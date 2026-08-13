16 светлых историй об отдыхе на природе, которые пропитаны ароматом хвои и свежестью утренней росы

Товарищ взял в поход для всех спальные мешки, сказал, что супер-пупер, чуть ли не для космонавтов, совершенно непромокаемые и на самом деле очень лёгкие. Ночевали в шалаше и ночью пошел сильный ливень, что шалаш вообще не спасал. Оказалось они точно непромокаемые! Вода сквозь них проходить как через сито, но они сами остаются сухие! Всю ночь еле поддерживали огонь, сами мокрые, а мешки сухие.