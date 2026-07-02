20 теплых историй о первом заработке, которые помнишь всю жизнь

Первые самостоятельно заработанные деньги — это не просто сумма на карманные расходы, а настоящий пропуск во взрослую жизнь, полный неожиданных открытий и курьезов. И даже простые задачи на первой работе превращаются в захватывающий квест, во время которого руководитель с улыбкой смотрит на еще «зеленого» подчиненного. В этой статье живые воспоминания людей о старте их карьерного пути и о знакомстве с финансовой грамотностью. Это светлые и пронизанные ностальгией сюжеты о том, что юношеский запал способен горы свернуть.
- Дочке 17, решила подарить парню дорогущую приставку. Сказала ей: «Дам половину, остальное сама». Предложила ей документами позаниматься, заработать. Она психовала, но доделала заказ. Когда пришло время купить подарок, дочь посмотрела на деньги, подумала, а потом и выдала: «Знаешь, он классный парень, но не на тридцать страниц технического английского».
- Мне было лет 5, и мой бизнес-план был прост. Я ходил под окнами многоэтажных домов и собирал прищепки. И вот, собрав штук 100, я разместился возле кафетерия и разложил их на бетонной плите. Из окна выглянула повариха: «А что это ты тут делаешь?» Отвечаю: «Прищепки продаю!» Не помню, во сколько я их оценил, но она мне сказала: «А давай я их за два эклера куплю?» Размышления были недолгими. Получив из окна два заветных пирожных, я поспешил домой.
«Это моя дочь, ей 14 лет, и это первая в ее жизни работа. Дочка потрясающая, и я ей очень горжусь»
- Как-то ко мне у метро подошла женщина лет 40 и сказала: «Мы ищем человека азиатской внешности для фильма очень известного режиссера. Кажется, вы нам очень подходите. Мы вам заплатим гонорар за пробы». Я задумчиво посмотрел на маму. По ее глазам я понял, что такую возможность нельзя упускать в 9 лет. Через пару дней я появился на Ленфильме. Уже плохо помню, на какую роль меня пробовали. Помню, звучали фразы «массовка» и «задний план». Когда пробы завершились, маме выдали мой заработок. Она спросила: «Сереж, что ты хочешь купить на заработанные деньги?» Я попросил шоколадный батончик и мороженое.
- Мне было 13, и я до дрожи в коленях мечтал о кассетном магнитофоне. Родители заявили: «Учись хорошо, к окончанию школы купим». Ждать пять лет я не собирался. В начале лета я пришел на местный рынок, подошел к суровому дядьке, торговавшему арбузами, и выдал: «Дядь, возьми на работу. Я сильный, арбузы таскать могу, считать умею». Дядька посмеялся, окинул меня взглядом и сказал: «Ладно, шкет. Твоя задача — мыть арбузы от грязи, красиво выкладывать на витрину и зазывать покупателей. Справишься — заплачу». Когда в конце месяца дядя Миша отсчитал мне мою первую настоящую зарплату, я так радовался. Полетел в магазин электроники, купил магнитофон, притащил домой и врубил на полную мощность. Мама заходит в комнату, а я гордо достаю из кармана товарный чек и говорю: «Я заработал на него!» Отец тогда молча подошел, пожал мне руку, а мама расплакалась и пошла печь пирог. Этот магнитофон до сих пор живой, на даче стоит.
«А я в этом году выпустил свой первый класс! Работаю учителем математики и экономики»
- Сразу вспомнилась моя первая работа. Был мне 21 год, и отчислили меня из универа, настроение постоянно ужасное, не знаю, как вообще жить взрослую жизнь. Мать устроила меня работать на кухню в больницу. Вставал в 6.40 утра и бегом бежал до больницы, с 7 утра начинался рабочий день. И на этой работе оказалось кайфово, с утра помогаешь поварам кашу варить, сам можешь позавтракать. Потом в 9 развозка еды по отделениям и прочая работа. С 10 утра можно отдыхать. В обед надо поработать часика полтора и попытаться выпросить котлету или что то вкусное. В 18.30 рабочий день заканчивается, и можно идти домой. Еще и деньги неплохие платили, для студента вообще счастье. У меня настроение резко улучшилось, и жизнь стала радовать.
- Мой сын в 14 лет пошел на подработку в магазин доставки разнорабочим на два дня в неделю по два часа. С первой зарплаты перевел мне половину. Сейчас уже год работает на прокате детских машинок в центральном парке города. С зарплаты часть регулярно переводит мне. А я эти деньги откладывала и в итоге накопила ему же на выпускной, который будет через год.
- Мама у меня — учительница начальных классов, женщина строгих правил. Дома все ходили по струнке, а я втайне от нее устроилась на подработку — расклеивать объявления по вечерам после школы. Две недели я бегала по району с тяжелой сумкой. Получив заработанные деньги, я назло маме пошла в косметический магазин. Купила самую ядовитую, чернильно-фиолетовую помаду, три флакона лака для ногтей (черный, синий и зеленый) и черную подводку для глаз. Вечером закрылась в комнате, накрасилась так, что сама себя в зеркале испугалась, и вышла на кухню к маме с невозмутимым видом. Мама от неожиданности уронила половник.
