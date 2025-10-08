18 человек, чье поведение на свадьбе затмило даже самого навязчивого тамаду

Понимаю. Вот какая ситуация была у меня. Подруга собралась замуж. Так как мы обе были студентками, а её родители и будущий муж работали, то почётная миссия в помощи поиска свадебного платья выпала мне + я была приглашена свидетельницей. Помню объездили мы уйму салонов, перемеряла она много платьев. Когда в самом начале примерок подруга интересовалась моим мнением, честно отвечала, пока не напоролась на её ответочку: " Вот когда сама будешь выходить замуж, тогда и будешь высказать свое мнение ". Стало обидно, по молодости это проглотила и продолжила с ней кататься дальше по свадебным салонам, но на последующие вопросы идёт ли ей платье, как болванчик кивала да. В итоге за платьем поехала она с мамой и какое именно выбрала не сказала, ибо это секрет. Потом с ней вдвоем объездили уйму салонов красоты, она показывала картинку с желаемой причёской и спрашивала, смогут ли её повторить в день свадьбы, а сейчас бесплатно воссоздать на ней, чтобы она оценила пойдет ей или нет. С бесплатностью ей вежливо отказывали, говорили работа стоит денег. Потом ей видимо надоело мучить и себя, и меня, сказала, что сделает причёску, где обычно стрижётся. Мне же дала указание быть на её свадьбе красивой. Платье себе купила с первого раза: открытые плечи, в пол, насыщенного сине-голубого цвета. С прической ещё проще: зашла в первый же ближайший салон и записалась на нужную дату. В день "х" пошла делать обычную высокую причёску, а в итоге девушка-мастер создала шедевр (не преувеличиваю, подобной красоты мне потом никто не делал). У невесты же всё пошло не так радужно: платье ей не шло (не её фасон), а причёска была мягко говоря не удачной (должны были быть уложенные на голове завитки, они и получились, но концы их не были спрятаны и торчали вверх, переделывать этот ужас времени не было, пришлось довольствоваться тем, что получилось). Прошла свадьба. Сделали фотографии. Моя сестра принесла их показать своим подругам, так они с возмущением в один голос: "Это что, твоя сестра была красивее невесты?" На что сестра ответила: "Девочки, вы так говорите, будто она это специально. Невеста сама себе и платье, и причёску выбирала".
Кстати, сама невеста (стоит отдать ей в этом плане должное) сказала, что я красивая и на мой успешный образ не обиделась.
18 человек, чье поведение на свадьбе затмило даже самого навязчивого тамаду
Свадьба — это праздник, который всегда переполнен яркими событиями. Но иногда они могут быть совсем не такими, как планировали участники. Вот и наши сегодняшние читатели рассказали истории, которые по накалу страстей могут затмить любые конкурсы от ведущего.
- Это был 2009 год. Моя лучшая подруга решила выйти замуж, устроив пляжную церемонию на другом конце страны. Не знаю, чем я думала, но упаковала в чемодан струящееся прозрачное белое платье и полетела. И только в отеле до меня дошло, что за дичь я творю. Я пошла искать торговый центр, но там были толпы народа, которые сметали всех на своем пути из-за «черной пятницы». Короче, не купила ничего. На следующий день я надела свое дурацкое белое платье, а сверху накинула гигантский вязаный зеленый свитер. Долго извинялась перед подругой за то, что пришла на ее свадьбу в белом. Она сказала, что ей не принципиально, но я все равно чувствовала себя ужасно. Весь день я не снимала свитер, хотя было довольно жарко, а подруга ржала надо мной и уговаривала раздеться. Ее нет уже 3 года, а я с тоской вспоминаю, каким светлым и добрым человеком она была. © TinyLittleHamster / Reddit
- Мою прабабку удочерили в конце 1800-х или начале 1900-х годов. Тогда эта тема была табу, о таком особо не распространялись. Даже сама прабабушка не знала, что мать и отец ей неродные. А прямо перед церемонией бракосочетания ее папа подошел к жениху и выдал: «А ты в курсе, что она приемная? Уверен, что все еще хочешь на ней жениться?» Жених без колебаний ответил: «Да!» Они с прабабушкой были счастливы в браке. Но когда я думаю об этом моменте, меня просто в дрожь бросает. © carthagodelenda1 / Reddit
- Подрабатываю фотографом на свадьбах, так как основная работа сейчас на паузе. Люблю снимать, но иногда попадаются неадекватные заказчики, и я вспоминаю, почему я это бросила. Недавно была на свадьбе у красивой и вроде бы нормальной пары, но проблемы начались, когда гости стали дарить подарки. Ко мне подошел тамада и спросил: «А где ваш подарок?» Невеста увидела неловкую ситуацию, отогнала его, но потом и сама спросила, почему я ничего не принесла хотя бы ради приличия. Я не знала, что и ответить, отработала и с облегчением уехала домой. Фотки ей понравились, она обещала посоветовать меня своей сестре, но я, наверное, откажусь. © Мамдаринка / VK
- Я — свадебный фотограф. Позвонила барышня, сказала, что она от моей тети и ей нужно поснимать свадьбу. Я озвучил прайс со скидкой. Девушка опешила: «В смысле? Я от вашей любимой тети, о каких деньгах вы говорите?» Тут опешил уже я и переспросил, что было обещано моей родственницей? Оказывается, та гарантировала абсолютно бесплатную съемку, потому что мальчик я хороший и в детстве к тетушке бегал есть блины. Мой отказ снимать бесплатно девушка восприняла болезненно. А через час мне позвонила мама и, смеясь в трубку, рассказала, что ей набрала моя тетушка и жестко спросила: «Твой Саша что, фотографирует за деньги? Как так можно? Расстроил дочку подруги моей коллеги!» На это мама выдала родственнице курс «Мой сын не альтруист». С той поры я и мама считаемся неблагодарными, обращаться за помощью к нам не рекомендовано. © fayruzov / Pikabu
- Вспомнился небольшой трешачок на свадьбе друзей. Мать и отец жениха — люди простые, местами даже слишком. От выбора сына они были не в восторге. Мать на свадьбу пришла в одежде, в какой я не всегда рискну в ларек спуститься, отец выглядел чуть лучше. К сути. Застолье разгоняется, тамада начинает проводить легкие конкурсы для разрядки атмосферы. Один из них был таким: люди по очереди встают и называют прилагательные про жениха и невесту на первую букву своего имени. Например, если гостя зовут Олег, он может встать и сказать: «Обалденные», Лариса — «Любящие». Встают мать и батя жениха, Жанна и Юрий. И выдают: «Жалкие», «Юродивые». © AScholle / Pikabu
- Я рос с матерью. Жили мы не шикарно, но обеспеченно, доходами не кичились, а старались направить их в покупку квартиры, машины, гаража. А вот родня невесты другая — им всем важны дорогие шмотки, телефоны, иномарки. При этом могут жить в квартире без ремонта (ее же никто не видит, а внешние понты дороже всего). Свадьбу на 70% я оплатил из своего кармана, 30% дала сторона невесты. И вот на бракосочетании несколько семей со стороны невесты презентовали нам однокомнатную квартиру, типа в складчину купили подарок. И только я, жена и моя мать (ну и вся родня невесты) знали, что квартиру моя будущая жена получила в наследство еще 1,5 года назад от одинокой дальней родственницы. Зато какой «красивый» жест перед моей родней — типа молодоженов обеспечили жильем. Хотя все прекрасно знали, что жить мы будем в моей личной, за свои деньги купленной и отремонтированной двушке. © Xktn / Pikabu
- Я случайно попала в неловкую ситуацию. Меня пригласили на свадьбу. Я без задней мысли надела самое лучшее платье, что у меня было: с выпускного в университете. С цветом все нормально — оно было уверенно сиреневым, но с вышитым корсетом и шифоновой юбкой в пол. Невеста была в белом, но платье у нее оказалось очень простое. Ситуацию подогрела ее бабушка, которая прямо во время своего тоста сказала, что вот так должна выглядеть невеста, и показала на меня. Спасибо, бабуля. Нам обеим было неловко. © Marletka / ADME
Понимаю. Вот какая ситуация была у меня. Подруга собралась замуж. Так как мы обе были студентками, а её родители и будущий муж работали, то почётная миссия в помощи поиска свадебного платья выпала мне + я была приглашена свидетельницей. Помню объездили мы уйму салонов, перемеряла она много платьев. Когда в самом начале примерок подруга интересовалась моим мнением, честно отвечала, пока не напоролась на её ответочку: " Вот когда сама будешь выходить замуж, тогда и будешь высказать свое мнение ". Стало обидно, по молодости это проглотила и продолжила с ней кататься дальше по свадебным салонам, но на последующие вопросы идёт ли ей платье, как болванчик кивала да. В итоге за платьем поехала она с мамой и какое именно выбрала не сказала, ибо это секрет. Потом с ней вдвоем объездили уйму салонов красоты, она показывала картинку с желаемой причёской и спрашивала, смогут ли её повторить в день свадьбы, а сейчас бесплатно воссоздать на ней, чтобы она оценила пойдет ей или нет. С бесплатностью ей вежливо отказывали, говорили работа стоит денег. Потом ей видимо надоело мучить и себя, и меня, сказала, что сделает причёску, где обычно стрижётся. Мне же дала указание быть на её свадьбе красивой. Платье себе купила с первого раза: открытые плечи, в пол, насыщенного сине-голубого цвета. С прической ещё проще: зашла в первый же ближайший салон и записалась на нужную дату. В день "х" пошла делать обычную высокую причёску, а в итоге девушка-мастер создала шедевр (не преувеличиваю, подобной красоты мне потом никто не делал). У невесты же всё пошло не так радужно: платье ей не шло (не её фасон), а причёска была мягко говоря не удачной (должны были быть уложенные на голове завитки, они и получились, но концы их не были спрятаны и торчали вверх, переделывать этот ужас времени не было, пришлось довольствоваться тем, что получилось). Прошла свадьба. Сделали фотографии. Моя сестра принесла их показать своим подругам, так они с возмущением в один голос: "Это что, твоя сестра была красивее невесты?" На что сестра ответила: "Девочки, вы так говорите, будто она это специально. Невеста сама себе и платье, и причёску выбирала".
- Я был на свадьбе, где мать жениха попросила поставить на танец матери и сына песню «I will always love you». Родители парня внесли большой финансовый вклад в бракосочетание, поэтому молодоженам было неловко ей отказать. Это был самый неловкий момент на свадьбе, который я когда-либо видел. Весь танец мама жениха смотрела ему в глаза чуть ли не плача. Я почти уверен, что все гости хотели сквозь землю провалиться. © Adventurous_Menu_249 / Reddit
- Двоюродная сестра позвала меня на свадьбу в качестве подружки невесты. Все было замечательно, пока не появилась свадебный организатор. Эта мадам сразу же возмутилась моими татуировками и сказала, что их надо залепить пластырем. К счастью, жених осадил ее и заявил, что у меня крутые татухи, прикрывать их точно не надо. В день свадьбы эта женщина запихнула всех дам переодеваться в одну маленькую комнатушку. Я попросила ее помочь застегнуть платье, но вместо этого она расстегнула мой лифчик и просто стянула его с меня! Я была в шоке, а та не теряла времени: пошла к другим женщинам и тоже оставила их без лифчиков, заявив, что никто не должен их надевать. Моей бедной тете бюстгальтер был просто необходим, и на фото это очень заметно. Что это было вообще? © Horribleheadaches / Reddit
- Я была на свадьбе подруги. Родственница мужа во время поздравления называла невесту другим именем, а когда ее поправляли, отвечала: «Да какая разница? Это не имеет значения!» Мы потом шутили: «Дорогие Дмитрий и как там тебя? Неважно! Поздравляем от всей души!» © shafranskaya / Pikabu
- Были на свадьбе. И, наконец, наступил момент, когда невеста должна кинуть букет. Все уже стоят, приготовились. И тут бежит моя мама и кричит, перебивая голос тамады: «Алина, не надо! Дочка, не лови! Уйди оттуда! Да не нужна нам сейчас эта свадьба!» Все гости в осадок выпали. © Карамель / VK
- На выходе из ЗАГСа тетушка жениха обсыпала меня рисом и какими-то монетами, хотя мы просили так не делать, потому что выскребать крупу из моей прически и выковыривать из корсета платья — удовольствие ниже среднего. Когда моя сестра предъявила ей за это, тетка выпалила: «Она теперь под нашей фамилией ходить будет, вот пусть и привыкает по нашим порядкам жить!» Я, как об этом узнала, сразу же высказала все новоявленному супругу. А он отмазался: «Тетя с другого конца страны специально приехала на свадьбу единственного племяша, пусть развлекается». Ценой моего настроения в мой праздник?! Ну, спасибо. © inthismess / Pikabu
- Подруга выходила замуж и узнала от будущей золовки, мол, мама жениха купила себе белое платье, чтобы быть королевой вечера. После этого невеста тайно разослала всем остальным немногочисленным гостям сообщение о том, что свадьба будет в неформальном стиле. Ее родители — люди с юмором, оценили задумку. И вот картина маслом: компания веселых людей в веселых нарядах и пышущая ненавистью ко всему миру тетка с «халой» на голове и в корсетном платье с пышной юбкой из фатина. Еще и банкет перенесли из городского кафе в ресторанчик в лесу, а потом ходили в этот лес фотографироваться. Это просто песня! Лучшая свадьба, на которой я была. © Миранда Буш / ADME
- Друзья пригласили нас с женой на свадьбу. Там было около 70 гостей. Нас рассадили за столики, на каждом стояли напитки и несколько бутербродов. Затем принесли еду в формате шведского стола. Сначала есть пошли родственники жениха и невесты. Они ели не торопясь, да еще и ходили за добавкой. Когда очередь наконец дошла до нас, еды почти не осталось. Мы с другими гостями за нашим столиком были злые и голодные, поэтому скинулись и заказали 4 пиццы и куриные крылышки в соседней пиццерии. Нам все быстро привезли. Мы сели есть. Люди за другими столами смотрели на нас и облизывались. Мы не жадные — поделились со всеми, кто попросил. Невеста вся источала недовольство нашим поведением, мол, мы им всю эстетику испортили своей пиццей. Ну не голодать же нам, да? © Adorable_Distance_15 / Reddit
- Один мой клиент — настоящий ЗОЖник. Адекватный, не лезет с рассказами, не читает лекции о полезной пище. Живет своей жизнью. Многие даже и не в курсе его увлечения. Жареное, жирное, майонезы всякие и все прочее не ест вообще. По фигуре, конечно, видно, но люди думают, что он качок с хорошей генетикой. Родители невесты и до свадьбы не понимали его образа жизни, но в руках себя держали. На свадьбе тесть начал лезть к жениху, мол, да поешь со всеми, не выкобенивайся. Жених вежливо отказался. Тут и понеслось. Сначала тесть начал в жениха салатами бросать с криком: «Ешь, или брезгуешь?» Родственники его блокировали, дальше он просто орал, что такой родни ему не надо и что нормальному мужику талия не нужна. Весело все прошло. © shiftalt / Pikabu
- Мой свадебный букет пытались поймать 8 подружек. Я размахнулась и пульнула его со всей дури. Он отскочил от потолка и прилетел прямо в руки моей 82-летней прабабушки, которая сидела за столом! Прабабуля поправила прическу и выпалила: «А что, у жениха есть неженатые друзья?» Мы там все чуть со стульев не попадали от смеха.
- Лучший друг рассказал, что девушка мне изменяет. Расстался. Через год узнаю — они вместе, позвали на свадьбу! На банкете не выдержал, говорю: мол, как так — рассказал о ее измене, а сам на ней женишься! Тут невеста повернулась и как давай у него все выпытывать. Друг при всех на свадьбе признался (а другого выбора не было — она прям серьезно насела на него), что он тогда мне соврал, потому что она ему нравилась, и он решил, что я себе другую найду, а он точно сделает ее счастливой. На следующий же день она пошла подавать на развод. «Друг» винит меня, а я чувствую себя распоследним дураком, потому что потерял и друга, и любимую, и все из-за того, что не разбираюсь в людях. © Палата № 6 / VK
- Была свидетельницей у подруги на свадьбе, иногда помогала ее жениху. Тут она стала говорить со мной сквозь зубы. Потом ее мама запретила подходить к жениху. На мой немой вопрос выдала: «Родственники говорят, что ты часто вокруг него крутишься». А потом оказалось, что нельзя было помогать поправить галстук, подать салфетку, пошутить и согласиться танцевать. Подруга расплакалась, мол, знаю, что он со всеми так, но я уже вышла за него замуж. Больше не общались. © Подслушано / Ideer
Не уходите с праздника, у нас есть еще одна подборка историй со свадеб для вас.
Комментарии
Чувак из истории, где ему друг наврал про измену девушки, просто лох!
Друг ему наврал, наговорил на девушку, а тот ещё жалеет, что такого козла потерял?
Какой близкий друг, о личной жизни которого узнаёшь по приглашению на свадьбу.
И какая простая подруга, и галстук жениху подруги всегда готова поправить, и... салфетку поднять? Надушенный кружевной платочек, небрежно брошенный игривой ручкой представляется.
И никогда не слышала, чтобы жених с невестой танцевали ещё с кем-то на собственной свадьбе (кроме этого дурацкого, простите, танца с отцом - ну серьёзно, жених с матерью всем понятно, что маразм и испанский стыд, а невеста с отцом типа норм)