У нас в университете самая молодая преподавательница была и самой агрессивной. То ли боялась студентов и вот так выставляла свою защиту, я была на два года старше ее, поздняя такая студентка. Мне все время хотелось сказать, Света, ну расслабься ты уже, не обидят тебя эти дети, потому что на первом курсе универа они, конечно, все ещё дети)
15 добрых историй о преподавателях, чья харизма сияет ярче лазерной указки
Есть такие преподаватели, чьи фразы ученики вспоминают спустя годы. Мы отыскали зарисовки о педагогах, которые смотрят на мир с улыбкой и умеют общаться с учениками и студентами на равных. Эти истории доказывают: школа и университет — прежде всего место для вдохновения, а искренняя любовь к своему делу способна превратить даже самый трудный экзамен в теплое воспоминание.
- Я училась на втором курсе, и был у нас в институте один молодой, но очень строгий преподаватель: даже четверка у него считалась за счастье. Как-то захожу в аудиторию и вижу: перед зеркалом, не замечая меня, любуется собой сокурсник, тщательно приглаживая шевелюру. Я ему с иронией: «Да чего уж там, красивый, красивый!» И вдруг понимаю, что это не сокурсник, а тот строгий препод. Он, как ни в чем не бывало, улыбается и говорит: «Да, вы находите? Что же, спасибо!» Потом все одногруппники удивлялись, как это я пятерку у него на экзамене получила.
- Во втором классе нам раздавали подарки. Там была клевая канцелярия, я с предвкушением ждала своей очереди. В итоге подарки получили все, кроме меня. Учительница развела руками, мол, родители не сдали деньги. А на следующий день она на первом уроке вручила мне пакет, сказав, что вчера забыла отдать на празднике. Канцелярия в пакете отличалась от той, что была у одноклассников, и отличалась в лучшую сторону. Спустя много лет я осознала, что прекрасная Лилия Владимировна купила этот набор канцелярии для меня лично за свои деньги.
- Приятельница из районо рассказала, как они ездили с комиссией в крохотную сельскую школу. Нужно было провести урок рисования для трех классов сразу — первого, второго и третьего. В каждом классе по два-три ученика. Приходит учительница — румяная улыбчивая тетка в домашних тапках. Ставит на стол ведро с пионами и говорит: «Будем рисовать с натуры. Первый класс рисует просто цветочки. Второй класс рисует цветочки, но в ведре. Третий класс рисует цветочки, но в ведре и с дужкой». Комиссия хохочет, но придраться не к чему: усложнение задачи в зависимости от возраста.
- Преподаватель на экзамене: «Кто вытянет пустой билет — получит четверку». На глазах у всех оторвал с помощью линейки полоску от листа А4 и бросил в кучу. Самый шустрый студент первым выудил этот листок с неровным краем. А там оказался билет с самыми сложными вопросами. Преподаватель хитро улыбался, а оторванная полоска валялась в мусорке.
«Этот крутой десерт „Римские дороги“ приготовил мой учитель истории искусств»
Так здорово, когда человек настолько вдохновлён своей профессией, что она и в другие сферы жизни проникает и опять вдохновляет на новые эксперименты и шедевры.
- У меня были прекрасные учителя. Так, учительница математики научила меня никогда не опускать руки. Каждый раз, когда я не могла сразу справиться с задачей, она предлагала отложить ее хотя бы на час, а потом вернуться к ней. За это время новые варианты приходили в голову сами собой. Я понимала, как все решить, и скорее бежала записывать. Почему-то в классе мало кто пользовался этим методом, поэтому часто по геометрии правильный ответ был только у меня. Я и теперь использую этот прием.
Да, но вот только как пользоваться этим приемом на уроке или на контрольной, когда время ограничено? Способ хорош для неких объемных проектов, не спорю.
- На уроке математики написала подруге записку, мол, учитель грузит всякой лабудой. Кинула самолетиком через полкласса, но он полетел не туда и приземлился прямо на стол учителя! Тот молча разворачивает листок, читает и говорит: «Если тебе скучно, может, выйдешь и расскажешь у доски, что именно я неправильно объясняю?» Я выхожу, и тут он начинает засыпать меня вопросами. А я неожиданно правильно отвечаю на все — класс просто ахнул! Так я стала любимой ученицей, хотя изначально просто хотела поныть.
«Учитель по искусству подарил мне это в честь моего выпуска»
- Мы столкнулись в магазине спустя пару лет после выпуска. Мой бывший преподаватель спросил, чем я живу, и я похвастался дипломом педагога — к тому моменту я как раз ушел из общепита. Он лишь улыбнулся: «А я всегда знал, что ты будешь преподавателем, и понимал, что кулинария — это не твое. Но тебе нужно было убедиться в этом самому».
- Лекция. Человек 150 в аудитории. Один наш сокурсник спит на парте. Преподаватель прерывает рассказ:
—Так, вон там, видите, спит человек?
Пара студентов толкают спящего в бок.
