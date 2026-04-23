15 добрых историй о преподавателях, чья харизма сияет ярче лазерной указки

Помнится в школе меня донимала училка по англ яз. Кое как доучился до 9кл и меня попросили уйти или не переведут в 10. Работал , потом ушел в Армию. После службы окончил вечернюю школу , техникум и поступил в Политех. Каково было мое изумление когда на первом курсе на лекции по английскому входит та самая училка. Попила кровь ещё немного , Политех заочно закончил. Чем насолил ей до сих пор не пойму.

В школе со многими были напряжённые отношения с учителями, но в техникуме и институте преподы со мной всегда хорошо общались и я с ними , как то уважали , разговаривали , защитился на отлично. Школьников встречал , никто не верил про институт , и их класса знал только пару человек с вышкой. Возможно в школе у меня проблемы были , что я учился каждый год в новом классе а, то и школе. Так сложилось , родители ездили по стройкам тогда , строили ГЭС в разных местах.