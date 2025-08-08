14 человек рассказали о главном учителе в своей жизни (и это не всегда тот, кто ставил пятерки)

"Ребенок забыл свой обед? Он покупал еду для него. Родители разводятся? Он поддерживал. Как-то он оплатил мою поездку за границу, потому что знал, что я не могу себе этого позволить“ по ходу, работал для удовольствия, деньги у него и так имелись - покупать забывашкам обеды и поездки за границу не всякий учитель может себе позволить