"Ребенок забыл свой обед? Он покупал еду для него. Родители разводятся? Он поддерживал. Как-то он оплатил мою поездку за границу, потому что знал, что я не могу себе этого позволить“ по ходу, работал для удовольствия, деньги у него и так имелись - покупать забывашкам обеды и поездки за границу не всякий учитель может себе позволить
14 человек рассказали о главном учителе в своей жизни (и это не всегда тот, кто ставил пятерки)
Истории
7 минут назад
Многих учителей сейчас не вспомним даже по имени. Но были и те, кто остался в памяти на долгие годы. Авторам историй из нашей статьи повезло: в их жизни встретился достойный учитель, который не только научил их любить физику или литературу, а преподал гораздо более важный урок.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
- Наш учитель истории был замечательным человеком и учителем, лауреатом нескольких национальных премий. Он выслушивал каждого и помогал всем. Ребенок забыл свой обед? Он покупал еду для него. Родители разводятся? Он поддерживал. Как-то он оплатил мою поездку за границу, потому что знал, что я не могу себе этого позволить. Он организовывал школьные поездки, давал почитать свои любимые книги и заступался за всех, кто в этом нуждался. Он писал пьесы! Он был моим другом еще 11 лет после окончания школы. Нас было 26 человек в классе, он преподавал нам историю 5 лет. 23 из нас изучали историю в университете, четверо из нас преподают историю. Когда его не стало, 3000 учеников написали в школу. Он был не только лучшим учителем, но и самым добрым человеком из тех, кого я когда-либо встречал. Я так сильно по нему скучаю... © Rosekernow / Reddit
- Сдаю выпускной экзамен — историю, вся на нервах. Принимает независимая комиссия, а наша историчка сидит в стороне. Отвечаю и замечаю, что она делает мне большие глаза. Я аж подскочила. Оказалось, ошиблась! Сделала паузу, сосредоточилась, вспомнила правильный ответ и получила свою пятерку. Спасибо, заботливая вы наша!
-
-
Ответить
- У меня был очень строгий физик. Ох, как он нас мучал, я с трудом на тройки выгребал. Перед уроком у всего класса поджилки тряслись. Пошел я сдавать экзамен в универ с пустой головой: почти не готовился, да еще перед этим прокутил всю ночь. Сдал легко на пятерку. Встретил я нашего физика после поступления, поблагодарил, а он выдает: «Ты так хорошо сдавал, или у вас плохо принимали?» © ListFata / Pikabu
- Никогда не интересовался физикой. Но наш учитель так увлеченно вел свой предмет, что не полюбить было нельзя. Вскоре начались олимпиады и конференции. Мой учитель всегда твердил: «Не зубри формулы, надо понять процесс. Если не помнишь формулу, выведи ее сам». В итоге я поступил в технологический вуз и получил авиационную специальность. © OttudaGde.G / Pikabu
- Из-за излишней мягкости учительницы наши уроки литературы в школе напоминали балаган. И вот в 9-м классе нам меняют учителя. Это был самый крутой педагог в моей жизни. Мои гости до сих пор пугаются, когда я показываю им книги, усыпанные клейкими закладками. Да, ее все боялись, она была строгая, многое требовала. Но она научила нас думать. Мы могли серьезно спорить о каком-то моменте в произведении, обсуждать свои мысли. Все мои одноклассники хорошо пишут до сих пор. Последний урок в школе был ее уроком. И она нам пела. Не помню что, но это было что-то такое трогательное и нежное, что ревела даже мальчишки. А на вручении дипломов выпускников приглашали на сцену, она и зачитывала четверостишие о каждом. И их написала она. Про каждого она нашла добрые слова. © Hurmen / Pikabu
- Наша учительница естественных наук учила нас прежде всего думать. Например, она начинала урок с вопроса: «Что происходит с пищей, когда мы ее проглатываем?» Затем она делила нас на команды и давала нам огромный лист бумаги. Один ребенок ложился, мы его обводили, и нам нужно было решить, как, по нашему мнению, выглядит пищеварительная система. Затем мы представляли свои идеи классу и защищали свои «теории». Потом учительница говорила, что каждая команда сделала правильно, а потом переходила к тому, как на самом деле выглядит пищеварительная система. © Cashewcamera / Reddit
- В 7-8 классах я училась отлично, но поведение хромало. Ничего из ряда вон выходящего — могла ответить на замечание учителя, болтать или смеяться на уроке с подружками, постоянно опаздывала. Нашей классной руководительницей была учительница литературы — интеллигентная женщина преклонных лет, заслуженный учитель. На собраниях она всегда хвалила меня, но в разговоре с мамой упоминала, что я кажусь ей этакой «тургеневской девушкой», хотя поведение мое оставляет желать лучшего. Как-то учительница начала меня отчитывать, а я: «Вы не имеете права со мной так разговаривать». И у нее вырвалось: «Ах ты жучка!» Я в шоке, собрала вещи и ушла. И перестала ходить на ее уроки. А через пару недель раздался звонок на домашний телефон — это была она. Учительница плакала, просила прощения за то, что не сдержалась, говорила, что я не заслужила такого и ей очень жаль. Это был второй шок: ни разу до того взрослый человек не извинялся передо мной, когда был неправ. Ее поступок поразил меня. Извинения были искренними, и, конечно, я ее простила. После этого между нами возникла особая связь. Я старалась быть вежливее, она — тоже. Я полюбила ее предметы еще больше. После девятого класса она ушла на пенсию, но мы продолжили общаться: иногда созванивались, приходили к ней в гости с одноклассниками. В 11 классе я брала у нее занятия на дому за символическую плату и сдала экзамен почти на 100 баллов. Прошло больше 10 лет, я окончила университет, но каждый год в День учителя звоню именно ей. Она всегда очень рада меня слышать. Это самый главный учитель в моей жизни. © Подслушано / Ideer
AI-generated image
- У нас был учитель математики — дядька строгий, но с чувством юмора. Как-то на контрольной он сказал: «Я сейчас дам задачу, но с подвохом, если ответите неправильно — поставлю высшую оценку, а если правильно — не допущу до контрольной. Кто рискнет?» Все побоялись ребусов преподавателя, а я, подумав, что это шутка, все равно решил попытаться. Оказалось, задачка была на логику: «Какое слово всегда пишется неправильно?» Ответ прост: неправильно. Учитель засмеялся, поставил мне пятерку и сказал: «Учитесь думать, а не паниковать». © ШКогвартс / VK
- Я обожала правоведение в школе. К нам в девятом классе пришел новый учитель, который нашел уникальный подход к урокам. И сумел нас увлечь настолько, что никто никогда не прогуливал. Мы разбирали разные темы, связанные с законами. И учитель делил нас на небольшие группы. Например, я была пострадавшей, мой одноклассник — ответчиком, остальные — присяжными и так далее. Разыгрывали очень интересные сценки вроде дележки наследства, бракоразводных процессов, даже криминальные истории бывали. Каждый из нас так погружался в свою роль, что после уроков еще несколько переменок восхищенно обсуждали наш выдуманный судебный процесс. Так что далеко не всегда уроки бывают скучными. © ШКогвартс / VK
- Моя учительница во втором классе была первой учительницей, которая поняла, что я вредничаю, потому что мне скучно. Она познакомила меня с книгами, которые, как считалось, были не для моего возраста («Аня из Зеленых Мезонинов» и «Маленький домик в прерии»), и разрешала мне читать в классе, если я заканчивала свою работу, при условии, что я хорошо себя вела. У нее были два ежика — любимцы класса, и я их просто обожала. После уроков я оставалась в ее классе, ждала, когда за мной заедет папа, читала и играла с ежиками. Когда учительница узнала, что у меня нет мамы, с которой я могла бы пойти на мероприятие в честь Дня матери, она пошла со мной. Она даже взяла меня с собой в поездку в Канаду, чтобы навестить свою подругу, которая разводила ежей. Она всегда выслушивала меня, находила для меня время и относилась ко мне как к человеку, достойному уважения, и как к ребенку, которому не хватало внимания в большой семье. Это очень много значило для меня. Сегодня мы по-прежнему дружим в соцсетях, и я навещаю ее всякий раз, когда возвращаюсь в свой родной город! © kyothinks / Reddit
- Однажды учитель математики перед всем классом сказал мне, что я безнадежен, потому что у меня самые низкие оценки. Я проплакал несколько часов, начал изучать учебники за предыдущий год, чтобы закрепить свои знания, а затем у меня появился интерес. Экзамен в итоге я сдал лучше всех. Иногда отрицательная мотивация помогает. В тот раз я возненавидел учителя, но я счастлив, что все так сложилось. © Unknown author / Reddit
- Один мой бывший одноклассник — сейчас довольно успешный художник. Рисует персонажей для компьютерных игр, живет где-то в Чехии, чувствует себя отлично. Но я помню, как все это начиналось. Где-то в шестом классе мы сидели с ним за партой, я писал контрольную, а он на своем листочке рисовал нашего учителя, которого поборол огромный противный монстр. В какой-то момент учитель увидел, что он занимается не тем, чем нужно, забрал листочек, но не наорал, не выгнал из класса, а просто внимательно рассмотрел рисунок и сказал: «Слушай, а неплохо. Не забрасывай, продолжай рисовать». За контрольную он получил единицу, но рисование не забросил. © Палата № 6 / VK
- В начале 10-го класса я проходила курс психотерапии, а когда наконец смогла вернуться в школу, меня определили в класс к учительнице английского. Благодаря ей я чувствовала себя комфортно на занятиях и никогда не винила себя за то, что отстала от других учеников. Одним из наших заданий в конце года было написать три коротких стихотворения об опыте, который повлиял на нашу жизнь, и один из своих стихов я посвятила опыту лечения. Учительница вернула задание с комментарием: «Ты боец и чертовски умна. Оценка: 5». Это было шесть лет назад, а я до сих пор храню этот листок. Что-то в ее комментарии придало мне сил. Я всегда буду помнить эту учительницу как одну из самых добрых и понимающих. Она по-настоящему верила в меня, даже когда я отставала в учебе. © murrrdith / Reddit
- Мне посчастливилось иметь немало крутых учителей, но самое большое влияние на меня оказала моя учительница в первом классе. Она была еще и консультантом в начальной школе и, по воле судьбы, в старших классах она стала консультировать новичков. Я рос в приемной семье, и эта учительница постоянно присутствовала в моей жизни, когда все шло не так. Мои школьные годы были тяжелыми, и ее дверь всегда была открыта для меня или любого другого, кому нужно было поговорить. Несомненно, именно благодаря ей я сейчас в полном порядке. © Vantruss / Reddit
- Мой учитель музыки — лучший преподаватель, который у меня когда-либо был. Мои школьные впечатления были довольно плачевными: у меня было мало друзей, мне не нравились занятия, и в целом я была очень несчастна большую часть времени. Но у нас была музыкальная группа, и она стала для меня спасением. Все, что я делала, — это сосредотачивалась на музыке и на том, как сильно мы с ребятами поддерживаем друг друга с помощью этой музыки. Учитель заставил меня почувствовать, что вместе возможно сделать все, что угодно. Благодаря ему мы выигрывали конкурсы. Он был настолько обаятелен, что все в школе, включая тех, кто не учился у него, знали и любили его. Мой выпускной год был его последним годом в моей школе, и мы все старались не рыдать, когда играли с ним на выпускном. Все знали, как много он для нас значил и что наша группа была для всех нас как вторая семья. © ajw596596 / Reddit
- Я обожала уроки права в нашей школе. Преподаватель использовал 25 минут из выделенных 45 на подачу материала, а остальные неизменно посвящал чему-то другому, но всегда несомненно важному. Например, финансовой грамотности. Или тому, как важно иметь хорошую кредитную историю. Или как правильно оплачивать коммунальные услуги. Как поступать во взрослой жизни, если понятия добра и зла придумали сами люди, а по факту есть лишь принятые решения и их последствия. Моим любимым было «как построить адекватные, здоровые отношения». Иногда он просто делился интересными фактами из истории, а иногда мы обсуждали популярные фильмы и искали в них тайное дно и зашифрованное послание про проблемы человечества. Каждый урок я ждала как чуда. И не одна я. Когда он ушел из школы, клянусь, несколько девчонок из разных классов рыдали в туалете. Мир образования явно потерял не просто прекрасного учителя, а удивительного человека. Но его вклад для меня навсегда останется бесценным. © ШКогвартс / VK