Препод:
— Нет-нет, не будите. А вот два человека слева от него, — выйдите, пожалуйста. Мешаете своей болтовней. А он пусть спит, он мне не мешает.
- На уроке было скучно, и я начала рисовать на листочке любимую парочку из аниме. В конце занятия тетради мы сдали, а я забыла внутри тот самый рисунок. Думала: все, приехали. На следующем уроке нам раздали тетради. Я с дрожью в руках открыла свою, а там лежит мой листок, на котором написано: «Я могу простить, что ты рисовала на уроке. Но этот рисунок простить не могу, потому что хочу, чтобы главная героиня была с другим парнем!» Кажется, я нашла единомышленницу: ей 45, и она — наш учитель химии.
- Я обожала уроки права в нашей школе. Из 45 минут 25 преподаватель тратил на изложение материала, а все остальное время посвящал чему-то другому, но всегда важному. Например, финансовой грамотности. Или тому, как важно иметь хорошую кредитную историю. Или как правильно оплачивать коммунальные услуги. Иногда он просто делился интересными фактами из истории, а иногда мы обсуждали популярные фильмы. Каждый урок я ждала как чуда, и не одна я.
- Было мне лет 8-9. Я росла довольно любознательным ребенком, но на уроках редко брала слово. Как-то подошла ко мне учительница географии, усадила рядом с собой и поговорила как со взрослой. Выслушала, дала совет, улыбнулась и обняла. Благодаря ей я поняла, что мое мнение имеет значение. Я до сих пор иногда вспоминаю о ней с теплом и улыбкой.
«Преподаватель операционных систем подарил нам всем в конце семестра резиновых уточек»
- Дело было лет 20 назад. Иду по улице, до зачета по английскому еще времени тьма-тьмущая, смотрю — препод. Я: «Здравствуйте, Геннадий Борисыч» — «Здравствуйте-здравствуйте». Ну я иду дальше. Слышу — оклик сзади: «А вам, наверное, зачет нужен?» Нужен, говорю. Он берет зачетку, расписывается там и уходит. Потом я, конечно, узнала, что у меня был автомат. Но как изящно он его поставил!
- Никогда не понимал химию. Но в десятом классе пришла новая учительница — практик без педагогического образования. Я честно признался ей после первого же занятия, что в неорганике я полный ноль, а уж органическую химию точно не освою. Не поверите: она за одну пятнадцатиминутную перемену научила меня всему, что я не понимал с седьмого класса! В итоге в аттестате по химии у меня пять баллов.
Физики и химики без педагогического образования, но работавшие на производстве, зачастую бывают лучшими педагогами, чем те, которые учились в педвузах.
- Дочь пошла в первый класс, и учительница ей попалась совсем молодая, неопытная. А у дочери характер непростой: с незнакомыми контактирует неохотно. В итоге начала носить сплошные двойки, хотя девочка умная и старательная. Спрашиваю учительницу: «Почему у нее 2 по чтению? Дома она мне прекрасно читает». Отвечает: «Я ее вызываю, она молчит». В итоге дочка пошла в первый класс второй раз, но уже к опытной учительнице. Та легко нашла к ней подход, и дочь стала учиться на одни пятерки. Спрашиваю учительницу: «Как же так получилось?» Она: «Я же вижу, что она все прекрасно усвоила еще в прошлом году, просто молчала». Кстати, теперь дочь работает учительницей и находит общий язык с любыми детьми.
- У нас один препод по метрологии и нормированию в конце последней пары нарисовал здоровый круг на всю доску и сказал всем рисовать. Это было вполне по предмету, ибо у нас постоянно там валы, отверстия, на которых надо еще различные отклонения показывать. Заштриховал, все следом штрихуют. Когда все заштриховали, он сказал: «Это точка. Лекция окончена, до свидания».
Повторюсь,в Политехе был невзрачный преподаватель математики.Доолго,долго писал формулы на всю доску.-Спрашивает-Это теорема Коши.Всем ясно?---Аудитория---Нееет!!-Препод,-Вот это и есть теорема Коши
А как звали вашего любимого педагога? Напишите в комментарии!
Помнится в школе меня донимала училка по англ яз. Кое как доучился до 9кл и меня попросили уйти или не переведут в 10. Работал , потом ушел в Армию. После службы окончил вечернюю школу , техникум и поступил в Политех. Каково было мое изумление когда на первом курсе на лекции по английскому входит та самая училка. Попила кровь ещё немного , Политех заочно закончил. Чем насолил ей до сих пор не пойму.
В школе со многими были напряжённые отношения с учителями, но в техникуме и институте преподы со мной всегда хорошо общались и я с ними , как то уважали , разговаривали , защитился на отлично. Школьников встречал , никто не верил про институт , и их класса знал только пару человек с вышкой. Возможно в школе у меня проблемы были , что я учился каждый год в новом классе а, то и школе. Так сложилось , родители ездили по стройкам тогда , строили ГЭС в разных местах.