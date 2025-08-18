20+ историй о неловкой, но такой искренней папиной любви

Истории
43 минуты назад

Сколько бы нам ни было лет, для наших родителей мы все равно остаемся детьми, и особенно теплые детские воспоминания связаны, конечно, с ними. В этой статье мы собрали истории про пап, которые сделали детство своих дочек и сыновей незабываемым.

  • Как-то раз взяла у родителей из дома средства для мытья унитазов. И так оно все чудесно отмыло, что я аж папе похвасталась. Но я никак не ожидала, что он в ответ возьмет и купит мне ящик этого средства на 10 лет вперед. © valeria.kotegova
  • Летом я поехал в лагерь и сразу там все возненавидел. Я писал родителям и умолял забрать меня домой. Но директор лагеря посоветовал им не отвечать мне, и тогда я привыкну. И вот, слоняюсь я по лагерю и вдруг вижу какую-то фигуру вдалеке. Мне потребовалось мгновение, чтобы понять, что это мой отец. Я побежал к нему со всех ног, обнял его и заплакал, и он заплакал тоже. Он вел машину 7 часов, чтобы добраться до лагеря и спасти меня. © ***guy / Reddit
  • В 5 лет я был безумно увлечен динозаврами. Все, о чем я говорил, это музей динозавров. Мы приехали, а он закрыт на ремонт. Я безутешно рыдал. И тогда папа каким-то образом пробрался в музей и уговорил сотрудника все мне показать. Это был лучший день моего детства! © MartinLambert1 / Reddit
  • Мы учились читать по старому букварю, изданному десятилетия назад. Родители заметили, что в историях из этого букваря женщины все время готовили и делали уборку, а мужчины занимались всякими «мужскими» делами — лазали по горам и все такое. Мой отец пришел к директору школы и устроил настоящий скандал, потому что не хотел, чтобы его впечатлительная дочь читала «сексистские» книги. Это сработало: он пристыдил школу, и нам купили новые учебники. В то время мне было стыдно, что отец переживал из-за такой ерунды. Но теперь, каждый раз, когда кто-то спрашивает, что вдохновляет меня, женщину, работать в мужской сфере, я вспоминаю непоколебимую веру отца в то, что я могу все, что может мужчина. © Unknown author / Reddit
  • Отец был профессиональным футболистом, пока не получил травму и не завершил карьеру. Когда я начала играть, он приходил на все мои матчи. Меня это всегда нервировало, потому что я чувствовала, что должна произвести на него впечатление (хотя он никогда не говорил ничего плохого). Однажды я попросила его не приходить больше. Он ответил: «Конечно». Но спустя годы я узнала, что он все равно ходил, но так, чтобы я его не заметила — надевал другую одежду, садился подальше и уходил пораньше. А когда я была совсем маленькой, он позволял мне красить ему ногти лаком, надевать на него тиару и все такое. А еще он водил меня и моих сестер на игрушечные «свидания», где мы, по сути, учились, как вести себя с мальчиками. © Unknown author / Reddit
  • Я в детстве очень любила всяких насекомых. Папа мне до сих пор фотки с дачи шлет, мол, «смотри, какой жук». © kerrrmeme
  • Когда я задавал папе какой-нибудь вопрос из серии «почему небо голубое», он давал мне обстоятельный ответ, все терпеливо объясняя. Когда я подрос, и вопросы стали сложнее, он давал мне книги на эту тему и говорил: «Хороший вопрос. Почему бы тебе не почитать это, чтобы мы могли обсудить это позже?» Примерно раз в семестр он разрешал мне прогуливать школу, а сам брал отгул на работе и водил меня в научный музей, а потом мы вместе обедали. © subjection-s / Reddit
  • Мне было 18, и я с трудом заводила дружбу с другими девушками, ведь меня не волновало то, что волновало их — макияж, сумочки, реалити-шоу или симпатичные парни. Я была слишком серьезной и интересовалась окружающей средой и правами женщин. Как-то я сказала отцу, что не чувствую себя «настоящей» девушкой. Он ответил мне очень искренним тоном, что «есть много способов быть девушкой». Вроде мелочь, но я запомнила эту его фразу навсегда. © dallasdarling / Reddit
  • Папа поощрял мою любовь к знаниям. Когда я в 6 лет захотел узнать об истории ацтеков, он отвел меня в библиотеку, где мы взяли настоящую историческую книгу, и объяснил то, что мне было трудно понять. Когда я захотел помочь ему в гараже, он показал мне все инструменты и научил, как их чистить, смазывать и как ими пользоваться. Он всегда относился ко мне серьезно и отвечал на каждый мой вопрос. Он был моим лучшим учителем, моим самым надежным защитником и моей опорой. То, как я воспитал своих детей, во многом связано с тем, как он воспитал меня. © Pyratekyd_Kidd / Reddit
  • Родители были в разводе, и я видела папу только по выходным. Мы играли в компьютерные игрушки и ели пиццу, было классно. Однажды он разбудил меня глубокой ночью, взял на руки, вынес во двор, положил на траву, сел рядом со мной и сказал: «Посмотри наверх». А в небе — метеоритный дождь! Мы лежали на траве практически до рассвета, и он рассказывал мне о космосе. Я все еще думаю о нем, когда вижу падающую звезду. © jennittles / Reddit
  • Я была еще совсем маленькой. Однажды в семейной поездке, когда мы осматривали какой-то замок, мне стало скучно. И тут папа сказал, что мы будем «охотиться» на кур. Мы бегали по окрестностям (папа мимоходом рассказывал мне историю этих мест) и искали кур, которых, как я теперь догадываюсь, там и в помине не было. А на свадьбе родственников мы также «охотились» на львов, затаившись в кустах, и я испытывала страх и восторг одновременно! © SidheGlas / Reddit
  • Однажды мы с папой были в парке развлечений, и он пошел со мной на американские горки, хотя плохо их переносил. Но он знал, что без него я побоюсь и ни за что не пойду, и буквально пожертвовал собой ради меня. Он сошел с аттракциона очень бледным, а мне тогда очень понравилось! © SteveFrench12 / Reddit
  • Я от папы никогда не слышала слова «люблю». Но при этом, если мне что-то понравилось, он каждый день приносил это домой, пока не скажешь «не покупай это, пожалуйста». Так было в детстве, и так до сих пор. Уже во взрослом возрасте я сходила на гончарный мастер-класс, рассказала ему, как классно было, так он на полном серьезе предлагал установить гончарный круг прямо в комнате. Когда я взяла с улицы котенка на передержку, он был против, но потом построил ему пентхаус своими руками, в нем были даже занавески! © anna_gamash
  • В 19 лет расстались с парнем, первые отношения, 2 года встречались. Я страдала, лежала дома, а у папы отпуск. И он не знал, как поддержать. Заходил тихонько в комнату, звал то завтракать, то обедать, а я все не выходила. И тут входит и говорит: «Я там продукты купил, посмотри». Я выхожу, а там фрукты, ягоды, вкусняшки разные и дорогущая банка кофе (я как-то давно просила купить, но сказали, что слишком дорого). Вспомнил ведь и поддержал, как мог. Я тогда прямо расплакалась. © aspolsyn
  • 14 февраля моя старшая сестра пришла домой с подарками от поклонников. Мне было лет 6, и я устроила истерику из-за того, что ей подарили цветы, а мне нет. Мой папа обзвонил всех своих и маминых друзей, у которых были сыновья, и через час они стояли у порога нашей квартиры с цветами и конфетами и поздравляли меня с Днем всех влюбленных. © stekhvanova
  • В 4-м классе я получила свою первую двойку. Пришла домой в страхе, что родители будут меня ругать, плакала. Но папа не стал меня наказывать, а наоборот — принес мне торт. Люблю его очень! © ШКогвартс / VK
  • Однажды папа заметил, что у меня плохое настроение, поэтому он надел мой бирюзовый парик и очки для плавания и ходил за мной по пятам с совершенно безразличным видом, только бы я рассмеялась. © Unknown author / Pikabu
  • Приехал в гости папа. 76 лет. Вместо экскурсий по городу ходит со мной на сделки (я риелтор). Ждет во дворе. В прошлый раз не выдержал, поднялся в квартиру (он меня не отпускает работать, пока я не скажу полный адрес). Зашел как к себе домой — суровый, в черных очках. Молча огляделся, убедился, что я в порядке, кивнул и вышел. Собственница спрашивает: «А кто это?» Я: «Телохранитель». Сегодня поехали, попросила его не подниматься и клиентов не пугать. Вышла через полтора часа. Он сидит в окружении девяти старушек, как Сократ среди муз. Читает. Подхожу — старухи на меня подозрительно смотрят. Я: «Привет, девчонки, мальчика у вас заберу?» Смеются: «А зачем он вам?» «А он мой папа!» © vasilisaPRO / Pikabu
  • В детстве мне нельзя было есть конфеты — предрасположенность к диабету. Однажды родители принесли здоровенную коробку с шоколадными конфетами и положили на холодильник. Я, чтобы добраться до верха, поставил табуретку на диван, проник рукой под крышку и нащупал там единственную конфетку. Но это оказалась копия, мастерски вылепленная из пластилина. И тут вошел батя, с кульком каких-то белых, шипастого вида комков и сказал, что конфеты мне не дают не потому что жадные. А потому что я могу сильно заболеть, и он специально ездил в диабетический магазин, и купил мне кулек этих сладостей. Жалко ему меня было, что мне нельзя конфет, но и пошутить он любил. Мне было ни капельки не обидно. © Puzran / Pikabu
  • Мне было 14. Папа постоянно вытягивал меня то на рыбалку, то в футбол поиграть. Мне нравилось проводить с ним время, но иногда не хотелось никуда идти — просто посидеть дома, во что-то поиграть. Но папа настаивал, и я не понимал, почему. А потом понял — папа сам вырос без отца и пытался дать мне все то, чего не было у него. А я не ценил. Теперь мы часто проводим время вместе. © ШКогвартс / VK
  • Однажды в День влюбленных мой отец, обычно очень серьезный и невозмутимый человек, подсунул мне под дверь записку. Это был сложенный пополам листок бумаги, на котором было нарисовано сердце с ручками и ножками и написано: «Ты — самое прекрасное, что я когда-либо создавал. Я так тобой горжусь! Люблю тебя!» © Unknown author / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее