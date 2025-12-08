Моя коллега насила в термосе красное сухое вино, 0,5 л. На перерыве обедаем, она себе наливает в стаканчик от термоса, пьет...Все думали чаёк из дома носит. А она говорит -"нет, винишко приношу, мне полезно красное сухое для женского здоровья". Это понятно всё, но каждый день???
15 учителей, которых школьники запомнили лучше, чем учебную программу
Школа — это не только учебники и домашние задания. Это место, где мы встречаем людей, которые запоминаются нам на всю жизнь. Это учителя, которые ставят оценку за расшифровку чужого почерка, угощают зефирками или спасают бездомных котят. Мы собрали 15 уморительных и трогательных историй о преподавателях, давших своим ученикам самые ценные жизненные уроки, которые не найти ни в одной учебной программе.
- У нас была училка, которая всегда ходила на уроки со своим загадочным термосом. Когда она была не в духе, всегда говорила: «Сейчас глотну, хоть успокоюсь». Все ломали голову: ну что там? Дорогой кофе? Травяной чай? Как-то она вышла из класса, и мы сразу побежали к ее столу, чтобы посмотреть. Друг осторожно открыл термос, и тут резкая вонь, но запах чертовски знакомый! Друг аж отшатнулся и заорал на весь класс: «Боже, да это же щи!»
- Недавно нашей учительнице по математике надоело то, что мы шумим. Тогда она достала зефирки из шкафа и засунула в рот каждому из нас. Теперь наша топовая фраза на ее уроках это: «А зефирки сегодня будут?» © ШКогвартс / VK
- Иду в школу, вдруг слышу — кто-то мяукает. Нашел под машиной крошечного котенка, грязного, дрожащего. Думаю, занесу домой. Но тут вспомнил, что у меня проверочные по двум предметам, если опоздаю — мне конец. Взял котенка в куртку, побежал в школу. На входе охранник, объясняю ситуацию, прошу подержать кота, а он: «Оно мне надо?» Уже хотел развернуться и уйти, но тут мимо проходит наша математичка. Все ее боятся, мол, железная баба, без эмоций. А она вдруг говорит: «Давай сюда, я его пока в учительскую отнесу». Я офигел. После уроков захожу — кот сидит довольный. Хотел принести ему котлетку из столовки, а она говорит, что уже покормила. Забрал его домой, назвал Шансом. И вот теперь, когда кто-то говорит, что она злая, я вспоминаю, как она кота спасла. Потом еще спрашивала, как он. © ШКогвартс / VK
Интересно, сколько человек в классе, в котором учительница ходила и каждому засовывала в рот зефирки...
- Сидим на уроке. Пишем проверочную. Тут в кабинет влетает наш завуч и говорит: «Ольга Романовна, срочно! Нужен отчет за сегодня!» Так учительница мощным рывком отталкивается от стола, едет на ту сторону класса, берет отчет и тем же рывком едет к завучу и отдает бумаги. Это надо было видеть! © ШКогвартс / VK
- Единственный предмет, который мне плохо давался в школе, — это химия. Но зато в ней хорошо шарил одноклассник (назовем его Пашей), с которым мы сидели за одной партой, поэтому все контрольные я списывал у него. Правда, у нас были разные варианты, но я всегда ставил его вариант, думая, что учитель не заметит. Кроме того, у Паши был просто ужасный почерк — все буквы были одной волной. Но со временем я каким-то образом научился читать его «шифр». И по всем контрольным получал пятерки, что меня и удивляло, и радовало одновременно.
После последнего звонка в 11-м классе я подошел к преподавателю и спросил, неужели он ни разу за 2 года не увидел, что у нас с Пашей один и тот же вариант. Ответ преподавателя помню почти дословно до сих пор: «Во-первых, у тебя были хорошие оценки по всем предметам и я не хотел портить тебе аттестат. Во-вторых, если ты смог понять, что написано у Паши, значит, ты знаешь и понимаешь намного больше, чем думаешь. В-третьих, благодаря тебе мне не приходилось тратить по часу на дешифровку контрольной Паши. Так что считай, что эти 2 года мы просто помогали друг другу». © natsval / Pikabu
Единственный из технических предметов, которые мне легко давался в школе - это химия. До сих пор многое помню.
- В начальной школе любимым предметом у меня была музыка. Потому что так, как вел ее наш Эрик Билалович Ахмедов, ее не вел никто. В его кабинете не было парт. Зато были ряды театральных кресел у стен. Большой зеркальный шар под потолком, который он сделал вместе со старшеклассниками. Барабанная установка, гитара, пианино, еще какие-то музыкальные инструменты. И все можно было потрогать, и на всем можно было попробовать сыграть.
Он учил нас петь хором и а капелла, показывал, как дирижировать. Его песни мы пели даже во дворе. От радости, от избытка чувств, просто потому что петь, оказывается, очень здорово. Он всегда был с нами уважителен и добр. А какие захватывающие истории рассказывал про великих музыкантов прошлого! После таких историй классику мы слушали затаив дыхание. © Rijuh / Pikabu
- Лучшие школьные воспоминания — моя учительница физики. Это была взрослая, очень тучная женщина. Она бегала по кабинету и кричала: «Я молекула! Вот я здесь, а вот я там. А вот диффузия!» — и в этот момент она хватала за руку одноклассника и начинала с ним кружиться. © Подслушано / Ideer
- У меня в пятом классе был лучший учитель истории! Он был археологом, но пока никаких экспедиций не намечалось, устроился к нам в школу. Мы из книг брали только название темы, остальное он полностью рассказывал сам, а в конце урока показывал фото: где он был и что находил. У него был дефект речи, но все равно даже двоечники его слушали с интересом! Благодаря ему я начала любить историю. © Старлайт / ADME
- Наш учитель биологии был жестким, холодным, любил поорать и никогда не улыбался. Его боялись абсолютно все! По-моему, даже другие учителя побаивались: слишком сильно напоминал он какого-то кинозлодея. А однажды, на очередной контрольной, я решила нарисовать дракона. Саму контрольную я уже дописала! Ну сижу я, вырисовываю ему хвост и вдруг слышу покашливание. Учитель посмотрел на меня, посмотрел на дракона, опять на меня, потом на остальных учеников и выдал: «Дракону нужен друг!» Взял еще один лист, нарисовал второго дракона и сердечки вокруг. Причем очень классно нарисовал, лучше, чем я. После этого его уже никто не боялся. © Tulen / ADME
- Самый ценный урок жизни мне подарила наша учительница. В 8 классе девочка у доски сделала ошибку, а я захихикала. Учительница повернулась и железным голосом спросила «По какому праву вы считаете, что имеете право смеяться над людьми?» Я надеялась, что полы разверзнутся, и я исчезну — настолько мне было стыдно. Больше я не смеялась над ошибками других людей. © koteikaboreika
- 4 класс. У меня тогда были напряженные отношения с отчимом, и учительница, видимо, поняла, что что-то не так. Однажды она меня подозвала и вручила плюшевую собачку хаски. Игрушка «ходила» со мной в школу, спала на моей подушке и была мне верным другом еще долгое время. © Unknown author / Reddit
- Дочь, 11-й класс, первый государственный экзамен. Пришла — и все плохо! До тошноты. Слезы. «Не пойду, и все!» Классная руководительница каким-то дивным образом все же отправила дочь на экзамен. На мой вопрос: «Как?!» — ответила: «А я дала ей ручку волшебную! У меня этой ручкой все в прошлом году на 5 писали». Дочери 18 лет! Какая волшебная ручка? А классная продолжает: «Не волнуйтесь! Она, думаете, одна такая? У меня целая упаковка была с утра, сейчас ни одной нет». © Татьяна Ланская
- Вспомнила добрую историю из детства. Как-то раз зимой меня отправили в санаторий, а я оставила варежки дома. Мне было холодно, воспитатель увидела, что я мерзну, и связала мне варежки с красивым красным узором. До сих пор храню этот подарок и добрым словом вспоминаю эту прекрасную женщину.
- Вспомнила свою учительницу начальных классов: она выдавала фигурки из бумаги за старание, а когда делали прописи, то отличникам под обложку тетради она вкладывала небольшие почетные грамоты. С нами учились несколько детей из неблагополучных семей, так учительница разрешала им дремать на уроках. Удивительный преподаватель, больше таких не встречала. © Варвара Король / ADME
- Как-то я решила задать моей учительнице биологии вопрос, который меня долго мучал: «Почему у куриц разного цвета яйца, то белое, то оранжевое?» А она мне тихо так, шепотом говорит: «Тс-с-с, это секрет, его ни-и-икто не знает». Целый день смеялась над этим. © ШКогвартс / VK
Что ж, кажется, лучший урок — это урок доброты! Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о самом необычном учителе, которого вы запомнили лучше, чем учебную программу? Делитесь в комментариях!
А вот еще наши статьи о прекрасных учителях: