18 случаев, когда романтика разбилась о непрошибаемую логику (и это безумно смешно)
Истории
1 час назад
Мы искренне стараемся удивить любимых, но часто забываем, что каждый человек вкладывает в слово «романтика» свой смысл. В итоге от милых записок в кармане до «давай доедим гречку вместе» путь может оказаться короче, чем мы думаем. В этой подборке — истории о том, как благие намерения сталкивались с реальностью и превращались в жизненные и курьезные моменты.
- Мой папа — тот еще романтик. Недавно на 36-летнюю годовщину их знакомства с мамой он ушел в магазин якобы за хлебом. Вдруг звонок в дверь, мама открывает, а там стоит папа. В кожанке, темных очках, с букетом цветов, произносит фразу: «Милая, сегодня ровно 36 лет, как мы начали с тобой мутить». Мутить... Папе 54. © Не все поймут / VK
- В этом году у нас пять лет брака. Ну, раз деревянная свадьба, то я решила подарить подарок в тему. Нашла в интернете гребень для волос из дерева, заказала. Все гадала, что же мне достанется от супруга: пенек или какая-то красивая коряга для дома? В день годовщины муж сказал, что мы будем не дома. Я прямо удивилась, никогда не отмечали где-то вне квартиры. Повез в ресторан, усадил за самый красивый столик. Все было так романтично! В разгар вечера он достал часы, о которых я долго мечтала. Сказал, что решил удивить, потому что не придумал ничего по теме свадьбы. Вот это подстава. Увидел гребень, улыбнулся и поблагодарил. © Палата ** / VK
- Решила добавить в отношения с мужем романтики. Купила красивые цветные стикеры, каждый день по утрам писала на них милые слова и подкладывала ему в карман куртки. Через пару недель муж начал мне жаловаться, что какие-то шутники напихивают ему полные карманы цветных бумажек (работает в школе), и он их задолбался выбрасывать. Эх, романтика... © Убойные Истории / VK
- Дело было в отпуске. Гуляли с парнем по пляжу, ветер в лицо, романтика! Он начал говорить что-то о любви, о том, как он рад, что встретил меня. Растаяла я от его слов, как вдруг он встает на колено. Думаю, ну вот оно, предложение! А парень мне: «Можешь глянуть, что у меня в волосах? Похоже, жук какой-то». © Палата ** / VK
- Когда младшему сыну исполнилось 18 лет, мы с мужем решили поехать в путешествие. Красивый отель, крутой номер — мечта! Муж вызвался все организовать. И вот мы приехали. Заходим в номер — мама дорогая! Там были наши дети и обе мамы, моя и мужа. Муж объяснил, что из-за большого количества гостей номера обошлись дешевле, а наш сын вообще будет спать в нашем номере — это тоже позволит сэкономить. Тогда я пошла на ресепшен и попросила для себя номер получше. Я люблю своих детей, маму и свекровь, однако моей мечтой было романтическое путешествие вдвоем. Зато теперь я точно знаю: если муж говорит, что все организовал, нужно сразу проверять количество номеров. © Zzzseafhka / Reddit
- Как-то мы с мужем планировали романтический ужин. Я готовлю вкусности, стол красиво накрываю. Думаю, ну хоть проведем время вдвоем, без этой суеты и работы. Подхожу к нему с таким вот выражением лица, будто у нас первое свидание: «Представь, дорогой, будто мы только познакомились, заново влюбляемся друг в друга». И что вы думаете? Он отвечает: «Ммм... Первое свидание? Значит, за ужин платишь ты». © СИТУАЦИЯ / VK
- Жена говорит: «Хочется чего-то необычного». Ну, думаю, немного романтики не помешает. Вечером, пойдя в душ, захватил с собой мобильник и с него отправил жене СМС: «Я тебя люблю!» И теперь вот уже третий день доказываю ей, что это сообщение было именно для нее, и номером я не ошибся. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Муж решил устроить романтический ужин. Ну, думаю, круто, обычно только я готовлю. Прихожу домой, а он: «Я заказал еду в ресторане!» Радостная, сажусь за стол, жду деликатесов типа морепродуктов. Но муж принес три коробки с пиццей: «Ну ты же любишь пиццу, я и свечки вот поставил!» И сидит довольный, как будто ужин мечты сделал. Думаю, не надо объяснять, почему у нас за романтику и свидания отвечаю я. © Палата ** / VK
- Мы с мужем живем в частном доме. Вечером, перед сном, я вышла на улицу просто полюбоваться снегопадом. Двор был как чистый лист, все ровно укрыто снегом, в свете фонаря тихо кружились снежинки. Муж к тому времени уже спал, он у меня жаворонок: рано встает, выходит во двор закаляться, потом варит кофе и будит меня. И вот в этот момент мне захотелось сделать ему маленький сюрприз. Я взяла и вывела на снегу большое сердце. Утром он меня разбудил, с улыбкой спрашиваю: «Ты заметил, что я тебе оставила?» По взгляду понимаю, что нет. Мы вышли во двор и оказалось, что он уже все расчистил до земли. Ни следа от снега, ни следа от моего сердечка. Я, конечно, еще раз убедилась, что романтика у него не в приоритете. Зато с хозяйственностью полный порядок. © Не все поймут / VK
