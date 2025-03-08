Ну, такому умнику я бы сказала,- А я учитель и это даёт мне право задержать тебя.
13 выходок учеников, которые учителя едва ли забудут
Работать в школе непросто, особенно когда сталкиваешься с ситуациями, к которым не готов. Ученики порой ведут себя так непредсказуемо, что учителям остается лишь молча удивляться их полету мысли.
- Когда преподавала в школе, детям дала задание нарисовать, как они отмечают праздник со своей семьей. Одна девочка нарисовала пустой стол и стулья. Я знала, что она просто не хочет делать задание, поэтому спросила, куда делась вся семья. А та мне выдала: «Так они же посуду моют». Пришлось отдать ей должное за логичный аргумент, который она придумала, чтобы не делать работу! © 1robotsnowman / Reddit
- До конца урока оставалось буквально 30 секунд, и мой друг начал собирать вещи. Учитель, похоже, не обратил на это внимания, но когда прозвенел звонок, приятель встал, чтобы уйти. Тогда учитель выдал классическую фразу: «Звонок для учителя!» На что мой друг ответил: «Если он определяет, когда я должен быть в классе, значит, он и дает мне право уйти». © Brendan1214 / Reddit
- Мой одноклассник распечатал ответы на своем листе очень бледно-серым цветом, так что их почти не было видно. Все равно попался, потому что учитель заметил, как он читает пустой лист. © Lars_Ebk / Reddit
- Я вместе с коллегой руководил выпускным экзаменом по химии. Через 15 минут после начала я вижу, что мой коллега сердито кричит на пару очень напуганных старшеклассников. Среди криков я уловил слова «Азбука Морзе». После этого он повел их в кабинет директора. Оказалось, что ученики тихо передавали друг другу ответы с помощью "морзянки". Я вообще ничего не слышал, а мой коллега случайно уловил букву «B». Если бы не он, я уверен, что мы так и не узнали бы про это. © itellteacherstories / Reddit
Нам как-то преподавательница по налогам рассказывала: "Иду по коридору, слышу из аудитории "Всем молчать!!! Руки н-а стол!!!" - Сразу поняла, коллега экзамен принимает".
- Коллега первый год в школе, я – его наставник. Случилась с ним сегодня такая история. Ему сразу дали классное руководство в шумном и недружном классе. И вот решил он сегодня с целью, так сказать, сближения коллектива, провести чаепитие. Накупил всяких вкусностей, мама его пирогов напекла, чайник взял и чашки. Детей пригласил прийти в школу пораньше. Кстати, пришли все. Конечно, полного сближения не случилось, но чаепитие прошло отлично. Дети хорошо пообщались, даже песни пели. В конце мероприятия паренек, который все время молчал, доев остатки угощения, решил осведомиться: «А вот вы это все за свои деньги купили?» «Ну да», - отвечает мой коллега. «И по сколько мы вам должны?» Потрясенный учитель смущенно сказал: «Да нисколько. Это от души». Паренек призадумался. – «От души, говорите. А в чем тогда подвох?» – «Да нет никакого подвоха. Просто от души». – «Да не может быть такого от души. Какая вам от этого выгода?» Этот вопрос он задавал своим одноклассникам целый день. © vansergeich / Pikabu
- Моя бабушка - учитель и всегда была ярой сторонницей фразы «Звонок для учителя!» Когда она еще училась в школе, была у них строгая дама, которая любила использовать эту фразу. Она могла задерживать учеников после звонка, занимая почти всю перемену и даже начало следующего урока. Однажды моя бабушка с подружкой задержались в столовой и не заметили, что перемена уже закончилась. Когда они прибежали в класс на урок, учительница их, конечно, стала ругать, на что моя бабушка спокойно ответила: «Звонок не для нас, звонок для учителя». Побоявшись дальнейшего подрыва авторитета, дама сделала для себя выводы и старалась не задерживать учеников. А моя бабушка, когда сама стала учительницей - всегда заканчивала урок, как только звенел звонок. © Ankhai / Pikabu
Когда уменьшили время урока с 45 мин до 40, очень часто не успевала вовремя закончить урок, домашнее задание выдавала по звонку. Внутренний таймер не срабатывал, поставила под нос часы, чтобы контролировать время.
