19 фото и историй о жизни на Севере, где зима длинная, а люди — теплые

Когда говорят о Севере, первое, что приходит на ум, — холод. Да, даже летом там не очень-то и жарко. А еще в некоторых городах, например, в Мурманске, бывают полярные ночи, когда солнце не поднимается над горизонтом. Но зато там можно увидеть зиму во всем ее великолепии, и, конечно же, насладиться северным сиянием.

Переехали с мужем в Мурманск. Там была полярная ночь, я перестала понимать, утро сейчас или вечер. Однажды к нам в дверь забарабанила соседка, сунула вязаные носки и сказала, чтобы мы живо выходили на улицу. Оделись, вышли и обалдели: рядом стояли жители всего нашего и соседних домов и смотрели наверх в одну сторону. И вдруг на небе медленно появился краешек солнца. Впервые за почти 40 дней я увидела солнце. Многие захлопали, закричали «ура!» Выяснилось, что тут принято встречать солнце после полярной ночи. И правда, такая душевная традиция! ADME Василий Тихий только что Впервые слышу про такую традицию в Мурманске. Прожил в этом городе 25 лет... Ответить

«Сегодня, 10 января 2021 года, в Мурманске встречали первое в этом году солнце»

«В этом году морошка такая крупная и ее так много, что я наполнял пятилитровое ведро за 25-30 минут. На фото она уже осела»

Я родился и вырос в Мурманске, и полярная ночь для меня была такой же нормой, как все остальное, происходящее вокруг. После переехал, но постоянно вспоминал родной город. Много лет Новый год не был праздником, потому что вовсю светило солнце. Мурманск снился по ночам, и каждый раз, просыпаясь, я давал себе слово, что обязательно найду время посетить его. Спустя 30 лет после переезда эта мечта сбылась. Я наслаждался сладким воздухом в лесу в районе Семеновского озера, ходил по родным улицам. Привет всем мурманчанам, и спасибо Мурманску, за то, что он есть. © denis716 / Pikabu Hatahen только что А я вот люблю больше полярный день... Ответить

«В Мурманске сегодня был первый день в этом году. От рассвета до заката чуть более 30 минут»

Мы когда жили в Якутии, очень тяжело переносили полярный день. Окна плотно занавешивали одеялами, чтобы они свет не пропускали. Еще ребятишки чужие до 3-4 ночи во дворе шумно играли часто. Период полярной ночи все-таки легче переживался, чем полярного дня. Про летнее солнышко там говорили: «Балда по кругу ходит». Мы за 10 лет всего два первых лета не выезжали, а полярные ночи все 10 лет наши были. © Не Хочу Не Буду / ADME Ольга Курпякова только что Не Хочу Не Буду - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Не знаю, полярная ночь для меня намного тяжелее, чем полярный день. Во время полярного дня можно хоть всю ночь гулять, если на следующий день не нужно на работу, а во время полярной ночи всё время хочется спать. Ответить

«Сияний много не бывает! Всякий раз смотрю на это световое шоу космического масштаба как ребенок. Эмоции переполняют! И, судя по радостным возгласам очевидцев, я в этом не одинок»

«Каменная земля. Вот на таком основании мхам и лишайникам Севера приходится бороться за существование»

Понятия не имею, почему многие не любят север. Живу в Мурманске с рождения и не собираюсь уезжать. Да, у нас зима в начале октября. Да, у нас весна в начале мая. Да, зимой днем темно, как ночью, а летом всю ночь светит солнце, как в полдень, мешая спать. Но какое прекрасное у нас бывает небо! Какие добрые неравнодушные люди тут живут. Как прекрасен предновогодний город: гирлянды, снег, огни. Как громко раздается детский смех, заглушая скрип санок, с которыми целые группы ребят, от мала до велика, спешат к снежным горкам. А лето? Белые ночи, о них и говорить нечего, все и так ясно. Да, у моего города есть минусы, но они лишь добавляют этому месту необычности, я бы даже сказала волшебности. © Подслушано / Ideer Наталья Васильева только что Живу всю жизнь в Москве (через 2 нед мне 69)У нас тоже зима почти 6 мес и солнца нет с ноября.Декабрь вообще темный месяц.И лето теперь дай Бог в июле настанет и то не факт.Везде хорошо,где нас нет Ответить

«Сегодня на широте Мурманска наступила полярная ночь. В это время солнце не поднимется над горизонтом в течение 40 дней»

«Когда идешь гулять с собакой»

Много лет работаю без отпуска, надеялся поехать куда-нибудь в красивое место. И неожиданно этот год начался с двух командировок, одна из которых привела меня на берега Севера. Начальству говорю, что тут скучно и кроме работы ходить некуда, а сам в душе радуюсь, что наконец-то в 31 год увижу северное сияние своими глазами. И лазить никуда не придется, а просто вышел из дома, прошел 300 метров и балдей. Северное сияние, вживую, ура! © Подслушано / Ideer

«Воркута. На часах 14:30»

«Через неделю начинается полярная ночь.

Это максимальный уровень подъема солнца над горизонтом. Солнышко, до свидания. Встретимся через 45 дней»

По соседству не стало деда, в квартиру заселился его племянник. Познакомились. Спрашивает:

— У вас тут солнце зимой видно?

— Ну, если погода солнечная, то видно. Если пасмурно, то как и везде.

— Нет, я не об этом. Зимой долгая ночь бывает?

— Зимой всегда долгие ночи. Световой день короткий.

— Блин! По два месяца ночь что ли?

И тут я понимаю, что он совершенно не разбирается в географии. Говорю: «Валентин, так ты ж в Мурманске за полярным кругом служил. Там полярная ночь. А тут Сибирь. Нет тут ночи по два месяца, не переживай». Он аж прямо засиял и сказал так радостно: «Мне там валенки подарили. Буду в них тут в самые трескучие морозы ходить! В 20 градусов». Я тут понимаю, что Валентин, кроме Кубани и Мурманска другой жизни не представляет. Говорю:

— Так это ж не морозы, 20 градусов.

У него аж челюсть отвисла:

— А какие тогда морозы?

— Ну, 38, 40, 45.

Валентин аж в осадок выпал.

— Да неужто такие морозы бывают? Я в Мурманске при −20 замерзал сильно.

— Так то в Мурманске. Там влажно. А у нас Сибирь. Сухой климат. Мороз лучше переносится.

А потом он поехал в командировку в Колпашево, а там было — 53. И знаете, что он сказал? Что в Мурманске при −20 хуже было. © SprechendeElster / Pikabu Вася Кот только что Правильно сказал. Никогда я в своей жизни не мёрзла так, как в Минске при -30. К этому прилагалась влажность под 100 % и ветер. Ответить

«Мурманск. Полдень. Полярная ночь»

«Снято на Кольском полуострове, неподалеку от станции Лопарской»

Самое яркое воспоминание о зиме и детстве — это вечер, когда дедушка приходил с работы, сажал меня в санки с уютной спинкой, сделанной им же, а потом вез по хрустящему снежному полотну. Над головой во всю ширь неба из-за вершин домов переливалось северное сияние, щеки колол мороз, и в шубке было совсем не повернуться. Но сколько было счастья! © Подслушано / Ideer CatKate только что у меня были санки со спинкой, оббитые войлоком) на меня надевали цигейковую шубку (ту самую, которая посередине загзагом делилась на светлую и темную половины), буквально впихивали в эти санки, сверху укрывали-заматывали в колючую серую шаль и в таком виде транспортировали по улице))) И единственное, что ты можешь в этой ситуации - открывать рот и ловить снежинки, так как даже голову повернуть проблематично)) Ответить