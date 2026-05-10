Капец,как время летит, ой-ой.Первая встреча одноклассников после окончания школы.Одноклассник ищет наш класс.Ой,я открыл дверь,а там деды сидят.А сейчас и наше поколение..
13 историй о встречах выпускников, полных забавной иронии и сюрпризов
Встреча выпускников для многих — событие еще более волнительное, чем последний звонок и вступительные экзамены. Это время для трогательных воспоминаний о первой школьной любви, строгих учителях и самых смешных проделках на переменах. Время для таких простых человеческих рассказов о том, как сложилась жизнь у одноклассников или одногруппников. И, конечно, это время для новых шуток и историй, которые на следующем мероприятии без улыбки и не вспомнишь.
- Ходила на встречу выпускников, где случилась забавная история. Вижу классную, подошла, поздоровалась. Так она радовалась,что мы вот такие молодцы — не забываем свой лицей, учителей, пришли повидаться. Спрашивает, как у меня все сложилось. А в это время у меня в голове только один вопрос: «Неужели она меня помнит?» Училась я там всего три года. Пообщались мы так минут 5, и она выдает: «А у кого ты, кстати, училась, кто твой классный руководитель?» Я и ответила: «Вы».
- Муж попросил меня пойти с ним на встречу выпускников. Мне 24, ему 36. Первые пару минут у меня был ступор — вокруг взрослые тети и дяди. А потом к нам подскочила одноклассница мужа с мальчиком лет 10. Смотрит на нас и выдает: «Привет, Дима! Познакомься, это мой сын. А ты тоже дочку взял с собой?» Я подозревала, что выгляжу младше своего возраста, но чтобы прямо «дочка».
- Собралась наша бабушка на девятом десятке на встречу выпускников! Внук одного одноклассника все устроил в честь 65 лет окончания дедом школы. Бабушка даже клипсы надела по такому случаю, такси ей вызвали. И вот час ночи, бабули нет, телефон не поднимает. Внук-организатор уже десятый сон снил, когда до него дозвонились. А под утро мама в окне увидела, как нашу бабушку провожает какой-то дедушка. Как выяснилось, это ее школьный друг и после основного мероприятия они еще с парой пожилых друзей поехали в караоке! Я в свои 32 со встречи выпускников ухожу первая, чтобы спать лечь пораньше.
Иногда выпускники школ потом встречают своих одноклассников каждый день. И так всю жизнь! Объяснение очень простое — они, как и эта прекрасная пара на фото, поженились
Я вышла замуж за одноклассника. Правда, встречаться мы стали только после его службы в армии. И то, как он позже мне признался, он стал ко мне подкатывать потому, что я из бывших одноклассниц жила ближе всех. За год его обхаживаний я всё же влюбилась в него, через два года решили пожениться. Ходили в школу на встречи выпускников, удивляли всех, кто нас знал со времени учёбы. Когда из нашего класса пришли только мы вдвоём, решили, что хватит туда ходить.
А через 26 лет я ушла к другому. Оказалось, все эти годы любви-то так и не случилось.
- Первую встречу одноклассников решили провести в довольно приличном ресторане. В назначенное время семнадцать человек уже сидели за столом. Выбирали все, чтобы повкуснее и подешевле. В один момент ко мне повернулась девушка, которая мне нравилась еще с пятого класса, и спросила: «А можешь попросить повара не добавлять кунжут в этот салат?» Да, в этот чудесный вечер я был на смене официантом, а одноклассники сели за стол в моей зоне.
- Не ходила и не буду ходить на встречи выпускников. Пошла как-то подруга моя. Мы с ней в одном классе учились. Оказалось, что одноклассники видели у нее на странице мои фото. Меня в школе называли Марисабель, тогда шел сериал «Богатые тоже плачут». Я была похожа на одну из героинь. Так одноклассники, увидев мои фото, написали: «Марисабелька ничуть не изменилась».
- В школе я была влюблена в Витьку, сына нашей математички. А женился он в итоге на моей лучшей подружке Ане. Она сама как-то к нему подкатила, а потом еще не понимала, отчего я обижаюсь. Спустя 15 лет организовали встречу выпускников. Они парой пришли, меня избегали. И вот я уже уезжаю одна из первых, а Витька ко мне подбегает и вручает пакет со словами: «Алиса, мама просила тебе пирожки передать, если придешь». Муж за рулем сидел, посмеялся. Ну, Наталия Ивановна всегда меня любила, конечно, но пирожки спустя 15 лет? Нашла ее телефон и позвонила поблагодарить. В итоге слушала полчаса, какая Аня невестка неудачная, я, мол, такой не была бы.
