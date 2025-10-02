20+ находчивых мастеров, которые связали такое, что не забудешь
15 минут назад
«Связала шапку „Осьминог“. Кстати, она на подкладке, чтобы зимой голова не мерзла»
«Пуловер „Паутинка“. Осталось только спрятать свободные концы и сделать паука»
«Я вяжу сумки. Вот модель „Зефирка“»
- Это очень круто! Не колхоз, а реально стильняжная вещь! © ZzzebRA / Pikabu
«Да, он не идеален, но я наконец-то закончила свой спиральный свитер как раз к осени»
«Сестра вот-вот родит, и я связала для нее это»
- Я беременна и мечтаю, чтобы кто-то сделал такое для меня! © Busy-Environment-258 / Reddit
«Я связала жабокофту»
- Крутая! А для мальчика 54 лет можете такую же сделать? © PapaJamm / Pikabu
- Идеальной кофты не существу... Дайте две! © kapibara007 / Pikabu
«А вот мой свитер с детективом Коломбо»
- Это шедевр! © therealgookachu / Reddit
Создала забавную котошапку
«Я связала свитер с гусем»
- Боже мой, один взгляд на тебя заставляет меня улыбаться! © Tapiolasta / Reddit
«Я безумно довольна результатом»
«Теперь и меня захватило вязание. Я так горжусь собой»
«За годы накопилось много остатков мотков, которые хотелось уже как-то использовать. В итоге вот такая великолепная шаль получилась»
«Наконец-то закончила вязать этот топ. Восемь месяцев ушло на него»
«В качестве рефа использовала платье модного лейбла, но сделала его более удобным для носки: удлинила юбку и спинку сделала поуже»
- Потрясающе! Но как оно крепится сбоку на груди? Двусторонней лентой? © Janicems / Reddit
- Эм, никак? Пока я не прыгаю и низко не наклоняюсь, оно нормально сидит. © verbenana / Reddit
«Очень мягкие на ощупь нарукавники получились. И на них еще кусочки мха есть»
«Я не могла найти нормальный кардиган, который бы мне понравился, поэтому связала его сама»
«Связала лоскутный кардиган за три месяца. Получилось использовать кучу остатков пряжи. Мне так нравится результат!»
«Связала рыбко-свитер. Теперь я весь день могу стоять у кулера с водой на работе, совершенно точно не позируя и не напрашиваясь на комплименты»
«Наконец-то удалось связать недостающую пару для одного носка! Начала еще в мае, потом взяла перерыв на лето, и вот они, мои красавцы»
«Футболка называется „У меня закончилась пряжа, и мне пришлось импровизировать“»
- Купила три небольших мотка пряжи. Думала, что этого будет достаточно для футболки. На полпути поняла, что пряжа уже заканчивается. Пришлось доставать из закромов старые мотки и импровизировать. Хотя результатом я все равно довольна. © AccomplishedDoor4140 / Reddit
- Никогда бы не догадалась. Выглядит так, как будто так и задумывалось изначально. © _Morvar_ / Reddit
«Моя цветастая юбка готова. На все про все ушло полтора месяца»
«Случайно связала пригодный для носки спальный мешок. Это должна была быть небольшая накидка, но она получилась гораздо длиннее, чем я ожидала»
«Это моя первая такая большая и серьезная вещь. Я все еще новичок, но узор был довольно простой, так что я справилась»
- Результат, достойный похвалы. Я тоже связала себе такую штуку для свадебного наряда. © marmalades489 / Reddit
- Кстати, да, отлично подойдет для свадьбы. © merisor / Reddit
«Вот такой необычный узор в виде рук. В целом я довольна результатом. Не могу дождаться, когда смогу надеть его на работу и посмотреть на реакцию коллег»
Фото на превью BiodermA / Pikabu
