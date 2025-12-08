15 учителей, которых школьники запомнили лучше, чем учебную программу

Что ж, кажется, лучший урок — это урок доброты! Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о самом необычном учителе, которого вы запомнили лучше, чем учебную программу? Делитесь в комментариях!

А вот еще наши статьи о прекрасных учителях: