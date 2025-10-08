18 человек, чье поведение на свадьбе затмило даже самого навязчивого тамаду

Понимаю. Вот какая ситуация была у меня. Подруга собралась замуж. Так как мы обе были студентками, а её родители и будущий муж работали, то почётная миссия в помощи поиска свадебного платья выпала мне + я была приглашена свидетельницей. Помню объездили мы уйму салонов, перемеряла она много платьев. Когда в самом начале примерок подруга интересовалась моим мнением, честно отвечала, пока не напоролась на её ответочку: " Вот когда сама будешь выходить замуж, тогда и будешь высказать свое мнение ". Стало обидно, по молодости это проглотила и продолжила с ней кататься дальше по свадебным салонам, но на последующие вопросы идёт ли ей платье, как болванчик кивала да. В итоге за платьем поехала она с мамой и какое именно выбрала не сказала, ибо это секрет. Потом с ней вдвоем объездили уйму салонов красоты, она показывала картинку с желаемой причёской и спрашивала, смогут ли её повторить в день свадьбы, а сейчас бесплатно воссоздать на ней, чтобы она оценила пойдет ей или нет. С бесплатностью ей вежливо отказывали, говорили работа стоит денег. Потом ей видимо надоело мучить и себя, и меня, сказала, что сделает причёску, где обычно стрижётся. Мне же дала указание быть на её свадьбе красивой. Платье себе купила с первого раза: открытые плечи, в пол, насыщенного сине-голубого цвета. С прической ещё проще: зашла в первый же ближайший салон и записалась на нужную дату. В день "х" пошла делать обычную высокую причёску, а в итоге девушка-мастер создала шедевр (не преувеличиваю, подобной красоты мне потом никто не делал). У невесты же всё пошло не так радужно: платье ей не шло (не её фасон), а причёска была мягко говоря не удачной (должны были быть уложенные на голове завитки, они и получились, но концы их не были спрятаны и торчали вверх, переделывать этот ужас времени не было, пришлось довольствоваться тем, что получилось). Прошла свадьба. Сделали фотографии. Моя сестра принесла их показать своим подругам, так они с возмущением в один голос: "Это что, твоя сестра была красивее невесты?" На что сестра ответила: "Девочки, вы так говорите, будто она это специально. Невеста сама себе и платье, и причёску выбирала".

Кстати, сама невеста (стоит отдать ей в этом плане должное) сказала, что я красивая и на мой успешный образ не обиделась.