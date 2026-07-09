19 душевных историй о соседях, коллегах, случайных людях и обманчивом первом впечатлении

а охранник что хозяин магазина? нет? охраной работаешь, так не отсвечивай и к людям не приставай и тем более не указывай остальному персоналу что делать.

у меня такой газовщик явился , дядечка в возрасте , с какой то там проверкой. и началась- кастрюли не правильные купила, и на плите они не должны стоять , и плиту надо мыть тем то и тем то , а нет , что у вас стоит . я как раз только домой зашла. а он это моей маме выговаривает. сказала только два слова-пошел вон . и тут же начальнику позвонила и еще на сайте написала, что придурков присылают . и я больше ни одного такого идиота на порог не пущу, а если не верят, то у меня камеры стоят в квартире (мама поставила, что бы за кошкой следить). и я сейчас данный ролик в интернет выложу .