Странно, почему нельзя написать прямо, что девушка поступила в медицинский университет? Очень хорошее дополнение к творческой деятельности. Только, почему-то скрыла, что за творчество?
17 светлых историй о людях, которые решили сделать маленький шаг и круто изменили свою жизнь
«Тише едешь — дальше будешь» — отличная жизненная фраза, согласны? Ведь в сумасшедшем ритме мы часто работаем на износ, занимаемся нелюбимым делом и упускаем простые повседневные радости. В нашей статье — вдохновляющие истории о людях, которые набрались смелости, сделали всего один маленький шаг и круто изменили свою жизнь.
- Я всю жизнь была творческим человеком, но после школы пошла в престижный университет. Туда меня никто насильно не отправлял, не заставлял, я сама себе решила, что на творчестве я далеко не уеду и выбрала что-то серьезное. Отучилась, потом пару лет поработала и поняла, что дело неплохое, но не мое. Точнее, не так поняла, как убедилась в этом. В один день взяла, все бросила и продолжила заниматься тем, к чему тянулась еще в школе. Шаг за шагом и тут вдруг я начала неплохо на этих своих хобби зарабатывать. Сейчас, спустя некоторое время, у меня получается и любимыми делами заниматься, творить по полной, так еще и зарабатывать на этом. Ни капли не жалею, что решилась все бросить и попробовать сначала!
- Как и многие, я не знал, с чем хочу связать свою жизнь в плане карьеры, ничего мне не приносит особого удовольствия, кроме... игр. Всю жизнь играл в игры разных жанров, разного вида и смысла и получал безумное удовольствие, но вот пришло время уже выбирать профессию. Я не смог придумать ничего интереснее программиста, так как кроме как в компах и их железе ни в чем особо не разбираюсь. Окончив одно образовательное учреждение, пошел на работу по знакомству и во второе учреждение по смежной специальности. Но спустя полгода-год почувствовал, что мне скучно и не интересно, и начал параллельно с работой делать... игры! Да, они все были маленькие, но в чем-то интересные, моим друзьям нравилось, в итоге, собрав в охапку то, что я сделал, пошел на сайт вакансий, и теперь работаю на работе мечты!
Придумывать интересные игры классно! Я тоже понемногу придумываю разные игры, только не компьютерные, а подвижные, для детей. Можно сразу увидеть, нравится детям моя новая игра, или нет. Творческий процесс- очень увлекательная вещь.
- Лет 5 назад активно баловался роликами в соцсетях и рассказывал о блоге семье. Тогда как-то на этой почве со старшей сестрой решили создать маме канал про сад, огород, всякие рецепты и уговорили ее сниматься. Сами монтировали, снимали маму, она же рассказывала всякие полезности. А сейчас уже на канале мамы миллион подписчиков. Миллион! И все тетеньки смотрят что-то про рассаду, рецепты... Родители ныне живут обеспеченнее меня, а мама уже сама прекрасно монтирует, разбирается во всяких тонкостях статистики и ездит на всякие блогерские мероприятия и тусы. И ведь никто и не думал, что все получится вот так.
Кто, кто эти тетеньки?
Кого знакомых не спрошу - никому не интересны говорящие головы, вещающие про рецепты и рассаду)
Я вырастил это дерево из желудя. Посмотрите, как оно великолепно
- После окончания университета я никак не мог найти деятельность, к которой у меня будет лежать душа. Мама отправляла учиться по профессии, папа говорил идти на завод, поэтому пришлось пробовать себя везде. Юристом не задалось, на заводе очень сложно. Стоял за стойкой в кафе, был охранником, менеджером по продажам в магазине одежды... Но как-то так получилось, что зимой пошел продавать фрукты в ларьке... И мне понравилось! Вроде бы обычная работа, много не заработаешь, но так приятно, когда люди довольные возвращаются за мандаринками снова и снова. Спустя время открыл свой магазин овощей, фруктов, орехов и меда. Кое-что даже собственного производства, все свежее и вкусное. А люди меня хорошо знают и не ходят к другим, ибо у меня лучше, они сами так говорят.