- Однажды на уроке дали задание нарисовать значимый момент из жизни своей семьи. Петя, изобразил мужчину, который стоит на одном колене перед женщиной и подает ей кольцо. Учительница спросила: «Это твой папа с мамой?» Петя ответил: «Нет, не папа, это взрослый я и вы. Смотрите, я даже вашу юбку в клеточку нарисовал». Ольга Ивановна окончательно растерялась, ведь она только начинала работать и слабо представляла, как вести себя с влюбленным второклассником. Надо сказать, что Петя очень красиво ухаживал за своей учительницей. Позже его мама пригласила Ольгу Ивановну на чаепитие, где та встретила свою любовь — дядю Пети. Через два года они поженились. Петя какое-то время мужественно страдал от мук неразделенной любви, а затем действительно влюбился в свою одноклассницу. А в будущем всегда вспоминал и говорил: «Я же знал, что мы будем одной семьей!» © NaginiSnake / Pikabu
- Преподавал я у заочников дисциплину «Эксплуатация зданий и сооружений». На тех редких парах рассказы велись про капитальные и текущие ремонты и т. п. Во время одного из уроков мы говорили о таком понятии, как «мокрые зоны» квартиры, то есть помещения, в которых мы пользуемся водой (например, кухня). При перепланировке их нельзя бесконтрольно переносить, есть ряд нормативных требований. День зачета. На мой вопрос о том, что можно делать с мокрыми зонами квартиры при проведении работ по перепланировке, студент ответил очень неуверенно, но кратко и гениально: «Сушить».
© zloradnyexpert / Pikabu
Очень трогательная история про влюблённого в учительницу второклашку. Я почитала в источнике, рекомендую. Совсем другое впечатление.
- Один из моих старых учителей рассказал нам историю о студенте, который придумал гениальный способ списывать. Он спрятал крошечный свиток бумаги с записями внутри наручных часов и прокручивал его, просто заводя механизм. Все шло идеально, пока во время экзамена он не начал слишком часто «проверять время». Подозрительный взгляд учителя, несколько вопросов — и хитрый замысел был раскрыт. Но, несмотря на это, преподаватель не мог не признать: задумка была блестящей. © vancouver-duder / Reddit
- Однажды в школе мне пришлось импровизировать во время экзамена. У меня не было ни единого шанса сдать его честно, но тут я заметила: самая умная девочка в классе методично записывает ответы. Я сосредоточилась на кончике ее карандаша, пытаясь угадать, какую букву — A, B, C или D — она выводит после каждого вопроса. Казалось бы, безумная затея, но, к моему удивлению, сработало даже лучше, чем я ожидала. Учитель был в шоке от моей высокой оценки, но, конечно же, он так и не узнает, как я смогла этого добиться. © ****clamchowder / Reddit
Про шпаргалку в часах я читала ещë в газете "Ленинские искры" в начале 80-х гг.
- У сестры в школе были непростые отношения с учителями. Однако она успешно окончила учебу. Однажды ее отправили с проверкой в родную школу. Учителя с презрением спросили: «Вы по поводу племянников?» Сестра холодно сказала: «Нет, я здесь по работе». В ту же секунду учительница истории напряглась — похоже, она сразу вспомнила, как когда-то специально занижала сестре оценки. © Палата №6 / VK
- Я - учитель начальных классов. Вчера написала родителям положить детям «моток ниток мулине, а лучше два» - мало ли про запас. Сегодня один из всего класса принес в школу два молотка. Я перепроверила свое сообщение: «моток». И ведь маму не смутило, что ребенку в первом классе на технологию нужны молотки. Родители, читайте сообщения правильно. © Палата №6 / VK
- Сегодня в пятом классе проходили тему «Зарождение металлургии». В начале урока учитель спросил: «Ребята, какие вы знаете цветные металлы?» Ученики начали называть варианты: железо, золото, серебро, бронза, а кто-то даже вспомнил ртуть. Вдруг одна девочка, самая маленькая в классе, уверенно заявила: «Цветные металлы — это бронза, латунь, свинец, алюминий, а самый лучший — это медь». Учитель удивился ее знаниям и спросил: «А почему именно медь?» Девочка объяснила: «Мы с братом все лето на старой свалке металл копали и сдавали дяде Боре за деньги. Конечно, это самый лучший металл». Одноклассники удивленно посмотрели на Вику. Учитель тоже. А ведь не поспоришь — логично. © vansergeich / Pikabu
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Комментарии
"Моток мулине" - для некоторых родителей это вообще непонятное словосочетание. Неопытная училка. Сообщения для родителей надо писать во-первых заранее, за несколько дней, а во- вторых простым и понятным языком, как для детей.
Статья понравилась. Люблю школьную и студенческую тему. Лайк.