдаю. Девушка благодарит, делает глоток. Говорю: «Теплое?» Она говорит: «Да, спасибо. Но это просто молоко». Я забыл налить эспрессо. То есть просто уже пятнадцать минут грею молоко бедной девушке, опаздывающей на работу. Говорю: «Девушка. Простите меня. Я не умею делать латте. Бариста опоздал, я его подменяю, но вы возьмите все что хотите — круассаны там, или печеньки, и возвращайтесь завтра за латте, будет за наш счет, естественно». Девушка рассмеялась, взяла круассанчик, сказала, что вернется завтра. Через пять минут приходит бариста. Говорит, мол, извини, проспал. Кофейню я, кстати, закрыл.
Мдя...Каждый уважающий себя предприниматель обязан знать свою работу с самых низов
- Устроилась работать официанткой. Учусь на бюджете в престижном вузе. Родители не бедные, но не хочется сидеть у них на шее. Больше всего до сих пор удивляют дорого одетые с дорогими гаджетами бизнесмены, которые выгребают всю сдачу до копеечки и относятся к тебе с презрением, и простые парни, которые и с тарелками помогут, и поговорят по-человечески, и чаевых оставят почти столько же, на сколько наели.
- Работаю в ресторане. Пришел как-то гость, ну очень капризный. Порхала вокруг него, а он хмуро гонял по меню: не хотел блюда с луком, но выбирал именно такие. На кухне умаялись. По итогу не доел и ушел. Я беру папочку со счетом, а там кроме денег лежит визитка ресторатора и записка. А в ней он приглашает работать в свой ресторан меня и шефа, который умудрился приготовить так же вкусно, но без лука.
Я не знаю этой сферы, но мне кажется, что подбирать персонал таким способом как то низко.
Кошечка по имени Цири пришла в кафе за своим мурмучино
- Работаю в дорогом ресторане. У нас нельзя приносить свою еду, само собой — нужно заказывать из меню. Но одна постоянная гостья договаривается с нами, официантами, чтобы мы делали исключение. Она заказывает блюда и напитки на несколько тысяч и чистую тарелку, ей приносят, она игнорирует всю еду и перекладывает на чистую тарелку гречку из своего контейнера. Сидит и ест. Два-три раза в неделю по утрам приходит, никогда не забирает с собой еду. Видимо, атмосфера важна.
Выдумка. Кушать в ресторане холодную гречку, принесенную с собой🤦♀️.
Хочется атмосферы, так можно десерт принять с чаем/кофе и атмосферничать.
- Приходила часто семейная пара с дочкой. Заказывали стандартно и часто случайно выпадало обслуживать их мне. Приходят в другой раз, вижу девочка чем-то расстроена. Пыталась узнать, что случилось — не отвечает. После ужина вынесла ей десерт со свечой. Сказала: «Задуй свечу и пусть все плохое улетучится!» Сделала, повеселела. Родители были в восторге. Позже еще раз пришли ко мне, прям просили меня у хостес. Мама их спрашивает меня как у меня дела. Говорю: «Вот в этом месяце замуж вышла!» и показываю кольцо. Как они за меня радовались, пожелали столько хорошего, сколько родственники не желали! Потом ушли, я дорабатываю смену и уже перед закрытием меня срочно вызывает менеджер на вход (боюсь представить, что случилось). Бегу, а это они, и у папы в руках огромный букет цветов. Цветы очень долго стояли, а помню до сих пор. Не работаю уже 3-й год — декрет, но воспоминания остались очень хорошие и скучаю по этим гостям очень.
Присмотритесь: это не рисунок. Такой интересный интерьер в одном из кафе в Южной Корее
В Воронеже тоже есть кофейня с таким интерьером)) Уже много лет.
- Работала официанткой, но нравилось готовить. Уволился повар из горячего цеха, ну и я встала, пока ищут замену. Первая смена, официант спускается (кухня в подвале) и такой: «Тебя клиенты просят подойти». Судорожно думаю, что же в стейке могло не понравиться, может забыла что-то добавить, может не та прожарка. Иду, руки-ноги трясутся, уже думаю, как убежать из ресторана вообще. Подхожу к ним, чувствую, что от ужаса света белого не вижу, а он: «Хотели сказать „спасибо“ лично за вкуснейший стейк».
А я представила себя на месте повара. У меня все кипит, шкворчит, пригорает, а меня господа посетители как собачку подзывают к столу. Потому что оне лично решили поспасибкаться. Вот не знаю, вроде и приятно должно быть, а мне как-то неприятно
- Я работала официанткой в одном дорогом и пафосном ресторане. 4 августа — день рождения моей мамы, она за границей. В такой важный день одна, я ее поздравила по телефону, но все равно как-то грустно. И вот на моей зоне за стол садятся очень знакомые лица. Я прихожу, даю им меню и все сильнее не могу понять, откуда я их знаю. И тут меня осенило: это же они, группа музыкальная, которую мама обожает! У мамы был целый диск с их песнями, и я слушала эти песни на репите, а сейчас эта группа у меня на работе сидит за моим столом и обедает в день рождения моей мамы, совпадение? Когда они выпили кофе и почти собирались уходить, я набралась смелости, подошла к ним и сказала: «Я вас узнала, я слушала ваши песни все детство, моя мама — ваша большая поклонница. Они были очень рады услышать такое, и я добавила: «У нее как раз сегодня день рождения!» Один из них предложил дать автограф, а второй сказал: «Давайте снимем видеопоздравление!» Сказать, что мама была удивлена — ничего не сказать. Она была очень рада и не могла поверить своим глазам. Вот так случайность помогла мне сделать подарок маме на день рождения.
Курьезы уходят, а теплые воспоминания остаются надолго. Желаем вам побольше приятных встреч за чашкой чая, а всем сотрудникам сферы услуг — вежливых гостей, чья благодарность дарит тепло лучше любого напитка!
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