Главное, чтобы в "продажном" деле не обманывали покупателей. А то есть пословица "не обманешь - не продашь". Тем более, фрукты - скоропортящийся продукт. Сколько раз покупаю на рынке, продавцы всегда стараются подсунуть неликвид. Поэтому покупаю в Суперах, пусть дороже, зато сама выбираю самое лучшее.
- Решила напечь пирожков и немного не рассчитала с тестом. Вышло штук 40 вместо 15, которые планировала. Я бы столько не съела, живу одна в квартире. Поэтому запаковала немного коллегам на работу. А большую часть решила раздать соседям. Ходила по квартирам и отдавала им теплые пирожки к чаю. Было приятно наблюдать, как соседи меняются в лице, благодарят. Спустя пару дней мне позвонили в двери. Там была соседка с куском шарлотки в руках. Сказала, что вышел большой пирог, и решила поделиться. А еще спустя время зашла бабуля с первого этажа и отдала 2 банки закруток. Кажется, я начала классную традицию обмениваться с соседями всякими вкусняхами. Скоро Новый год, планирую напечь побольше пряников. Раздать не только жильцам дома, но и работникам магазина поблизости.
Это прикольно, конечно, но меня такое ставит в крайне неловкое положение.
Наша соседка, бабуля(дети- внуки далеко) в какой- то момент стала нас насильно угощать выпечкой. И я, вот, понимаю, что мне тоже чем-то нужно её угостить, потому что мне неловко только принимать ( отказаться там просто невозможно).
У меня муж со старшей дочкой немного повернулись на ПП + я не пеку. Овощи - мясо- да. Сладкое и тесто мы все не очень любим, тем более- пироги всякие.
И чем мне её угостить? Куском стейка с салатом? Или рыбой с брокколи на пару?🫤
Один раз купила фрукты ей, один раз розочку. Пытаюсь постоянно объяснить, мол, не надо нас угощать, пожалуйста.
Когда в следующий раз что-то принесёт, даже не знаю с чем пустую тарелку возвращать🙄
Я начал с того, что стал по-другому питаться. На первом фото мне 26, на втором 27
- Для семьи я всегда была недотепой, а вот мой брат — надеждой семьи. Поэтому, когда папа уходил на пенсию, передал все дела ему, не задумываясь, а мне мама подарила швейную машинку: «Полезное дело для девушки». Как же они удивились, когда через пару лет я сказала, что, что открыла уже второе ателье в городе! Рукоделие меня всегда привлекало, и, несмотря на усмешки родни, я правда обрадовалась подарку. Сначала шила по выкройкам из журнала себе, потом подружкам, и постепенно молва сделала свое дело. Я наняла несколько швей, купила оборудование, сняла помещение. И мой бизнес приносит хороший доход, а я занимаюсь любимым делом.
Была через забор швейная мастерская. Было очень не скучно. Ибо мы знаем, где чаще всего на швею учатся. Я не про всех. Сама иногда шью. Хозяйка была не робкого десятка. Сама этим ёперным театром как-то управлялась.
- Почти всю жизнь я тянула на себе работу, которую терпеть не могла. Низкая оплата, никакого роста, каждое утро через силу и в итоге дикая усталость. Я меняла места, надеялась, что станет легче, но эффект был временным. Оказалось, я просто не умею и не хочу заставлять себя делать то, что мне не интересно. И вот в отпуске я ради интереса начала вести личный дневник и внезапно поймала себя на том, что мне по-настоящему нравится писать. Решилась рискнуть и попробовать создать свою книгу в жанре современного любовного романа. Ничего сверхсложного, но живо и честно. И неожиданно это выстрелило. Меня начали публиковать, появились первые деньги, а потом и постоянный доход. Сейчас у меня не так много читателей, но они невероятно теплые и близкие по духу, и общение с ними приносит радость. Я впервые в жизни чувствую себя на своем месте и до сих пор с трудом верю, что смогла превратить любимое дело в работу. Я правда счастлива.
