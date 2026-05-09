15+ человек, которые осуществили мечту и теперь словно плывут на мягком облачке
Мечты наполняют нашу жизнь смыслом и помогают двигаться вперед. И когда они сбываются, радость переполняет так, что хочется обнять каждого встречного. Мы собрали добрые и вдохновляющие истории и фото о людях, которые осуществили свою мечту и подарили себе теплые воспоминания, — теперь улыбка не сходит у них с лица. А иногда бывает так, что сбывается чужая мечта — об этом читайте в бонусе.
- В 21 год я приехала на собеседование в Ауди-центр на должность менеджера по продажам. Ждала собеседования в общем зале, где стоят автомобили. Подошел мужчина и спросил, какая мне машина нравится. Я показала на «Ауди А6», а он вдруг прошел на кассу, купил ее мне, отдал ключи и уехал. Больше я его никогда не видела.
- Вчера достала старый кассетный магнитофон. Смотрю на пыльную коробку, вспоминаю, как пререматывали кассеты посредством карандаша. Тыкаю пальцем по кнопочкам, кассетная дека открывается, а в ней вместо кассеты лежит маленькая бумажечка. Развертываю ее, а там моим детским почерком написано: «Когда вырасту, я хочу самого хорошего и доброго мужа и машину». Бумажка пролежала в деке около 20 лет. А мечта только полгода назад сбылась.
- Я в детстве была влюблена в Васечкина из детского кино «Приключения Петрова и Васечкина». Прошло много лет, меня пригласили стилистом на телепроект, а там хореограф — Егор Дружинин, тот самый Васечкин. Познакомились, пообщались. В жизни он еще круче, чем в телеке.
Подержите мой эспрессо: я Нагиева видела ☝️просто случайно мой маршрут шёл через съемочную площадку.
«Наконец-то я заполучила машину своей мечты»
- Давным-давно я стояла на кухне с последней крабовой палочкой в руке и, глядя в окно, обещала себе, что, когда вырасту, куплю себе вагон этого деликатеса. И умну в одну варежку. Лет десять спустя, я, будучи студенткой последнего курса, пошла и купила себе четыре пачки этой бело-розовой субстанции. Ибо детские мечты должны сбываться. Палочки были прекрасны до последнего кусочка, до последнего нежнейшего листика, свернутого в аккуратный рулетик. И чувствовала я себя потом просто замечательно! В общем, это единственная детская мечта, которая сбылась. Стать актрисой, певицей, воздушной гимнасткой, объездить весь мир, завести собаку, взять автограф у Бритни Спирс — все как-то мимо прошло, да уже и не хочется. А вот к крабовым палочкам до сих пор испытываю нежные чувства.
крабовые палочки это тот самый слуцчай, когда они больше хлеб, чем рыба. но все равно довольно вкусно
- Я мечтал стать пианистом, выступать на сцене перед миллионами людей (мое четырехлетнее воображение рисовало огромные залы). Пока что ближе всего к этому я подобрался прошлым летом, когда играл латин-джаз на фолк-фестивале для пары сотен человек. Но большие концертные залы еще впереди. Только подождите.
Начинайте с пары сотен слушателей, чтобы потом было кого вспомнить в мемуарах
- У меня всегда были задатки музыканта: и слух хороший, и фортепиано я быстро осваивал. Во время отдыха в 2002 году администратор местного отеля начала учить меня музыке. К этому вопросу я вернулся уже в сознательном возрасте, когда мне исполнилось 26 лет. Пришел в частную музыкальную школу на прослушивание, там подтвердилось, что слух у меня есть и есть с чем работать. Сейчас потихоньку осваиваю гитару и прокачиваю голос. Тяжело, но интересно, главное — бороться с ленью, что очень сложно. В свободное время музыкальный театр посещаю как участник коллектива. Так что если душа просит, то нужно идти и делать.
«Год назад я начала осуществлять свою детскую мечту — стать профессиональным художником»
- Когда я была маленькой, мои мама, сестра, кузина и жена моего брата работали в прачечной при отеле. Я думала, что им, должно быть, очень нравится целый день складывать простыни и возить тележки, поэтому решила, что хочу заниматься тем же, когда вырасту. Когда мне исполнилось шестнадцать, я устроилась туда на работу, и это оказались четыре лучших года моей трудовой жизни, потому что я работала с семьей.
- Раньше я был кукольником. Моя жена сказала, что мне нужно найти работу, которая бы хорошо оплачивалась. Сначала это меня огорчило, потому что мне показалось, что она просит меня отказаться от мечты. Но потом она спросила, какая работа сделала бы меня по-настоящему счастливым. Я ответил, что самым счастливым временем в жизни были съемки и монтаж моего маленького веб-сериала. Тогда она сказала: «Ладно, давай поищем киношколы». Я проучился в киношколе два года и сейчас работаю видеомонтажером. У нас родилась двухлетняя дочь, и я зарабатываю больше, чем когда-либо.
Прямо двухлетняя дочь родилась 😁 Может быть, родилась дочь, а сейчас ей уже два года. Ох, уж эти сложности перевода!
«В свои 32 года я наконец-то осуществил свою мечту»
У мамы на работе давали детские новогодние подарки. Фирма была небольшая. И мама занималась формированием подарков: домой привозили коробки шоколадных батончиков, Киндеров и т и п, и мы с ней все это богатство раскладывали по пакетам - так, чтобы всем досталось одинаковое количество всего. Подарки получались хорошие, большие. Какое же это было счастье!
- Пошли с мужем и двумя детьми в выходной в зоопарк — в основном для того, чтобы посмотреть новый стеклянный вольер для белого мишки Алькора. Но у загона слонов была целая толпа, а муж их любит с детства. Оказалось, можно подойти близко к загону, предварительно заплатив, и вместе с работниками зоопарка покормить слонов прямо из рук. Естественно, мы тоже пошли. Сначала надо было погладить хобот слона, а потом дать ему овощ. Это было так здорово! А кожа на хоботе очень грубая и щетинистая. На выходе муж признался: «Я все детство мечтал покормить слона!»
А я с детства не люблю ни зоопарки, ни тем более цирки. Животным там плохо.
- У меня есть подруга Маша. Она всегда мечтала о большом и пушистом коте. Много раз говорила своему парню, что хочет, чтобы он подарил ей на Новый год такого вот котика. Сергей, конечно, слушал, но все время отмахивался, мол, коты — это ответственность. Приходит Новый год, и Маша уже готова открыть подарок в виде милой игрушки-котика. Но нет! Сергей входит в комнату, а за ним два пушистых котенка. Оказывается, он решил, что если уж идти на такой шаг, то по-крупному. Маша в восторге. Теперь все девчонки вокруг шутят, что хотят себе такого же парня, который слышит и выполняет мечты в масштабах XXL.
«Шесть лет мечтали завести кота»
«Шесть месяцев назад решили, что нужен котенок с сиамским окрасом, потом три месяца искали... И вот, наконец, это чудо наше».
- Было у меня в детстве две заветные мечты: чтобы дома жил волк и чтобы у меня был хвост русалки, в котором можно плавать. Выросла. Теперь дома живут два маламута, а вот с хвостом все оказалось не так просто. Но недавно и эта мечта сбылась: я заказала силиконовый хвост с моноластой, и выглядит он как настоящий, и плавать можно. Знакомые не понимают, а, как по мне, детские мечты должны сбываться!
- Летний лагерь. Ночь. Лежим на ковриках, смотрим на звезды, говорим, мол, вот бы их в руки. А тут как раз мимо шел парнишка, приехавший в лагерь на пару дней к вожатым, и как крикнет: «Девчонки, хотите метеориты в руках подержать?» И вот они, реальные звезды в руках.
«Наконец-то у меня появилась гитара, о которой я мечтал в детстве»
Подержите мой капучино. Я как-то держала гитару Глеба Самойлова (не из его рук,а уже проданную на аукционе).
«Я много работал, чтобы получить ее, и теперь я самый счастливый человек на свете».
- Получить работу мастера по обслуживанию на том объекте, где я сейчас работаю, было для меня большим событием. Когда мне перезвонили и пригласили на второе собеседование, я почти не спал накануне ночью. Работа, может, и не самая престижная, но это стабильный доход, а еще мне действительно нравится чинить вещи и следить за тем, чтобы все работало как часы. К тому же у меня отличные коллеги. Возможно, это маленькая мечта, но когда она сбылась, то показалась мне огромной.
Бонус
- Мой отец всегда любил пересказывать эту историю. У него был друг, который мечтал стать учителем физкультуры или тренером. Отец, видимо, в тот момент решил поддержать товарища и уговорил его подать документы в физкультурный институт недалеко от их города. Друг согласился, но при одном условии — если мой отец поедет с ним. И вот мой отец за компанию поступил в институт, закончил его на отлично, всю жизнь проработал учителем физкультуры. А друг в итоге передумал, на экзамен так и не пошел. Вот так мой папа воплотил в жизнь чью-то мечту.
Мы так с подругой в автошколу записались. У нее есть машина, желание и необходимость водить. А мне все это ни за чем. Но подружка же. Да и учиться я люблю. Вот и отучились. И экзамен на высший балл сдали, и вождение с первого раза))).
А машина у меня только через три года появилась).
PS. В отличие от героев истории, подруга водит машину, причем водит как дышит - талант, наверное
