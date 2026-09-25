18 светлых историй о приемных детях, которые обрели дом, тепло и счастливую жизнь

Подарить любовь и душевное тепло родному малышу — одно, а по-настоящему полюбить приемного ребенка, — совершенно другое. Путь приемных родителей, хоть и пропитан маленькими и большими радостями, порой бывает тернист и непрост. Однако взамен приемные мамы и папы получают гораздо больше, чем отдают — настоящее тепло, которое способны дарить только дети. И неважно, родные они или приемные.