Чтобы "это выстрелило" и появился постоянный доход, нужно каждый раз придумывать новые темы, и писать так, чтобы было интересно читать. А для этого, всё таки, нужно учиться.
- Моя младшая сестра обожает готовить, получается это у нее просто сногсшибательно! Она больше всего любит итальянскую кухню, разные пасты, пиццы, лазаньи, научилась готовить все это, когда ей было всего 13. Когда стукнуло 18, она поступила в универ, но в семье была сложная финансовая ситуация, оплатить учебу попросту нечем. Но сестра не растерялась, она пошла на работу в одно итальянское заведение. И ее приняли! У нее не было опыта работы, образования, но она смогла устроиться туда с первого раза! Мы всей семьей недоумевали, как так получилось, но сестра все объяснила: «А я пришла и сказала, что хочу! Они сомневались, но потом попробовали мою шпинатную лазанью. Перед ней еще никто не смог устоять!»
Чтобы научиться готовить, нужно время. А когда, если ты всё время на работе. А после работы никакая. И уже все равно, что есть. Лишь бы от этого не заболеть.
- С детства родители говорили, что я «непутевая» и плохо смотрю за своими домашними питомцами. Позже я выросла, жила в другой стране, сменила несколько профессий, универ так и не окончила. Уже сама считала, что ни на что не способна, но тут парень подарил мне щенка. Я просто пищала от счастья. И вот спустя 2 года я нашла свой путь! Сейчас я заканчиваю курсы кинолога, получаю лицензию и устраиваюсь работать в крупном кинологическом центре дрессировщиком с отличным заработком. Моя работа — мое хобби. Я наконец-то счастлива! И за все благодарна моему, теперь уже мужу, и ушастому зверю, который направил меня на правильную деятельность и помог найти себя.
- Несколько лет назад я бросила ненавистную рутинную работу, взяла в руки кисть и купила на последние деньги холсты и краски. Все близкие не понимали и кричали мне, что я не могу так кардинально в один момент изменить свою устоявшуюся состоятельную жизнь в 30 лет, что, мол, время уже упущено, но я забила на все и делала то, что считала нужным. Несколько месяцев еле сводила концы с концами. Не выходила из дома, но чувствовала себя самой счастливой при этом, потому что рисовала... А через пару дней, спустя три года с того момента, у меня состоится первая выставка в самой крутой галерее города. Вчера мне сделали профессиональное предложение — контракт и переезд в Париж. Я счастлива.
Зашла в комментарии, потому что первый раз увидела адекватный, с поддержкой♥️
И тут же, ниже, опять Татьяна... Мадам, вы с Тоней и СветланойБМВ испоганили своим нытьём ВСЕ истории. Не надо так, попробуйте улыбаться этому миру, тогда и силы жить и радоваться будут)))))
- Со школы мне нравилась одноклассница, любил ее очень долго. А она меня постоянно френдзонила, к тому же попрекала тем, что я постоянно для нее не годился. Устроился на работу, параллельно учился. Для полного счастья со мной ей то байка, то машины, то квартиры не хватало. Упорно трудился, достиг высот, уехал в другой город, женился. Приехал как-то к родителям и встретил случайно ее. Она в слезы, рассказала, что совсем не так красиво и счастливо, как мечтала. Умоляла ее простить. Я купил ей цветы и поблагодарил, если бы не она, я бы ничего не добился.
Я предлагал одной девушке встречаться ну и планировал жиниться и цветы дарить всегда. Она тогда ещё где то училась. И говорит сделай мне римонт пока я в отпуск в турцию съезжу. Ну я там обои поклеил покрасил и всё такое. А она сказала, что ей время надо чтобы подумать. Пусть думает.
Моей кошке 15 лет, и вместе со мной она была весь путь: школа, колледж и аспирантура.
Босоножки тоже прошли весь этот путь, судя по первым двум фото) 🤫 Просто снято так, будто разные периоды, а обувь та же. 😅 А так, очень трогательно. Рада и за девушку, и за её любимую кошку, которая живёт в хороших условиях.
