16 продавцов, чьи яркие смены пропитаны звуком колокольчика на входе и запахом новых вещей на прилавке

Каждый, кому доводилось работать в сфере торговли, знает: современный магазин — это не просто прилавки с товарами, а яркие жизненные зарисовки. Только открыл двери для покупателей, и тут же зал наполняют искренние эмоции, неожиданные просьбы и уморительные диалоги. В этой подборке своими воспоминаниями делятся продавцы-консультанты, которым то и дело надо объяснять, что диски в коробках не бывают квадратными, а сетевые магазины не умеют снижать цены вдвое. Это простые, но такие близкие каждому из нас сюжеты.