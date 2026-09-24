15 жизненных историй про мастеров клининга, где ирония идет в комплекте с ароматом свежести

Чужая квартира — потемки, а для клинера — это еще и непаханое поле работы. Мастера уборки видят нашу жизнь без прикрас, ежедневно сталкиваясь с самыми разными испытаниями. Какие им только заказы не поступают: от разбора бесконечной коллекции мужских носков до романтичных новогодних сюрпризов, которые клиенты устраивают своим вторым половинкам. Но иногда клинеры не просто наводят порядок, а оказываются в самом эпицентре незабываемой истории, которая надолго запоминается и их клиентам, и им самим.