- Влюбилась в учителя физики в шестом классе, как сейчас помню. Он заходил в класс, и у меня будто сердце выпадало. Высокий, в очках, всегда в теплом свитере и с таким голосом, что я вообще не слышала, что он там про силы и законы Ньютона говорил. Мне казалось, красивее и умнее мужчины просто нет на планете. Началась романтика — писала ему валентинки, типа инкогнито. «Вы — как гравитация: рядом с вами не могу устоять» — ну что-то в этом духе. Подкладывала в тетрадки, один раз даже сунула в рукав куртки. И была уверена, что он не догадается, кто это. Только я тупо не учла, что у меня почерк дурацкий, с загогулинами, и он его знал наизусть. В итоге как-то после урока подозвал, смотрит так мягко и говорит: «Ты милая и добрая, но моя жена бы не обрадовалась, если бы нашла такие записки. И, думаю, твои родители тоже». Я в тот момент хотела провалиться сквозь парту. Было жутко стыдно. Но он никому не сказал, не поржал, не выставил. Просто оставил это между нами. Больше я, конечно, такой фигней не занималась. Но до сих пор, когда слышу слово «физика», у меня внутри что-то тепло вздыхает. © ШКогвартс / VK
- Мой учитель английского постоянно выглядел так, будто собирается в отпуск: с пышными волосами, в гавайских рубашках. И он любил глубоко погрузиться в философию литературы. Именно он увлек меня этим предметом. В 21 год я снова встретил его на одной праздничной вечеринке и продолжил с ним обсуждать философию. © Unknown author / Reddit
- Работаю в школе уже больше 20 лет. Начинала еще студенткой на практике, подменяла тогда учителя мировой литературы. Думала — временно. А осталась, как оказалось, надолго. Одним из первых моих классов был шестой. Дети там были смышленые, все как на подбор — олимпиады, конкурсы, домашние задания выполняли на «отлично». Но был один мальчик, Саша. Тихий, закрытый, сильно заикался и на уроках почти не поднимал глаза. Я сначала пыталась его «вытянуть»: почаще спрашивала, вызывала к доске. Но он начинал так нервничать, что путал слова, запинался еще сильнее, и в классе раздавались смешки. Тогда я решила попробовать по-другому. Стала давать ему творческие задания, письменные работы, где можно спокойно думать и не бояться чужих взглядов. И он оказался очень способным: писал искренне, пусть иногда немного сумбурно, но так, что цепляло. С тех пор прошло много лет. Класс давно выпустился, кто где, а Саша каждые полгода заходит ко мне с цветами. Говорит, что до сих пор благодарен за то, что не сломала, не давила, а помогла поверить в себя. Сейчас у него все хорошо: работает, пишет собственную книгу. Недавно предложил мне быть его первым редактором. Согласилась без раздумий. © ШКогвартс / VK
А вот и еще несколько статей с историями про школу:
Комментарии
Уведомления
Истории очень интересные и человечные, но зачем-то повторяется история о строгой учительнице по литературе. Проверяйте, пожалуйста, текст перед публикацией - мы понимаем с первого раза.
-
-
Ответить
Похожее
20 человек, которые попали в настолько неловкую ситуацию, что до сих пор ходят красные
Народное творчество
4 года назад
17 человек, которые с помощью остроумия выходят из любой передряги
Народное творчество
9 месяцев назад
17 человек, которые прокачали свое чувство юмора до уровня "мастер"
Истории
9 месяцев назад
18 доказательств того, что продажа вещей в интернете — забава для людей с крепкими нервами
18 человек, которые пошли в медучреждение за помощью, а вышли оттуда с глазами по 5 копеек
19 историй о том, как деньги могут испортить даже самые близкие отношения
Истории
11 месяцев назад
22 истории, которые помогут взглянуть на жизнь богатых людей с разных сторон
Истории
1 год назад
Я впервые улетела отпуск без мужа и даже не могла представить, чем обернется мой отдых
Авторские колонки
9 месяцев назад
20+ мистических историй, от которых по спине бегут мурашки размером со слонов
20+ примеров того, что в повседневной жизни есть место неожиданным находкам
Фотоподборки
6 месяцев назад
20+ человек, которые однажды дали денег в долг и теперь сильно подумают, прежде чем это повторить
17 доказательств того, что соседи — совершенно уникальные ребята, хоть кино о них снимай
Народное творчество
2 года назад