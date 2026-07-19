17 светлых историй о людях, которые решили сделать маленький шаг и круто изменили свою жизнь

Это прикольно, конечно, но меня такое ставит в крайне неловкое положение.

Наша соседка, бабуля(дети- внуки далеко) в какой- то момент стала нас насильно угощать выпечкой. И я, вот, понимаю, что мне тоже чем-то нужно её угостить, потому что мне неловко только принимать ( отказаться там просто невозможно).

У меня муж со старшей дочкой немного повернулись на ПП + я не пеку. Овощи - мясо- да. Сладкое и тесто мы все не очень любим, тем более- пироги всякие.

И чем мне её угостить? Куском стейка с салатом? Или рыбой с брокколи на пару?🫤

Один раз купила фрукты ей, один раз розочку. Пытаюсь постоянно объяснить, мол, не надо нас угощать, пожалуйста.

Когда в следующий раз что-то принесёт, даже не знаю с чем пустую тарелку возвращать🙄