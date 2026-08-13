20+ честных историй про транспорт, где с шелеста билетика начинаются незабываемые приключения

Давно-давно, когда сыну года три-четыре было, ехали в такси. Ребёнок о чём-то сосредоточенно думал, потом заводит важный для него разговор:

- Мама. а мы едем на машине?

- Да.

- А машина называется такси?

- Да

- А машинки кушают бензин?

- Да

- А такси это правильная машина?

- Конечно. А почему ты сомневаешься?

- Ну, все машинки кушают бензин, а такси - денежки!

Водитель хрюкнул, потом засмеялся в голос, а денег за проезд с нас не взял. Ни в какую. Сказал, что здоровый смех - хорошая плата за проезд)))