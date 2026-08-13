Было б смешнее, если бы все эти три вопроса задал бы один и тот же человек))
20+ честных историй про транспорт, где с шелеста билетика начинаются незабываемые приключения
Городские автобусы, уютные троллейбусы и звонкие трамваи хранят в себе так много жизненных и ироничных моментов. Иногда достаточно просто занять место у окошка в трамвае или автобусе, чтобы обычный, на первый взгляд, маршрут подарил нам маленькие радости. Тут всегда найдется место доброте, интересным диалогам и светлым поводам для искренней улыбки. Перед вами — простые истории из общественного транспорта, с которыми вы поймаете волну позитива вопреки любым невзгодам.
- Сижу в автобусе. Парень подсаживается и выдает стандартное:
— Девушка, вашей маме зять не нужен?
— Не нужен, спасибо.
Сидим, молчим. Вдруг сзади чей-то бас:
— А муж?
Поворачиваюсь — мужик лет сорока сидит. Улыбнулась, ему тоже говорю:
— Спасибо, моя мама занята.
Собираюсь уже наушники достать, и тут с переднего сиденья ко мне оборачивается дед лет шестидесяти пяти и спрашивает:
— А бабушка занята?
- Катался по филиалам, значит, как-то. После суточной смены — вымотанный, но довольный, что еду домой. И вот время восемь утра, метро. Стою, задумался о чем-то, как вдруг чувствую: кто-то за рукав тронул аккуратно, но явно с целью привлечь внимание. Глаза поднимаю — стоит она. Девочка смотрит на меня в упор почти и что-то вдруг протягивает мне. Сначала не понял, думал, выпало что-то, может. Потом присмотрелся — бумажечка, картонная, маленькая, да еще и с картинкой. Сразу заулыбался, поблагодарил искренне несколько раз, а на душе прям тепло стало. Двери почти тут же открываются, девчушка улетает из вагона куда-то вперед и теряется в толпе. Лишь на поднимающемся эскалаторе где-то далеко впереди уже увидел ее взгляд, а она увидела мою неподдельно умиленную улыбку. Не знаю, хотела она познакомиться или просто настроение поднять незнакомцу, но было приятно и тепло от такой неожиданности.
Такую бумажечку мужчине вручила девочка. И так сразу на душе приятно стало и тепло
- Ехал в трамвае поздно вечером. Кондукторша и водитель из-за чего-то спорили через дверь кабины. После этого она с досадой закрыла створку двери и пошла собирать деньги за проезд у вошедших пассажиров. И тут водитель в микрофон говорит: «Люд, прости меня. Я очень тебя люблю!» Глаза кондукторши со слезами счастья и улыбающихся пассажиров я помню до сих пор.
Разве у водителей автобусов есть микрофоны? У машинистов поездов в метро - понятно, а чтоб в автобусе...
- Еду в троллейбусе, настроение никудышное. Стоит пацан, что-то ищет в карманах, а кондукторша его отчитывает: «Вы платить собираетесь?» Грозится высадить и оштрафовать. Пожалела парня, оплатила. Подъезжаю к остановке. Тут он подбегает ко мне и вкладывает мне в ладонь какую-то вещицу. Смотрю — а это потрясающе красивая фигурка журавлика. И надпись: «Вы очень красивая, улыбайтесь чаще». Я до сих пор храню эту крошечную бумажную птицу и улыбаюсь.
Водитель троллейбуса в Екатеринбурге
Красивая, импозантная дама. Это ведь классно, что у человека есть силы и желание выглядеть ярко, пусть и на достаточно рядовой работе :)
- Еду в автобусе, народу плотничком, стою в проходе, около меня сидит женщина лет 50. У нее звонит телефон, и следующие двадцать минут она громко и подробно обсуждала с кем-то свою невестку. Я узнал возраст, имя (Оксана), место работы, узнал внука и детский садик. Наконец, в тот момент, когда речь зашла о том, что ей нужно срочно родить второго, мне позвонил друг. Я взял трубку и, глядя ей в лицо, громко сказал товарищу, что не могу с ним разговаривать, так как еще не узнал, когда Оксана будет рожать второго. Видеть возмущенное лицо женщины и слышать смешки пассажиров — бесценно.
- Каждое утро я бегу на остановку, так как всегда опаздываю, и на пешеходном переходе меня всегда ждет очень добренькая маршрутка. Потому что ее водит самый добрый, воспитанный и позитивный человек. Когда мы подъезжаем к метро, он со своего водительского места поворачивается к пассажирам, желает всем хорошего дня и прекрасного настроения и в след еще может крикнуть, чтобы мы побольше улыбались. И в ответ ему все кричат: «Спасибо!»
Добрый, воспитанный и позитивный, совершающий регулярную посадку- высадку пассажиров на пешеходном переходе,, безусловно заслуживает хорошего штрафа за грубое нарушение ПДД.
