18 случаев, когда романтика разбилась о непрошибаемую логику (и это безумно смешно)

Мы искренне стараемся удивить любимых, но часто забываем, что каждый человек вкладывает в слово «романтика» свой смысл. В итоге от милых записок в кармане до «давай доедим гречку вместе» путь может оказаться короче, чем мы думаем. В этой подборке — истории о том, как благие намерения сталкивались с реальностью и превращались в жизненные и курьезные моменты.