Если она хотела познакомиться с парнем, то повела бы сама его в магазин. А потом в кафе. Но платит пусть он. 😀
19 душевных историй о соседях, коллегах, случайных людях и обманчивом первом впечатлении
Чтобы составить представление о человеке, нам иногда достаточно пары минут. Но первое впечатление может измениться после одной фразы, забавного курьеза, щедрого поступка или удачной шутки. В этой статье вас ждут добрые, смешные и жизненные зарисовки о работе, семье, покупателях, курьерах, домашних животных и просто людях, которые вызывают улыбку.
- Ехала в маршрутке и выронила телефон. Уже мысленно прощаюсь с экраном, но его ловит парень. И такой: «С тебя шоколадка!» Благодарю, а сама думаю: «Я бы познакомилась». Он и правда вышел со мной на остановке, но повел меня не в кафе, как я нафантазировала, а в магазин. Чтобы я купила ему шоколадку!
- Жили тогда у свекрови. Просыпаюсь — все на работе, еды нет. На плите замызганная кастрюля с кашей. Пробую: ни соли, ни сахара, никакущая. Ну, думаю, и «хозяюшка» у меня свекровь! Вечером говорю ей, что каша у нее так себе. А свекровь поднимает бровь и выдает: «Вообще-то эта каша собаке предназначалась». Оказалось, что я поела собачьей каши из собачьей кастрюли. Ржали долго. А ко мне приклеилось прозвище «собака Павлова» (моя фамилия Павлова).
- Была у нас простенькая дачка. Рядом построили горнолыжный курорт, и решили мы ее продать подороже. Пришла бабуля — галоши, телогрейка, платочек. И такая: «Беру!» Ушла. Мы думали, не вернется. Но через час подъезжает большой джип, а из него выходят мужик и бабуля эта. Он быстренько пробежался, глянул, что все ок, и без торга купил маленькую дачку этой бабуле — своей маме.
- Отработал на новой работе пару недель. Приезжаю на летний корпоратив, а там — вечеринка на пару тысяч человек в огромном парке! На входе нас встречали забавные аниматоры в костюмах арлекинов и мимов. Мы пришли раньше всех, уселись в шезлонги. Я сижу, солнышко светит, красота. И тут вижу — идет мужчина в форме пилота. Говорю коллеге, мол смотри, какой классный аниматор, пойдем сфоткаемся. Подошли мы к нему, похвалили наряд и попросили сфоткаться. Мужчина улыбнулся и согласился. А потом мы увидели этого «пилота» на сцене. Как раз уже другие коллеги приехали, хвастаюсь им фоткой, а они такие: «Это же наш генеральный директор!» Потом еще 3 года меня подкалывали на эту тему. А «пилот» оказался отличным гендиром и человеком, до сих пор вспоминаю его с уважением.
- У нас в универе была одна девушка — миниатюрная блондинка, одетая во все блестящее, розовое и пушистое. И такая вся из себя позитивная! Мне она казалась поверхностной. Я была уверена, что ее чрезмерный позитив — просто маска. Но к счастью, я держала свои мысли при себе, и мы как-то неожиданно подружились. Она оказалась потрясающей! Я такого доброго человека никогда до этого не встречала. Я осознала, что мыслила стереотипами. Мне с ней очень повезло!
- Зарегистрировался на сайт знакомств. Мне там никто не понравился, и я от скуки начал отправлять девушкам ехидные сообщения: советовал, как улучшить их профили, и указывал на их орфографические ошибки. Одна из таких девушек ответила, что ей надоели однотипные сообщения от парней, а мое, по крайней мере, оригинальное. Мы продолжили переписываться: жаловались друг другу на то, что сложно познакомиться онлайн. Через 2 недели было наше первое свидание. Через 2 месяца мы поехали в отпуск в Италию. Через 4 месяца мы съехались. Мы вместе уже 9 лет.
- В 9-м клacce к нaм пpишлa нoвeнькaя. Умнaя, oбщитeльнaя, спокойная, с чувством юмора. В классе ее нe пpиняли: oнa мoглa нeдeлю нocить oднo и тoжe, xoтя oдeждa вceгдa былa чиcтoй и глaжeнoй. Kaк-тo пocлe шкoлы внeзaпнo нaчaлcя cильный ливeнь, и мы пoбeжaли к нeй дoмoй coxнуть. Она peшилa пepeoдeтьcя. B eе шкaфу я увидeлa штук пo 5 coвepшeннo oдинaкoвыx вeщeй, нaчинaя oт нocкoв и зaкaнчивaя pубaшкaми! «Зaтo мeньшe пapюcь, чтo нaдeть», — зaявилa oнa, увидeв мoй шoк. Сейчас нам по 25, и онa вcе eще так делает.
