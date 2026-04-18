20+ записей в школьных дневниках, после прочтения которых так и хочется с улыбкой вспомнить детство
Школьный дневник — это не только расписание уроков, но и настоящая летопись нашего детства. Иногда среди строгих выговоров там встречаются такие живые и человеческие заметки, что они согревают сердце даже спустя годы. Мы собрали истории о том, как учителя и ученики превращали обычные будни в маленькие радости и вызывали теплые эмоции.
- Мне писали замечания из-за болтливости на уроках. Как-то посадили меня с самым молчаливым учеником, чтобы меня исправить. Ха! Они не знали, на что я способна! В результате этот молчаливый стал на уроках разговаривать.
- Вчера у нас в школе произошел забавный случай. Моя одноклассница внезапно сорвала урок зарубежной литературы, потому что у нее «кто-то сбежал». Мы всем классом пытались словить хомяка, учительница сильно разозлилась на нас, а потом нажаловалась директору. Та вызвала родителей девочки в школу и написала ей самое смешное замечание в дневник: «Принесла хомяка в кармане».
- Мне больше всего запомнилось замечание в дневнике: «Мяукала на уроке». Дома меня, конечно, поругали за нарушение порядка на уроке, но много раз просили на бис повторить, как именно я мяукала. И сильно смеялись!
У меня есть подлая училка, она говорит=: "повтори, мол, я хочу узнать как это делать!" я повторяю, а она фотает, и отправляет маме! Вот подло!
«Современное замечание»
Знаете, какое самое страшное слово в квантовой физике? УПС!! 🤣🤣🤣
- В дневнике за 4 класс от математички была запись: «Изгнан (так и было написано!) с контрольной по математике за то, что слишком быстро решил все задания!»... Тот случай, когда знания — это не только сила, но и причина погулять по коридору.
Вундеркинды по ранжиру не проходят в школе, выделяясь из серой массы. Девиз школы: быть как все!
- У меня в 3 классе была запись в дневнике. Очень боялась ее показывать, так как думала, что мама будет ругаться, но та смеялась потом еще долго и до сих пор припоминает мне. Сама запись: «Шепотом на весь класс позвала Юлю».
«Моему такое замечание написали»
- Я была «круглой» отличницей, очень тихим ребенком. В 6 классе получила запись: «Разговаривала на уроке бАтаники!» Я красным карандашом зачеркнула букву А и написала О. Мама посмеялась.
- Воспоминание со школы, которое заставило улыбнуться. Моя самая лучшая запись была то ли в 6, то ли в 7 классе: «Продал муху на уроке биологии за рубль!» Действительно, продал. Но не просто так. Дело в том, что у меня была контрольная, приятелю нужно было дать ответ, сколько ног у мухи, а у меня как раз получилось поймать...
- И все-таки нынешнее поколение детей проще относится к жизни. Сегодня написала замечание в дневнике у девочки: «Хрюкала на уроке!» А она так радовалась, обещала всем показать, а дневник сохранить. Люблю детей!
Некоторые ученики просто идут против системы
- Учительница написала замечание в дневник моему первоклашке за то, что он три дня подряд жевал жвачку на уроках. Сижу на родительском собрании... Жую...
Это она ещё не видела как дети задыхаются от этой жвачки если попадёт не в то горло. А там все решают минуты. Жвачка липкая,застрянет- и в мир иной.
- У меня было замечание «улыбалась на уроке» и рядом огромная «двойка» и подпись учителя на пол страницы. Через неделю однокласснице написали в дневнике «грустила на уроке, 2!»
Когда уже не знаешь, к чему придраться
- Я в 5 классе не успела на обеде доесть хлебушек. А кушать очень хотелось. Я взяла его с собой в класс, прикрылась учебником и стала хомячить. Учитель заметила и написала замечание в дневник: «Ела буханку хлеба на уроке!» Как ни странно, мама была этому очень рада, так как я тогда кушала так себе!
- Мой братишка умеет приятно удивлять. Вчера папа увидел замечание в его дневнике: «Вел себя как гриб». Отец в недоумении. На родительском собрании спрашивает учительницу, что не так с сыном? Он что, молчал весь урок? Учительница: «Хуже. Он залез под парту, курткой накрылся и заявил, мол, не трогайте меня, я лисичка, я расту!»
У учительницы странная ассоциация со словом "лисичка". Может ребёнок имел в виду животное.
- А у меня в дневнике 3 класса за неделю были записи с понедельника: «Всеми уроками улыбается». Вторник: «Продолжаем улыбаться всеми уроками». И четверг: «Продолжаем смеяться на уроках».
«Замечание на уроке»
«Танцует на уроке при двух учителях»
- Сынишка мой — добрейший ангелочек. Нахожу замечание в его дневнике: «Принес на урок посторонний предмет и пугал девочек!» Я уже напрягалась. Решила проверить его портфель. Думала найду там какую-то палку или подобное. Но в итоге обнаружила старый пульт от телевизора. Как оказалось, мой «креативщик» решил, что школа это большой телевизор, а он эдакий режиссер, видите ли. Сынуля додумался направлять пультом на одноклассниц и «переключал » их, когда те у доски выступали. Еще и командовал: «Сделаю погромче... не слышно... другой канал». А когда одна отличница запнулась, он выдал: «Батарейка села». И нажал на кнопку «Mute». Я, конечно, рада, что у меня будущий Михалков растет, но все-таки буду меньше разрешать ему телек смотреть!
- У моего сына во втором классе была запись: «Весь урок сидел в мешке из под сменной обуви!»
- Как сейчас помню, показал отцу замечание в дневнике. А до замечания за неделю стояли одни пятерки, четверки и пятерки с плюсом. Замечание: «Пел на уроке!!» Отец задумчиво: «Ну, с такими оценками, я бы тоже пел...»
С такими «перлами» от учителей любой дневник превращается в стендап-концерт. А вы получали подобные замечания в школе? Делитесь своими историями и фотографиями в комментариях.
Я помню одно только замечание в дневнике. Класс 6-7-8 , русский язык : плевалась бумагой на уроке. А просто вспомнила, что через гелевую ручку неплохо "пулять" бумажными пульками) правда сначала досталось моему однокласснику, а потом вкатали в дневник замечание. Более того в старших классах было западло писать домашние задания, записывала все в тетрадь по предмету. И когда требовали заполнить дневник по всем предметам - смотри в тетрадь. Ну и, конечно, самое лучшее в школьные годы - два дневника. Один для предков, второй для училок.
Я часто пачкал дневник когда кушал на переменке и оставлял свои жирные следы на страницах. Так потом мне несколько раз записали "ув. родители следите как ребенок кушает и мойте ему руки!". До сих пор запомнил и над важными бумагами стараюсь не кушать )))
Если в дневниках учитель пишет замечания, значит "воспитательная работа" ведётся.