Вызываешь такси, а у водителя внезапно нашлись дела поважнее
А вдруг это - единственный таксист на всё село Кукуево и его окрестности?
- Было мне лет 15. Лето, я бегу на свидание и по пути ем стаканчик шоколадного мороженого. Понимаю, что опаздываю, и запрыгиваю в троллейбус. Сажусь напротив мужчины. Он смотрит на меня пристально. Едем, а он все смотрит, глаз не сводит. И вот уже моя остановка. Я подхожу к выходу, а он за мной встает. И краем глаза вижу — в руке что-то мнет. И чувствую, он над моим ухом наклоняется. И такой: «Девушка, кажется, вы испачкались мороженым. Возьмите салфетку».
С мороженым в руках ездить в общественном транспорте - верх наплевательского отношения к людям, которых ты можешь обляпать , к тому же это запрещено правилами пользования
- Еду вчера в маршрутке домой. Рядом стоит девушка и с кем-то разговаривает по телефону:
— Сегодня открываю сумку и, угадай, что я там нашла? Полный пакет шоколадных конфет! Да. А я еще думаю: «Какая-то у меня сегодня большая сумка!» Да, бабушка... Вчера, пока я спала, положила. Она мне то пряников подсунет, то конфет.
Еду и улыбаюсь. Вот как, скажите, как еще можно выразить старикам свою любовь к нам?
Когда слишком любопытная и любишь ездить на автобусе
- Ехала в автобусе. На одной мать с маленькой девочкой готовились выйти. И девочка вдруг расплакалась. Все сразу обернулись. Было видно, как мама занервничала, засуетилась. А автобус в этот момент, как назло, проезжал через мост, то есть маршрут становился еще дольше. И тут водитель автобуса по общей рации вдруг начал мяукать. Просто: «мяу-мяу». Девочка моментально замолчала. И вместе с ней заулыбался весь автобус. Люди начали переглядываться, смеяться глазами. Мама заулыбалась. А когда ребенок снова начал хмыкать, водитель опять с ней «поговорил». Я даже не знаю, как объяснить эти эмоции. Такие маленькие моменты напоминают, в каком прекрасном мире я живу.
А автобус в этот момент, как назло, проезжал через мост, то есть маршрут становился еще дольше.
Пояснительную бригаду мне, пожалуйста!
- Раннее утро, выходной день, еду в трамвае. Позади меня сидит девочка, которая задает маме очень много вопросов по типу: «Мам, а что такое завод? А что такое фабрика? А что такое банк, зачем люди туда ходят?» Мама, честно говоря, вызвала у меня восхищение: все точно и подробно объясняет своему чаду, причем так просто и понятно, что я просто аплодировал мысленно. Тут девочка зацепилась за свое любимое слово:
— Мама, а какое у тебя любимое слово? Вот у меня — «трамвай», потому что он нас везет в гости к бабушке. А у тебя какое любимое слово?
И мама, выдержав паузу, отвечает:
— Зарплата...
Тут я не выдержал и засмеялся в голос! Но, обернувшись, я поддержал родителя:
— Не у вас одной...
Давно-давно, когда сыну года три-четыре было, ехали в такси. Ребёнок о чём-то сосредоточенно думал, потом заводит важный для него разговор:
- Мама. а мы едем на машине?
- Да.
- А машина называется такси?
- Да
- А машинки кушают бензин?
- Да
- А такси это правильная машина?
- Конечно. А почему ты сомневаешься?
- Ну, все машинки кушают бензин, а такси - денежки!
Водитель хрюкнул, потом засмеялся в голос, а денег за проезд с нас не взял. Ни в какую. Сказал, что здоровый смех - хорошая плата за проезд)))
Вот увидишь в маршрутке такого шерстяного красавца — и сразу улыбка на лице и позитив на весь день
- Я свою дочку два раза в неделю вожу в театральную студию и киностудию. Обе студии находятся в центре — на Фонтанке и около Чернышевской. Парковка платная и обходилась чуть больше двухсот рублей каждый раз. Два дня назад стоимость платной парковки в центре Питера подорожала... И вчера я решил сэкономить. Поехали на метро — 160 рублей. И так как я без машины, то вместо обычной прогулки по Таврическому саду прождал дочку в кафе... Еще 3150. Потом решили поехать не на метро, а на автобусе. По пути — вкусняшки в булочной, еще 200. Автобус уехал прямо перед нами, а следующий, судя по картам, минут через 20. И уехали на такси за 600 рублей. Финансовая грамотность, что тут скажешь.
Что там одному в кафе делать на 3150?! И почему на машине можно было погулять по Таврическому саду, а без машины - нет? Там же пешком гуляют. И нежные какие - не могут 20 минут автобус подождать. Проблемы богатых.
