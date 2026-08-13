16 светлых историй об отдыхе на природе, которые пропитаны ароматом хвои и свежестью утренней росы
Есть в отдыхе на природе что-то волшебное: палатка, костер, картошка на углях, звездное небо и отсутствие городской суеты. Эти путешествия дарят нам искреннее душевное тепло и приносят маленькие радости, ради которых, кажется, все это и затевается. И пусть даже отпуск на природе закончится, но истории оттуда, пропитанные уютным дымом костров, ароматом полевых цветов и душевностью, навсегда останутся с нами.
- Поехали с мужем в палаточный лагерь под Калининградом. На участке два домика. Хозяин заверил, мол, вы тут одни будете. Улеглись спать, а за стенкой кто-то задвигался и как захрапит! Я в ауте, муж побежал туда с фонариком, а вернулся с историей. Оказалось, кабан заснул прямо у забора. Вообще с ними лучше не связываться, дикие же звери, поэтому мы не стали его прогонять, а утром его уже и след простыл.
- Мы проснулись в палатках от того, что пришли коровы. У некоторых из них были колокольчики на шеях, которые громко звенели. Одна из девушек позже всех высунула голову из палатки и сонным голосом сказала, чтоб мы перестали так громко и долго размешивать сахар в чае.
Что может быть лучше, чем проснуться с таким видом?
- Задумали провести с парнем совметный отпуск на турбазе под Питером. Но без истории у нас не обошлось. Тут он ушел на рыбалку, а телефон оставил в домике. Вдруг экран загорается, смотрю, а там куча сообщений от Леночки. У него есть тайная жизнь! Я не выдержала, открыла. Читаю текст и ухахатываюсь, там: «Слушай, он любит яичницу с помидорами или без? Выручай, я уже у плиты стою!» Потом до меня дошло! Леночка — это возлюбленная его брата. Так она пыталась выяснить вкусовые предпочтения своего бойфренда.
- Пошли в поход. И прям перед самым сложным участком, перед восхождением на вершину, начался сильный дождь. Но мы подготовились — заранее купили дождевики. Быстро достаем их, пытаемся надеть и понимаем, что они на нас не налезают. Смотрим, а это детские дождевики. Весь оставшийся поход пришлось идти, просто накрыв ими головы. В общем, все мокрые с детскими дождевиками на головах все равно забрались на вершину.
Товарищ взял в поход для всех спальные мешки, сказал, что супер-пупер, чуть ли не для космонавтов, совершенно непромокаемые и на самом деле очень лёгкие. Ночевали в шалаше и ночью пошел сильный ливень, что шалаш вообще не спасал. Оказалось они точно непромокаемые! Вода сквозь них проходить как через сито, но они сами остаются сухие! Всю ночь еле поддерживали огонь, сами мокрые, а мешки сухие.
- Лет 15 назад отдыхал с семьей на море дикарями с палаткой. Подальше от всех отдыхающих. И тут на второй день приезжают еще две семьи. Расположились они в 20 метрах от нас по разные стороны. Не хотелось соседей, а что делать, имеют право. Просыпаюсь в 4 утра. Солнышко встает, красота! Я как взвою протяжно и так долго с подтягушечкой (забыл про соседей). В общем, они в 10 утра съехали, а до нас только вечером дошло из-за чего.
Даже братья наши меньшие не могут оторваться от такой красоты. Это на базе отдыха под Пермью
- Взяли с подругами отпуск. Разбили с подругами палатки на берегу озера. Тишина, только птички поют. Но вечером услышали громкую музыку, смех. Блин, с отдыхом можно попрощаться. Наша Светка пошла делать замечание. Вернулась она притихшая, с улыбкой на лице. Оказалось, там парни делали сюрприз. Один привез девушку на то самое место, где они познакомились год назад, и собирался делать предложение, а музыка и суета — это друзья украшали поляну шариками. Мы, конечно, все замечания забыли, помогли развесить фонарики и тихонько подглядывали из-за кустов. Она сказала «да».
- Эта история произошла 60 лет назад. Наш класс во главе с учительницей собрался на природу с ночевкой в лесу. Добираться было близко, лес начинается прямо за нашим микрорайоном. Вечером все было хорошо: поставили палатки, разожгли костер, общий ужин, песни под гитару. Романтика! Легли спать в палатках. Тут романтика закончилась: комары, в палатках холодно, спать жестко. В общем, быстро собрались и пошли досыпать каждый к себе домой. Благо, идти до домов было 20 минут.
Мы тоже в начальной школе ходили в "походы" с нашей первой учительницей, она все это организовывала по собственной инициативе: молодая была, деятельная. Ходили в лесок недалеко от города, дети, учительница и несколько родителей. Вспоминаю это время с теплотой
- Однажды поехали в одно красивое место под Тулу. Речка, луга, птички — красота. Спали в машине. Утром просыпаюсь — смотрю, а за окном стадо коров. Любопытные, как собаки — окружили машину, разглядывают. Одна понюхала, потом пошла с другой стороны смотреть. Разбудила мужа, говорю, мол, смотри, кто пришел. А он переворачивался и случайно нажал на гудок. Коровы бросились врассыпную от машины, пастух потом ругался, что мы их напугали и молока не будет. Пришлось переезжать на другую сторону речки, а мы ведь так уютненько расположились.