- Лет 11-12 назад работала в аптеке, и решила устроить презентацию дорогущей французской косметики. Как это делать, никто тогда толком не знал. Я подобрала информацию, запросила образцы продукции, напечатала листовки на цветном принтере. А был июль, все на даче или на речке, аптека пустая. И тут заходит она... Какой-то непонятный халатик, сланцы на босу ногу и вдобавок, некоторых зубов нет. Провизоры смотрят с сомнением, а я несусь к ней, рассказываю про косметику: про уход, про типы кожи, мажу пробники. И тут женщина, прикрывая рот ладошкой, тихо говорит: «Беру все». Оказалось, женщина приехала в местную клинику зубы делать, и ей часть удалили для подготовки к следующему этапу.
- Родители у меня люди обеспеченные, но без лишних закидонов, живут в маленьком поселке, одеваются просто, золота-самоцветов не носят. Приехали они как-то в город, остановились у друзей. Мама в благодарность за прием решила продуктов купить в ближайшем гипермаркете. Мамуля, одетая в старенькие джинсики и простую футболку, нагрузила полную тележку деликатесов и пошла на кассу. И тут к маме подходит охранник и зычно так говорит: «Женщина, это дорогие продукты! У вас денег не хватит!» И кассиру: «Зачем ты ей пробиваешь? Не видишь, что ли?» Мама достала карточку, спокойно расплатилась. Охранник бедный аж покраснел. До дверей провожал, извинялся, пытался пакеты донести. А мама, когда рассказывала, смеялась и говорила папе: «Вот видишь, я могу хоть миллион в сумке таскать, никто и не догадается».
а охранник что хозяин магазина? нет? охраной работаешь, так не отсвечивай и к людям не приставай и тем более не указывай остальному персоналу что делать.
у меня такой газовщик явился , дядечка в возрасте , с какой то там проверкой. и началась- кастрюли не правильные купила, и на плите они не должны стоять , и плиту надо мыть тем то и тем то , а нет , что у вас стоит . я как раз только домой зашла. а он это моей маме выговаривает. сказала только два слова-пошел вон . и тут же начальнику позвонила и еще на сайте написала, что придурков присылают . и я больше ни одного такого идиота на порог не пущу, а если не верят, то у меня камеры стоят в квартире (мама поставила, что бы за кошкой следить). и я сейчас данный ролик в интернет выложу .
- 40 лет прошло, а до сих пор помню. Послали нас от нашей конторы на сбор урожая в деревню. Сидим в столовой, обедаем. Заходит невзрачный мужичок в замасленной робе. Зашел, и вдруг как запоет мощным оперным голосом арию из какой-то оперы! Такому никакого микрофона не надо.
- Было мне лет 19-20, устроилась в сеть супермаркетов, консультировала покупателей в чайном отделе. Проработала дней 10. Подходит как-то неприметный мужичок, просит порекомендовать чай. Я посоветовала, показала, рассказала. Он поблагодарил, взял, что надо, и ушел к кассе. Через час меня вызывают к заведующей. У меня аж руки тряслись, пока шла в кабинет. Оказалось, этот мужичок — владелец всей сети магазинов — позвонил и распорядился выписать премию консультанту, который хорошо знает свою работу.
- Вела курсы английского языка для взрослых. Пришел как-то ко мне дедушка очень интеллигентного вида, сдержанный. Помню, что у него манжеты рубашек немного истертые, да и пиджак не выглядел новым. Английский он знал неплохо. Проходили мы с ним условное наклонение, и в качестве одного из упражнений нужно было продолжить фразу «Если бы у меня был миллион фунтов, я бы...» И тут он мне выдает с усмешкой: «На этот вопрос мне сложно ответить в условном наклонении, ведь такая сумма у меня есть». Я долго поднимала челюсть с пола. Оказалось, что английский ему нужен для общения с банками, так как ему не всегда понятно, какие ему предлагают условия. Как же обманчиво первое впечатление!
у кого есть миллион фунтов, живут в Лондоне и учат язык у носителя, а не у репетитора по объявлению
- Работал курьером. Везу заказ на неизвестную мне улицу, темно, дождь. Смотрю по карте — гаражи какие-то. Приехал, слышу из одного гаража громкий рок, а внутри — 8 суровых байкеров, все огромные качки в кожаных куртках. Я напрягся. Но они оказались очень хорошими! Несмотря на сильный дождь, один из них подбежал к машине, чтобы забрать заказ, и дал ну очень щедрые чаевые. Домой я поехал в отличном настроении!
приехали как то по делам в контору одну, на старой промзоне . ну и спросили у сотрудника есть ли рядом столовая или кафе. потому что та которая у них там есть, как то не очень аппетитно смотрится. ну он пальчиком ткнул в сторону гаражного кооператива ,сказал там есть кальянная , внутри . нашли ее по значкам с джинном (ну тот который в кувшине живет ). а там действительно кафе , в восточном стиле. и да же пруд имеется с утками . как выяснилось это старый пожарный пруд был. правда сказали, что машину надо было на въезде оставить. на стоянке, тут места нет
- Поехали на озеро с палатками, брат взял с собой коллегу. Парень приехал, как пижон, в белых кроссовках, всю дорогу молчал, а потом и вовсе завалился спать. И вот вечер, костер, песни под гитару. Из палатки выходит этот модник и без лишних слов начинает жарить мясо и грибы на решетке. Позже он пояснил, что очень хотел на природу, но был с ночной смены, уставший, и толком не успел собраться. Шашлыки вышли первоклассными, а парень оказался отличным собеседником. Надо было только отоспаться.
- Знакомый менеджер по продажам покупал себе дорогую машину. Пришел в автосалон в шортах, дырявой майке и в шлепках. Продавцы посмотрели косо и отправили к нему совсем зеленого пацана. Он старается, все показывает, рассказывает. Знакомый: «Все понятно. Беру вот эту, оплата картой». У пацана руки трясутся, побежал к старшим. Один из них сразу нарисовался: «Мы вам сейчас всё оформим!» Он в ответ: «А вы тут причем? Мне вот он продал!» Пацану капнули проценты.
Все богачи держат специальную дырявую майку, чтобы в ней крутые тачки покупать.
- Торговал смартфонами в ТЦ. Заходит важная дама, вся в мехах, в руках вертит брелок люксового бренда с ключами от машины. Я уже думал, что сейчас сделаю самую большую продажу за день. «Мне бы телефон, да покруче», — говорит дама. Но цена ей не понравилась. Замялась, спрашивает: «А в кредит можно оформить?» А потом вообще ушла, так ничего и не купив. После нее зашел скромно одетый дядька и сразу к кассе: «Мне два смартфона, пожалуйста». Выбрал самые дорогие, на подарки жене и дочке. С тех пор я понял, что судить людей по внешнему виду не стоит.
- Работал на складе первый месяц. Провожу инвентаризацию, заходит какой-то мужик. Спрашиваю, чем помочь. Он в ответ: «Пришел посмотреть на вашу работу». Я ему, мол, посторонним по складу ходить нельзя. И проводил его к выходу. Оказалось, это был наш директор.
- В то время меня привлекали общительные и «крутые» парни. А будущий муж был полной противоположностью: тихий, чуткий, застенчивый. В общем, не мой тип. Я знала, что я ему нравлюсь, но не отвечала взаимностью, мы просто дружили. А потом я немного повзрослела и поняла, что хочу рядом человека, с которым я могла бы построить жизнь, а не просто кого-то, с кем весело проводить время. И оказалось, что все те его качества, которые я недооценивала, делают его прекрасным партнером. Мы вместе уже 13 лет, женаты и очень счастливы. Забавно, что моей маме он сразу понравился, и она постоянно говорила мне, что я должна с ним встречаться. Теперь она все время хвастается тем, что была права.
- Есть у нас в подъезде мужичок — колоритный такой персонаж в кепочке, любит по вечерам на лавочке возле дома с семками посидеть — в общем, впечатление оставлял так себе. При этом он регулярно моет подъезд, подметает двор, сажает цветы и ухаживает за клумбами. Просто так, сам, не за деньги. Всегда двери придержит, сумки поможет донести, подбодрит, если кто-то грустный. Очень славный!
Он же не с водкой сидел. И вряд ли семки под ноги сплевывал, он же там убирает. Почему впечатление 'так себе'?
После таких историй понимаешь: перед вами может быть покупатель, новый коллега, случайный попутчик или сосед по подъезду — и первое впечатление все равно не расскажет о человеке всего. Иногда достаточно одной фразы, удачной шутки или забавного поворота, чтобы обычная встреча превратилась в историю, которая еще долго вызывает улыбку.