«Предложили нашей дочке рисовать на балансбордах, чтобы заработать на свою мечту — планшет»
- Когда училась в универе, торговала на базаре на каникулах, на летних и на зимних. После защиты диплома по инерции пошла опять туда и работу искать не торопилась. А потом неожиданно мне звонит однокурсница: «Работа нужна? Зарплата хорошая, правда, в другом городе». Ну, я согласилась, собрала документы за пару дней, плюхнулась в поезд. Когда ехать, сообразила, что на деньги позарилась и даже не подумала, что с парнем расстаться придется на время. И вот сижу в поезде смотрю из окна, но слезы текут не переставая. На посадке, кстати, выяснилось, что еду не одна. Еще одна одногруппница едет. Компания решила подстраховаться, раз мы «зеленые», то «пусть пришлют двоих, уж какую-нибудь оставим». Едем мы в поезде, я рыдаю без остановки, подруга говорит: «Раз так скучаешь, давай, когда приедем, ты или молчи, или тупи, чтоб меня оставили.» В тот момент я реально уже никакой работы не хотела, согласилась. Но когда приехали, через неделю ночных рыданий стала отходить. Повлияли новая обстановка, интересные люди и события, и работа оказалась хорошей. А потом оказалось, что один из учителей не сможет приехать, и нас оставили обеих.
- У знакомого моей сестры был магазинчик с техникой, и, по новым правилам, ему нужны были инструкции на русском языке. Сестра ему подсказала, что я интересуюсь английским, умею печатать на машинке, могу помочь. Притащил он какую-то печатную машинку, пачку инструкций на тостеры, ростеры, утюги, вафельницы и прочие электрочайники. Я со словарем переводила, потом печатала на машинке, брошюровала иголками и нитками и отдавала ему. Заработала неплохо, хватило на большой торт для мамы и сестры и роскошные джинсы для меня. Это был мой самый крупный первый заработок, который запомнился.
«Пришли фотографии с моего первого рабочего дня младшим пожарным»
- Нам с бывшей одноклассницей Леной пришла в голову идея подработки. Один молодой бизнесмен Игорь держал лотки с мороженым. Само мороженое представляло собой маленькие рожки с джемом по конской цене. Договорились работать по полдня: я 6 часов до обеда, остальные 6 после — Лена. В назначенный день в 8 утра я сидела у ларя с мороженым, который символично располагался напротив моей будущей Альма-матер. Место было проходное, но я не думала, что кто-то будет это покупать, и в первые же минуты работы углубилась в чтение принесенной с собой книги. Но почитать мне, конечно, не дали. Сначала подошла какая-то женщина рассказать о своем опыте работы, потом бабушка попросила помочь с творогом. Да, были и обычные покупатели, кто брал детям или себе попробовать, но больше было тех, кто спрашивал: «Почему так дорого?» или «А можно бесплатно угоститься?» и т.д. На следующее утро папа спросил: «Ты чего спишь? Не идешь сегодня на работу?» Я говорю: «Нет. Пусть сами на жаре сидят за свои копейки». А он в ответ: «Правильно делаешь, не привыкай за копейки работать».
- Искала первую работу. Откликнулась на кучу вакансий и стала ждать чуда. Приходили отказы, но однажды возвращаюсь из магазина, а мама разговаривает по моему телефону. Передает трубку, а там женщина говорит, что так прониклась моим сопроводительным письмом, и зовет меня работать в зоопарк. Мама удивилась, что я хочу пойти на работу, но поддержала рвение. И для общего спокойствия мы вместе поехали на собеседование. Пообщались мы с работодателем. Она так удивлялась, что такая молодая девочка хочет работать. Выдали мне форму «цыпленка». Желтый передник и шапочка желто-красная. Привели меня к ларьку, где продают сахарную вату, орешки и попкорн. Стали обучать. И через пару дней я уже стояла около вольера с белыми медведями и открывала ларек. Продавала сама сахарную вату, попкорн и орешки. На этой работе меня очень вкусно кормили: суп, салат и горячее.
«Моя первая работа пекарем»
- Впервые на работу вышла в 18 после художественного училища. Устроилась в садик нянечкой. Разрисовала им все павильоны, переоформила группы, посуду не любила мыть, мыли воспитатели, в то время как я в спальне 25 детишек укладывала спать и сама с ними засыпала. Было очень весело, это была логопедическая группа, а я к литературе очень близка. В результате моей такой крутой работы наш садик прославился праздниками, экскурсиями, новым дизайном, весельем и неординарностью. Когда спрашивали, что с ними случилось, они тихонько говорили, что у них нестандартная нянечка, которая как бы работает, и как бы и просто развлекается. Начальство берегло меня, я это ценила.
- Мне было 10 лет, когда в нашем городе впервые открылся парк развлечений со светящимися тирами. Мы с младшей сестрой ходили вокруг и буквально пускали слюни — билеты стоили дорого, у родителей лишних денег не было от слова «совсем». Тогда я подошел к женщине на кассе с жетонами и серьезно сказал: «Мне нужна работа. Мне очень надо покатать сестру». Она удивилась, но кивнула в сторону горы листовок: «Вот, раздавай тут у входа, чтобы я видела». Три часа я честно подбегал ко всем прохожим и вручал рекламки, а когда они закончились, подошел к кассе, и женщина вывалила на стойку горсть жетонов. Мы смогли поиграть, а сестра даже поела сладкой ваты. После этого смотрела на меня как на супергероя.
«Моя единственная фотография в образе Человека-паука с моей первой работы аниматором»
- Устроилась я на первую работу, и в первый же рабочий день меня пригласили на корпоратив. Он был вечером. Я приехала в заведение, уверенная, что иду куда нужно. Активно знакомилась с «коллегами», участвовала в конкурсах, то есть влилась в коллектив моментально! И вот на пике веселья встречаю своего руководителя, который с круглыми глазами спрашивает: «А ты что тут делаешь? Твой отдел празднует за той перегородкой!» Как я удивилась.
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