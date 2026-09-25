Никогда не понимал, нах говорить детям, что один из них приёмный(приёмная) 🤷♂️?!?
18 светлых историй о приемных детях, которые обрели дом, тепло и счастливую жизнь
Подарить любовь и душевное тепло родному малышу — одно, а по-настоящему полюбить приемного ребенка, — совершенно другое. Путь приемных родителей, хоть и пропитан маленькими и большими радостями, порой бывает тернист и непрост. Однако взамен приемные мамы и папы получают гораздо больше, чем отдают — настоящее тепло, которое способны дарить только дети. И неважно, родные они или приемные.
- 10 лет назад. У нас с мужем две дочери — старшая приемная и младшая кровная. Младшей 4 года, и она еще не знает о приемности старшей, так как я еще не нашла случая поговорить об этом. Но, наконец, такой момент приходит, мы идем из садика и дочь меня спрашивает, откуда берутся дети. Ну и я радостно начинаю вещать:
— Обычно, доченька, дети рождаются из животика, в котором вырастает клеточка папы. А иногда бывает, что детей берут из специального детского дома, в котором растут детки без родителей. Вот тебя я родила из животика, а нашу Машу мы взяли из детского дома.
Дочь пораженно смотрит на меня, открыв рот, и вдруг:
— А-а-а-а-а-а-а-а-а! Почему я из животика?! Я не хочу из животика!!! Я тоже хочу из детского дома!!!
Вот такая детская реакция. Чужое всегда интереснее
- Усыновили ребенка из дома малютки. Ему было 3,5 года. Так как там не дают много сладкого, то ребенок не знал многие вкусняшки. И вот мы в супермаркете, и я говорю сыну: «Вот тебе корзинка, бери что хочешь. Можешь положить все, все, все. Куплю что скажешь». И он выбрал из всего магазина: пачку чая, пачку сушек и яйцо-киндер. Сказал что этого ему хватит. До сих пор, попросит денег на карманные расходы, купит и несет все домой. Говорю — ешь сам! Бесполезно. Говорит — не могу, надо поделиться.
- Это случилось с моим лучшим другом. Когда ему было лет 9-10, родители решили наконец рассказать, что он приемный. Но почему-то не сказали об этом прямо, а начали подсовывать ему детские книжки про усыновление. Друг намек понял. Правда, немного не так: решил, что родители хотят отдать его в другую семью. И вот однажды за ужином они говорят:
— Нам нужно с тобой кое о чем поговорить.
Друг тут же разревелся — был уверен, что сейчас ему сообщат, что отдают на усыновление. А родители наконец объяснили, что все ровно наоборот — это они когда-то его усыновили. Он тут же успокоился. По его словам, новость о том, что он приемный, его тогда вообще не расстроила. Он так боялся, что его заберут из семьи, что испытал только огромное облегчение. А к тому, что его усыновили, привык очень быстро.
Тот же самый вопрос, нах говорить ребёнку, что он приёмный?!?
Долбо#бы, бл#дь.
Одна некоммерческая организация помогла этой женщине отыскать своих троих родных сестер. Посмотрите, как они похожи!
- Мой друг с женой решили удочерить девочку. Приехали в дом малютки прям влюбились в девочку, но их было 3 сестры. Забрали и даже не думали...
- У нас с мужем двое родных детей — 13 и 11 лет. Год назад мы удочерили девочку, ей тогда было 8. Моя мама очень переживала, что не сможет полюбить неродную внучку так же, как родных внуков. И вот как-то забираю детей от бабушки с дедушкой и вижу, как мама сует им деньги в карманы. Тут старший сын возмущается: «Ба, а почему ты Маше больше даешь?» А мама в ответ: «Вас я с рождения знаю, а с Машей упущенное наверстываю». Сын подумал, кивнул — аргумент его, видимо, полностью устроил. Больше этот вопрос он никогда не поднимал.
- Я мужу сюрприз сделала. Усыновила как мать-одиночка (не знаю как сейчас, тогда было можно по закону) и этому «сюрпризу» уже 30 лет. Ему сказала, что он волен принять такое мое решение или уйти в закат, а он взял и остался. Когда деточке было лет 15, и у меня с ней были сплошные конфликты, она мне сказала, что за одно мне точно благодарна — за лучшего папу на свете. Были и радости и трудности, на данный момент у деточки две вышки и более пятидесяти стран за плечами.
В истории очень не хватает завязки типа "муж всегда мечтал взять ребенка, но никак не решался". Без этого п.здец какой-то. Вот так живешь, возвращаешься домой, а там сюрприз и ультиматум. Не нравится - вали, понимаешь ли.
- Я с самого детства знала, что мы приемные, а моя сестра Лиза была не в курсе. Как-то раз она прибежала с круглыми глазами с детской площадки, подбородок трясется: «Ты знала, что нас из детдома взяли?» И тут наш дед, сидящий рядом, как выдаст: «Это не мы вас взяли, это вы нас выбрали, спасибо. Пошли мороженое куплю». И все. Мама с папой вечером повели нас с сестрой в кафе, купили все, что мы захотели, и объяснили Лизе, что она для них самая родная, и я тоже. Сейчас мы уже взрослые, у нас свои семьи, но каждые выходные собираемся у родителей — такая у нас традиция. А еще мы с сестрой задумываемся об усыновлении, чтобы передать еще кому-то ту любовь, которую нам подарили мама и папа.