- Я знаю, что заниматься фотографией — это мое призвание, но пока оно не могло обеспечить меня. Поэтому мне приходится работать в кафе, чтобы заработать денег на аренду и повседневные нужды. С утра до вечера я обслуживаю клиентов, приношу кофе, чищу столики. Эта работа далека от моей страсти. Когда есть свободное время, я трачу каждое мгновение на фотокамеру. Я понимаю, что путь к достижению мечты нелегкий. Но каждый успешный фотограф когда-то начинал с низов. И я готов пройти этот путь.
- Всю жизнь жила музыкой и всю жизнь мне не давали в ней быть. То были против моей игры на инструменте, то не хотели поддержать выбранную специальность, то просто не верили в мой успех. Но меня это не остановило. Я создала страничку в соцсети и начала записывать небольшие видео со своей игрой туда. Потом с горем пополам начала записывать песни, а точнее каверы на них. Вскоре смогла запостить и собственные. Дело шло тяжело, но были и первые поклонники творчества. Это дало силы. И как итог, я вышла на продюсера и смогла выбить для себя вполне подъемную сумму. Позавчера я записала свой первый альбом. И пусть я знаю, что впереди еще долгий путь, сейчас я неимоверно горжусь собой. Если ты что-то захочешь, то все получится!
- У нас в семье бюджет на муже, дом на мне, и все ок, но тут свекровь вкинула мне: «Повезло тебе с мужем, коли сама только с поварешками управляться умеешь». Я, стиснув зубы, улыбнулась, а сама стала план думать, как бы проучить ее. И вот как-то я написала в чат соседей, что могу порционно продавать готовую еду. Купила продукты, скинула меню из трех блюд и цены. Уже через 15 минут поступил новый заказ, потом еще и еще. На следующий день ситуация повторилась. Мне не сложно, все равно дома готовлю, просто теперь на большее количество порций рассчитываю. И заработок в 3-4 тысячи ежедневно меня вполне устраивает. Муж в восторге от моей смекалки. Предлагает мне открыть кулинарию на нашем районе, и свекровь больше не возникает.
Я тоже все время это слышала. Я недостаточно много занята. При таком хорошем муже, должна соответствовать. То, что двое детей и ухаживала за лежачей бабушкой, не считалось.
Помог разлад с мужем. Мы жили отдельно. Прошлая работа перестала существовать. У меня ребенок на руках. Денег и здоровья нет. И я пошла искать работу и начинать с нуля. Сначала платили очень мало. Нищенствовала. Экономила на еде и одежде. Лишь бы дочку прокормить. Сейчас на хорошем счету. Когда увидела цифры зарплаты, не поверила. Долго вчитывалась, искала опечатку.
Уверена, что у каждого из нас есть своя история успеха. Поделитесь ей в комментариях?
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Комментарии
Не совсем история успеха, просто в тему о том, как кардинально сменила работу и нашла занятие по душе. На прошлой работе было полное эмоциональное выгорание. Условия с каждым днём становились всё более дикими, нагрузка всё больше, а коллектив - змеиное логово. Как результат: сильное переутомление и бессонница. Даже осознание того, что утром снова идти ТУДА, напрочь лишало сна. Держалась за мнимую стабильность. Не выдержала, уволилась. Впервые за долгое время нормально отдохнула. Решила последовать давней идеи и закончить курсы маникюра. Так и сделала. Вот тогда ощутила разницу, что было ДО, а что ПОСЛЕ. Стало гораздо легче и физически, и морально, и финансово. Ещё удобно совмещать с учёбой, что для меня важно (раньше было гораздо сложнее). Это не дело моей жизни, просто возможность выдохнуть, немного расслабиться, но продолжать зарабатывать и быть самостоятельной. Потому рада, что однажды рискнула и получилось наладить свою жизнь.
Трудно бывает определиться с выбором профессии. Слышала такую историю, как девушка не могла найти любимую работу. Её спросили: "Что ты любишь делать больше всего?" Она ответила: "Курить". Ну и посоветовали ей пойти дегустатором сигарет. Работа, конечно, вредная для здоровья, но очень хорошо оплачиваемая. Так она нашла для себя работу, которая ей в кайф.