- Родители обсуждали новогодние подарки, и мама решила намекнуть папе, что хочет украшение с бриллиантом: «Это такое белое, то есть прозрачное, и как бы светится, сияет». Ответ папы: «Лампочку, что ли, хочешь?» Романтики... © Не все поймут / VK
- Сегодня муж развеселил: предложил ночью романтику. В холодильнике стояла гречка с тушенкой, так он подошел ко мне и говорит: «Давай доедим ее вместе!» © Не все поймут / VK
- А я сегодня захотела устроить мужу день романтики, поэтому решила приготовить на обед блюда французской кухни: буйабес и макаруны. Но, видимо, что-то пошло не так, потому что муж смог съесть лишь пару ложек моего рыбного супа, а про макаруны я вообще молчу. В общем, ну ее, эту французскую кухню. © Не все поймут / VK
- В конце прошлого месяца у меня началось «сезонное обострение», которое обычно выражается в нехватке романтики. Парень у меня хороший, иногда делает сюрпризы, цветы дарит, подарки. Но порой мне хочется чего-то большего! Приезжает он с работы, а я ему с порога: «Гена, мне как-то не хватает романтики, хочется цветов! Почему ты мне букет не привез?» Он молча вышел, разогрел машину, посадил меня туда и вывез в поле. И говорит: «Вот тебе поле, вон там много цветов. Бери и собирай столько, сколько захочешь!» Романтик мой! Дал то, чего душа просила. © Палата ** / VK
- По словам знакомых, девушка считала меня невероятным романтиком. Мол, я такой романтичный, каждый раз провожаю ее до дома. Даже если устал, даже если мы на другом конце города или уже поздно очень, все равно довожу ее прямо до двери. Мне, конечно, приятно, что они думали, что я романтик. Но я это делал потому, что там рядом самая вкусная шаурма в городе. © Не все поймут / VK
- Мне очень нравится один парень. Все идет к отношениям, постоянно переписываемся, флиртуем. Вчера предложил сходить в кино и взял нам билеты на последний ряд. Там еще и вместо кресел был диванчик без перегородки, я сразу поняла, что стоит ждать романтики. Но все два часа парень просто втыкал в фильм, не отрываясь. Опустошал тару с попкорном, а на меня — ноль внимания. Придвигалась ближе, даже голову клала ему на плечо. А он в ответ: «Ты чего, так неудобно смотреть, шея же затечет, садись нормально». © Палата ** / VK
- Я сейчас встречаюсь с парнем, который работает со мной в одной компании. Мы находимся в разных отделах, поэтому видимся только во время обеда и после работы. Вчера встретились в столовой, я прошу его сделать мне кофе, а он спрашивает, мол, очень крепкий или нет? Я отвечаю: «Сделай его таким крепким, как твоя любовь ко мне». Этот романтик взял и принес мне чашку с кофейными зернами! © Палата ** / VK
- Мне не хватало романтики, и я попросила мужа устроить мне какой-нибудь сюрприз, а то мы 12 лет в браке, и свиданий 100 лет не было. Думала, он забронирует ресторан, поведет в театр или кино. Предполагала и активный вид отдыха, перебирала в голове варианты. Но муж решил, что романтика — это немного другое. Купил замороженные пельмени, соленую рыбу. Сказал, что мне сегодня не придется готовить. И вместо футбола сказал под еду включить на телеке что-то другое. Мило. © Палата ** / VK
- Парень предложил поехать в загородный дом на выходные, типа романтИк устроить. Собралась, поехали. Приезжаем, а там его лучший друг с подружкой! Думаю, ну и где теперь моя романтика? Он мне: «Не расстраивайся, вместе веселее будет». В итоге весь вечер я терпела их несмешные шутки и поверхностные разговоры. Потом они еще и всю ночь болтали и хохотали в соседней комнате, а я лежала и думала, зачем вообще согласилась. На утро парень такой: «Зато у нас была веселая компания!» Да уж, очень веселая. © Палата ** / VK
А какой сюрприз от любимого человека заставил вас смеяться сквозь слезы?
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15+ историй о свадьбах, которые пошли не по плану, но зато запомнились надолго
15+ историй знакомств, по которым можно снимать целые мелодрамы
18 человек рассказали, какая нелепая случайность помогла им найти свое призвание
Истории
3 недели назад
Я решила сменить профессию в 35 и честно расскажу, почему не стеснялась сидеть за партой с 20-летками
Авторские колонки
2 недели назад
15 застолий, которые пошли не по сценарию, зато стали любимыми семейными байками
Истории
6 дней назад
16 историй о близнецах, которые заставили окружающих усомниться в реальности
Истории
4 дня назад
20 родителей поделились тем, как их дети уморительно пишут письма Деду Морозу
Интересное
1 месяц назад
17 историй о том, как близкие показали себя без фильтров
Ногти без геля и ноль косметики: я провела эксперимент, и результат ошеломил не только меня
Авторские колонки
1 месяц назад
15 человек рассказали, как благодаря случайности в их жизнь заглянуло счастье
Истории
3 дня назад
13 незнакомцев, которые взяли и пришли на помощь в самый нужный момент
Народное творчество
1 неделя назад
16 человек, которые своими руками сотворили для близких что-то волшебное (и у нас мурашки)
Фотоподборки
4 недели назад