Школа — это не только одноклассники и перемены. Еще это и любимые учителя. Наверное, они помнят каждого своего выпускника
35 лет примерно прошло. Моя первая учительница сберегла наши письма, ибо мы были ее первый первый класс. Я прям расчувствовался.
- Пришли на встречу выпускников в ресторан. Кто-то предложил: «Давайте общее фото сделаем!» Все, кроме нашей главной модницы Олеси, встают. Говорит, сидя уютнее. Уговорили-таки. Она нехотя поднимается, и все сразу смотрят на ее ноги — на дорогущие лодочки на шпильке и... четкие белые полоски от сланцев. И загар аккурат до середины икры. В общем, наша гламурная Олеся стала заядлой дачницей. У нее там и огурцы, и спаржа, и ранункулюсы всякие. Вместо картошки она батат посадила — в огороде свои модные тренды.
- В институте я проучилась в 5 разных группах. И вот хорошо запомнила первую, третью и пятую. А на встречи меня позвали вторая и четвертая. Я их совсем не помнила, но стало любопытно, пошла. Забавно было сидеть среди незнакомых людей, которые тебе рассказывают, как с тобой тусили и экзамены сдавали. Как будто в параллельную вселенную попала.
- Мы в университетской группе когда-то писали себе «письма в будущее», чтобы открыть через 5 лет. Написали и придумали каждый сам себе, куда спрятать. В общем, на встрече выпускников очень смеялись со своих тогдашних амбиций, а больше всего ржали из-за письма нашего главного прогульщика Вани. Он при нас зашивал письмо в карман куртки. А написано было следующее: «Сколько можно уже ходить в одной куртке?» Единственный человек, который не прогадал.
«Прозвенел звонок. Подняла трубку — голос одноклассницы Риты: „Маня, привет!“ Меня так лет 40 никто не называл. Сначала идти на встречу выпускников не хотела, но все же решилась. И это было чудесно!»
- Был у нас вечер встречи выпускников. 25 лет. Пришли, обсудили, кто и как живет. Были у нас две подружки, не разлей вода, они всю жизнь так и дружат. С самого детского сада! В пример их поставили, мол, образец дружбы и все такое. И на этой волне мой одноклассник Витька, сейчас уже Виктор Александрович, говорит:
— Слушай, а почему наша дружба закончилась? Ведь мы тоже дружили, на секцию бокса вместе ходили.
— Я отвечу, а ты не обидишься?
— Нет, конечно!
— Мы ехали в поезде, перед Новым годом дело было. После школы в университет поступить не получилось, в техникумах учились. Нас трое было, Олег еще ехал из параллельного, Шведов. Я спать лег на верхнюю полку, а вы внизу все разговоры вели. Тут шапка моя упала, ондатровая. И ты такой: «Если бы у меня такая шапка была, я бы дома сидел, не высовывался, какой ему город».
Виктор Александрович помолчал и сказал:
— Я зря так думал и сказал, а ты зря мне спустил такое.
- На встрече одноклассников на 10 лет выпуска нас попросили рассказать, кто чем занимается. Ну я сказал, что закончил училище, работаю. Сажусь на место. Тут друг вскакивает и начинает всем рассказывать обо мне, что я штурман дальнего плавания, обошел полмира. Это так, но было все равно неловко. После этого я сказал, что неважно, кто кем стал по работе, важно, чтобы людьми оставались. © Ал / Dzen
На встречах 10, 20, 30 и больше лет спустя главное — вспоминать беззаботное детство. Даже про школьный портфель можно рассказать не одну историю
С этим ранцем я бегал в начальную школу. Зимой он дубел и превращался
в отличные санки-ледянки. Сколько двоек и пятерок в нем принес. Эх, детство.
- В этом году было 20 лет с выпуска. Живу в другом городе — недалеко, час на машине. Поехала с превеликим удовольствием. Оторвались на 200%, навспоминались, наобнимались, нахохотались. Муж забирал часа в 2 ночи, а я всю дорогу ехала и улыбалась — как же здорово быть своим в коллективе, хотя с этими ребятами училась только в 10-11 классе.
- Вчера за соседним столом была встреча выпускников спустя 40 лет. Так они тусили громче и веселее всех дней рождения рядом. Мы разговорились, и эти ребята рассказали нам, что первые 20 лет они не встречались. Не было времени, заняты. А вот потом, когда им уже было по 37, они стали собираться каждый год. Как это классно!
Да, на встречах выпускников действительно бывают разные ситуации. Возможно, не всегда они приятные, но главное — отнестись ко всему с юмором. Ну а бабушкам и дедушкам, которые еще отправились зажигать в караоке — наше искреннее восхищение!