Когда пошел в поход с профессиональным поваром
- Поехали в долгожданный отпуск на природу. Разбили палатку. Природа, благодать! Но через полчаса неподалеку от нас устроилась шумная компания с гитарами. Все, пиши пропало. Муж пошел к туристам разбираться. Вернулся он со счастливыми глазами и с широкой улыбкой на лице. Оказалось, там устроились его тетя с двоюродными братьями, которых он лет 15 не видел! В итоге сдвинули палатки, до утра пели под гитару и вспоминали детство. Разъезжались уже родными, договорившись собираться так каждое лето.
- В 2017 поехали в путешествие по Грузии, остановились на берегу в кемпинге в Аджарии. Я свою палатку на берегу на гальке поставила, потому что по прогнозу должен был быть дождь. Вот тогда я узнала, что такое тропический ливень! В общем, пошел дождь, дуги под потоком воды несколько искрились вовнутрь, что палатка стала протекать. Да ладно, думала я. Вещи хорошо упакованы по пакетам, тепло, подумаешь — мокрый спальник. Лежу, читаю и тут что-то толкается мне в локоть. А это газовый баллон подплыл. Подплыл! За ночь мне пришлось раза три выкидывать все из палатки и переворачивать ее, чтоб вылить воду.
А в это же время сестра с зятем и его другом затеяли путешествие по фьордам Норвегии на великах. Собирались максимально экономить, ночевать в кемпингах не планировали. Пару ночей был такой ветер, что парни по очереди держали дуги палатки изнутри, чтобы не сломались. После чего они плюнули на экономию и заночевали в кемпинге. Хоть выспались.
- Я терпеть не могу походы, но один раз в нем побывала. Мы заблудились и до места шли бесконечно долго: вышли в 9 утра, а пришли уже в седьмом часу вечера. Наш главарь тут же начал кошеварить: сварил суп из каких-то консервов. Так вот, что я вам хочу сказать? Это был самый вкусный суп из всех, что я когда-либо ела!
В походе суп или каша из консервы имеют совершенно иной вкус, нежели то же самое, приготовленное дома на газу.
Теплая ночь на базе отдыха в Сибири
- Затеяли отдых на турбазе у моря. Там периодически проводились двухдневные походы. Туда идем по горам, затем ночуем в палаточном лагере, а назад — по берегу моря. И вот мы в лагере обустраиваемся, обед готовим. Тут приходят к нам молодые ребята, они жили неподалеку в палатках. Рассказали, что они давно тут, очень нравится, горы, море, но закончилась еда. А уходить не хочется. Питаются чем придется, но все же очень голодно. А у нас было полно еды, мы их пригласили с нами поесть, да еще с собой дали. Весь вечер играли на гитарах, пели, а наутро мы ушли. Они остались ждать следующую группу с нашей турбазы.
- Я всегда организовывала наши вылазки на природу. Подруги как-то возмутились, почему я всегда командую. Ну ок, собирались сами. Одна из подруг, кажется, не расслышала слово «поход», но услышала «недалеко от конечной остановки» (понятие «недалеко в поход» у всех разное, конечно). Так вот, эта мадам умудрилась надеть босоножки на каблуках! В них идти не может, снять тоже, ведь дорога раскаленная. До сих пор вспоминаем тот «поход».
Ну то, что мадам поперлась на каблуках - это никак не связано с организацией поездки.
- Поехали в горы группой из 20 человек. С нами был один мужик. Когда вечером сидели за общим столом, он не стеснялся и угощался вволю. Потом заявил, что сейчас будут шашлыки. Мы были в предвкушении! Хозяин базы разжег мангал, спалил большое количество дров. И когда угли были готовы, этот мужик принес майонезное ведерко в котором был всего один окорочок. Вуаля!
Это фото было сделано в водном походе по Катуни
- Знакомая рассказывала, как ее позвали на природу. Предупредили, что будет много неженатых мужчин, а она очень хотела замуж. Сказали, что далеко не пойдут, мол, легкий поход. Ну, она и собралась в микро-шортах, топике, с распущенными волосами и макияже. Комары накинулись на нее в первые полчаса. Пришлось доставать пижамные штаны и кофту, делать гульку и нести свой огромный рюкзачище, в котором лежала вся ее жизнь, включая плойку. И это был 5-километровый поход по пересеченной местности.
Меня всегда это так удивляет - "хотела замуж". Как можно просто хотеть замуж? Не выйти за конкретного человека, не чтобы конкретный человек стал твоей семьей, а просто - "выйти замуж"...
- Поехали на турбазу. Мой муж сроду не бегал, а тут увлекся пробежками! Дни шли, мои сомнения крепли: возвращался он довольным и подозрительно не потным. Пошла следом за своим «марафонцем». Повернула за домики и застыла: он там стоит на коленях и усердно плетет корзину из лозы. А помогал ему в этом местный дед-сторож. Оказалось, дед похвастался, что делал такие всю жизнь, и мой городской мальчик загорелся. Хотел сплести мне корзинку в подарок к отъезду и молчал, чтобы был сюрприз. Корзинка вышла кривая-косая, но я храню ее до сих пор.
Вот за это мы и любим отдых на природе: за коров с колокольчиками, мужей с тайными сюрпризами и тот самый смех у костра, который слышно на весь лес. Даже самые неожиданные повороты событий лишь добавляют такому отдыху особого шарма и еще сильнее сближают нас с дорогими людьми. Так что берите палатку, зовите близких и отправляйтесь за своими светлыми историями — самое лучшее лето всегда начинается с одного маленького «а поехали!»
Комментарии
О, вот только из леса. Там клёво!
И комаров в этом году нет. Просто нет.