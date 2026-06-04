14 случаев, когда мастер не только маникюр сделал, но и маленькую радость подарил

Сходить на маникюр — отличный способ побаловать себя и выделить хотя бы минутку в плотном графике только для себя. Правда многое зависит от того, к какому мастеру вы попадете. У всех свои предпочтения: кто-то любит душевные разговоры, другой просто тишину и спокойствие. Иногда это просто дело случая... или судьбы? Мастер, который в курсе всех слухов города, тот самый салон за углом или оплата по двойному тарифу — всего лишь цветочки. Пусть это не сбивает вас с толку, мы собрали несколько историй о том, как люди действительно удачно сходили на маникюр.