- Ехала в прошлом году в соседний город на электричках. Ехать 5 часов. Захожу в вагон, все места заняты, несколько человек стоят. Вижу, что 6 мест заняли три девицы, а три места рядом с ними заняты их вещами. Девицы сидят с гордым видом, игнорируют просьбы и никому не дают присесть, мол, их подруги сядут. Стоящие рядом женщины возмущаются, но стоят. Я убрала с места одну из их сумок, сажусь. Начинают возмущаться, что занято, что в сумке хрупкие вещи. Я в ответ: «Как только предъявите мне билет с указанным местом — я сразу уступлю». Тогда они решили сделать мне неудобно, чтобы я сама ушла: то ноги поставят рядом со мной, то видео громко включат. Я сказала, что в эту игру можно играть вдвоем, и начала их зеркалить. Им не понравилось, перестали. Одна из женщин, кто рядом стоял, тоже осмелела и села на второе место. Тут уже девицы совсем приуныли и дальше ехали тихо.
Обычный трамвай в Таллинне, но как же приятно прокатиться на нем в солнечный день
От цветового диссонанса сбежать захочется сразу. в реальности и на фото разные вещи.
- Я что-то не с той ноги встала и забыла выбросить мусор, зашла с ним в маршрутку. Ну, благо сразу осознала ошибку. А на следующей выходил мужик, и я, сама не зная почему, передала ему мусорный пакет со словами: «Ну раз вы выходите, выбросите заодно!» И прямо в этот момент дверь маршрутки закрылась! Надеюсь, мужик мусор реально выбросил. До сих пор не понимаю, что на меня нашло.
- Еду в трамвае. Звонит телефон. Мама. Ну и начинает выспрашивать, мол, как дела, как здоровье. Говорю: «Мам, сейчас разговаривать неудобно, кругом люди слушают». Прощаюсь и обещаю перезвонить позже. И тут какая-то женщина спереди поворачивается ко мне и выдает: «Да как вы могли так о нас думать! Кому вообще надо подслушивать ваши разговоры!» Хотелось засмеяться, но сдержалась.
Типичное утро понедельника в электричке
- Ехал я сегодня в автобусе за 200 км. И прямо на автостанции садится компания из трех человек молодого возраста. Только тронулся автобус, как одним из молодых людей из рюкзака была добыта беспроводная колонка, после чего хозяин ее стал интенсивно копаться в телефоне, громко обсуждая с коллегами что-то. Я уже готовился слушать что-то из современной эстрады или еще чего. Я даже видел, какие недобрые взгляды кидали на колонку с соседних мест. Но на удивление из колонки стала звучать аудиокнига, чей-то очень знакомый голос все три часа читал — нет, не читал, а играл — произведение Владимира Набокова. И весь автобус молча слушал, даже вслушивался. Даже бабушки. А через 10 минут с передних рядов даже попросили прибавить громкости.
Каким бы замечательным ни было произведение, в общественных местах нужно использовать наушники. Точка.
- Встретил одного человека. Перед входом в автобус он сначала пропустил всех выходящих. Затем зашел в автобус, при этом держа свой рюкзак в руках. Оплатил проезд. Увидел свободные места и сел не у прохода, а к окошку. Я думал, уж рюкзак-то он поставит на соседнее сиденье. Нет, убрал себе на колени. Достал телефон, наушники и всю дорогу что-то смотрел. Перед своей остановкой заранее попросил соседку по сиденью его пропустить, уточнил у впереди стоящих, выходят ли они, и вышел. Вот что это было?
😄До чего мы дошли?! Встретить нормального человека для нас уже удивление.Даже подозрительно как-то: чего это он, может задумал чего?
Едешь себе спокойно в трамвае, оборачиваешься, а там вот такой вот потрясающий красавчик
- Еду в трамвае. Кондуктор, молодой позитивный паренек, с улыбкой подходит к людям и, продавая билеты, говорит: «Выберу для вас самый счастливый талончик» или «А вы зайчик или пассажир?» и тому подобное. Заболтался с молодой симпатичной пассажиркой. Водитель в микрофон: «Кондуктор!» Парень бежит на переднюю площадку, обилечивает и возвращается к девушке. Проходит 5 минут. Водитель: «Кондуктор, выполняйте свою работу». Пассажиры смеются, девушка улыбается. Проходит еще 5 минут. Водитель: «Кондуктор Сергей, отстаньте от пассажирки или продайте ей еще пару билетов».
- По рассказам мамы, в детстве я был очень общительным. Однажды, когда мне было около 4 лет, мы с мамой зашли в трамвай. Все места были заняты. Я сразу направился к ближайшим сидениям, где располагались мужчины и громко, на весь салон потребовал:
— Уступите мне, пожалуйста, место.
Мужчина рядом со мной поспешно начал вставать. Но я продолжил:
— Нет, не вы! Вы можете сидеть. Вон тот, который у окна. Встаньте, пожалуйста!
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