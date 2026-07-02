20 теплых историй о первом заработке, которые помнишь всю жизнь

Первые самостоятельно заработанные деньги — это не просто сумма на карманные расходы, а настоящий пропуск во взрослую жизнь, полный неожиданных открытий и курьезов. И даже простые задачи на первой работе превращаются в захватывающий квест, во время которого руководитель с улыбкой смотрит на еще «зеленого» подчиненного. В этой статье живые воспоминания людей о старте их карьерного пути и о знакомстве с финансовой грамотностью. Это светлые и пронизанные ностальгией сюжеты о том, что юношеский запал способен горы свернуть.