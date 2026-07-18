Ну, справедливости ради, в конце сезона эти штаны и будут стоить примерно столько. Если не будут распроданы раньше, конечно
16 продавцов, чьи яркие смены пропитаны звуком колокольчика на входе и запахом новых вещей на прилавке
Каждый, кому доводилось работать в сфере торговли, знает: современный магазин — это не просто прилавки с товарами, а яркие жизненные зарисовки. Только открыл двери для покупателей, и тут же зал наполняют искренние эмоции, неожиданные просьбы и уморительные диалоги. В этой подборке своими воспоминаниями делятся продавцы-консультанты, которым то и дело надо объяснять, что диски в коробках не бывают квадратными, а сетевые магазины не умеют снижать цены вдвое. Это простые, но такие близкие каждому из нас сюжеты.
- Самый обычный сетевой магазин одежды в торговом центре. Приходит бабуля. Милая, вежливая, улыбчивая. Ходит, выбирает вещи. Ее никто не трогает. Выбрала бабуля штаны, подходит к нам и милым голосочком говорит: «Я хочу вот эти штаны, но за 600 рублей». Мы с управляющей переглядываемся. Коллега мягко пытается объяснить, что мы магазин сетевой, и на цены влиять никак не можем. Бабуля меняется в лице, начинает звонить дочери. Жалуется, что мы не хотим ей продавать за 600 рублей штаны, которые стоят 1500. Та ей в трубку: «Да все они могут». Мягко сказать, мы были в шоке.
- Пока учился, работал в известном сетевом магазине несколько лет назад, и меня особенно позабавил индивид, который решил прокомментировать мою работу словами: «А я тоже тут работал, ты вообще неправильно все делаешь. И вообще у вас тут бардак. Вот я бы на твоем месте...» Так хотелось, чтобы он действительно встал и за меня поработал.
«Каждый день отвечаю на вопросы: «А вытяжка от чего работает?», «А эта мойка из пластика?», «А какой кран хороший?»
- Когда-то давно продавал диски с играми и видео. Однажды пришла бабушка и говорит: «Сынок, у внука завтра день рождения, подбери игру». Помог, а на следующий день прихожу на работу, а там она с внуком. И с порога: «Как ты мог впарить несведущей бабушке такое?» Оказалось, проблема в том, что я продал квадратные диски, а они должны быть круглые. Я молча забрал диски, открыл коробку, показал диск и вернул деньги.
Ну ладно бабушка, что с внуком не так? Он не знал, что коробку нужно открывать??? Ладно бы детю года три было, но в оригинале сказано, чтот ему лет 15 🤦♀️
- Работала продавцом, а рядом было отделение оператора сотовой связи, буквально соседнее крыльцо, однажды заходит человек и говорит:
— Закиньте мне денег на телефон.
— У нас нет таких услуг, вам в соседнюю дверь.
— Я знаю, но он закрыт, может вы закинете.
«Когда работала продавцом-консультантом, постоянно поправляла, выравнивала эти подушки, чтобы лицо „Аленки“ выглядело презентабельно»
- Иногда у покупателей бывают сильно личные вопросы, но люди все равно ждут на них ответа: «Ты же консультант». Однажды у меня, например, состоялся такой диалог:
— А эта игра пойдет на нашем компьютере?
— А какой у вас компьютер?
— Вы же консультант, вы должны знать.
- Однажды мы отказали в возврате, потому что хотели поменять книжку-раскраску, в которой часть заданий уже была выполнена. Говорят: «Тут слишком просто. Нам не понравилось». В итоге они и эту книжку забрали, и другую купили, а к первой еще взяли краски, потому что мы убедили, что красками раскрашивать сложнее.
Видимо, это - те же люди, которые за съеденные торты просят деньги вернуть 🤦♀️
«А я продавец игрушек!»
- Работаю консультантом в магазине косметики. Зашла как-то женщина, набрала со всех прилавков кремов, масок на приличный чек. Оплачивает и идет к выходу. Я ей: «Извините, вы покупки забыли!» Она ухмыльнулась и выдает: «Не забыла! Я не буду брать, потому что вчера я это же покупала, но у меня оплата не прошла. Только дома СМС увидела из банка. Так что свои покупки я уже забрала!»
Если оплата не прошла, кто же ее отпустил бы с товаром на кучу денег? Потом кассиры свои деньги докладывали бы
- У меня свой магазин, и иногда я сама стою за кассой. Как-то вечером заходит мужик, смотрю, а это мой первый парень со школы. После выпускного мы ни разу не виделись. Он меня сразу узнал, заулыбался, поздоровался. Стоим, болтаем немного о жизни, кто чем занимается, как годы прошли. Честно, было даже немного приятно встретить человека спустя столько лет. Я уже подумала, что сейчас попрощаемся и каждый пойдет своей дорогой, а он взял и резко спросил: «Не одолжишь мне денег?» Я сначала даже не поняла, что услышала, не такого финала встречи я ожидала.
- Работаю консультантом в отделе косметики. Будний день, заходит парень, вид такой, будто он случайно забрел на незнакомую территорию. Минут двадцать он бродил между прилавками и сверялся с чем-то в телефоне. Наконец, подошел ко мне, протянул мобильный, а там фото какой-то раздавленной помады. Он говорит: «Помогите. Мне нужна точно такая же. Я раздавил любимую помаду жены, а я в этом вообще ничего не понимаю». Я посмотрела на фото, узнала бренд и тон, нашла нужный тюбик на витрине и протягиваю ему: «Вот она». Парень посмотрел на помаду с таким благоговением, будто я ему Грааль вручила. На кассе он выдохнул и говорит: «Девушка, я вам отзыв оставлю, что вы спасли брак».
Раздавленная помада=крах семейной жизни.🤔 Чтобы было, если бы духи разбил....страшно подумать.
«А я велосипеды продаю! И только сейчас осознала, что у меня критически мало фоток с работы»
- Работаю в магазине кассиром. На моей кассе есть подвижная лента, куда выкладывают товар. Вчера покупатель попросил помочь достать колбасу с витрины, пока я ей помогала, возле кассы собралось 3 человека. Возвращаюсь на место и вижу: на кассовой ленте стоит ребенок в сандаликах. На мое замечание, что туда продукты складывают, бабушка начала возмущаться, что ребенка тяжело держать. А я думаю, что можно было бы и на пол поставить.
- Работаю в магазине. Нашла в примерочной серебряное кольцо, понесла на кассу. А там девушка судорожно что-то ищет в сумке. Я ей: «Это, видимо, ваше». Она улыбнулась, поблагодарила. Я вернулась к работе, и тут меня хлопают по плечу. Оборачиваюсь, а там эта девушка берет и начинает рассказывать мне целую историю о том, что это кольцо ей перешло от прабабушки, и потерять его было бы настоящей трагедией. Напоследок она сунула мне в карман плитку дорогого шоколада и еще сто раз сказала спасибо.
- Взяли на работу паренька хорошего, 17 лет. Первое место работы, опыта нет. И сразу начали замечать странности. Работает хорошо, но на обед уходит в 12:00, а приходит в 15:00. Первые два дня думали: «Ну, медкомиссия, оформляет документы». А к концу недели уже насторожились:
— Почему вы среди рабочего дня по 3 часа отсутствуете?
— Я всегда на месте. Только на обед ухожу.
— Так обед час, а вас нет с 12:00 до 15:00!
— А у меня так в трудовом договоре написано!
Смотрим: «Сотрудник самостоятельно выбирает время начала обеда в интервале 12:00–15:00, продолжительностью один час»
— Всего час? А я так рад был, что успеваю домой сходить, поесть, еще полежать время остается. И всем пацанам уже рассказал, какая у меня работа крутая.
После этого мы уточняли всем новеньким график рабочего времени вслух.
Так он и работал хорошо, потому что отдыхал и ел хорошо! Довольный сотрудник - залог успеха компании!
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