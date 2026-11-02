7 причудливых ремесел, которые до сих пор живут в городках и деревнях

Самыми знаменитыми были мастера из семьи Худояровых, которым приписывают создание знаменитого «хрустального» лака, благодаря которому краски приобрели особый блеск и глубину, а картины надолго оставались яркими. Другой визитной карточкой промысла стала тагильская роза, которая писалась быстрыми и уверенными движениями кисти. Когда в 19 веке жостовские мастера стали осваивать роспись подносов, они многое переняли у уральских коллег.

А дальше случилось нечто неожиданное — в 20 веке уже тагильские художники стали перенимать приемы жостовских, и промысел едва не потерял собственное лицо. Вернуть им самобытность удалось в 1970-х годах — во многом благодаря художнице Агриппине Афанасьевой, которая владела традиционной техникой росписи. В наши дни тагильские мастера по-прежнему расписывают подносы, а отличить их от жостовских можно по особой манере письма.