- Меня усыновили почти сразу после рождения, а рассказали об этом, когда мне было 6 лет. Родители усадили меня и объяснили, что долго не могли завести ребенка, поэтому усыновили меня. Еще сказали, что я могу спрашивать их обо всем и, если когда-нибудь захочу найти биологических родственников, они помогут. Я выслушал и ответил что-то вроде: «Ладно. А теперь давайте вернемся к тому, о чем мы говорили до этого». И все. Для меня ничего не изменилось. Сейчас я взрослый и большую часть времени вообще забываю, что меня усыновили. Мои родители — это люди, которые меня вырастили, поддерживали и к которым я всю жизнь прихожу за советом. Родных я однажды нашел в соцсетях, но связываться с ними пока не хочу. Может, когда-нибудь.
- Младшую забрали, когда ей было 7 лет, естественно она знала, что приемная. Сейчас ей 25, все отлично, замуж летом отдаем. Лучшая дочь, сестра, внучка, еще и тетя самая любимая. Со старшими, родными детьми, больше было проблем в пубертате и вообще. Дети дружат между собой и с нами.
- У нас в магазина работает охранник, милиционер на пенсии. У него есть семья, жена, взрослый сын. Недавно узнали, что сын не родной, а приемный. Еще в молодости, на дежурстве, нашли подкидыша, совсем маленького. Так вот, милиционер пришел домой и рассказал жене про подкидыша, и предложил его усыновить. Так у них появился сын, а у мальчика — родители. Восхищаюсь такими людьми.
- Мне было лет 7. Однажды мы с мамой смотрели фильм, главный герой которого был приемным ребенком. В какой-то момент я ради шутки спросил:
— Мам, а может, меня тоже усыновили?
И сам засмеялся, а мама почему-то нет. Глянул на нее — она молчит. И тут мне стало уже не до смеха:
— Мам?..
— Вообще-то да.
Вот так совершенно случайно я и узнал, что меня усыновили. Но ничего страшного в этой новости для меня не было — родители всегда меня любили, и я никогда не чувствовал себя нежеланным. Сейчас мне даже смешно вспоминать, каким способом я обо всем догадался.
- Моя родственница, очень добрая женщина, удочерила девочку. Сейчас дочка уже замужем, но все равно ухаживает за приемной мамой. Очень благодарный ребенок. Тетя все делает для нее и для своих внуков. Девочка всегда жила в любви и достатке, в 16 лет узнала, что она приемная, но искать свою семью не захотела.
- Когда мне было 14, а сестре 12, родители решили взять ребенка из детдома. Мы с сестрой были только за. Усыновили 8-летнего мальчика. Сначала было тяжело найти с ним общий язык, он требовал внимания, но позже мы с сестрой попытались подружиться и успокоить его, доказать, что мы его не бросим. Прошло пять лет: брату 13, сестре 17, а мне уже 19. За эти годы он накосячил меньше, чем мы с сестрой. Старается, хорошо учится и не слушает тех, кто говорит, что он детдомовский. Когда ходим куда-нибудь все вместе, люди говорят, что мы похожи. Недавно чуть сессию не завалила, пришла домой в слезах, а он подходит ко мне и спрашивает, кто меня обидел. Люблю братишку.
- Старший сын усыновлен. Взяли его на Дальнем Востоке, сами из Москвы. Рассказала ему сказку, что иногда дети путают мам, попадают не в те животики, а настоящие мамы их ищут. Мы через всю страну добрались до своего сына. Живет нормально. Сейчас подросток. Из брыков только желание не спать до ночи и выбрить зеленый ирокез.
- Мои дети — дочка и зять — в этом году стали родителями двум очаровательным деткам, близняшкам по 2 годика! 11 лет ждали своих и решили усыновить! Как же мы все рады — бабушки, дедушки, и, главное, родители наших внучат. Мы родные! Это наши детки! Они родились для нашей семьи! Нам их тоже отдали в одних памперсах, и это символично!!! Мы все-все купили! Мама с папой их зацеловывают, играют, занимаются, возят гулять! Дети всех обнимают, целуют, такие коммуникабельные! Как долго мы их ждали! Да, приходится заниматься здоровьем детишек, но это все восстановимо! Главное, они любимы и обрели семью.
Я считаю, так предрасположено свыше. Они рождены женщиной для других, более любящих и желающих детей людей. Это прекрасно. Паззлы сложились.
- У меня есть друг, который до 17 лет не знал, что его усыновили. Кроме него в семье было еще двое детей, которые родились уже после того, как родители забрали его к себе трехлетним. И вот однажды на каком-то семейном застолье он листал старые альбомы и вдруг заметил, что его младенческих фотографий там вообще нет, зато других детей — хоть отбавляй. Спросил у мамы, та почему-то замялась, а отец позвал его в другую комнату и рассказал об усыновлении. Родители ожидали, что сын расстроится или разозлится, а он немного подумал и выдал: «Отлично! Значит, никто не будет показывать моей девушке фотки, где я маленький голышом в тазике сижу».
- Усыновили мальчика из детского дома. На кухне наблюдает за мной. Бью яйца на жарку, он изумленно: «Как ты сделала их жидкими?!» Следующее потрясение при походе в булочную: «А как мы будем его кусать такой большой?» Выяснили: он всегда видел хлеб только нарезанным и яйца вкрутую. Много еще открытий у него в жизни.
- У нас два сына — один родной, ему 13, второй приемный, ему 12. Взяли мы его семилетним, так что он знает, что его усыновили, но разницы между ними никогда не делали. Как-то слышу, они ругаются в своей комнате, и тут старший выдает: «Я хотя бы родной!» Я замерла — ну, думаю, что-то сейчас будет. А младший отвечает: «Меня хотя бы выбрали, а тебя оставили таким, какой получился!» Кричу им из кухни: «Я все слышу!», а мне во ответ летит в унисон: «Это он начал». А вообще они друг за друга горой, настоящие братья.
А для тех, кому хочется еще душевных историй, пропитанных теплом и добротой, у нас есть вот такие статьи: